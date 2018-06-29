Грязный исторический Интернет "История.РФ"

Тема эта возникла отнюдь не случайно. Потому что буквально на днях автор этой статьи подал уже второй по счету Иск о защите Чести и Достоинства в Дорогомиловский районный Суд города Москвы по поводу совершенно гнусных публикаций в его адрес на «главном историческом портале страны» под названием «История.РФ», принадлежащем «Российскому Военно-Историческому Обществу».

Многие специалисты, работающие в сфере российской истории, прекрасно помнят ту трагическую ситуацию, которая сложилась у нас в стране в середине 90-х годов прошлого столетия с началом активного разгула «демократии» западного (и, в первую очередь, - американского образца). Когда были предприняты активные попытки фактически переписать всю историю Государства Российского, создав такие условия, при которых мы медленно, но уверенно начали бы превращаться в некую «Резервную территорию». Чью конкретно, думаю, даже и гадать не приходится.

Но, ценой огромных усилий нам удалось преодолеть этот тяжелейший гуманитарный кризис и отстоять свою национальную независимость и право на свою собственную историю и свою собственную самобытность и государственность.

Уже в конце 90-х годов была разработана Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», которая легла в основу многих процессов воспитания подрастающего поколения россиян в духе любви и уважения к своей Родине.

А к концу первого десятилетия 21 века в России уже объективно сложилась ситуация, когда возникла возможность создания специализированной общественной организации, способной консолидировать все государственные и негосударственные структуры на переосмысление исторической роли российской нации в целом и ее военной истории в частности.

Так 29 декабря 2012 года родился на свет Указ Президента России за № 1710 «О создании Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

И с созданием этой организации очень многие истинные патриоты России сразу связали большие надежды!

Но! Не тут-то было!

Дело в том, что во главе этой уникальной по своей сути организации оказался весьма странный (если не сказать более резко) человек.

Этот человек никогда реально ничего ни для развития российской культуры, ни для развития российской исторической (а, уж тем более, - военно-исторической) науки не сделал! Всю свою сознательную жизнь этот «гражданин» занимался политическим и коммерческим PR-ом! А тут вдруг по воле случая стал министром культуры Великой Страны – России. К тому же, в кармане у него оказался невесть откуда взявшийся диплом «доктора исторических наук». По поводу которого, кстати, потом разгорелись весьма нешуточные страсти. И нашлись люди, которые с полным знанием дела доказывали факт подделки данного «диплома» и несостоятельности этого горе-историка.

Но, надо быть полными конченными идиотами, чтобы не понять, кто же в конечном итоге в подобного рода борьбе всегда одерживает верх! Конечно же, господин министр нашел сто один способ доказать свою «научную дееспособность».

Только вот ведь в чем беда! Доказать-то у нас чиновник может все что угодно! Но, все равно рано или поздно через некоторое время вылезает его полная некомпетентность. И тут уж, как говорится, ничего не попишешь!

И тогда в ход пускаются самые гнусные и самые недозволенные методы.

Что не преминул сделать и наш с вами герой.

Став в соответствии с Указом Президента России руководителем «Российского военно-исторического общества», министр культуры России (он же – знаменитый историк) Владимир Мединский, имеющий, как я говорил ранее, огромный опыт в PR-бизнесе, создал уникальный Интернет-портал под громким названием «История.РФ». А подзаголовки к нему дал такие: «Главный исторический портал страны» и «Чистый исторический Интернет».

Заманчиво. Не правда ли? И весьма убедительно! На первый взгляд!

Но! Именно только на первый взгляд!

Потому что, поблуждав по этому «Главному историческому порталу страны» и «Чистому историческому Интернету», принадлежащему «Российскому военно-историческому обществу», наталкиваешься на такое, от чего волосы встают дыбом не только на голове, но и на всех прочих частях тела!

Открываем раздел «Ученым». Там – огромный список «ученых-экспертов», сотрудничающих с «Российским военно-историческим обществом» и с Интернет-порталом «История.РФ» Всего в этом списке, аж, - 239 человек!

Начинаем изучать этот «список».

И… О, - УЖАС! 90% из них не достигли возраста и 3 (трех) лет! Потому что в графе «дата рождения» у большинства из них стоит – ноябрь 2015 года.

Допускаю, что могла быть опечатка по отношению к одному-двум экспертам! Но! Чтобы отправить в младенческий возраст почти 200 экспертов!?... До подобного надо очень долго додумываться. Это, как говорят в народе, из разряда «нарочно не придумаешь»!

Но, может быть, эти «эксперты» реально что-то написали или сделали какие-то открытия в области военно-исторической науки?

Пытаемся разобраться и в этом.

В результате исследования выясняется, что из 239 заявленных на портале «История.РФ», так называемых, «экспертов» кое-какие небольшие публикации или краткие упоминания прошли лишь у 88. А 151 «эксперт» нигде и никак себя вообще не проявил. Просто, видимо, для каких-то известных лишь господину министру Мединскому и его подручным причин очень нужно было, чтобы тот или иной «научный сотрудник» получил статус «эксперта» «Российского военно-исторического общества». Происходило ли это просто «за красивые глаза» или за какие-то конкретные материальные блага, думаю, история (или следствие) в дальнейшем покажет.

Но, есть среди этих «экспертов» и реально действующие «персонажи». Правда, никаких сведений о них на портале вообще нет. И думаю, что никогда не будет. Потому что «персонажи» эти – анонимные авторы, стоящие на страже интересов… нет, не Государства Российского! А лично министра Мединского! И все их «творчество» направлено в одну сторону – в сторону защиты лично персоны господина министра! Поэтому ведут себя эти «персонажи», объявленные на «Главном историческом портале страны» «экспертами», крайне разнузданно! В выражениях не стесняются! Доходя порой чуть ли не до матерной брани. Считая за норму унижение человеческого достоинства и чести других граждан России. И все это ради одной цели – ради защиты интересов своего реального хозяина! Что представляет уже собой угрозу национальной безопасности России.

Среди этих, так называемых, «экспертов» особо выделяется некий Петр Гаврилович Ямской. Думаю, это – образ не просто вымышленный, но и предельно собирательный! Ибо, он готов в буквальном смысле слова перегрызть глотку любому, кто посягнет на его горячо любимого начальника – министра культуры господина Мединского! При этом не выбирает ни формы, ни способа, ни подходящих манер! И ведет себя как разнузданный царский холоп, готовый ради царской милости лизать любую часть драгоценного царственного тела и унижать любого, кто его владыке не угоден!

Что является весьма опасным синдромом. Потому что скоро это могут понять и те, в борьбе с кем создавалась вся система восстановления истинной исторической памяти русского национального государства. И ударят по нам еще больнее! И в таком месте, где мы этот удар ожидаем менее всего!

Так, может быть, не стоит дожидаться данного удара и показать некоторым не в меру зарвавшимся чиновникам на дверь? Пока они не довели нас до греха?!

И еще. Мой дружеский совет нашим настоящим русским генералам, сохранившим, не смотря на все наши трудности и невзгоды свою истинную честь и достоинство. Не отдавайте военную историю в руки всякого рода проходимцам и любителям сделать себе карьеру на чужих костях!