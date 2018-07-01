Клесов против генетики

Что они исследовали

Недавно прослушал короткую лекцию А.А. Клёсова «Почему русские столь сильно отличаются от западноевропейцев?» https://www.youtube.com/watch?v=ruUSiTJsa90 И, само собой, сформулировал некие критические выводы по результатам его работы.

Правда, как выяснилось из Википедии, теорию и работы доктора биохимии Клёсова до меня только ленивый не критиковал, поэтому мне даже как-то неудобно этим заниматься, но что поделать - не критикуют только того, чьи работы никому не нужны даже для критики. А я в этих работах вижу реальную пользу для науки.

Сначала о том, чем А. Клёсов занимается, А для этого напомню некоторые азы устройства организмов, в том числе и организма человека.

Напомню, что точно установлено, что организм состоит из мельчайших частиц, называемых «клеткой», и в каждой клетке есть ядро, в котором находятся хромосомы - длиннющие молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). И в каждой из 30-40 триллионов клеток тела человека тоже есть ядро, в котором находятся 23 пары хромосом, у женщин все хромосомы имеют вид буквы «икс», а у мужчин одна хромосома имеет вид буквы «игрек».

Достаточно точно установлено, чем эти хромосомы в организме заняты. Они на участках своего белкового тела - на участках этой длинной молекулы - делают копии этих участков, эти копии тоже являются белковыми молекулами, и, в свою очередь, эти молекулы являются строительными материалами данной клетки. При делении клетки хромосомы копируют сами себя.

Наверное, кто-то из читателей работал на машиностроительном заводе, кто-то, может быть, был там с экскурсией, и они представляют, как выглядят прессы, которые с помощью штампов изготавливают детали, используемые для изготовления продукции данных заводов. Такие же прессы имеются на производстве определённых сортов кирпича, а этот кирпич используется для строительства зданий. Причём, если данный пресс изготавливает, скажем, болты, то не имеет значения, в строительстве чего эти болты будут применены, если прессует кирпич, то не имеет значения, для строительства какого здания их потом используют.

Так и хромосомы. Они одинаковы в каждом ядре, но включая те или иные участки ДНК хромосом, они могут выдать белки (строительные материалы) для строительства разных клеток тела. Поскольку в теле человека около 230 типов клеток, и для их строительства необходимы разные белки, то хромосомы и «штампуют» то белки для строительства клетки мускулатуры, то белки для строительства клетки печени, то белки для строительства клетки костей, и т.д. Повторю, эти «детали клеток» «штампуют» разные хромосомы и разные их участки.

Это установлено безусловно.

Поэтому, если ты не генетик, то с точки зрения того, чем являются хромосомы, и, пользуясь аналогиями, ты скажешь, что хромосомы - это «оборудование клеткостроительного завода» организма. Или в качестве аналогии предложишь считать хромосомы «чемоданчиком с набором инструментов для строительства клеток» организма.

Однако, люди, которые в настоящее время кормятся в различных «генетических» институтах, утверждают, что участки хромосом это носители некоей «наследственности» - некой «информации», и именно эти участки определяют вид потомков.

Оцените это. Человек начинается с того, что в женской яйцеклетке половина хромосом матери соединяется с половиной хромосом сперматозоида отца, получается клетка с полным набором хромосом. Затем эта клетка начинает делиться, получается зародыш, потом плод, потом младенец рождается, самостоятельно функционируют все органы его тела, у него уже в наличии все инстинкты, он растёт, болеет, и его организм борется с болезнями. И всё это - и как строить, и как функционировать, и как лечить болезни - по уверениям генетиков «записано» на этих хромосомах ядра клетки, образовавшейся из яйцеклетки и сперматозоида.

Не буду много о грустном, просто скажу, что эта «теория» генетиков не проверяется арифметикой - если участки хромосом считать единицами информации, то и в этом случае этих единиц не хватит даже для того, чтобы указать координаты расположения 40 триллионов клеток тела человека. Не говоря уже о том, что информацию нужно списывать с источника информации, чтобы использовать, а чем это делается в клетке? Если прикинуться дураком и заявить, что белки, которые «штампуют» хромосомы, - это результат списывания информации, а кто её списывает и чем?

Чтобы закончить о понятии «информация». Возьмём, к примеру, к примеру, автомобильный концерн, тот же «Мерседес». У него уже сотня поколений автомобилей, причём, в каждом последующем есть детали от предыдущего поколения автомобилей. Но какому дураку придёт в голову изучать «наследственность» этих автомобилей? И как утверждать, что на этих штампах записана информация?

