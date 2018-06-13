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Московский листок

Госдума установит новый пенсионный возраст и цену честного слова Путина

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 3

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Госдума установит новый пенсионный возраст и цену честного слова Путина

Внесение правительственного законопроекта по повышению пенсионного возраста в Государственную думу ожидается в четверг 14 июня, сообщил первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. Он подчеркнул, что фракция не будет поддерживать законопроект по повышению пенсионного возраста в любом варианте.

"Не будем поддерживать в любом варианте, мы даже хотим провести свои акции протеста, и у нас есть наш альтернативный законопроект", - сказал Емельянов, отвечая на вопрос "Интерфакса". 

В своем альтернативном законопроекте эсеры предлагают отказаться от накопительной части пенсии, "сосредоточиться на страховой части пенсии, уйти от регрессивной шкалы - это кто больше получает, тот меньше платит". 

Емельянов отметил, что эсеры хотят подойти комплексно к налаживанию пенсионной системы, в частности, предложить ряд мер по вопросам формирования трудового стажа. 

Но пенсионный возраст в законопроекте эсеров останется на нынешнем уровне - 55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин, сказал он.

Постоянній автор ФОРУМа.мск Дарья Митина комментирует:

Правительствo наше замечательнoе весь кoмплекс вoпрoсoв, связанный с пoвышением пенсиoннoгo вoзраста, решилo начать рассматривать аккурат 14 июня  - в день начала мундиаля - и управиться с ним за месяц  (как раз в тo время, чтo Мундиаль будет идти). Ай, мoлoдцы! Ведь именнo в этo время будут действoвать всяческие oграничения oбщественнoй и гражданскoй активнoсти, в т.ч. запрет на массoвые акции. Тoнкo придуманo!

Кстати, региoнальные oрганизации OКП пo призыву независимых прoфсoюзoв вливаются в кампанию прoтив правительственных планoв пoвышения пенсиoннoгo вoзраста, присoединяйтесь.

От редакции: Добавим, что и рабочие протесты в этот период строго будут контролироваться ФСБ (некоторые заводы просто нагло закрывают, увольняя недовольных пролетариев поскорее - как в Волгограде)- чтоб не огорчить господ иностранных болельщиков видом безработных масс. Собственно, рассматривать путинские "прямые линии" как нечто большее, чем средство временного сдерживания всенародного гнева - не стоит. Выиграть праящему классу недельку-другую, которая при нынешнем темпе обогащения элиты стоит миллиарды - тоже не так уж и плохо. Ну, обещал Путин когда-то дословно словами "пока я президент, пенсионный возраст не повысят", было такое (как Ельцин обещал прилечь на рельсы при росте цен после отпуска оных в рыночное плавание)... Однако на последней "прямой линии" он был уже осторожнее - что-то невнятное наплёл там про улучшение жизни пенсионеров через их благосостояние, но ни слова о конкретном возрасте наступления этого счастья. Так ведь и реформаторы его сменщика Медведева о чём пекутся - чтоб пенсионеры хоть парочку лет перед смертью, а пожили, как они, по-буржуйски. Либерал-идеализм выглядит именно так.

Сконцентрировать несметные накопления пенсионеров там, за далёким порогом - гораздо "приятнее", чем выдавать по капельке (ну, а кто не дожил - тот подарил свой труд государству-Трубе, которому всё сложнее спасать олигархат от санкций государственными вливаниями). Впрочем, "Дума его величества" имеет редкий шанс доказать, антинародная она или нет: генеральная линия правительства Димона это перенос расплаты за кризис на плечи трудящихся, а вот Путин всё пытается нечто говорить сему противоположное (старая игра в плохого и хорошего полицая). Наши хорошо знакомые товарищи думаки поимённо получат шанс доказать самым незащищённым слоям общества, собственно, своим родителям, какому классу они служат. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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Russia 2018
Мундиаль2018 написал 13.06.2018 12:59
Добро пожаловать в Россию!
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 13.06.2018 12:42
Просто всех депутанов нужно посадить на "минималку"(кто второй-третий срок сидит- на две,ладно уж,сжалимся).Ну и пенсию прислуге народной соответствующую.И тогда законы будут любо-дорого.А так сплошная ложь,п..дежь и провокация.
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Сопротивление
Сергей64 написал 13.06.2018 12:41
Верю, что россияне объединятся против кремлешакалов. Небольшой , но повсеместный бунт и гражданское неповиновение вправят мозги гаранту и его камарилье!
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