Придётся"взорвать бомбу" (честно пытаюсь не задеть чувств)

Опять ставлю вопрос: почему христиане веками, буквально под лупой исследуя Талмуд, особенно фрагменты, посвященные Иегошуа га-Ноцри/Назареянина (ученика третьего председателя-князя/наси Синедриона равви Иегошуа бен-Парахия – 120 г. до н.э.) и бен-Стада (постоянно возникающий повод отправить Талмуд на костёр инквизиции), не обращают внимание на упоминаемые там детали, совершенно по иному показывающие евангельские события.

История преображения Шавла Терсиянина, ставшего апостолом Павлом, очень широко известна. Любимый ученик наси Синдриона равви Гамлиэля (св. Гамалиила), ставший «инквизитором» Синедриона и лично выкорчевавший почти все общины первохристиан в римской Иудее, был откомандирован в Дамаск для ликвидации тамошней христианской общины.

Почти уполномоченный НКВД, направленный в отдалённую область, где не слишком радиво выполняют июльский указ 1937 года о нормативах уничтожения врагов народа… Дальше ослепляющий свет, слова укоризны и преображение…

Но спросим себя, мог ли молодой человек, без свиты быть направлен через три границы*, в город римской провинции, и позволили бы ему вершить суд и расправу под боком у имперских властей, для которых иерусалимские жрецы – ничто. Есть крамола – обратитесь в установленном порядке…

Однако, рядом с теми самыми талмудическими трактатами, которые считаются «деконструкцией» христианства, есть чёткие упоминания, что «Дамаск», точнее, «Задамаскье» - это местность около Мёртвого моря, т.е. значительно ближе к Иерусалиму, в зоне юрисдикции Синедриона. Именно там, где была община кумранитов… Это синоним русских Опоньское царство или Беловодья…

И очень легко представить, что в среде, где Иисус и Иоанн были «в пустыне» и нашли первых сторонников, которых я назвал «младоессями», и возникла первохристианская (а может быть и протохристианская) община.

Понятно, что в случае её ликвидации (после зачисток в Иудее) для развития христианства всё стало бы очень проблематично…

Применительно к русской истории это можно представить так. Патриарх Никон посылает дьяка на Белозеро уничтожить скиты старообрядцев. Но вот послать с этой целью дьяка в Вильно, Тарту или в персидские владения на Кавказе было бы невозможно.

Но это ещё не обещанная бомба, это к ней запал…

Я выдвигаю гипотезу, что Иоанн и Иисус стали развивать некую еврейскую мистическую традицию, к основам которой приобщились в «пустыни».

Я предполагаю, что эта традиция во второй четверти 1 века н.э. была еврейской Малой традицией (в трактовке Игорь Яковенко (Igor Yakovenko)** и его последователей).

Я считаю очень вероятным, что сперва эта традиция была Большой, но эллинизация при Хасмонеях её оттеснила в эзотерику. Почти также как каноническое православие Иерусалимского обряда было оттеснено в старообрядчество с появлением при Московском дворе богословов из Киевской академии Петра Могилы.

Более века спустя после миссии Иоанна и Иисуса таннаем равви Шимоном бен-Иохаи (учеником равви Акивы – духовного наставника «Сын Звезды» Шимона бар-Кохебы и участников его антиримской революции) эта эзотерика получила развитие в каббале - книга «Зоар»/Сияние.

Но истоки этой мистики куда глубже.

Судя по недавно найденной под Иерусалимом серебряной монетки с персидской еврейской автономии 6 века до.н.э., где «Ветхий летами» изображён сидящим на Меркаве (Небесной Крылатой колеснице) и с голубем (Духом) на левой руке, мистическое учение пророка Иезикииля о Меркаве*** настолько стало каноническим, что вошло в государственную символику (см. приложение).

Однако затем началась эллинизация, и на монетах стали появляться почти греческие мотивы: совы, соколы, вёсельные корабли, воины в шлемах (князья и цари), шлемы, храмы античного типа с колоннадой, храмовые светильники, жертвенники, столы для хлебов, лозы…

Никакой мистики – сплошная символика дворцово-жреческой культуры…

А мистическая традиция, особенно после поражения фарисеев в сражениях с царями и рационализации богословия, ушла в удалённые общины "Задамаскья".

Где веками ждала часа вновь стать достоянием масс, чтобы потом превратиться в веер учений.

* Граница между римской Иудеей и Самарией (Греческие колонии Десятиградья), граница с Самарии с Галилеей (входит во владения этнараха (великого князя)/четверовластника Ирода Архелая – палача Иоанна Крестителя), граница Галилеи с римской провинцией Сирия. Причём Ирод постоянно воюет с арабскими шейхами, и одинокого знатного еврея из приличной семьи могли либо взять в заложники, либо угнать в рабство.

** Помогшему мне набраться решимости эти рассуждения опубликовать.

*** Учение о Меркаве – самая эзотерическая часть еврейской мистики.

Приложение. Первое изображение Отца и Духа

При исследовании израильскими археологами грунта, выброшенного 29 лет назад при работах Вакфа при расширении входа в подземную мечеть (создана на месте пещеры, которая считается конюшней царя Соломона) были найдены редчайшие серебренные монеты 6 века до н.э. только что созданной персидской автономии Яхуди (Иудея).

И на одной из них фантастическое изображение: говоря языком Откровения Иоанна "Ветхий годами", восседающий на Крылатом колесе с явно не хищной птицей на протянутой левой руке...

Но Крылатое колесо - это символ Меркавы - Небесной колесницы (самое эзотерическое иудейское учение).

Престол Творца (скажу правильно - Га-Шем - барух Гу) в виде переплетённых усыпанных очами/звёздами летящих "колёс" - это знаменитейший образ из видений пророка Иезекииля - пророка Вавилонского пленения.

Таким образом, оказывается, что созданный им мистический поэтический образ стал почти государственным гербом для евреев, возвращённых на родину персидским царём Киром II Великим (Куруша Камбисовича).

И в таком случае очень напоминающая голубя птица может быть только символом Святого духа (Шехины или Руах га-кадош - потом, сильно потом - Птица Рух)! И это - 6 век до н.э.!

Важно отметить, что все последующие нумизматические сюжеты были уже продиктованы сильнейшим влиянием эллинизации, так что это последний след еврейской теологической традиции до влияния эллинизма.