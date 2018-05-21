Позиция коммунистов по вопросу разделения Союза ССР

В своей предыдущей статье (http://forum-msk.org/material/society/14648154.html) я показал, как российские буржуи-империалисты пытаются прикрывать свои хищнические территориальные аппетиты "ностальгией" по СССР, разжигая буржуазный национализм, псевдо"патриотизм" и великодержавный шовинизм среди российского рабочего класса. В комментариях к статье, наши товарищи абсолютно верно указали, что тему необходимо доразвить, рассмотреть вопрос с главной точки зрения - с точки зрения социализма.

Социалистическая революция - революция интернациональная. Вспыхнув в октябре 1917 в Петрограде, она охватила сначала всю буржуазную Российскую республику, перекинулась на народы, которые веками угнетались русским царизмом и лишь в 1917 году обрели свои национальные государства (например, Прибалтийские страны и Польша, которые героически веками боролись за освобождение от колониального гнета царизма), наконец Социалистическая революция, перейдя границы полностью разложившейся царской империи, начала разгораться в странах, охваченной империалистической войной (мы помним Советскую Баварию, коммунистический подъем в Германии, Венгрии и других странах). Тогда, после 1917 года, мировая Социалистическая революция была близка как никогда! Империалисты всего мира были напуганы и деморализованы, казалось, что Социалистическая революция будет так же триумфально шествовать по планете, как Советская власть по городам России. Чтобы спасти себя - буржуи-империалисты отправили свои армии на убийство очага социализма (http://forum-msk.org/material/power/14589477.html), но не тут-то было! Интервенционные войска революционизировались, отказывались участвовать в боевых действиях против Советов и переходили на сторону революции. Мировая буржуазия потерпела сокрушительное поражение в классовой войне против социалистической России. Придя к осознанию того, что Социалистическую революцию не одолеть военной силой, мировая буржуазия развязала против интернационального пролетариата войну идеологическую и экономическую. На идеологическом фронте было поднято знамя буржуазного национализма - прихвостни капитала во всех странах начали пугать пролетариат новым колонизмом, как будто бы вместе с Социалистической революцией к ним придет новая русская "красная" империя. Не вина угнетенных рабочих, сознательно лишаемых буржуазией образования, что буржуазия смогла их обмануть. Слишком велик был страх европейских народов, только что покончивших с империями, оказаться под новым гнетом. Вместе с разворачиванием знамени буржуазного национализма во всех странах, мировой капитал начал активно тратить мешки награбленных денег на рабочих. Буржуазия вынужденно пошла на это - ведь если бы она не смогла улучшить жизнь "своих" рабочих, то никакой буржуазный национализм ей уже бы не помог - интернациональная природа рабочего класса взяла бы верх над идеологическим дурманом, а тогда буржуазия лишилась бы не части своих капиталов, а вообще всего добра, украденного у народов, перестала бы существовать как класс в мировом масштабе. Сочетание подкупа "своих" рабочих и активное развертывание буржуазного национализма смогло остановить в 20-е годы XX века мировой триумф Социализма. Немалую лепту в поражение революции внесла слабая теоретическая вооруженность рабочих других стран. Рабочий класс Российской Империи находился в тяжелейшем положении, его угнетали одновременно и царизм, и русские буржуи, и мировой капитал. Политические репрессии, полицейский беспредел и кровавые расправы феодально-капиталистической власти над рабочими не знали себе равных во всем мире. Такое тяжелое положение выковало самое революционное, самое непримиримое ни с каким оппортунизмом классовое сознание российских рабочих - носительницей которого стала партия большевиков (партия рабочего класса). Только такая непримиримая и до конца революционная партия могла выдвинуть настоящих рабочих вождей-теоретиков (и одновременно практиков конечно же) - Ленина, Сталина, Свердлова, Кирова, Дзержинского, Калинина... Этот список можно продолжать очень долго, все они не просто применили марксизм на практике, но и внесли неоценимый вклад в обогащение революционной теории новыми современными, приспособленными к конкретным историческим условиям, положениями. Европейские и американские рабочие, ведомые оппортунистами и ищущие соглашения с капиталом, изначально находились не в таком бедственном положении, а потому и поддались на уловки буржуазии, предав мировую Социалистическую революцию, не имея в своем арсенале актуальной революционной теории.

