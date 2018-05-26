Власть и доллар - кто тяжелее?

Директор института ВЦИОМ гражданин Фёдоров нет, нет да и информирует граждан страны обнадёживающими опросами. Сотрудники института опрашивают 1600 человек по телефону и задают вопросы. Например, считаете ли вы себя счастливым человеком? Оказывается, что из опрошенных более 80 % действительно считают себя счастливыми людьми. А кто эти люди? Как можно узнать их положение в стране, место работы, доход. Как о них отзывается участковый? Вопрос не праздный.

Значительная часть населения живёт в нищете и откуда же 80 % считают себя счастливыми. На то и существует институт, чтобы выдавать нужные власти результаты и сбивать с толку нищий и униженный народ. После такой публикации люди действительно думают, что народу жить лучше не положено. Надо согласиться с тем что имеем и отвечать так как надо опрашиваемым. В противном случае можно и загреметь. Фёдорову никто из чиновников вопросов не задаёт. Ответы их устраивают, а проверить простым смертным возможности нет. Вот так и живём, Зад голый, но мы счастливы. 21 - го мая полтора часа простоял на ногах у кабинета по забору крови. На двери табличка указывающая, что приём осуществляется с 8 часов. Многие пришли к семи чтобы занять очередь. Некоторые уже не первый раз сдают кровь на анализы и говорят, что принимать будут с 9 часов. Таков порядок. Старая табличка осталась для проверяющих. Собралось человек 30 и сесть некуда. В основном пожилые люди, однако есть и молодёжь, которую другие медики заводят без очереди. Полтора часа толкаться у двери кабинета задача не простая. Разговорились с некоторыми. Большинство в дискуссию не вступают. Ведут себя как будто глухие. Те кто не против поговорить. а их единицы, ссылаются на то, что надо терпеть ради того что нет войны и якобы эта заслуга долгожителя Кремля. Этой группе я попытался втолковать что заслуги В.Путина нет никакой. Нет войны потому что СССР создал ядерное оружие в достаточном количестве чтобы уничтожить США и другие не дружественные нам страны. Чиновники говорят на различных тусовках, что именно нынешней президент создал зонтик безопасности. При нём идёт модернизация ядерного вооружения. Однако ничего совершенно нового создать пока этой власти не удалось. Десять человек поняли, а 32 тысячи проживающих в Никольском районе не присутствовали на случайной политинформации и думают, что их защищает именно наш президент. Надо совершенно чётко осознать, что Россия существует только потому что Советский Союз под руководством И.Сталина создали ядерное оружие. Оно модернизировалось и после Сталина и должно модернизироваться сейчас. Это единственное оружие, которое не даёт международному жандарму развязать новую и последнюю глобальную войну. Трамп понял, что даже Северная Корея может успеть пульнуть парочку современных ядерных зарядов. Он понимает, что на их территории никогда не было войн и ядерная война разорвёт Америку на неопределённое количество штатов, которым посчастливится остаться в живых. Такой Америки больше не будет. Вообще- то для руководства России это выход, чтобы и дальше народ держать в узде и пользоваться всеми благами человечества. Тогда уже точно долгожитель Кремля станет монархом.

В.Путин уже и сейчас не стесняется людей хотя недавно давал клятву на Конституции РФ честно служить народу и стране. Большинство ждали, что президент поменяет премьера, некоторые политики уже называли нового кандидата. Однако Путин плевал на политиков и народ оставил Дмитрия Анатольевича, который знал заранее, что премьерское кресло останется за ним. Его труд президент облегчил, утвердил 10 замов. Дорогое у нас правительство. Кто по два миллиона получает, кто по миллиону, а рабочему хватит и 10 - 15 тысяч. Лишь бы дотянул до пенсии. Грабёж страны продолжается. Власть окончательно срослась с преступным миром. Например, задержан зам министра культуры Г.Пирумов за хищение 450 миллионов рублей. В домике атласные диваны на золочёных ножках, узорчатый паркет, биллиардный стол, гобелены, живопись. Ящичек с дорогими часами, ящичек с жемчугом, ящичек с золотом, пачки пятитысячных купюр. А кто из наших чиновников живёт иначе? Просто Пирумов не из той колоды, поэтому попался для отчёта. Наконец проясняются деньги полковника Захарченко. Оказывается эти миллиарды являются общаком преступного сообщества. Кто же из преступного мира этого региона мог подумать, что полковник центрального аппарата МВД попадёт в поле зрения ФСБ. Борец с коррупцией крышевал общаг. Жаль, что не министр.

