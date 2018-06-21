Россия на закате

Россия участвовала в войне с Японией с 27 января 1904 по 23 августа 1905 года. Эта война велась с применением смертоносного новейшего вооружения: автоматических пулеметов, броненосцев, эсминцев. Впервые массово была задействована крупнокалиберная дальнобойная артиллерия. Генеральный штаб, граф Сергей Витте и Николай Второй были информированы о том, что Япония быстро наращивает военный потенциал, развивает на территории России разведывательную сеть и готовится напасть первой. Эти сообщения были пропущены мимо ушей. Более того, по нелепой случайности некоторые российские генералы, например, министр внутренних дел Плеве считали, что стране нужна "маленькая победоносная война" на Дальнем Востоке.

История русско-японской войны поучительна со стратегической, тактической и политической точек зрения. По мере того, как становилась ясной невозможность выигрыша в этой войне, российское правительство, включая Генеральный Штаб и охранные структуры начали операцию отвлечения внимания от внешнеполитического провала. Для этого были использованы радикалы - эсеры максималисты, анархисты, которым оплатили террористическую деятельность. Результат этого неорганизованного насилия превзошёл ожидания самого Витте. Оно обернулось в 1906-1909 годы примерно 12 тысячами невинных жертв Столыпинского террора. Государство развязало ответный террор, чтобы "успокоить" радикалов, которых само же и вырастило.

Невозможно поддерживать войну, невозможно поддерживать и терроризм. Два разрушительных явления связаны между собой. Пошлость убийства на войне и подлость террористических актов связаны причинно-следственной связью. Этого не было раньше и не могло быть в российской истории. Изучая историю русско-японской войны, мы понимаем причины шаблона патологического реагирования на внешнеполитические неудачи, который проявился в XX веке не один раз.

В ночь на 27 января 1904 года японские военно-морские силы провели вероломную торпедную атаку на корабли русского флота, стоявшие на внешнем рейде Порт Артура. Броненосцы Цесаревич и Ретвизан, а также крейсер Паллада были мгновенно утрачены. На следующий день в 50-минутном смертельном бою были уничтожены крейсера Варяг и Кореец. Японская армия высадилась в Корее, 21 февраля 1904 года взяла Пхеньян, а в апреле вышла на границу с Китаем.

Как среагировало на эти события мировое сообщество? США и Англия поддержали японских интервентов. В Лондоне начал выходить комикс "Борьба Японии за свободу". Газеты публиковали шаржи на Николая Второго, где он был изображен деспотом. Германский монарх Вильгельм II на словах поддержал Россию: "Русские защищают интересы и преобладание белой расы против возрастающего засилия жёлтой. Поэтому наши симпатии должны быть на стороне России". Но это были только слова - в Генеральном Штабе Германии уже верстались планы агрессивной мировой войны против России. Лицемерие не было чем-то странным для Вильгельма II.

Блокада Порт-Артура на многие годы стала примером доблести и героизма русской армии. Люди оберегали крепость, испытывая недостаток продовольствия, лекарств, боеприпасов, страдая от болезней. 8 марта 1904 года адмирал Макаров прибыл в Порт-Артур с несколькими вагонами снаряжения и незамедлительно начал ремонт кораблей. 27 марта 1904 года Япония перекрыла выход из гавани с помощью старых барж, груженых щебнем. Оставался лишь узкий и неудобный проход. Через него 31 марта 1904 года пытался выйти крейсер Петропавловск и очень быстро подорвался на цепной мине. Погибли 650 человек, включая художника баталиста Верещагина и самого адмирала Макарова.

Владивостокский крейсерский отряд, включая Россию, Громобой и Рюрик, сохранял боеспособность. На несколько дней в апреле он задержал высадку интервентов в Маньчжурии. Но силы были явно не равны.

18 апреля 1904 года японская армия форсировала реку Ялу. Русские силы в составе 18 тысяч бойцов были несостоятельны против более чем 36 тысяч японских воинов. Японские суда Ясима и Хацусэ подорвались на выставленных минных заграждениях 2 мая 1904 года. 13 мая 1904 года состоялся бой у Цзиньчжоу, который ненадолго задержал интервентов. С 1 июня у Вафангоу русские силы начали нести потери. Заканчивались боеприпасы, продовольствие, подкрепление не приходило. 13 июля 1904 года была прорвана оборона на перевалах. Началась осада Порт Артура.

Российская эскадра пыталась выйти из Порт Артура 28 июля 1904 года. Бой был неудачным. Утром 14 августа извне блокирующих атаковала Владивостокская эскадра и снова неуспешно - был потерян корабль Рюрик.

20 декабря 1904 года на 329 день героической обороны Порт Артур был сдан японцам. Сказались невозможность снабжения отрезанной от внешнего мира крепости, болезни, голод. Цинга, тиф, дифтерия, раневые инфекции убивали едва ли не больше людей, чем японские снаряды и пули. Российская армия не умела вести войны такого типа.

