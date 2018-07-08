Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О комплексных социокультурных матрицах

Опубликовано 08.07.2018 автором в разделе комментариев 0

история цивилизация
О комплексных социокультурных матрицах

Развитие темы комплексности социокультурных матриц, начатой в «Цивилизационной Камере Обскура…» https://ikhlov-e-v.livejournal.com/750139.html и в «Послесловии с извинениями» https://ikhlov-e-v.livejournal.com/752348.htmll , побудило меня к дальнейшим рассуждениям о закономерностях при трансформациях социокультурных матриц.

Там я обратил внимание на то что реставрация сталинистских социально-политических паттернов последовательно породило к жизни и реставрацию их антиподов, имея в виду обращение к необухаринизму в форме «перестройки» и возможное появления нео-неотроцкизма (в форме радикализации навальнианства) в качестве главной силы будущего антипутинизма.

О том, что всё большее превращение советской власти в подражание империи последних Романовых закономерно вызвало повтор либерально-революционного движения начала прошлого века я не обозначал в связи с очевидностью этого.

Теперь я хочу обратить внимание на другие процессы, где проявилась схожая закономерность.

Например, мы видим, что чем больше «римско-имперских» черт приобретали западные монархии, тем неизбежней оппозиция абсолютизму приобретала эсхатологические «катакомбно-христианские» черты. 

А во Франции, где эсхатологический радикализм миновал подпольную фазу и проявился только в якобинизме, его философской подготовкой был руссоизм с его манией опрощения и «природности».

За очевидностью я не развиваю и тему о том, что либерально-конституционалистские движения 18-19 веков были одновременным возрождением представлений от «равночестности» рыцарей (с переносом этого на низшее дворянство и третье сословие) и о первенствующем характере власти сословно-представительских институтов по сравнению с монархом-воителем (римский «сенаторизм», Вече, Земский Собор).

Это относится к европеизированным слоям интеллигенции в Российской империи. Я про народничество и народовольчество, хотя в последнем случае явно воскресло «зелотское» движение. Что совершенно естественно, поскольку иудео-христианство и зелотство – это два направления галилейского радикализма.

Спешу оговорить: транслятором еврейских исторических паттернов было не достаточно изолированные иудейские общины и кланы, а широкое распространение библейских сюжетов.

Большевизм также был мессианским (сотерологическим) и эсхатологическим движением. 

Такой сплав «павлинизма» (в смысле универсализации и романизации первичных направлений иудео-христианства) с «бар-кохбизмом», хотя исторически они были последовательными идеологическими оппонентами.

Но вот произошёл плавный переход к еврейской тематике.

Очень интересно как распределились социокультурные «маски» на современном израильском политическом карнавале. Такой повтор 1 века. 

Место «эпейкерот» («эпикурейцы» - но в значении римских агностиков-стоиков, а вовсе не пресыщенных баловней) заняли проамериканские либеральные евреи.

«Старые» (военно-социалистические) сионисты – в итоге оказались в нише эллинизированной (иродианской) аристократии. Хотя исходно киббуцианство отчасти повторяло ессеев, а «партизанский сионизм» - зелотов (канаим, «ревнителей») и сикариев («кинжальщиков»).

Религиозные сионисты оказались в положении саддукеев. 

Роль <настоящих, исторических> фарисеев выпала нынешним израильским левым – с их отвращением к имперской, «великоизраильской» политике и их убеждённостью в сугубом приоритете гражданского общества и права перед преклонением перед государственностью.

Но зато место иудео-христиан досталась иудейским ультраортодоксам – с их неприятием секулярной государственности и отторжением милитаризма.
С моей точки зрение это указывает на то, что искусственный обрыв самостоятельной еврейской национальной истории во 2 веке её «заморозил» на 18 столетий, и только 120 лет назад она возобновилась.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Киндерсюрприз - герой РФ?
Киндерсюрприз - герой РФ?
06.07.2018
Юрий Мухин: Делократия и бюрократия
Юрий Мухин: Делократия и бюрократия
07.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин назвал футболистов героями. Наградит? (3)
Украина опять в шаге от повторения Чернобыля (17)
В Краснодаре родственники экс-губернатора Ткачёва уничтожают зелёную зону на хуторе Ленина (5)
А будет Шойгу парить сборную в интим-бане в Архангельском? (8)
Зверски убит во Львове левый активист, экс-помощник нардепа от КПУ Руслан Рейдель (2)
На израильских пенсионеров у Димона Тосканского хватает миллиардов, на российских - нет (8)
Акция антиглобалистов против саммита НАТО прошла в Брюсселе (0)
Либералу Диме Гудкову не удастся поучаствовать в конкурсе мэров-антисоветчиков (2)
Найдено более сорока тел пассажиров с перевернувшегося у Пхукета туристического судна (0)
Спасатели пробурили 100 отверстий, но пока дети из тайской пещеры не могут выбраться, пишут родным (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Победила продажность
Дарья Митина Дарья Митина: Oбиднo, нo не стыднo - 1
Дарья Митина Дарья Митина: Oбиднo, нo не стыднo
Дарья Митина Дарья Митина: В кoмменты призывается Кассандра
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему пoсту
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss