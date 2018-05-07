Библейское следствие

Меня поражает, что огромное количество исследователей Библии и историков игнорирует анализ евангельских и старозаветных ситуаций с точки зрения еврейского права.

Христиане же с 15 века чуть ли не с лупой изучают Талмуд – долгое время с целью обнаружения в нём признаков «сатанизма». Германская реформация ведь по сути началась с провала процесса о запрете Талмуда, когда на его защиту встали прославленные немецкие интеллектуалы. А в Талмуде еврейские процессуальные нормы и прецеденты описаны подробно.

Для иудеев изучение евангельского корпуса это – либо доказывания невозможности суда Синедриона так как он описан (один свидетель, ночное предпасхальное заседание), либо «деконструкция» основоположника христианства («бен Стада»), либо вписывание его в контекст радикального крыла фарисейской оппозиции эпохи формирования раввинизма, в его теоретической полемике с эзотерикой эссев (лампу не ставят под сосуд, а выставляют на подоконник – древнейший способ уличного освещения, между прочим).

Но способ объяснить логику евангельских событий через тогдашние правовые нормы я встретил только у Домбровского в романе «Факультет ненужных вещей» (т.е. изучение права в тридцатые годы).

Я в своё время в «Революции пальм», а до этого в «Марше несогласных у Золотых ворот» и в «Копье Лонгина, или евангельском детективе» показал двойную процессуальную роль порки Иисуса.

Избиение в Синедрионе. Синедрион рассматривал дела о святотатстве и тяжких прогрешениях и мог выносить только два приговора – смертная казнь через побиение камнями и порка – до 39 ударов. К порке могло приговорить и совещание членов Синедриона, которое как раз и могло проходить и ночью, и в доме председателя («княза»-наси) Синедриона Каиафы и явного вождя саддукейской партии.

Причём, первое решение о возможном преступлении - наказуемом смертью святотатстве сделал тесть Каиафы - член Синедриона Ханнана (Анна), бывший до 15 года первосвященником (га-коэн-га-гадоль).

Но дальше политическое дело разваливается! Каиафа уже надрывает одежды как положено судье при вынесении смертного приговора (норма которая явно получила приоритет над общим запретом для коэнов разрывать одежды - в знак скорби и возмущения), и дальше всё должно идти по накатанной: узника совести - в зиндан (как перед этим Иоанна), и через пару недель - после Песах - общий сбор Синедриона с окончательным вердиктом.

Очень важное: еврейский религиозный суд по уголовному делу (в отличие от гражданских исков) не знает ни института признания обвиняемого, ни особого обвинителя! Только показания свидетелей обвинения! Поэтому не было и проблемы пыточного следствия! И все слушания начинались с выслушивания доводов в защиту...

И, кстати, правильно сбежал, от всего отказываясь, Шимон/Пётр - он мог быть вторым, после Иуды Искариотского, процессуально необходимым свидетелем, отволоки его стража на заседание...

Реконструируем происходившее в ту драматическую ночь. Лишь только председательствующий начинает оглашать страшный вердикт, как тут же явно начинаются обоснованные возражения, вроде того, что подсудимый не заявлял претензий на трон, но говорил о Царствии Небесном (га-Малхуто шел Майла). А о нём говорит каждый базарный демагог...Особенно на праздниках... Если за это вешать?! Это как при ещё не святом Николае - за рассуждения о конституции и социализме - неприятно, но не статья... Но наказать за политическое хулиганство - следует - и побили с плевками и оскорблениями...

Но после телесного наказания решением членов Синедриона любое преследование считалось исчерпанным!

И умные головы (терпеть не могущие и Рим, и тетрарха - иродова выродка) тут же передали дело заинтересованным лицам - префекту и этнарху (великому князю) Переи и Галилеи Ироду II Архелаю (мол, казнил одного брата, пусть второй - догоняет его в Ган-Эдене). Но не менее умный Архелай сказал - моему престолу, легитимному по самое немогу - ничего не угрожает, мои галилейцы - глубоко мирные люди, и народных целителей на плаху мы не отправляем...

А вот Пилат в политическую западню поймался: Иудея - за цезарской короной, поэтому назвавший себя её царем - уже мятежник. Но просто казнить ещё одного еврейского агитатора за светлое будущее? Что писать в отчёте на Капри? А вот вовремя подавленный благодаря чёткой агентурной работе и отлаженному взаимодействию с туземцами и мгновенно обезглавленный мятеж сепаратистов и религиозных фанатиков - это всегда смотрится красиво...

