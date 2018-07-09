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Московский листок

Дебил? Тебе в ряды журналистов!

Опубликовано 09.07.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

суд авн мухин референдум
Дебил? Тебе в ряды журналистов!

Кто о чём, а я опять начинаю о дебилах.

Что делать? