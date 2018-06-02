Суп - еда аристократов

На выходные закончу начатую в прошлых частях одну из философских тем о еде.

Философия борща

Со студенческих выпивок сохранились слова застольной песенки:

«В имении «Ясна поляна» жил Лев Николаич Толстой,

Не кушал ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой.

Жена его, Софья Андревна, напротив - любила поесть,

С мужичьём она не водилась - берегла свою графскую честь».

Однако из произведений графа как-то не следует, что он «не кушал ни рыбы, ни мяса». В романах этого русского аристократа нет ни одного описания процесса творчества, у него - у поручика, когда он пытался заниматься полезным обществу делом, - нет примеров творчества даже в военном деле. Скажем, главный герой романа «Война и мир», профессиональный военный, полковник Андрей Болконский в тех сражениях, в которых он участвовал, храбро, но тупо ждёт, когда же его, наконец, убьют. И не делает ни малейших попыток придумать, как нанести ущерб противнику и сберечь от избыточных потерь вверенных ему солдат. Да что полковник!

Искусство полководца во все времена определялось его способностью выбрать такое место боя, чтобы сама местность усиливала его войска. У графа Толстого полководец Кутузов даже местность никогда и никак не оценивает, и в Бородинской битве не нашёл более творческого занятия, чем кушать курочку. Само собой граф Толстой оказался неспособным описать ни замыслы Наполеона, ни глупость Кутузова в Аустерлицкой и Бородинской битвах.

Однако в романах графа полно описаний различного рода застолий, в связи с чем, я и делаю вывод, что граф тоже «любил повеселиться, особенно пожрать». И знал толк в еде.

Вот, с сокращением, тройка эпизодов, и только из «Анны Карениной». И даю я эти эпизоды для того, чтобы вы из них увидели, что является если и не основным, то обязательным блюдом еды аристократов:

«Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича.

- Нет, без шуток, что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, - прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, - чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

- Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, - сказал Степан Аркадьич. - Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало - три десятка, суп с кореньями... Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов».

Или такой эпизод:

«Старания Агафьи Михайловны и повара, чтоб обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля, подсев к закуске, наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов, и еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя».

Или такой:

«Князь …шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили Кити, но его отличные кушанья, в особенности суп с черносливом».

Как видите, гурманы-аристократы без супа еду себе не представляли.

Но, чтобы быть гурманом, кроме таланта, нужно быть, как правило, бездельником с материальными возможностями, не имеющим никакого дела в жизни, и посвятившего свою жизнь еде. Ещё лет сто назад надо было быть аристократом. Нужно быть человеком, который посвятил свою жизнь потреблению еды, да ещё и не простой еды. А суп - это очень непростая еда, о чём я уже начал говорить выше.

А пока ещё один пример в подтверждение того, что суп это еда аристократов. Совсем недавно я давал статью, часть которой рискну повторить.

Русским царям (да и высшему классу, аристократии России) доступна была любая еда. Причём, продукты не только привозили, но и выращивали на месте. Скажем, ананасы не было проблем вырастить при наличии дров - в оранжереях. А царю дров хватало. Не было проблем вырастить любые виды мясного скота или птицы, и, разумеется, не было проблем привезти необходимое из-за границы. Скажем, в Англии и США были в моде стейки из говядины, ну и какая проблема была завезти из Англии бычков, а из Парижа, к примеру, французские сыры?

Надо ли говорить, что царю готовили еду самые лучшие в Европе повара, на зарплату и непомерные доходы которых даже царские министры смотрели с осуждением, - об этом я ещё упомяну. Добавлю малоизвестное - высшей наградой России были не ордена, как это принято думать, а царское «благоволение», которое выражалось в ряде вещей, в том числе и в том, что награждённого благоволением приглашали откушать за царским столом вместе с царём.

Соответственно, бумага с отпечатанным меню царского стола красочно оформлялась, после еды уносилась с собою сотрапезником царя и служила как бы материальным подтверждением царского благоволения - её можно было вставить в рамочку и повесить на стенку. И с этим человеком остальным нужно было вести себя не как с человеком, которому начальство дало крестик на грудь или на шею, а как с человеком, который обедает с царём! Ну, а мы сегодня из этих меню можем узнать, что же ел русский царь, которому были доступны все возможные виды еды, - что ели его семья и его гости.

Вот 1896 год, празднества в Москве по поводу коронации Николая II, и на этих празднествах, само собой, даются не просто обеды, а парадные обеды - пиры!

На основной коронационный пир были приглашены 7 тысяч человек сразу. За столом они могли выбрать: супы - рассольник или борщ. Кроме этого: пирожки; стерляди паровые; барашек; заливное из фазанов; жаркое; каплуны; салат; спаржа; сладкое: фрукты в вине, мороженое.

15 мая 1896 года, опять обед у царя. Меню: суп из раков. Кроме этого: пирожки; финляндская форель; телятина с кореньями; холодное заливное из куропаток; жаркое из пулярки или маленьких цыплят; салат; артишоки с горошком; горячее сладкое; мороженое; десерт.

19 мая 1896 года царь дал пир представителям всех сословий, которые, разумеется, должны были быть поражены царским столом. В меню: суп из черепахи. Кроме этого: пирожки; рыба Соль; раковый соус; филе говядины с кореньями; холодное из рябчиков и гусиной печенки; жаркое: индейка и молодые цыплята; салат; цветная капуста и стручки; горячий ананас с фруктами; мороженое и десерт.

20 мая 1896 года московский генерал-губернатора в честь царя даёт бал и ужин: навар из рябчиков. Кроме этого: разные пирожки; стерлядь по-итальянски; жаркое из пулярки и дичи; салат по-швейцарски; мороженое с подливкой из малины.

23 мая 1896 года опять пир. Меню: бульон лукулловский. Кроме этого: пирожки разные; холодное из рябчиков по-суворовски; жаркое - крупные цыплята на вертеле; салат; цельная спаржа; мороженое; десерт.

25 мая 1896 года, меню обеда для Дипломатического корпуса в Георгиевском зале: Меню: прозрачный суп из черепах. Кроме этого: крем из огурцов; раки; донская стерлядь в шампанском; седло барашка с ранними овощами; цыплята фаршированные с трюфелями; суфле из фуа-гра; пунш; фазаны; салат; горох в английском стиле; восточные ананасы; клубника; десерт.

Прошло 20 лет, но вкусы царской семьи и её гостей не изменились, правда, меню в рядовых случаях было не столь изысканное. Вот в 1915 году генерал Спиридович описывает завтрак, который царю дали генералы при осмотре царём стрелкового корпуса на фронте: щи, каша, рубленые котлеты, мороженое и кофе. Заметьте, завтрак, но всё равно - щи!

Но это, так сказать, фронтовая обстановка, а вот сам царь приглашает Спиридовича на прощальный завтрак в связи с переводом генерала на другую должность. «За завтраком была вся Царская Семья. Завтракали в палатке, в саду. Вот меню того памятного для меня завтрака. На толстой бумаге, в восьмую долю листа, украшенной золотым государственным гербом, отлитографировано рукописью: Завтрак. 31 августа 1916 г.: суп-похлебка; пирожки, сиги на белом вине и раки с рисом, левашники с яблоками, слива».

Что характерно в этой царской еде?

Начисто отсутствуют колбасы и всякие там хамоны, поскольку это консервированное мясо, и не будет царь есть консервы или угощать консервами, - царь способен накормить свежим мясом! Начисто отсутствуют сыры даже в меню для дипломатов - это ведь тоже консервы. Практически отсутствует грубое мясо - мясо крупных животных, разве что в виде исключения или рубленных колет. Чаще всего телята, ягнята и специально откормленная птица (каплуны и пулярки - кастрированные и специально откормленные петушки и куры). Даже жаркое (последнее мясное блюдо обеда) чаще всего из птицы.

Начисто отсутствует икра, как красная, так и паюсная (не купцы, небось).

И, главное, какая бы еда ни была - завтрак ли, обед ли или ужин, - но начинается царская еда с вершины поварского искусства - с супа. Причём, супы из черепах - это чтобы поразить обывателя заморской невидалью, а сами цари и приближённые, как видите, ели нормальную пищу - щи, борщи, рассольники и иные похлёбки.

И я вспомнил детство и каникулы в селе у бабушки с дедушкой. У них тоже любая еда не только в обед, но и утром, и вечером начиналась с варева - по-царски ели. Правда, без всех этих стерлядей и рябчиков - и простых цыплят хватало.

И, наконец, обязательное присутствие на царском столе пирожков, вероятно, как заменителей хлеба.

В итоге: супы, пирожки, рыба и птица - основная еда русских царей, но начинает любую еду суп! И получается, что суп это действительно блюдо аристократов. И второе, что отметьте, - суп начинает обед! Суп начинают кушать в начале еды, когда вы ещё ничем не перебили себе вкус!

Почему так?

Теоретик еды, Вильям Похлёбкин рассказывал, что старые повара ничего не ели до обеда - до окончания приготовления супа - чтобы не испортить («перебить») вкус супа вкусом иного блюда. И только подав суп, повар начинал кушать, - теперь ему было уже не страшно.

И, заметьте, в вышеперечисленных примерах суп начинает все царские обеды!

Вот поэтому суп является блюдом аристократов - из-за сложности его приготовления не как попало, а с заданным вкусом. Как попало можно приготовить что угодно, а вот так, как надо…

Да и у простого народа суп это первое блюдо. Часто, конечно, суп был и единственным блюдом народа, но даже тогда, когда ели несколько блюд, суп всё равно открывал трапезу. Вот П.И. Мельников-Печерский описывает завтрак артели приволжских крестьян, работающих зимой на лесоповале. Артель лесорубов вынуждена была есть два раза в день из-за специфики работы в короткий зимний день и длительной дороги от стана к просекам.

«Петряйка нарезал черствого хлеба, разложил ломти да ложки и поставил перед усевшеюся артелью чашки с похлебкой. Молча работала артель зубами, чашки скоро опростались. Петряйка выложил остальную похлебку, а когда лесники и это очистили, поставил им чашки с горохом, накрошил туда репчатого луку и полил вдоволь льняным маслом. Это кушанье показалось особенно лакомо лесникам, ели да похваливали».

Как тут не вспомнить анекдот:

«- Мыкола, а слышал, как москали называют наш борщ?

- Как?

- Пе-е-ервое…

- О-о, убил бы...».

Ещё вспомнилось.

Где-то в начале 90-х, заехал я по делу на Актюбинский завод ферросплавов и быстро решил вопросы с тогдашним директором Новиковым Никитой Варфоломеевичем, очень энергичным и умным металлургом и руководителем. Была пятница, и я собрался уехать домой на следующий день, а Новиков предложил остаться на выходные и поехать к нему на дачу. В то время уже гремели шашлыки - писком моды и «изячной жизни» считалось на природе поесть именно шашлыки или мясо с решётки. А Никита меня соблазнял: «Поедем на дачу, я россольничек сварю». Меня тогда этот рассольничек позабавил, и только потом я понял, что Никита-то собирался угостить меня не по-купечески, а по-царски. Да и он, наверное, этого не осознавал.

И ещё вопрос, не имеющий прямого отношения к теме, тем не менее, требующий освещения. Был у меня хороший товарищ по борьбе, ныне покойный, в своё время подруга В. Высоцкого. Вот она и рассказывала, что в студенческие годы заболела тяжелейшей формой язвы желудка, и никакие лечения не помогали. И тогда мать отвела её к старому врачу, начинавшему ещё, как земский врач. Он её осмотрел и назначил питаться только супами. Любыми. От щей до харчо. Она вспоминала, что ей было стыдно в студенческой столовой заказывать только первое (несколько копеек), товарищи предлагали ей деньги, но она терпела, и через месяц язвы не стало. Это не рецепт того, как лечить язву, это просто воспоминания.

И ещё. Сейчас французская ресторанная кухня, мягко скажем, своеобразная. Хоть и подают 12 блюд, но всё это в порциях по размеру, как трёхмесячный ребёнок накакал, да и вид такой же - в виде полужидкой кашицы. Так вот, говорят, что до кардинала Ришелье и у французов кухня была нормальной (да во французской провинции она и сейчас нормальная). Но у Ришелье была язва желудка, и он её глушил тем, что повара ему все блюда перетирали. И это вошло в моду у французской аристократии, и расползлось, как видите, по всему миру. Выше я упоминал, что даже борщ, рецепты которого доступны Западу, европейские шеф-повара готовят как пюре. Как блюдо без бульона. Это сильно не по-русски.

Итак, это не принцип, а подтверждение выше сказанного:

- то, что суп являлся основным блюдом у аристократов, только подтверждает философский принцип - суп это блюдо истинных ценителей вкусной еды, а не блюдо тех, для кого главное - сытно пожрать дефицитных продуктов.

Но тут возникает проблема - приедаемость. О ней - в продолжении.

(продолжение следует)