Обратим внимание на то, что порка перед распятием – особенно при одевании в пародию на царские одежды - это римской наказание только для вождей мятежников (не для обычных бунтовщиков - надеть пурпур на обычного бомжа-агитатора - оскорбление цезарского величия). За подрывные речи или подпольный кружок могли распаять, но с таким ритуалом не наказывали.

В Евангелиях есть эпизоды настолько колоритные, что их аутентичность несомненна.

Например, почему храмовая стража не защищала менял и торговцев в Притворе Храма.

Дело в том, торговля голубями для храмовых жертвоприношений простого люда – было прибыльнейшим бизнесом в Галилеи, поэтому акция Иисуса была расценена как разборки за рыночные места (обиженные галилейцы пригласили своего авторитета, и он «восстановил справедливость»).

Или приведённая Лукой (и только им) важнейшая притча о розданных талантах в той редакции, где сюжет построен на двух неудачных попытках конкурирующих сыновей Ирода выпросить у цезарей «ярлык» на иудейский престол. Причём, из всех подвластных Риму государств только по Иудеи вопрос о таком «ярлыке» был в исключительной компетенции империи.

Однако я хочу обратиться к необычайно популярному сюжету о спасении блудницы от линчевания.

Вообще то говоря, быть приговоренной к смерти за проституцию в курортном краю (западное побережье Тивериады был аналогом Гагр) – это надо суметь. Я только недавно коснулся этого сюжета в «Суды как скрепы», но хочу его развить, именно показав какие при этом возникали коллизии.

Сразу предупреждаю, что мои рассуждения действительны только для галилейских реалий 30-х годов н.э. Между прочим, это как раз и были владения «суверенных» иродидов – тех самых дважды неудачных соискателей иерусалимского престола.

Если это модернизация архаического предания, то, скорее всего, дело было буквально так это сохранила христианская традиция: бродячий пророк (наби) разогнал толпу деревенских линчевателей, а спасённая примкнула к свите.

Но если события происходят во второй четверти 1 века, то всё становится сложнее. Приговор к смерти мог вынести местный синедрион. Но трудно представить, что он начал именно со смертного приговора. Блудницу бы высекли, и она перебралась бы в соседний – более адекватный эпохе – город. Вполне представимо: посёлок под Геленджиком, казачий сход, нагайки за духовность…

Смертная казнь могла быть вынесена, если к проституции было добавлено идолопоклонство – при обслуживании клиентов из эллинизированных арабов или сирийцев. Донесли сильные мира сего, которым жертва отказала в смысле «субботника»… Как с Сусанной и старцами…

Итак, приговор вынесен. Исполнителями (камнеметателями) должны обвинители, т.е. свидетели-доносчики. Бывшие клиенты в том числе. Но вынесенный приговор жалостью исполнителей не отменяется.

Как может Иисус отменить приговор Синедриона (религиозного суда)? Только как духовный авторитет более высокого уровня, не просто раввин (имеющий право проповедовать в синагоге), но признаваемый даяном – религиозным судьёй.

Об авторитете: холостяк старше тридцати – это было скандалом и в довоенном еврейском местечке (или в патриархальной общине сегодня).

Единственное исключение – обет назорея, данный в молодости. Тот самый уход в пустыню, к ессеям.

Но потом в ессейской среде явно был раскол. Часть сочла эзотеричность ошибкой, было начато движение за миссионерство.

Явным вождём отколовшегося движения был Иоанн Креститель. Возможно, среди ушедших в мир из изолированных общин было несколько направлений.

Тогда Иисус оказывается лидером одного из них. Для современных реалий – молодой, но очень уважаемый салафитский проповедник.

Учтём, что Иисус с Иоанном - кузены, Иоанн - из рода коэнов (священников Храма) череды Авия, одного из 24 родов коэнов, приносящих жертву во Втором Храме, и тот даже его моложе. Таким образом, начинают угадываться контуры настоящего движения, которое назовём младоессеи.

И у них представления о реинкарнации! Иисус прямо называет кузена - вернувшимся пророком Илиёй! Давая понять, что тот в свою очередь - "вернувшийся" Моисей! В сцене на горе Фавор как раз присутствуют и Моисей, и Илия - как в финале "Возвращения джедая"...