Итак, первая, грандиозная по своим изначальным масштабам, попытка мировой Социалистической революции в 20-е годы пришла к поражению. Интернациональный рабочий класс бывшей России и его партия большевиков были вынуждены констатировать данный факт. За периодом социалистического революционного подъема во всем мире начался период буржуазного реакционного упадка. Но реакция - это не навсегда. Реакция разделяет собой во времени две революции, она неминуемо самим своим реакционным бытием подготавливает новую революцию. Таков исторический материализм, отражающий объективный ход истории. Понимали ли это большевики? Конечно же понимали лучше всех остальных, ждали новую мировую революцию и были готовы оказывать ей всяческое содействие. Но поскольку никто не может заранее знать точно - сколько времени займет мировая реакция, рабочие Советских Социалистических республик под руководством своего революционного авангарда - большевиков (коммунистов), организовали временный союз своих республик.

СССР - это такой союз, такая форма объединения социалистических стран, в которой на тот исторический момент им было проще взаимодействовать между собой и защищать завоевания Великого Октября от попыток уничтожения со стороны мировой буржуазии (попытки постоянно предпринимались от начала и до конца существования Союза). СССР - это не еще одно государство на карте мира, это сосредоточение ростков социализма в одном месте для их дальнейшего распространения во всем мире. СССР - это такое государство, направленное против самого государства как такового, ведь как отмечал товарищ Ленин, власть в Советской республике принадлежала в первые за всю историю представителям самых многочисленных бедных и эксплуатируемых до этого классов. Советское государство было лишено главного признака всех существовавших когда-либо в истории (в том числе и существующих сейчас) государств - Советское государство никогда не было (и не стало!) машиной для угнетения большинства привилегированным меньшинством. Социалистическое государство выражает интересы большинства, диктуя свою волю паразитическому и отсталому меньшинству. Поэтому это был гигантский шаг вперед в развитии всего человечества. До Великой Октябрьской Социалистической Революции народы могли лишь мечтать о мире без угнетения и государств в их привычном виде, после же Октября все народы получили маяк, реальный путь к вековой мечте, к тому что обещали религии, но не на небесах, а на Земле. Все достижения Советского Союза базируются именно на этом, на отсутствии какой-либо эксплуатации во всех сферах жизни конкретного человека и общества в целом. Это-то так и выводит из себя буржуазию! Она бьется в эпилептических припадках, мычит и хрюкает, пытается даже обязать писать старшеклассников сочинения на тему о вкладке Николая Кровавого в Великую Победу над фашизмом в мае 1945 (http://hermiona2.livejournal.com/520862.html), но историческую правду ложью им не скрыть. Мы, коммунисты, всегда будем рассказывать то, как оно было на самом деле. Правда, как прожектор революционной Авроры, всегда будет пробивать своим светом истерическую тьму. Все чем славна история XX века - все основано на отсутствии эксплуатации человека труда, на свободном труде для всех и как следствие для каждого. И наоборот, все ужасы, кровь и катастрофы основаны на эксплуатации, на преступлениях капитал против человечности, на превращении рабочего в придаток машины, в биоробота, подчиненного воли, господствующей над ним империалистической буржуазии, на подневольном труде рабочих во благо избранных.

То есть Советский Союз - временное историческое образование. Суть его - социализм и дальнейшее движение всего человеческого общества к коммунизму, к обществу, где эксплуатация человека человеком такая же изжитая дикость как, например, каннибализм. Но победить коммунизм может (и непременно победит!) только в масштабах всей планеты, точно так как сегодня зрелый капитализм уже окончено покончил со всеми добуржуказными пережитками. Цель Советского Союза - кооперация социалистических республик для совместной защиты завоеваний социализма внутри себя и дальнейшего продвижения социалистического строя в другие страны, в помощи трудящимся других стран через оказание политического давления на их буржуазные правительства. Все, что пока еще имеют рабочие мира, есть завоевания Советского Союза. Каждое "гарантированное" тем или иным буржуазным правительством право для "своих" рабочих - это результат воздействия Советского Союза на мировую буржуазию. Сегодня, когда СССР больше нет, это особенно заметно, когда не только на территориях СССР, но и во всем мире буржуазия, обманывая рабочих так называемым "мировым финансовым кризисом", перешла в жесточайшее наступление на их права, отзывая одно за другим "гарантированное" рабочее право.