Кто же из политологов думал, что министром сельского хозяйства президент назначит сына Н.Патрушева - бывшего руководителя ФСБ. Новый министр с сельским хозяйством знаком только за столом ресторана. Другими познаниями вряд ли он обладает. Сельское хозяйство пока производит фуражное зерно, которое разоряет производителей. Про твёрдое зерно совсем забыли. Поэтому и хлеб есть невозможно, он производится из зерна четвёртого и на очереди пятого класса. Это то зерно, которое не каждая скотина ест. Забыли о мелиорации и вряд ли министр знает что это такое. Интересно что думал президент принимая решение назначить Д.Патрушева министром? Он не подумал о том, что народ может не согласиться и выйти на улицу? Подумал и знает, что народ будет молчать, что и происходит на самом деле. Клановая политика управления страной позволяет президенту и его друзьям занимать верхние этажи власти.

Смотрите что произошло в посёлке Псебай Краснодарского края. 14 мая подростки, Соловьёв сказал, что их было шестеро, убили сорокалетнюю Н.Дмитриеву - мать пятерых детей, изнасиловали, изуродовали тело, даже вытащили внутренние органы. Родственники малолетних преступников хотели замять варварство и только тогда когда вышло всё население посёлка материал был оформлен. Малолетние подонки и раньше переступали закон, но всё сходило с рук. Вторая Кущёвка и всё это в Краснодарском крае. Беспредел полнейший, но не видно, чтобы федеральная власть была озабочена. А чем занимаются губернатор, главный полицай края? В этом регионе надо почаще менять чиновников и не просто менять, а с проверкой. Чем занимался участковый? Да и начальник полиции наверняка знал о проделках этих подростков. Так живёт вся страна и в СМИ попадает только тогда, когда совершается чудовищное преступление. Но и в этом случае законных мер не принимается. Найдут козла отпущения и до следующего варварства.

Дарья Старикова в прошлом году на прямой линии пожаловалась президенту на недоступность медицины. Президент принял меры и даже Дарью перевезли из города Апатиты в московскую клинику. Умерла молодая женщина от рака. И центры не помогли, которые строит старый - новый министр. Человек должен в любое время попасть к нужному врачу. У нас оптимизация и страховая медицина полностью разрушила настоящую медицину. 23 - го обсуждая на телевидении данный случай с клоуном Шейниным одна чиновница говорит, что уж в Москве есть все врачи и попасть в любое время можно. На что ей ответили, что да врачи есть, но в большинстве надо ехать через всю столицу к нужному доктору. Чиновники и народ живут совершенно в разных государствах и не стесняются об этом говорить. Медицинские чиновники теперь делают упор на диспансеризацию. Однако никто из них не бывает в клиниках, где очереди как в войну за хлебом. Большинство поликлиник не имеет оборудования, которое бы позволило выявить нарушение в крови. При системной толпе врач превращается в конвейерного робота. Никто у нас ни за что не отвечает. Чиновники сидят, реализуя свои практически пожизненные и неограниченные властные полномочия, и видят их не в принесении пользы, а в администрировании и демонстрации собственной силы. Постояв в очереди на сдачу крове несколько месяцев назад я зашёл к начальнице клиники и спросил почему клиника работает с 8 часов, а забор крови с девяти? Она спокойно говорит, что нам так выгоднее, не надо создавать вторую смену. И всё осталось как есть. Жаловаться бесполезно, да и нервы трепать не хочется.

Интернет информирует народ о жизни некоторых чиновников. Например, И. Сечин имеет зарплату от 15 до 20 миллионов рублей. Топ - менеджеры вообще не ограничены премиальными. При этом компания Роснефть должна 5,5 триллионов долларов. Откуда долги если нефть течёт рекой за бугор и течёт за доллары? Как президент может терпеть зарплату подчинённых, которая больше президентской или здесь есть какая - то тайна?

