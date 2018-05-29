Думают ли люди о будущем?

На телевидении появилась новая передача О.Беловой "Реакция". Начиная передачу она говорит, что ранее рассказывала о том, что происходит в мире, а теперь о том, что надо делать. Мои земляки и я с ними впёрлись в эту передачу раз, два, три в ожидании того, что кто - то скажет в действительности что надо делать? Ожидания не оправдались и мы перестали смотреть. На душе пустота. Обычная бестолковщина. Одни и те же политики, депутаты, журналисты. Они осточертели на других шоу. Но никто не сказал, что делать. Наверное ведущей захотелось самой получать зарплату по полной - это и послужило открыть новое шоу. Наверное с Норкиным зарплата делилась на двоих.

Народ ждёт, что найдётся порядочный человек, который в совершенстве владеет обстановкой в мире и особенно в России, и скажет что надо делать людям, которые живут в нищете и бесправии, и не видят конца этого бардака. Дело в том, что на всех тусовках мало того, что одни и те же болтуны и нет порядочного человека от народа. Участники все без исключения миллионеры и по этой причине толкуют политику на свой лад. Они не хотят никаких перемен. Иногда пытаются Н.Исаев, И.Драндин сказать правду, но их забивают собеседники вместе с ведущими и не дают сделать вывод из сказанного. Одним словом поболтали, получили и разошлись. А у народа в голове пустота и злость, которую негде выплеснуть. На эту тему пишет М.Калашников в книге "Крах путинской России". "Но уповать на разум нынешних правителей РФ нельзя. Они слепы и глухи, как могут таковыми узколобые, интеллектуально несамостоятельные воры. Мы приближаемся к кризису, имея полностью недееспособное государство". Можно бы сказать не государство а правительство. Это он о властных чиновниках, но есть и о нас с вами. "Успешно решена проблема примитивизации человеческого стада. Оно очень поглупело за последние 30 лет: сказать дебилизация с помощью СМИ и опускания качества образования. Люди стали одноизвилинными, предсказуемо - простыми, их мысли приобрели стереотипность, своей картины мира стадо создать не может: вынуждено слушать СМИ и "признанных" авторитетов". Красиво сказано, а главное справедливо. Если отбросить 8 ельцинских лет, то жизнь народа не улучшилась. За последние 19 лет количество миллиардеров выросло в разы, которые соответственно и вывезли за бугор триллионы долларов, оставив народу по 10 - 15 тысяч в качестве зарплаты, чтобы не подохли до пенсии. А тот кто попытается пожить дольше так на очереди закон о продлении рабочего стажа. Радуйтесь, граждане, руководству великой страны, которое про вас не забывает.

Вот и получается, что думать и действовать о будущем народу не представляется возможным. Он уже давно запрограммирован на молчание, довольствуясь тем что имеет.

Президент выдвинул грандиозные планы на последующие 6 лет. Уже подписан указ. Правительству даны задания подготовить план выполнения указа. Премьер в свою очередь даёт указание своим заместителям найти миллиарды рублей для выполнения программы Послания. Люди между собой задают вопрос: а что разве кто - то потерял такую сумму? Что значит найти? Значит они есть и если бы не было Послания и указа то эти миллиарды так и не были найдены? Значит бюджет страны, разработанный правительством, утверждённый думой и президентом не отражает истинного положения с финансами в стране? В Послании говорится, что наряду с бюджетом федеральным будут задействованы и бюджеты регионов.

Может быть Петербургский международный экономический форум и призван облегчить выполнение майского указа президента. 26 - го мая Г.Греф провёл завтрак на котором рассматривался вопрос: "Новая экономическая повестка". По этому поводу выступил руководитель Бюджетного комитета и налогам Госдумы депутат А.Макаров. "В регионах нет средств для выполнения майского указа. Никто не несёт персональной ответственности. Деньги есть у частных компаний, госкорпораций, но правительство не принимает никаких мер. Проблема экономического роста не имеет отношения к экономике, о том, насколько локальная и мировая повестка совпадают". Заканчивая монолог Марков сказал, что наговорил на 8 лет. Но ведь его никто не поддержал, не нашлось смельчаков. А зачем, на форуме бедных нет их устраивает такое положение в стране. Нет ни свободы ни демократии. Далее выступил М.Орешкин он сравнил Маркова с Жириновским, но на вопросы не ответил.

Сегодня без статистики вряд ли можно вспомнить сколько за 19 лет прошло симпозиумов, форумов по экономическим вопросам, организованным российской властью. Что нибудь изменилось? Может среди чиновников есть изменения, однако народ вообще не знает, что такие сходки даже на международном уровне как - то влияют на жизнь человека. Форумы проходят, телевидение докладывает народу о подписании многомиллиардных контрактов. Однако мало кто знает, что это просто намерение сторон. Как будет развиваться исполнение подписанного никто утверждать не может, только предположить. Форум завершит работу, участники разъедутся, СМИ поговорит неделю, другую и на этом всё закончится. Будут исполняться соглашения народ знать не будет, но будет чувствовать жизнью.