Но вернёмся к гениалогии. Родственница коэна Захарии Мириам/Мария также из коэнов. Тут с добрачной чистотой огромные строгости! И в жёны плотнику, пусть и по даже и отдалённой ветки, но давидиду?!

Захария-коэн был убит "слугами Ирода" между "Храмом и жертвенником". Это могло быть только в мае 3 года до н.э. (Шавуот/Пятидесятница) во время антиримского восстания после смерти Ирода.

Очень большую роль в этом "восстании Вара", с огромной жестокостью подавленном наёмниками нового правителя - Ирода II Архелая и римской армией проконсула Вара (через 13 лет за евреев отомстили германцы - в Тевтобургском лесу) сыграли галилейцы под началом Иегуды Гамалийского.

Поэтому Елизавета и Мария оказались в опальном роду. Иоанн рос без отца в родной Галилее. И совсем юным ушёл к ессеям, стал назореем.

Однако мы видим, что дату рождения Иоанна и Иисуса придётся сместить по крайней мере до 4 года до н.э. И бегство в Египет случилось очень вовремя!

Прообразом Вифлеемской резни мог быть (невыполненный) приказ Ирода Великого перебить в день его смерти всю еврейскую знать (сам царь опирался на единокровную бедуинскую гвардию) и давидидов, уже запертых в импровизированном концлагере на огромном стадионе (!) в Кесарии Стратоновой (севернее нынешней Хадеры) - своей неофициальной столицы, которая при Ироде выполняла роль Петербурга, оставляя Иерусалиму статус "Москвы" при Петре I.

Как процессуально Иисус мог отменить казнь? Казнь по религиозному приговору – сакральный ритуал.

Видимо, его не мог начать неочищенный грешник. Иисус не только обратил внимание на конфликт интересов – обличителями были либо клиенты проституток, либо «согрешившие в мыслях», но и отсутствие права у них участвовать в ритуалах.

Сперва они должны быть выпороты, явившись с повинной к членам своего синедриона. Желающих заплатить за удовольствие покидать булыжники в истерзанную девушку 39 ударами бичом не нашлось.

Поэтому Иисус, скорее всего, применил «медиацию»: обвинители отказались от обличения (и «дело развалилось»), а он простил обвинителей (вот им то по закону как раз казнь как наветчикам и полагалось – как пророк Даниил казнил судей, оклеветавших царскую дочь Сусанну).

Видите, сколько нюансов выявляется!

Поэтому я очень рекомендую при изучении Библии стараться воспринимать её описательные моменты не как эпос, а как репортаж… Методика приблизительно такая же как при изучении нами американского судопроизводства по детективам.

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Послесловие. Ещё немного о политике с точки зрения нормативности (далеко не всё можно назвать законностью)

Завершив своё эссе "Библейское следствие" (попытки понять логику поведения евангельских персонажей с точки зрения еврейского и римского права), я подумал о том, с какими проблемами столкнуться историки будущего, изучая преследования оппонентов путинизма, в частности, обилие возбуждаемых и потом годами лежащих под спудом уголовных дел.

При Советах десятилетиями могло расти "дело оперативного учёта" (т.е. кейс) - в ожидании приказа об аресте. Тогда оно тут же превращалось в уголовное дело. Но чтобы просто годами лежало под спудом уголовное (даже политическое) дело?

Мы должны вспомнить, что в СССР можно было судить за несогласие с системой и с политикой (и с госидеологией). Сейчас требуются "призывы".

В СССР уголовные дела - "тунеядство" или <незаконная> торговля иконами и картинами - возбуждались при малейшей зацепке. КГБ хотело как можно меньше чисто политических процессов против интеллигенции.

Но в СССР была правовая возможность лишать находящихся за рубежом статусных инакомыслящих гражданства - указами президиума Верховного совета СССР (это считалось административным наказанием). Лишали и при высылке диссидентов за границу (как Солженицына в феврале 1974) и при "обмене" (как Буковского на лидера чилийской компартии Корвалана).

Сейчас лишить гражданства запрещает конституция. Поэтому и "тлеют" уголовные дела по полтора десятилетия. Человека вызывают как свидетеля. Потом обыск (как у свидетеля). Потом он убегает за границу. Тут ему начинают слать повестки... И это гарантия, что он никогда не вернётся, даже без перевода в подозреваемые.

И никакого особого международного скандала, потому что все дела - "экономические", максимум - попытка контрабанды.