О комплексных социокультурных матрицах

Развитие темы комплексности социокультурных матриц, начатой в «Цивилизационной Камере Обскура…» https://ikhlov-e-v.livejournal.com/750139.html и в «Послесловии с извинениями» https://ikhlov-e-v.livejournal.com/752348.htmll , побудило меня к дальнейшим рассуждениям о закономерностях при трансформациях социокультурных матриц.

Там я обратил внимание на то что реставрация сталинистских социально-политических паттернов последовательно породило к жизни и реставрацию их антиподов, имея в виду обращение к необухаринизму в форме «перестройки» и возможное появления нео-неотроцкизма (в форме радикализации навальнианства) в качестве главной силы будущего антипутинизма.

О том, что всё большее превращение советской власти в подражание империи последних Романовых закономерно вызвало повтор либерально-революционного движения начала прошлого века я не обозначал в связи с очевидностью этого.

Теперь я хочу обратить внимание на другие процессы, где проявилась схожая закономерность.

Например, мы видим, что чем больше «римско-имперских» черт приобретали западные монархии, тем неизбежней оппозиция абсолютизму приобретала эсхатологические «катакомбно-христианские» черты.

А во Франции, где эсхатологический радикализм миновал подпольную фазу и проявился только в якобинизме, его философской подготовкой был руссоизм с его манией опрощения и «природности».

За очевидностью я не развиваю и тему о том, что либерально-конституционалистские движения 18-19 веков были одновременным возрождением представлений от «равночестности» рыцарей (с переносом этого на низшее дворянство и третье сословие) и о первенствующем характере власти сословно-представительских институтов по сравнению с монархом-воителем (римский «сенаторизм», Вече, Земский Собор).

Это относится к европеизированным слоям интеллигенции в Российской империи. Я про народничество и народовольчество, хотя в последнем случае явно воскресло «зелотское» движение. Что совершенно естественно, поскольку иудео-христианство и зелотство – это два направления галилейского радикализма.

Спешу оговорить: транслятором еврейских исторических паттернов было не достаточно изолированные иудейские общины и кланы, а широкое распространение библейских сюжетов.

Большевизм также был мессианским (сотерологическим) и эсхатологическим движением.

Такой сплав «павлинизма» (в смысле универсализации и романизации первичных направлений иудео-христианства) с «бар-кохбизмом», хотя исторически они были последовательными идеологическими оппонентами.

Но вот произошёл плавный переход к еврейской тематике.

Очень интересно как распределились социокультурные «маски» на современном израильском политическом карнавале. Такой повтор 1 века.

Место «эпейкерот» («эпикурейцы» - но в значении римских агностиков-стоиков, а вовсе не пресыщенных баловней) заняли проамериканские либеральные евреи.

«Старые» (военно-социалистические) сионисты – в итоге оказались в нише эллинизированной (иродианской) аристократии. Хотя исходно киббуцианство отчасти повторяло ессеев, а «партизанский сионизм» - зелотов (канаим, «ревнителей») и сикариев («кинжальщиков»).

Религиозные сионисты оказались в положении саддукеев.

Роль <настоящих, исторических> фарисеев выпала нынешним израильским левым – с их отвращением к имперской, «великоизраильской» политике и их убеждённостью в сугубом приоритете гражданского общества и права перед преклонением перед государственностью.

Но зато место иудео-христиан досталась иудейским ультраортодоксам – с их неприятием секулярной государственности и отторжением милитаризма.

С моей точки зрение это указывает на то, что искусственный обрыв самостоятельной еврейской национальной истории во 2 веке её «заморозил» на 18 столетий, и только 120 лет назад она возобновилась.