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Московский листок

Срочно стану донором почки. 19 лет

Опубликовано 27.06.2018 автором Николай Иванов в разделе комментариев 0

медицина здравоохранение врач
Срочно стану донором почки. 19 лет

В России торговля органами человека запрещена.

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в статье 47 прямо высказывается на эту тему: "Не допускается принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (пересадки)".

 

Другой федеральный закон от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 23.05.2016) "О трансплантации органов и (или) тканей человека" в статье 15 гласит: "Учреждению здравоохранения, которому разрешено проводить операции по забору и заготовке органов и (или) тканей у трупа, запрещается осуществлять их продажу. Действие настоящего Закона не распространяется на препараты и пересадочные материалы, для приготовления которых использованы тканевые компоненты".

 

Получилось так, что в 2018 году в Москве нашлись люди, которые открыли в Интернете биржу, где продают и покупают донорские органы. Мы не будем рекламировать этот сайт. Это запрещено законами РФ. Сообщения с форума леденят душу:

 

Доброго времени суток Вам! В клинику города Москва необходимы доноры почки и части печени. Приглашаем Вас в современную клинику трансплантологии и хирургии. Новейшее оборудование и высококвалифицированный персонал. Комфортные палаты со всем необходимым для реабилитационного периода. Программа страхования и юридическая помощь! Бесплатное обследование, питание, методика восстановления. Огромная база реципиентов по всей стране, сотрудничаем со всеми клиниками и медицинскими учреждениями на территории РФ. Достойные компенсации за Ваше участие! Выплаты финансовой благодарности, застрахованные и гарантированные нашим юридическим отделом. Не упустите свой шанс помочь людям и самим себе! Пол значения не имеет, ограничения по возрасту от 20 до 48 лет включительно. Ценим каждого и с удовольствием встретим Вас в нашей клинике!

Пишите, пожалуйста, на почту: #####vera@yandex.ru (адрес отредактирован нами)

С Уважением, Вера.М.

 

И отзывы:

 

Сабина - 12.06.2018 23:12

Срочно стану донором почки. 19 лет

(телефон мы убрали)

 

и ещё:

 

Иван - 19.06.2018 04:38

Доброго времени суток! Мне 18 лет, готов стать донором, звоните ###

 

Если не существует мера морального разложения людей, способных “разбирать” других на органы (взято из арго работников скотобоен), то ее нужно выдумать.

 

Находят 18-летних и 19-летних. Приглашают в клинику. Наскоро обследуют (серомаркеры ВИЧ, гепатитов, сифилиса, что ещё?). Изымают органы. Люди получают на руки от 50 до 90 тысяч рублей и становятся инвалидами. И потом находят новых – желающих пожертвовать почкой, сегментом печени. Всё поставлено на поток.

 

Я хочу задать простой вопрос людям, отвечающим в МВД, ФСБ и Мосгорздраве за контроль отрасли здравоохранения. Сколько раз нужно вернуться к теме противодействия торговли органами человека в Москве, чтобы эта проблема была решена.

 

P.S. В 2016 году, утром 25 июня 29-летняя медсестра по имени Василиса Мосина выбросилась из окна пятого этажа Центра Трансплантологии и упала на машину марки BMW известного в России врача. Этот случай получил определенную огласку в Интернете и других “новых медиа” - некоторые пользователи писали: “Мося работает на ментов”. Обойти тему торговли органами и тканями можно, но этот случай попал в федеральные СМИ. Возможно, неугодных людей в этой среде просто устраняют…



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