На днях депутат фракции "Справедливая Россия" Нилов предложил урезать зарплату депутатам до средней по стране. В депутатском корпусе начались волнения. Депутат от КПРФ Арефьев тоже предложил парламенту изменить оплату. В частности он сказал: "Мне стыдно получать миллионы, а 50 % населения бедные, и что делать в таком случае?" На первый взгляд это кажется пиаром отдельных депутатов. А на второй они правы, но их никто не поддержит. В стране миллионы получает не только Сечин, но и Греф, Миллер и большинство членов правительства.

СМИ информирует народ о том, что Силуанов получает 1,7 миллионов рублей зарплаты, что составляет 22 % его месячного дохода. Значит он занимается бизнесом. Так это или не так, но нам не известно. Однако контролирующие органы информацию не проверяют.

Так что доллар идёт наравне с властью. Они между собой не конфликтуют и практически работают в одной золотой упряжке. Тому подтверждение ответ президента на вопрос о зарплате Сечина. Он ответил примерно так: "Россия великая страна. Честно говоря, не знаю какая зарплата у Сечина. Не знаю, что главы крупных корпораций получают солидные деньги. Но мы должны сравнивать их зарплату не со средней по стране, а с тем, сколько зарабатывает их коллеги в аналогичных компаниях мира". Ответ мягко сказать не соответствует умственным способностям президента. Он всё знает, но и то, что любой ответ из его уст будет последним. Фактически это ложь. Надо бы тогда сравнить зарплаты рабочих, бюджетников. Например, средняя зарплата в Германии - 4500 долларов, в Канаде - 3000 долларов, в России - 547 долларов. В России далеко не каждый получает такую зарплату. И почему надо сравнивать с зарубежными компаниями. Тогда давайте сделаем и другое сравнение. Бюджет армии США составляет 700 миллиардов долларов, а бюджет всей России - 250 миллиардов. По 2016 году состояние 40 олигархов с первых строк журнала "Форбс" равно 273 миллиардам долларов. Больше чем бюджет России. А долларовых миллиардеров в России гораздо больше. Есть и рублёвые миллиардеры. Вот куда уходят деньги заработанные нищим и униженным народом. народ начинает понимать, что происходит в стране. Но таковых пока единицы. А газете "Правда" № 49 опубликована небольшая статья Л. Ивлевой из Новосибирска, под заглавием "Что ж мы натворили, кому отдали голоса?!" Начинается статья так. "Обращаюсь к вам впервые, хотя газету читаю постоянно. Готова подписаться под любой вашей статьёй. Очень переживаю за нашу страну. Хочется громко прокричать! "Люди, опомнитесь! Что вы опять натворили, отдав голоса за Путина! Я считаю, что президент обязан отвечать за все беды, происходящие в стране". Жаль, что таких людей почти нет. Однако есть в её монологе неточности. Надо не прокричать, а кричать постоянно и кричать миллионным хором. Президент по Конституции РФ отвечает за всё и не надо Л.Ивлевой считать. Плохо то, что с президента никто и ни за что не спрашивает. Вот главная беда нашего народа. А спросить есть что и за что? Почему президент позволил вывозить из страны миллиарды долларов? Попробуйте вывести из Китая? Потому что там новое руководство пытается ради страны и народа совместить капиталистические принципы хозяйствования с социализмом. И пока это получается. Почему из года в год народ нищает, а ворьё и олигархи, хотя они тоже действуют воровским путём богатеют? Почему зарплата чиновников правительства не связывается ни каким образом с работой его отрасли? Почему пенсии простым смертным начисляются по дурацкой формуле и не может быть больше 18 500 рублей, а чиновникам просто 75 % от оклада? И таких вопросов масса, но президента никто не спрашивает. А спрашивать надо не на прямой линии, где он под защитой, а спрашивать на многомиллионных митингах. Где "Бессмертный полк"? За что погибли те кого народ нёс на портретах? Чтобы чиновник и ворьё пользовались трудом нищего народа и держали деньги в мешках на какой случай даже сами воры не могут сказать. Деньги ведь эти выведены из оборота. Думайте, граждане, если есть чем думать.