А в биологии, вместо того, чтобы изучать то, как и чем (и кем) организм строится и как функционирует, толпы «учёных» генетиков болтают и болтают о какой-то наследственности…

Однако, по их теории, повторю, именно в хромосомах яйцеклетки и сперматозоида содержится вся информация о человеке - его вид, его облик, его информация подсознания. Это важно понимать, чтобы понять, по какому «научному выводу» генетиков нанёс удар Клёсов.

Но это была необходимая присказка.

Чем Клёсов занят

Вообще-то он и без своей критикуемой теории достаточно плодовитый биохимики, правда, его диссертации не имеют отношения к генетике - он специалист по созданию биологических катализаторов. Но известным (в таких случаях обычно пишут - «скандально известным») он стал за исследование структуры игрек-хромосомы человека, причем, в пробах, как взятых от живых людей, так и в материале древних захоронений. В этих игрек-хромосомах он исследовал последовательность расположения различных участков молекулы по её длине (называет эти участки гаплогруппами) и установил, что у больших групп людей эти участки похожи друг на друга.

Строго говоря, никакие участки хромосом прямо не увидишь - не определишь, какие именно белки составляют этот участок. Клёсов исследует показания приборов, по которым делает выводы о наличии той или иной гаплогруппы. А показания приборов в данном случае - это, знаете ли, «темна вода во облацех воздушных».

К примеру, ученые из Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк) и Базельского университета в Швейцарии пришли к выводу, что генетический возраст 9 из 10 всех ныне существующих на Земле видов животных почти одинаков - они все произошли одновременно 100-200 тысяч лет назад, а это вообще противоречит широко распространенному представлению об эволюции. Но эти учёные по смыслу делали примерно то, что и Клёсов, - они тоже использовали некие показания приборов - «некие штрих-коды» на молекулах ДНК. А в качестве этих штрихкодов использовали «участки митохондриальной ДНК, например, ген цитохром с-окидазы I (COI)». Так вот, оказалось, что COI одного человека отличается от последовательности другого не более чем на 0,1 процента. (http://rusnext.ru/news/1527536746 и там же ссылка на https://phys.org/news/2018-05-gene-survey-reveals-facets-evolution.html). То есть, набор инструментов для строительства организма человека у всех людей в мире одинаков на 99,9%.

Как бы то ни было, но Клёсов получает воспроизводимый численный результат определённых показаний определённых прниборов - а это уже истинные знания, поскольку этот результат о чём-то, да говорит. О чём?

Вот это для меня вопрос, а Клёсов утверждает, что совпадение этих гаплогрупп у людей говорит о том, что они произошли от одного предка. Вообще-то все мы произошли от одного предка - какого-то Адама, - но в данном случае речь идёт о ближайшем предке, благодаря которому люди с одной гаплогруппой могут считаться близкими родственниками.

Что нам тут важно. Генетики уверяют, что вся информация о человеке записана в хромосомах, а Клёсов инструментальными способами определяет последовательность неких участков ДНК игрек-хромосомы у разных людей, народов и рас, следовательно, он определяет наличие идентичности информации, по которой строилось тело тех или иных людей. И находит некую разницу в строении их игрек-хромосомы.

Что дальше? А дальше Клёсов начинает сбивать все народы в родственные компании. Мы, русские, получились самые удачливые, у нас гаплогруппа R1a1, а это определяет нас в такие супер-пупер арийцы, что всякие там евреи нервно курят в сторонке. (Впрочем, Клёсов, как гражданин США, на евреев бочку не катит, и хотя (по его уверениям) у евреев эти гаплогруппы напутаны со всего человечества, тем не менее, Клёсов делает безусловный вывод, что права евреев на Палестину безусловны).

Всё это очень интересно (мне, по крайней мере), но вне зависимости от степени достоверности выводов Клёсова, всё это не более чем сплетни, не более чем развлечение на досуге, не имеющее никакого полезного значения для человечества.

Если лично ты не человек, а безвольное, трусливое и тупое говно, то какая разница, кем были твои предки? Ты-то всё равно - говно, даже если ты чистокровный ариец, не так ли? Понимаете, вот эти усилия человеческого говна найти у себя что-то положительное (хотя бы предков), для человечества, как такового, ничего не стоят, наоборот - вредны.

Хотя, повторю, работы Клёсова интересны, как развлечение на досуге.

Но это не всё. Мы как-то привыкли, что родственники (скажем, родные братья и сёстры) похожи друг на друга, посему, мы вправе ожидать, что и родственные народы (у которых Клёсов определяет идентичный хромосомный набор) похожи друг на друга. Мне вот, кажется, что мы, русские, очень сильно похожи на европейцев, я, к примеру, не возьмусь сказать, что вот этот человек не русский, а немец, а этот - англичанин. Отсюда у меня уверенность, что мы близкие родственники с европейцами. А вот скажем, индуса, монгола и даже араба, я от русских отличу без паспорта. Они на русских прилично не похожи.

