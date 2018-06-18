Историческая "таблица Менделеева"

Я решил попытаться восстановить в своих правах универсальную стадиальную историческую последовательность, однако, взяв за точки отсчёта другие критерии, не связанные с технологической эволюцией или с изменениями «производственных отношений».



Я намерен исходить из того что, когда Маркс «переворачивал» диалектику Гегеля, он бы не прав – социокультурные факторы (эволюции Мирового Духа по Гегелю) образуют Базис базисов, а производственные отношения – только производные от этой эволюции. Например, промышленная революция начинается только с возможностью предпринимателям аккумулировать значительные средства (лишив их двор и аристократию с их манией тезаврации) и получив возможность контроля над бюджетом и (частично) над политической сферой, т.е. в эпоху либерального конституционализма.



Хотя дальнейшая зависимость «производственных отношений» от производительных сил отмечена правильно – Маркс творил в эпоху расцвета политической коррупции, когда независимого гражданского общества вообще не было (вот как у нас сейчас), и знал о чём писал.



Я использую в своих рассуждениях два периодических исторических процесса – инверсионных циклов Александра Самойловича Ахиезера и моей теории цивилизационных фазовых переходов, которую я развиваю два года, а также моей дополняющей теории, касающейся только циклов русской-российской истории («эоны»), возникшей на основе работ Ахиезера.



Циклы Ахиезера в основном описывают если не уровень демократизации-авторитарности, то уровень периодических изменений степени отчуждения власти от общества и эмансипации личности от общества (от социальных групп).



Я сразу оговариваюсь, что исхожу из своей теории о «зеркальности» каждого последующего исторического цикла относительно предыдущего (теория «горизонтальных зеркал»), подобно тому, как культурно «зеркальны» границы субэкумен (теория «вертикальных зеркал» Андрея Анатольевича Пелипенко и Игоря Григорьевича Яковенко).



Это означает, что структурно циклы фрактальны, но каждая бифуркация (историческая развилка) на следующем цикле развивается по альтернативному ранее выбранному сценарию. Тут идеальный пример - события Ельцинской революции, которая в отличие от событий Освободительного движения 1905-06 годов завершилась «отречением царя», но поражением Второго Октября (1993) и Второго Февраля (2012).



Я убеждён, что исторические периоды в их совокупности можно представить как некую периодическую таблицу, где происходит циклическое повторение социокультурных параметров.



Итак, перейдём к описаниям циклов.



27 лет назад вышли работы философа А.С.Ахиезера, в которых приведена трёхцикловая схема русско-российской истории. Третий цикл – послеавгустовский*.



ГЛОБАЛЬНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕРСИОННЫЙ ЦИКЛ А.С. АХИЕЗЕРА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВЫЙ ЦИКЛ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ



I. Соборность, начало и крах государственности



II. Господство раннего умеренного авторитаризма



III. Новая государственность и господство идеала всеобщего согласия



IV. Крайний авторитаризм и зрелость раскола



V. Поздний идеал всеобщего согласия и либерализм



VI. Поздний умеренный авторитаризм



VII. Соборно-либеральный идеал и новая катастрофа



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРОЙ ЦИКЛ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ



I. Господство соборного идеала («Триумфальное шествие Советской власти»)



II. Господство раннего умеренного авторитарного идеала («Военный коммунизм»)



III. Ранний идеал всеобщего согласия (нэп)



IV. Торжество и падение крайнего авторитаризма (Сталинизм)



V. Вновь идеал всеобщего согласия («Оттепель»)



VI. Вновь умеренный авторитарный идеал («Этап застоя»)



VII. Возврат к соборно-либеральному идеалу («Перестройка»)



Теперь, когда прошло уже свыше четверти века Третьего цикла, можно говорить, что мы находимся на переходе от 6 к 7 его фазе.



У нас был либерально-вечевой этап (Советы без коммунизма и Двоевластие 1992-93 годов). Первичный авторитаризм Ельцина (эпоха «Царя Бориса»). Компромиссный вариант «Семибанкирщины» и кабинета Примакова. Вторичный авторитаризм путинской «опричнины». Путинский «консенсус» и президентство Медведева. «Возвратный путинизм».



Этот этап политически ещё длится, но компас идеологических предпочтений общества от концепций сильной руки вновь, как в 1989-90 годах указывает на культ местного самоуправления и парламентаризм.



Кроме того, я считаю, что циклы Ахиезера можно рассматривать как фракталы более универсального членения истории государств и цивилизаций.



1. Период военных демократий.



2. Первичные «универсальные монархии» (термин Тойнби) – т.н. «дворцовые культуры».



3. Создание сословно-представительских институтов (Сенат, Синедрион, Боярская Дума, Кортесы, Сейм … ).



4. Абсолютизм (цезаризм, султанизм, самодержавие – «православный султанизм».



5. Либеральный конституционализм.



