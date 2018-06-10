Проблема питания - приедаемость

Сегодня эта проблема совершенно не видна, а ведь пять веков назад она гнала несовершенные тогда суда на открытие новых земель, а нужны были эти земли ради одного - ради пряностей.

Давайте в двух словах рассмотрим необходимость вводить в рацион питания новые продукты и блюда.

Напомню, что продукты, которые мы едим, это не только энергии, но и белки - строительные материалы для строительства нашего тела, для строительства новых клеток взамен постоянно отмирающих. Положим, вы едите что-то вкусное и полезное постоянно и каждый день. Эта еда вам нравится и оно полезная, но любой продукт по сравнением с телом человека это очень неполная смесь необходимых для организма человека химических соединений, поэтому просто невозможно добиться в этой еде полного соответствия химических соединений тому сочетанию, что требуется вашему телу. В результате, во-первых, в тело будут поступать какие-то химические соединения, которые будут в нем в избытке, положим, определенный вид белков, или витаминов. Наш Дух - тот компьютер, который руководит функционированием нашего организма, - обязан будет этот излишек превратить в энергию или запасы энергии, или выбросить из организма.

Во-вторых. В этом постоянно используемом нами продукте будет каких-то белков не хватать, и Дух будет вынужден искать программы по синтезу дефицитного соединения из веществ имеющегося продукта. Это займёт время, поскольку дух всё делает перебором вариантов - у него нет «ума», этот передел одних веществ в другие неэкономичен, а, напомню, основной закон природы требует, чтобы затрат энергии на существование сложных структур, был минимальный.

Соответственно, нашему Духу такое однообразное поступление пищи в организм не будет нравиться, и он будет портить нам аппетит, - мы будем вроде и голодны, но вот именно эту еду кушать не хотим («меня уже тошнит только от самого вида этой перловки!»). Это Дух будет требовать от вас поменять продукты питания. Это состояние человека называется приеданием.

Говорят, что из всех продуктов не приедается только хлеб (я в этом не уверен, но об этом позже) Что делать, если вам уже ненавистно то, что вы едите? А тут и думать не о чём - надо менять продукты питания - надо чередовать блюда из разных продуктов. Вот этот момент важен для понимания философии борща - если вы во время еды кусок за куском будете отправлять в рот сочетание из разных продуктов, то такая еда будет медленно приедаться.

А если нет возможности чередовать продукты? Тогда придется обманывать Дух, подсовывая ему (себе) тот же продукт, но с иным вкусом, что достигается добавлением в блюдо нового продукта, обычно, добавлением пряности.

Однако приедание это сигнал – нужно поменять продукты, чтобы не было как в анекдоте о молодой жене, которая жалуется подруге: «Мой муж такой капризный! Сказал, что любит салат из морковки. В понедельник он его ел с удовольствием, во вторник тоже, а в пятницу заявил, что ненавидит салат из морковки!».

Поэтому важный для нас принцип философии еды:

- отвращение к еде (приедание) возникает при однообразии пищи, и для избавления от приедания, нужно менять пищу или, хотя бы, её вкус.

Однако и тут не всё так просто.

Не злоупотреблять разнообразием

Начальник и главный технолог нашего тела – наш Дух – благодарит нас удовольствием, если мы делаем то, что нужно нашему телу – когда мы пищей помогаем Духу исполнить возлагаемые на него Природой задачи.

Дух – это компьютер, который действует на основе программ, заложенных в нем как вашими родителями и предками, так и созданных самим вашим Духом в течении вашей жизни. Полагаю, что у некоторых людей плохо регулируется программа спасения тела от возможного отсутствия пищи – программа создания энергетических запасов, которые в теле создаются в виде жира. Вроде уже и есть запасы, а Дух все требует и требует их увеличения: все ему кажется, что вот-вот наступит зима, а с нею и бесконечные бескормица и голод, и Дух пытается и пытается обезопасить ваше тело от этих неприятностей запасами внутреннего жира и подкожного жира - сала. (Вообще-то, животных именно с такой программой стараются отобрать животноводы – такие животные очень хорошо нагуливают вес). Дух ведь не знает, что люди и сами заботятся о том, чтобы голода не было, Дух ловит момент наличия пищи, чтобы как можно быстрее вырастить тело и покрыть его как можно более толстым слоем сала.

Возможно, у некоторых людей эти программы имеют разумные ограничения, кроме того, возможно, у некоторых людей сбиты программы переработки пищи и кпд ее усвоения, по крайней мере, кпд усвоения энергии очень низок. Мне приходилось встречать людей, которые едят часто и очень много, оставаясь, тем не менее, худыми. (Про таких людей и животных говорят – не в коня корм).