Однако по теории Клёсова получается, что мы близкие родственники с индусами, монголами и даже где-то с китайцами, а с арабами так «воще» - то племя, из которого вышел пророк Магомет, имеет нашу гаплогруппу R1a1. А вот европейцы - не братья нам! Поскольку у них гаплогруппа R1в1.

Нет, европейцы тоже в мире не потерялись, не волнуйтесь за них. Скажем, египетские фараоны - это европейцы, поскольку в генном материале их мумий обнаружена гаплогруппа R1в1. А древние греки это потомки древних египтян. А в Танзании живут несколько сот тысяч негров, у которых эта самая гаплогруппа R1в1 в самом лучшем виде, и по теории Клёсова эти негры - чистые европейцы.

Понимаете, для такого человека, как я, который не представляет себе близкие кровные родственные связи совершенно непохожих человеческих особей, такие выводы теории Клёсова и смешны, и забавны. Однако при всём при этом для меня они очень важны совершенно с другой точки зрения.

Вне зависимости от того, что именно показывают приборы Клёсова при анализе хромосом различных людей, но они показывают их одинаковость по тому параметру, который замеряет Клёсов. С точки зрения генетики, приборы Клёсова показывают идентичность информации, по которой, якобы, строится тело данных людей. Но ведь у Клёсова получилось, что в реальности одинаковую игрек-хромосому имеют люди, которые резко отличаются по всему - как по внешнему виду, так и по интеллекту и темпераменту.

О чём это говорит?

Это говорит о том, что в хромосомах нет никакой информации, необходимой для строительства тела человека, нет никаких пресловутых генов. Не зависит внешний вид человека от того, какие у него пресловутые гены, в случае с теорией Клёсова, - гаплогруппы. А есть, как выше сказано, набор штампов (инструментов) для изготовления белков, необходимых для строительства тех или иных клеток организма.

Почему эти инструменты расположены в хромосомах в том или ином порядке, и на приборах Клёсова показывает то гаплогруппу R1a1, то гаплогруппу R1в1, то какую иную, то смесь гаплогрупп, - это вполне может быть делом случая. Но как бы то ни было, но ДНК хромосом это не более, чем оборудование завода по строительству организма, это чемоданчик с инструментом для строительства организма, а какой организм построить с помощью этого оборудования или этого инструмента, это определяет не оборудование, и не инструмент, а тот, кто им владеет.

Помню ещё в школе, рассказывая о мобилизации промышленности во время войны, учитель приводил нам пример с фабрикой по производству музыкальных инструментов, которая во время войны строила самолёты. Набор оборудования фабрики - дерево- и металлообрабатывающие станки фабрики - позволял производить детали для корпусов (я уж не помню) толи ЛаГГ, толи По-2. Любой нормальный мужик своим запасом инструмента и сантехнику починит, и дыру в стене сделает, и люстру повесит. Так и в природе - хозяин организма с помощью не просто 46 хромосом, а 46 идентичных хромосом сделает такого человека, какого задано ему природой: закажет природа сделать негра - сделает негра, белого - сделает белого.

Ну, а хозяином организма является Дух - аналог компьютера, который организм получает от отца и матери, и по программам которого организм строится из яйцеклетки и сперматозоида, а потом по программам Духа живёт и «ремонтируется». Но о Духе я уже много раз писал, и в данной работе не хочу повторяться, чтобы не затушевать главный вывод из работы Клёсова.

А этот вывод в том, что и работа Клёсова подтвердила то, что уже известно из сотен других обстоятельств:

- в ДНК хромосом нет никакой информации, необходимой для строительства тела человека и его функционирования на протяжении жизни.

- теоретическая база генетики и раньше была ошибочна, что прекрасно доказывал Лысенко и его ученики, а при сегодняшнем накоплении фактического материала теоретическая база генетики выглядит просто бредовой.

Надо ли Клёсову прекратить свои работы?

Ни в коем случае! В существующей толпе «нелжеучёных» он, конечно, выглядит белой вороной, поскольку наши «нелжеучёные» способны только на тупое «бла-бла-бла». Но Клёсов это не бла-бла-бла, он добывает научные данные - повторяемые и выраженные количественно. Да, сегодня трудно сказать, что именно эти данные означают, но они добыты, и в этом заслуга Клёсова.

А теперь надо обдумывать их суть, поскольку теория самого Клёсова весьма спорная.

P.S. Пара моментов, которые Клёсову лучше бы убрать из своих лекций.