Народ - то у нас смирился с политикой Кремля. Президент назначил министром сельского хозяйства Д. Патрушева, который кроме банковского дела вряд ли что - то соображает. Сельское хозяйство отрасль сложная и не предсказуемая даже по климатическим условиям. По такому назначению Президент Академии реальной политики пишет: "Олимпийское предполье прочно занято семейными кланами региональных, городских, сельских и муниципальных аристократий, сколачивающих гигантские состояния на коммунальном, мусорном, транспортном и медиабизнесом и не желающих допустить к кормушке чужих". И кто на это от народа обращает внимание, в том числе кто непосредственно занят в сельском хозяйстве? Что могут ждать сельчане от нового министра? Большая часть населения мочит. А те единицы, которым удаётся напечатать статью просто констатируют преступную политику власти и не более того. А что надо делать, чтобы изменить политику власти с воровской на народную.

Например, пишет гражданин И.Сигарев с Алтая. "Сегодня у народа отобрано право на отдых, бесплатное образование и здравоохранение. Резко ухудшились жилищные, коммунальные и бытовые условия, а часть населения лишилась их вообще и живёт в подвалах жилых домов, гаражах и других неприспособленных местах. Общество находится в постоянном недопонимании, почему так происходит. Хрестоматийным примером может стать процесс над экс - министром обороны А.Сердюковым". Во - первых над Сердюковым никакого процесса не было. Во - вторых он приезжал в суд на служебном автомобиле и с охраной. Правда не всегда приезжал. Более того он имеет правительственные награды. Спасибо И.Сигареву а то народ не знает, что нет отдыха, бесплатного образования и так далее. И что на большинстве предприятий рабочий день длится и по 10, и по 12 часов. Народ всё это испытывает на своей шкуре в отличии И.Сигарева. И что дальше? Какова цель вашей писанины? Напомнили народу то, что давно известно. Возможно вы были за границей и только приехав ознакомились с бардаком. Такая же бестолковщина идёт и на телевидении. А что делать нам - нищему и униженному народу?

Люди, которые могли бы возглавить народное движение за смену хотя бы внутренней политики Кремля давно куплены властью. В стране нет общества о котором пишет И.Сигарев, нет и народного лидера.

В стране есть газеты, которые можно читать. Например, пишет депутат Госдума Н.Арефьев. "Принимая во внимание то, что невыполнение правительством указы прошлого периода президент назвал успешно выполненными и поблагодарил правительство за усилие". Написал, а народу от этого не легче. Более того он даёт анализ экономики за 19 путинских лет. Последние годы уровень жизни народа падает. Более того он напоминает о том, что в СССР прибыль предприятий шла в бюджет страны, а часть на нужды самого предприятия. На эти средства руководство предприятий строили социальную сферу для народа. Теперь не только прибыль предприятий, но и часть бюджета разворовывается собственниками. О результатах воровства можно посмотреть в интернете. Триллионы долларов вывезены в офшоры, а деньги на деревьях не растут. Их надо зарабатывать в поте лица. Народ зарабатывает а государственные чиновники не препятствуют вывозу капитала за границу. Теперь президент предпринимает вторую попытку через амнистию вернуть хотя бы часть вывезенного капитала, но попытка не имеет решения. Не для этого они вывозили, чтобы потом просто так взять и вернуть, исполняя волю президента.

Депутат Н.Арефьев заканчивая статью пишет: "Но давайте вспомним, почему молодая Советская республика в прошлом веке развивалась стремительно и в короткие сроки догнала и обогнала страны Запада и США. Да потому что в СССР не было олигархов, казнокрадов и другой нечисти, а все доходы государства шли на развитие страны и благосостояния народа". Вспомнили правда не все. За 30 лет бандитского капитализма выросло два поколения, которые другой жизни не знают. По этой причине можно спросить: что хотит сегодняшняя молодёжь? Ответ можно найти в полицейских сводках. Нас подровняли с капитализмом США - ведущей страны мира. В школах стреляют, в ходу холодное оружие, драки стали системой, детки больших людей насилуют учителей, используя навороченный транспорт. Тот кто с этим не согласен посмотрите телеканал, "Домашний" в будни с утра. Ни один чиновник, политик, депутат, публикуя статьи не даёт рецепта выхода из создавшегося положения. Вот и депутат Арефьев хорошую статью написал, а что дальше? Ответа нет. Да и тираж газеты, цена не дают возможность читать народу страны.

Даже в самой Госдуме уже появляются депутаты правящей партии, которые не довольны экономическим положением страны. Я слушал выступление депутата А.Макарова на завтраке второго дня работы ПМЭФ. Даже ужаснулся такой откровенностью и правдой. "Главное мы сделали. Передали министерству экономического развития Росстат. Значит всё будет хорошо. "Сегодняшняя налоговая система не эффективна. Вместо того, чтобы обсуждать, как исправить неэффективную систему госуправления, мы обсуждаем, где взять денег. Но добавляя в неэффективную систему денег, мы получаем эффективную систему воровства. Такое сказал депутат от партии власти и что изменилось? Только народ, имея лидера, может исправить положение в стране. Давайте поищем лидера от народа и организуем свой Бессмертный полк. Надо думать о будущем и действовать уже сегодня. Жаль, что многие так и не доживут до светлого будущего, которое зависит только от нас самих.