Сражения при Сандэпу в январе 2905 года, при Мукдэне в феврале и сокрушительное поражение при Цусиме, когда русская эскадра была полностью уничтожена, а из 14334 моряков погибли 5015 человек завершили разгром России. 7 июля началась оккупация Сахалина. Война была фактически проиграна раньше, но это событие явно показало, что Россия слаба даже против Японии - регионального лидера, которого явно недооценивали петербургские генералы.

По условиям подписанного 23 августа 1905 года Портсмутского мирного договора, Россия теряла южную часть Сахалина. Россия уступила Японии южную часть Сахалина (уже оккупированную на тот момент японскими войсками), свои арендные права на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу, соединявшую Порт-Артур с Китайско-Восточной железной дорогой. Россия также признала Корею японской зоной влияния. Контрибуции России назначены не были, но это не делало поражение менее горьким.

Как реагировали на войну в Петербурге?

С выходом Манифеста Николая Второго, на улицах столицы спонтанно начали собираться люди. Они пели "Боже, Царя храни" и всячески поддерживали монархию. Это были разночинцы, студенты, которые несмотря на свой радикализм выразили с первых дней солидарность с режимом. Дальнейшие события показали несостоятельность армии. Уже к середине 1904 года число поддерживавших войну сократилось радикально, началось брожение в обществе.

Это тихое недовольство выливалось критикой в адрес властей. Режим Николая Второго стремительно терял популярность, инвалиды с фронта появились на улицах городов, в дома многих явственно пришло горе.

И вот тут царизму пригодились радикалы, с которыми были "особо теплые" отношения у графа Сергея Витте. Получила деньги через Департамент полиции партия социалистов-революционеров, которыми 28 июля 1904 года взорвали министра внутренних дел Плеве. Спланировали покушение Евно Азеф и Борис Савинков, бомбу бросил Егор Созонов.

Следующей крупной жертвой радикалов должен был стать министр юстиции Муравьёв, которого планировали убить в середине января 1905 года. Бомбу для него сделали из цирковых хлопушек на кухне арендованной квартиры на Каменноостровском проспекте, но досталась она отнюдь не Муравьёву. Поскольку он был внезапно остранён от должности, эсеры с явного разрешения Азефа - агента тайной полиции спланировали убийство великого князя Сергея Александровича в Москве. Он был взорван в Московском кремле Иваном Каляевым.

Бывший студент Иван Каляев был единственным, кого постигло наказание за это преступление. Ни Дора Бриллиант, ни Мария и Наталья Александровы, ни Савинков, ни Азеф не были арестованы. Полиция считала, что ядро ячейки эсеров максималистов не должно было пострадать ни при каких обстоятельствах, потому что радикалов надлежало контролировать их руками. Так продолжалось до 12 августа 1906 года, когда уже другие радикалы, симпатизирующие анархической идеологии, совершили покушение на Столыпина - взорвали его дачу на Аптекарском острове.

За этим преступлением тоже стояло охранное отделение (жена эсера Соколова - Наталья Климова была агентом охранки). Провокация вызвала аллергическую реакцию властей. На следующий буквально день начались повальные аресты, но никого из круга общения Азефа пока не трогали.

31 августа 1906 года в Мариинском театре давали "Жизнь за Царя" М. Глинки и точно так же публика ревела "Боже Царя Храни" перед началом представления. Сёстры Александровы и еще несколько присутствовавших (Кузнецов, Бойко-Борковский и др.) были после спектакля арестованы прямо при выходе из театра, допрошены на Гороховой в здании охранного отделения. Они признались в подготовке покушения на Муравьёва, великого князя Сергея Александровича, в соучастии в убийстве попа Гапона на даче в Озерках и наконец - в подготовке убийства самого государя императора.

На первом же заседании военно-полевого суда их приговорили "к смертной казни через повешение с изъятием всего наличного имущества" и повесили на закате 1 сентября 1906 года за городом на Ржевском полигоне (всего в тот вечер в Петербурге были казнены 9 человек).

Организовавший эту казнь губернатор Фон Лауниц был застрелен 21 декабря 1906 года - эсеры отплатили ему той же подлой монетой. Подписавший приговор министр юстиции Щегловитов был расстрелян 5 сентября 1918 года. Жертвы не пережили своих палачей, но и судьба палачей не была счастливой.

Столыпинский террор стал логическим итогом поражения в Русско-Японской войне. Режим решил утопить горечь поражения во внешней войне в крови "внутренних" врагов. И этим ускорил свое поражение. Царизму оставалось менее 11 полных лет, прежде чем его убила спираль ненависти, убийств, казней, вражды, помноженная на правовой нигилизм и отрицание гуманизма.

Вглядываясь в прошлое того времени, мы узнаем очертания настоящего...