Нашему Духу приходится самому приноравливаться к нештатным ситуациям с тем программным обеспечением, что у него есть в наличии и что он сам может создать. Если мы едим постоянно один и тот же набор продуктов, то Дух не только использует уже имеющиеся у него программы для эффективного усвоения этого набора, но и совершенствует их, то есть, создаст в теле такие кислотную и бактериальную среду, которые будут успешно справляться с этой пищей. Когда мы переходим на новую пищу, то Дух обязан создать программу и для ее эффективной переработки, однако это будет не быстро, поскольку Дух,повторю, создает программы перебором вариантов, а это требует времени.

(Если бы у Духа было время, то он нашел бы способы переработать и яды, но Дух не успевает их найти ввиду смерти тела и самого Духа вместе с телом. Хотя существуют сведения, что приемом ядов в очень малых дозах, люди со временем вырабатывают в себе способность ядам противостоять, вырабатывают некий иммунитет. А это подтверждает, что поступающие в наше тело вещества перевариваются не просто так, а по программам, которые Духу надо найти).

Но продолжим. У разных людей этот компьютер - их Дух, разный, у кого-то он быстродействующий, у кого-то тупит. И, возможно, что для данного человека будет получаться в ходе поиска Духом программы для усвоения нового вида пищи, что если этот человек ещё раз поменяет еду, то Дух, не создав эффективную программу для усвоения предыдущей пищи, бросит работу над ней и вынужден будет создавать новую программу для новой пищи.

Образно говоря, мы задолбаем свой Дух, а если говорить о технике этой перенастройки организма, то каждая новая пища это необходимость разработки еще одной программы – это новая работа для Духа. А при любой работе возникают ошибки (ещё раз повторю, что Дух может создавать полезные программы только тупым перебором вариантов), и чем больше вы издеваетесь над Духом сменой пищи, тем больше ошибок он совершит. А эти ошибки могут быть не безобидны.

Я не готов согласиться полностью с сентенцией, высказываемой рядом практикующих врачей, что «мы то, что едим», что «все болезни входят в человека через рот», но должен признать, что в этом врачебном опыте много истины. Раньше (да, вероятно, и сегодня) умные врачи при трудно поддающихся лечению болезнях, предлагают пациенту переменить климат и пищу, а еще раньше человеческий опыт сформулировал для лечения хронических болезней более точный рецепт: «Если ты не можешь вылечиться, уезжай туда, где ты родился, и ешь ту пищу, которую ел в детстве».

Химический смысл этой рекомендации тут вот в чем. При всех правильных программах этого компьютера, из пищи берутся только нужные химические соединения в нужном количестве. Ненужные соединения сбрасываются, положим, с мочой, и человек здоров. Но вот при создании все новых и новых программ произошла ошибка в очередной программе, и при переработке пищи в теле начало оставаться ненужное вещество, которое вызывает болезнь. Разумеется, Дух сам пытается от этого болезнетворного вещества избавиться, то есть, создать программу для его удаления – найти какие-то химические соединения, которые бы связали и вывели из тела болезнетворное вещество. Но Дух, ещё раз повторяю, находит нужную программу методом проб и ошибок, методом перебора огромного количества вариантов. А тут еще вы меняете пищу, для которой Духу снова надо искать программы, вы начали вводить необычные химические соединения в виде лекарств, с которыми Духу тоже что-то надо делать. Время идет, тело человека обессиливает болезнь, а Дух ничего не успевает найти для лечения.

Но вот вы переехали в родные места, и для вашей жизни в этих местах у Духа есть старые, опробованные, прекрасные программы! Более того, вы еще и начали кушать знакомую вам с детства пищу, для которых у Духа в программном обеспечении тоже все есть - ведь он вас вырастил здоровым в этом районе и на этой пище. Дух перешел на программы, в которых нет ошибок – которые не дают ненужных химических соединений при переработке пищи. Вы разгрузили Дух, и он теперь сосредоточится только на том, как освободить ваш организм от остатков болезнетворных соединений.

Поэтому врачи и советуют лечиться на родине.

Сухой остаток из этой философии таков. Чтобы не было приедания необходимо разнообразие пищи, но лучше всего иметь разнообразие знакомой вам, привычной пищи. Не стоит очень уж стремиться перейти на какую-то новую для вас пищу. Особенно на какие-то новые, не из данной местности продукты. Попробовали их – и достаточно.

