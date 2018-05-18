Почему Путин сожалеет о гибели СССР?

Этим вопросом задаются сегодня многие граждане буржуазной РФ. Ответов тоже много: доминируют версии о «красном Путине» и дешевом популизме, спекуляции на подобных чувствах большинства народа (т.е. рабочего класса, потому что буржуи о содеянном не сожалеют).

Первая версия не выдерживает, конечно, никакой критики. Она нужна правящей буржуазии для оправдания свои делишек в духе «еще потерпеть». И терпеть будем до бесконечности, потому что то, что добрый царь не поможет, знали уже российские рабочие в XX веке. Так и «красный Путин» до своей смерти будет «реставрировать советский проект» - главное тихо сидите и терпите, пока социализм вам сам с неба не свалится. Вот что на самом деле говорят рабочему классу буржуазные идеологи, выдвигающие подобные версии.

Вторая версия, о набирании Путиным рейтинга, более реалистична. Ее выдвигают люди, разбирающиеся в буржуазной политике, но не понимающие марксизма. Буржуазные политики, действительно, очень многое делают для собственной рекламы и обмана рабочих. Но не в случае с СССР. «Наша» буржуазия до сих пор его боится, как черт ладана – и понятно почему, потому что ее до «перестройки» (и то не с самого начала) в СССР не было, а элементы из которых она сформировалась – вечно жили в страхе быть разоблаченными и сурово наказанными диктатурой пролетариата. Поэтому, чтобы Путин начал спекулировать на воспоминания о Советском Союзе – перед буржуазии должны замаячить гигантские прибыли, настолько большие, что мысль о завладении которыми должна подавлять все страхи, связанные с СССР.

Поэтому от версий мы переходим к тому, как оно есть на самом деле. А все очень просто: российская буржуазия родилась тогда, когда мир уже был переделен между наиболее передовыми буржуазными странами. Места под солнцем ей не досталось, да и биться было некогда – нужно было думать о том, как у «себя» власть удержать. Но вот к тому времени как президентом стал Путин, буржуазия более-менее выровняла внутриполитическую ситуацию. К тому же она получила советское военное наследие, пусть уже устаревшее, но все равно достаточно разрушительное и многочисленное. И начали российские буржуи предъявлять претензии на свой кусок от мирового «пирога». Больше всего их, конечно, интересуют жирные и легкодоступные «куски» мира. Только буржуи «наши» не одиноки, с ними конкурируют американские, европейские и азиатские буржуи. И «наши» буржуи конкуренцию с ними, как правило, проигрывают. Вот и начинают «наши» буржуи смотреть на то, что осталось. И находят рядом с собой обломки СССР. Свои империалистические претензии на эти страны российская буржуазия обосновывает очень просто: что это как будто бы принадлежит им «по праву», раз их предшественники, сброшенные революционным интернациональным рабочим классом в 1917 году, грабили и экспортировали данные народы при царизме, то и новые российские буржуи имеют право на то же самое – на грабеж и эксплуатацию. То есть за ностальгией Путина по СССР скрывается коренной интерес класса, интересы которого он выражает – т.е. буржуазии. Но буржуазия никогда ничего не делает сама, а в особенности не воюет. Поэтому буржуазия обманывает рабочих, она пользуется широкой ностальгией рабочего класса по временам социализма, чтобы подбить рабочих на покорение рабочего класса других народов. Она активно, через свою обслугу, транслирует мысль, что де «наши» территории сейчас оккупированы «силами зла»: обамами, трампами и черт его знает кем еще. И надо российскому рабочему классу подняться, да захватить соседские страны – это же «правильно», они же «наши». Якобы если мы захватим эти страны, то и СССР будет восстановлен. А в награду за пособничество «своей» буржуазии, она будет так же грабить российский рабочий класс, но «культурнее» - то есть отбирать не 75% произведенного нами труда, к примеру, а 73% (примечание: здесь цифры относительные, служат для иллюстрации разницы в эксплуатации, а не выражают ее абсолютно для всех сфер и случаев). И такое бесправное положение трудящихся, они имеют наглости именовать «восстановлением СССР». А все потому что СССР – это не территории, а в первую очередь, это общественный уклад. Не то где именно живут, а то как живут. В данном случае, мы жили свободно – без гнета буржуазной эксплуатации в какой-либо сфере жизни. Но вот это-то буржуазия как раз и не собирается восстанавливать, более того она прикладывает все возможные усилия, чтобы такой общественный порядок никогда не был восстановлен.

Итак, за ностальгией Путина, как рупора буржуазии, стоит ее классовый интерес – больше грабежа и эксплуатации рабочих (на их языке – больше прибыли капиталистам). Мы это выяснили, а потому должны сделать все возможное, чтобы эти планы остались нереализованными. Более того, мы должны на практике возродить СССР, возродить социализм. Но как уже было сказано – социализм, это не границы, а уклад жизни всего общества, неважно на большей или меньшей территории – чем больше такая территория, тем лучше рабочему классу, так как мирового зла, капитала, в этом случае все меньше, и оно быстрее будет окончательно разбито. А потому мы должны вспомнить о нашей классовой сознательности и интернациональной солидарности. Мы должны все вместе объединиться – наемные работники России, Америки, Украины, Китая, Африки, Европы – всего мира, и каждые в своем национальном государстве покончить со своими врагами – «национальной» буржуазией. Только так мы завоюем свое право на счастье и мирную жизнь без постоянных войн и катастроф – добудем в борьбе социализм! Возродим СССР на практике именно в том виде, в котором его создавали наши великие вожди, - в виде всемирной федерации свободных от капиталистической эксплуатации братских социалистических республиках. Когда такие республики покроют собой всю планету – надобность в их существовании отпадет сама собой. СССР, в этом случае, не просто будет восстановлен, но и в очередной раз одержит великую победу и продвинет вперед все человечество! Все в наших руках, товарищи!

Пролетарии всех стран соединяйтесь!