6. Массовое общество и различные формы рыночных диктатур и тоталитарности.



7. Демократический социальный капитализм.



У меня своё членение русско-российских исторических циклов. Будучи полностью согласен с Александром Самойловичем в том, что каждый такой цикл противостоит предыдущему и посвящён старательному преодолению его последствий и «родимых пятен», я исхожу из следующей схемы таких «эонов» - «герметических» этапов истории.



От создания Киевской империи (хотя и в ранге каганата, т.е. великого герцогства) до осени 1698 – возвращения царя (т.е. православного хана) Петра из Великого посольства и поток его вестернизационных указов.



От роспуска Учредительного собрания и переноса столицы в Москву.



Следующий – до конца августа – начала сентября 1991 года (запрет компартии и конфедерализация Союза).



У меня нет определённости с его окончанием: начало марта 2016 (когда была попытка свернуть интервенцию в Сирию и пик конфронтации с Турцией) или ноябрь 2016 (арест Улюкаева и избрание Трампа, которое было воспринято в США как атака на Жемчужную бухту в кибервойне с Западом).



Видно, что моё членение не совпадает с тем, что у Ахиезера. Но, возможно, это – одновременные процессы. Например, его первый и третий циклы у меня делятся на два «эона» каждый.



Ахиезер был убеждён, что его инверсионные циклы накладываются на линейное историческое движение (системы) Европейских культур, и история России – результирующая этих двух процессов.

У меня более сложная схема. Я вывел теорию «цивилизационных фазовых переходов» или Реформаций (не путать с реформами). Поэтому я полагаю русско-российскую (и мировую) историю результирующей циклов Ахиезера и фазовых переходов.



С точки зрения таких переходов, все субэкумены (локальные цивилизации и системы/альянсы культур) проходят следующие стадии.



1. Архаический шаманско-племенной социум. Имени Гаяваты (подробно описан в библейской Книге Судей).



2. Агро-грамотный имперско-храмовый социум. Имени Хаммурапи.



3. Логоцентрический (церквоцентрический) средневековый социум. Имени Блаженного Августина. Для России и Восточной Азии наступил в полном смысле слова с победой коммунистов. До 1861 года Россия была типичной рабовладельческой империей. Для мира ислама он наступил только 40 лет назад в виде Исламистской революции (политического ислама).



4. Либерально-протестантистский. Имени Макса Вебера. Переход к нему и был назван Реформацией. В России этот переход начался с перестройки и идёт полным ходом.



5. Социально-демократический. Имени Герберта Маркузе. Иначе – Постмодерн и его мутации.



Именно переход к этому этапу Запада (Западная Европа и Северная Америка) вызывает такое непонимание между российскими интеллектуалами, приверженными «веберианским» ценностям 110-120-летней давности (только открытыми ими для себя) и стремительно «левеющим» Западом.



30-40 лет назад было проще – и в России, и в Восточной Европе, и на Западе торжествовало «веберианство». На Западе это был его предпоследний всплеск (тэтчеризм/рейганизм; последний – трампизм – борис-джонсонизм), в России и в странах «социализма» - с волнением предчувствия.



Ещё раз отмечу, что, характеризуя цивилизационные фазы, я веду речь не о торжестве идеала, но лишь о его обозначении, о постановке исторических задач для социума.



Я уже отметил, что циклы А.С.Ахиезера (в применении к двум масштабам - России и общемировых тенденций) - это смена периодов «демократизации» (политической открытости власти) и «авторитаризации» (политической закрытости власти); преодоление социального и политического отчуждения.



Мои «цивилизационные фазы» - это смена периодов доминирования личной вариативности и индивидуализма (в т. ч. коллективного - рода, племени, общины) и интегрированности в качестве детали макросоциальной «машины» или её части - общественного института. Тут главное – духовная компонента. Сперва духовного выбора нет (а шаман, как может, договаривается с духами). Потом появляется система формального регулирования духовности, легитимированная централизованным культом. Потом эта система из обеспечивающей становится определяющей. Затем наступает диалог личности с системой такого регулирования. А следом наступает фаза содействия развитию этой личности со стороны системы, поддержка её «многомерности».



Что же касается моих «эонов» - это смена ощущения цивилизационной эксклюзивности (незападность) Руси-Росси и её включённости в систему Европейских культур – такая, пусть периферийная, но западность).



Если ещё посмотреть на «эоны» Русской истории, то заметно, что составляют удачные пары со сдвигом на такт. 1 и 2 - Монархические, 2 и 3 - Имперско-модернизационные, 3 и 4 - Республиканско-революционные, 4-5 (будущий) Демократическо-европеистские.



Сейчас мы отмечаем полвека Движений 1968 года, с которого ведут отсчёт Постмодерна. Напомню, что в моих терминах - это пик второй Реформации** Запада (начало перехода от цивилизационной фазы «имени Макса Вебера» к цивилизационной фазе «имени Герберта Маркузе»).