Но формы взаимодействия, осуществление коллективной борьбы и безопасности социалистических республик могут быть разными. После 2-ой мировой войны, в которой весь мировой капитал перейдя к крайне форме буржуазной реакции - фашизму, противостоял социализму (Советскому Союзу) и потерпел позорное и сокрушительное поражение, возникла новая форма социалистического объединения - социалистический блок государств. Для нас нет принципиальной разницы, как именно социалистические республики взаимодействуют между собой. Это воля рабочих той или иной социалистической республики: хотят ли они быть частью одного большого социалистического государства или им хочется больше самостоятельности, и они хотят взаимодействовать с другими социалистическими странами в качестве отдельной республики. Для общего дела социализма и дальнейшего продвижения на пути к коммунизму - это не играет никой существенной роли. Тем более современное вооружение вполне может гарантировать защиту даже маленькой республике (например, КНДР, поэтому-то буржуазия всех стран мечтает ее разоружить, сейчас насильственная реставрация капитализма в Северной Корее полностью исключена). Именно поэтому для нас важно только одно - является ли та или иная республика социалистической или не является. Кому в республике принадлежит экономическая и политическая власть - рабочему классу или буржуазии. Если вся собственность в республике общественная, если политическая власть в руках рабочих - такая республика есть республика социалистическая, отдельный общественный класс буржуазии в ней отсутствует (хотя и могут еще сохранятся враги рабочих - носители частнособственнического сознания, отстраненные от владения собственностью и политической власти, а потому не имеющие возможности эксплуатировать рабочих). И если две такие республики организовали Союз в форме одного государства или взаимодействуют как равные независимые республики - это не имеет никакого практического значения! До тех пор, пока власть и собственность находятся в руках рабочего класса - все будет хорошо, республики будут развиваться сами и развивать вслед за собой все человечество, продвигаясь дальше к коммунизму.

Именно поэтому для нас, для передового отряда всех рабочих - для коммунистов, сам по себе факт разделения СССР на отдельные республики ни в коем случае не является "крупнейшей геополитической катастрофой". Мы мыслим себя не империалистическими категориями географического превосходства, а марксистскими категориями общественных классов - в чьих руках находится собственность и власть, кто (класс) управляет республикой. И если республики остаются социалистическими, но меняется форма их взаимодействия друг с другом - в этом нет никакой катастрофы и трагедии. Для нас важно содержание, а формы вторичны. В любом случае, форма всегда подстраивается под содержание наилучшим образом в конкретных исторических обстоятельствах. Так, например, сегодня в контрреволюционной России расплодились всякие советы буржуазных депутатов, ставленников капитала, или советы коллективного управления и надзора за властью организуемые буржуазией (совет предпринимателей при Путине, как один из примеров). Здесь форма - советы, но содержание - буржуазное, враждебное рабочему классу. Значит, мы, коммунисты, решительно против таких вот советов! Мы за советы по классовому принципу - за Советы пролетарские, руководимые передовыми рабочими, коммунистами. Но может быть и так, что в условиях все той же контрреволюционной России, Украины или любой другой буржуазной республики на место Советов придет другая, более эффективная в данных исторических условиях форма выражения воли рабочего класса. Значит, коммунисты не раздумывая поддержат такую форму классовой организации рабочих. То есть для нас всегда и везде важен вопрос "кто?" (заседает, управляет, владеет, борется, призывает и т.п.), а не "как?" это происходит. Форма приспосабливается к условиям, которые постоянно меняются, здесь нет и не может быть универсальных раз и навсегда данных готовых форм. Диалектика говорит нам, что в мире все находится в движении и постоянных изменениях, которые составляют непрерывный процесс развития. Поэтому наша задача не пытаться остановить явления, которые проистекают объективно без нашей воли и желания, а понимать их суть. Только научившись правильно понимать классовую суть явлений в политике - мы не будем в ней (политике) ошибаться, а будем видеть больше и дальше других, потому неизбежно одержим победу, ведь буржуазия как раз и мыслит явления метафизически - т.е. заставшими, а значит много не видит, имеет ограниченный угол зрения. Этим все время должен пользоваться рабочий класс, ведь классики марксизма оставили ему такой метод (марксистская диалектика), который позволяет преодолевать метафизическую ограниченность при рассмотрении явлений в политике, да и в других сферах тоже.

Из рассмотренного мы делаем главный вывод. Рабочий класс не должен сожалеть о том, что конкретная форма Союза Социалистических республик перестала существовать - тем более на референдуме большинство высказалось за обновленную форму такого Союза. Главное и страшное в том, что упорно замалчивается, - в том, что тогда вместе с Союзом республик перестал существовать и социализм сразу во всех бывших союзных республиках. Именно в контрреволюции, во временном историческом поражении социализма, заключается главная и на данный момент самая тяжелая по своему значению и последствиям беда всего рабочего класса. И именно на возрождение социализма, на возрождение такого общественного порядка внутри общества, должны быть направлены сегодня усилия интернационального рабочего класса всего мира. Для нас не принципиально какие конкретные исторические формы социализм примет сегодня или завтра, для нас принципиально, чтобы сегодня или завтра в экономике частная собственность была уничтожена и заменена общественной собственностью, а в политике диктатура буржуазии была низложена диктатурой пролетариата. Здесь первое невозможно без второго, а второе без первого. Только их сочетание дает нам социализм, и за это сочетание мы будем бороться сами и будем призывать ку тому же рабочих других стран, потому что, маячащий на горизонте человечества новый штурм капитала - дело интернациональное, которое охватывает собой рабочий класс всего мира.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