Делая реверанс евреям, Клёсов сообщает, что то, что евреи свою национальность определяют по матери, является актом величайшего гуманизма. А где тут Клёсов нашёл гуманизм? А в том, утверждает Клёсов, что в давние времена евреек могли изнасиловать римские солдаты, и тогда у евреек бы родились бастарды, что, якобы, в те времена было позором. А поскольку национальность у евреев определялась по матери, то рождённые от изнасилования дети как бы уже и не были позорными бастардами. (Оставим в стороне вопрос, при чём тут одно к другому?).

Вообще-то, бастард, в общем смысле, это дитя, рождённое вне брака. И в связи с этим, в этом утверждении Клёсова много смешного. Ведь если женщина в браке, то кто бы её ни насиловал, но дитя будет рождено в браке - ребёнок не будет бастрадом. Это мужчина, тот же римский воин, может сделать ребёнка вне брака, а как бастарда может сделать замужняя женщина?

Потом, в те времена национальность вообще не имела никакого смысла ни у кого, кроме евреев (если имела и у них). В крайнем случае у человека интересовались племенем. Да и брак не считался чем-то святым. В Библии и намёка нет на святость брака, более того, там святые предки имеют по куче жён и наложниц.

В России национальность до самой революции не имела никакого - ни бытового, ни официального - значения, в анкетах национальность не указывалась, а вместо неё писалось вероисповедание. И если ты был православным, то всем было наплевать, кто ты там по национальности.

Потом, почему остальные народы не стали вести национальность от матери? Или у них женщины были настолько непривлекательны, что римские воины их не насиловали? Стороной обходили?

Ну и о позоре бастардов. На самом деле бастарды - внебрачные дети от женщин более низкого происхождения, - были церковным грехом и позором отца, но не самого бастарда. Бастарды ценились, ибо считалось, что они лучшие воины и политики, менее подвержены болезням и порокам. И бастард правителя Нормандии, герцога Роберта II Великолепного, по имени Вильгельм, стал впоследствии под именем «Вильгельм Завоеватель» королём Англии. Бастард Людовика I, получивший известность под именем «Жан, бастард Орлеанский» стал прославленным военачальником Франции времён Столетней войны, соратником Жанны д’Арк и родоначальником дома Орлеан-Лонгвилей.

Так, что Клёсову вопрос с бастардами лучше не трогать, тут дело далеко не в этом.

В отличие от создателей остальных религий, раввины создавали свою конфессию как изначально политическую организацию евреев, то есть, организацию для достижения не рая на небе, а для достижения на земле материальных преимуществ членов этой организации перед народами, в среде которых евреи жили. Ушлые раввины придумали, как сделать так, чтобы член этой организации не смог от неё отказаться и стать полноправным гражданином страны пребывания. И перестать раввинов кормить. И если вопрос, является ли данный мужчина твоим отцом, - это ещё вопрос, то является ли данная женщина твоей матерью, это вообще не вопрос. Раз ты рождён от еврейки, то ты член этой организации евреев, вне зависимости, кстати, от того, являешься ли ты верующим иудеем. Введи раввины национальность евреев от отца, то уже давно не было бы ни евреев, ни раввинов, - первые уже давно бы ассимилировались, а вторые бы померли от голода или занялись общественно-полезным трудом.

Второе замечание к услышанному у Клёсова, касается теории Дарвина о том, что нашим предком являются обезьяны.

Клёсов с этим утверждением безусловно согласен и сам подтверждает его тем, что гаплогруппы игрек-хромосомы шимпанзе на 90% совпадают с человеческими игрек хромосомами, посему шимпанзе наш безусловный предок! И всё тут!

Думаю, что Клёсов знает, что ДНК человека совпадают с ДНК кошки тоже на 90%, коровы на 80%, мыши на 75%, мухи на 60%, и, наконец, ДНК банана и человека совпадает на 50 процентов. Мне, в принципе, безразлично, от шимпанзе произошло человечество, или от кошки, или от банана, меня удивляет логика, согласно которой, если шимпанзе менее развиты, нежели мы, то это мы произошли от шимпанзе, а не шимпанзе от нас. Почему?? Ведь, к примеру, на наших глазах великий советский народ-труженик превратился в охранников конторских бездельников, то есть, мы имеем пример очевиднейшей деградации людей, а продолжаем считать, что кроме нас никто в мире никогда не деградировал. Почему не считать, что это обезьяны произошли от человека, потому, что тогдашние интеллигенты убедили тогдашних умных людей, что сидеть на пальме и есть бананы - это гораздо умнее, чем тереть камень о камень, стараясь сделать себе топор?

Вот два замечания, не касающиеся основной темы лекции.