Это, кстати, и давно найденный принцип кормления животных. В корме животное должно получать все необходимое, но способ кормления (очередность дачи тех или иных продуктов) нельзя менять. Даете с утра комбикорм, затем свеклу, затем силос, затем сено, затем солому – вот так и давайте каждый день. Дух коровы подберет под эти корма программы и будет эффективно корма перерабатывать в мясо и молоко. Но если вы решите неделю кормить корову только силосом, чтобы потом неделю только свеклой, то в теле коровы может снизится концентрация, положим, витамина, который без проблем поступает со свеклой, и Дух коровы начнет создавать, в принципе, не нужную программу получения этого витамина из силоса. И, повторю, чем больше программ, тем больше ошибок. А это не здраво.

Надо думать, что и человеку и очень большое разнообразие, и очень большое однообразие - не здраво!

Речь идет не о том, чтобы не класть в рот ничего нового, – человеческий опыт оправданность таких страхов не подтверждает. Попробовали диковинку - банан, Дух попробовал переработать эту диковинку старыми программами: получилось – значит, получилось, не получилось – Дух эту диковинку из тела выбросит.

Но повторю главное: если вы новый продукт вводите в постоянный рацион, то Дух обязан найти и программу для эффективной переработки нового продукта. А каждая новая программа, повторю, увеличивает вероятность ошибки.

В итоге, логика приводит к выводу, что если вы что-то (блюда, особенно – продукты) ели всю жизнь, то и ешьте их дальше. Хуже не будет. И еще. Раньше мы ели то, что вокруг нас (в нашем районе) и росло, то есть, получало ту же дозу солнечной радиации, что и наш Дух, развивалось в том же магнитном поле, что и он. Кто бы меня успокоил в вопросе, что продукты, выращенные совсем в других районах Земли, совершенно безобидны для нас? (Замечу, что и с этой точки зрения, потеря Россией продовольственной безопасности тоже не радует).

Я неоднократно писал, что медики используют статистику не для борьбы с болезнями, а для запугивания пациентов. Вот, давайте, и я использую медицинские методы.

Медики утверждают, что курение вызывает рак, хотя снижение числа курящих, вызывает рост смертности от рака.

Но медики молчат, к примеру, о бананах. А ведь рост онкологической заболеваемости начался в 50-х годах одновременно с началом борьбы с курением и вопреки воплям о том, что курение является причиной рака. Но в это же время начался дикий рост потребления бананов, к примеру, сегодня потребление бананов уже вдвое превысило потребление яблок, а районы мира с самым большим потреблением бананов, как раз и являются районами с самой большой заболеваемостью раком. Ну, к примеру, хотя в США и Европе бананы не растут, но США и ЕС съедают больше половины мирового импорта - 8,9 миллиона тонн из импортируемых 16,3 миллиона в 2012 году. И дают миру 44,9% заболеваемости раком.

И Россия из этой статистики не выбивается. В 2000 году Россия импортировала 500 тысяч тонн бананов, а в 2012 - 1 миллион 69 тысячи тонн, то есть увеличила потребление более, чем в два раза. А заболеваемость раком в 2000 году была 8,3 случая на 1000 человек населения, а в 2010 уже 10,5 случаев. То есть заболеваемость раком выросла на 37%. При этом, в стране своего произрастания, банан это ягода как ягода. Скажем, в России потребление бананов 7,29 кг на душу населения, а в Эквадоре в десять раз больше - 73,8 кг, а в Самоа вообще - 85 кг. Но в России в 2017 году смертность от онкологических заболеваний 156,55 случаев на 100 тысяч населения, в Эквадоре - 98,08, а в Самоа вообще 59,86.

Как говорится, вот и живите с этими бананами, как хотите. И слушайте уродов о вреде курения.

По логике, я обязан в отношении еды сделать какой-нибудь запрещающий вывод. Но я не буду: это не жизнь, когда за нее все время боишься. Нужно жить, а не бояться!

Попадете в район с другой культурой пищи – ешьте! Дух обязан справиться, на то он и Дух, это его работа. А не справиться, то можно и домой вернуться - к привычной пище. Просто не лишне учитывать, что если нет необходимости вводить в рацион питания новый продукт, то и не стоит вводить. Дух-то он Дух, но и перегружать его нет смысла – нет смысла доводить этот компьютер до состояния, когда он подвиснет или покажет вам синий экран.

Поэтому очередной принцип философия питания:

- стремись есть то, что выращивается там, где ты живёшь.

Теперь об особенностях собственно русской кухни, но об этом в продолжении.

(продолжение следует)