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P.S.: еще до написания статьи, другие товарищи уже успели раскритиковать выдвинутые нами тезисы. Критика заключалась в двух основных утверждениях:

1. Больше республик - больше политиков;

2. Цель коммунизма в объединении народов, а распад Союза ССР на отдельные республики ей прямо противоположен.

Критика и самокритика — это всегда очень хорошо, спорные вопросы необходимо обнажать, вскрывать ошибки и заблуждения, как товарищей, так и самих агитаторов. Поэтому ответим им, точно так же, по пунктам.

1. Политика не есть надклассовая общественная надстройка. А всякий политик не есть деспот или самодур (даже если он и кажется таким людям, не разбирающимся в политике), он всегда лишь говорящая голова того или иного класса, выразитель и проводник классовых интересов. Он может действовать неосознанно (это наиболее присуще ранним общественным формациям древнего мира) или осознанно, но всегда только в интересах класса. На современном нам историческом этапе таких классов осталось всего два - пролетариат и буржуазия. Значит, политик может быть или буржуазным, или пролетарским. В социалистической республике дозволено быть только пролетарским политиком. Буржуазный политик в социалистической республике - это классовый враг, поэтому таких проводников враждебных рабочему классу интересов отстраняют от власти, не дозволяют им заниматься политикой и строго наказывают в случае если они предпринимают попытку пробраться во власть. Цена ошибки, мягкости и снисходительности, к буржуазным политикам нам всем известна - это гибель социализма, возвращение капиталистической эксплуатации рабочего класса, которую мы все на себе сегодня ощущаем. Значит рост числа политиков при социализме (в социалистической республике) - есть рост пролетарских политиков. Мы не видим в подобном развитии событий ничего плохого и опасного для социализма. Ведь социализм — это переходный этап к коммунизму, а при коммунизме политика как таковая перестает существовать, потому что в процесс общественного управления вовлечены все члены коммунистического общества. Это понимал и товарищ Ленин, который завещал нам обучить делу государственного управления всякую кухарку, то есть поднять кухарку до уровня политика, и не только ее одну, а вообще всех членов общества. Таким образом, рост числа политиков при социализме - есть закономерный и объективный процесс продвижения к коммунистическому типу общественного устройства. И в завершение темы - пролетарский политик не тождественен политику буржуазному. Буржуазный политик не приносит никакой пользы, он слуга капитала, щедро вознаграждаемый капиталом за прислужничество и пособничество его преступлениям против пролетариата. Это целая прослойка паразитов на шеи у трудового народа, которая заседает в буржуазных парламентах и министерствах. Иное дело политики пролетарские! Они трудятся на благо рабочего класса, с развитием технологий автоматизации процесса управления и одновременно при вовлечении большого числа граждан в социалистическую политику - пролетарские политики не составляют отдельной общественной привилегированной прослойки, они такие же рабочие, которые сверх основной работы еще и занимаются управлением (политикой).

2. Мы полностью согласны с тем, что цель коммунизма в объединении народов. Но это никак не отменяет различных форм, в которых объединение подготавливается и происходит до того момента пока не будет достигнуто абсолютно. Союз ССР не был, как было отмечено, не империей, не буржуазным государством. Это был именно союз республик. И если на каком-то историческом этапе возникла необходимость (пусть даже ее видимость) в пересмотре формы объединения или отделении определенных республик - в этом нет ничего катастрофического. Напротив, это практическое доказательство отсутствия имперского гнета и принуждения одних народов другими. И это хорошо! Для нас, для рабочего класса, важно сохранение нашей власти (социализма), а не форм, которые все равно будут уничтожены с наступлением коммунизма. Сама по себе перемена формы объединения социалистических республик может быть верной, а может быть ошибочной. Но тут мы скажем следующее, всякая теория доказывается только практикой ее применения. Если бы при разделении Союза ССР отдельные социалистические республики не смогли бы выработать наилучшей формы своего взаимодействия, то непременно произошел бы возврат к старой форме. И этот опыт был бы наилучшим из всех возможных доказательств правильности такой организации этих республик, которая существовала в СССР. Ну а если бы была найдена другая форма - значит, мы бы сделали следующий шаг на пути объедения народов, еще один шаг по дороге к коммунизму.