Россия же, т.е. все христианские культуры Русской локальной цивилизации (Русской субэкумены) и её периферии, тогда же начали свою Первую Реформацию*** («нулевой» был большевизм).



Поэтому у нас непоколебимо утверждаются либерально-протестантистские ценности. А ценности Идеологической (логоцентрической) цивилизации, на основе которых только и могут быть созданы режимы неосталинского и неонацистского толка, всё больше отходят в архаику.



В итоге у меня получилась приблизительно такая таблица.



I. ЦИКЛЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ ПО А.С.АХИЕЗЕРУ



Первый цикл Русской истории по Ахиезеру (9 век – ноябрь 1917) А1-А7



Второй цикл Русской истории по Ахиезеру (ноябрь 1917 – сентябрь 1991) А1 -А7



Третий цикл Русской истории по Ахиезеру (сентябрь 1991 – и дальше, до послепутинской демократии) А1 - А7 [сейчас А-6]





II. ЭОНЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ (ПО Е.В.ИХЛОВУ)



Э (эон) I [1040-1698 (сентябрь)]



Э (эон) II [1698 (сентябрь) -1918 (январь)]



Э (эон) III [1918 (январь)] – 1991 (август/сентябрь)



Э (эон) IV [1991 (август/сентябрь] – 2016 (ноябрь)



Э (эон) V [2016 (ноябрь)] – 2025 (март)?



Примечание. Каждый последующий Эон в три раза короче своего предшественника и составляет последнюю четверть Большого Эона.





III. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ФАЗЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ (ИСТОРИИ «БОЛЬШОГО ЗАПАДА» ПО Е.В.ИХЛОВУ)



Ф (фаза) 1 («Гаявата» – шаманский период, «славянские фэнтази») – этого периода в таблице нет, это до 10 века

Ф 2 («Хаммурапи» - дворцово-храмовая цивилизация; для Руси-России - «византийская симфония» - с 11 века до победы большевиков) А1-А7

Ф 3 («Блаженный Августин» – Град Земной – с января 1918 до поздней перестройки – апрель 1988) А1-А6

Ф 4 («Макс Вебер» – либерализм и религиозный «индивидуализм» - с апреля 1988 по состояние после пика победы антипутинизма)А7 - А1-А6

Ф 5 («Герберт Маркузе» – гуманистическая демократия Постмодерна – для России – гипотетическое массовое движение на финальной стадии победившего антипутинизма) А7



Таким образом, Россия сейчас, во второй половине июня 2018 г.:



1) находится на 6-ом этапе Третьего цикла Ахиезера (вторичный умеренный авторитаризм - застой) и впереди у неё новый период «соборно-либеральной» демократии – завершающий 7-ой этап цикла исторической инверсии;



2) всё глубже втягивается в Четвёртую «веберовскую» (либерально-протестантийскую) цивилизационную фазу, однако, ориентировочно в течение следующего поколения начнётся аналог западных 60-х – переход к социальной гуманистической «реформации» «имени Герберта Маркузе» (Пятая фаза);



3) прошла уже 1/5 Пятого «эона» Русской истории, завершив в 2016 году Четвёртый – Послеавгустовский (1991), Антикоммунистический «эон», и «структура текущего момента» фрактально перекликается с а) июнем 1996, б) июнем 1932 – канун Голодомора, в) рубежом между бироновщиной и началом правления Елизаветы Петровны, г) борьбой за Киев в последней четверти 12 века и началом Владимирской Руси.







* Ахиезер выпустил эту работу в 1991 г. («Россия: критика исторического опыта») и не расписывал третий цикл. Мне пришлось его составлять по его модели.



** Предыдущая - первая Реформация – было переходом от цивилизационной фазы «имени Блаженного Августина» к фазе «имени Макса Вебера»; «нулевая» Реформация - это переход от фазы «имени Хаммурапи» к фазе «имени Блаженного Августина», началу которого посвящен Новый Завет.



Запад знал «фазу Хаммурапи» в форме своеобразного «Римского легизма», испытавшего свой своеобразный повтор (каждая фаза - фрактал и внутри себя переживает все) в форме абсолютизма раннего Модерна. Кстати, это именно то, что нам навязывают в форме Диктатуры Закона.



*** Именно в августе Шестьдесят проклятого (1968) года советская западническая интеллигенция «перешла от государства на другую сторону» и окончательно похоронила в своей душе советский социализм. Путинизм же приняли за радикальную десоветизацию. Точно так же, как опальная левая оппозиция приняла в 1929 году сталинскую коллективизацию за торжество своих, подавленных Бухариным в 1925 году идей, только иными способами. Брежневско-андроповская реакция и западное полевение начала 70-х слились для протолибералов в один «красный рассвет», и так росла генерация оппозиции, для которой очень важен незаконный снос ларьков, но малоинтересны переживания продавщицы из этого ларька, обречённой писать в банку.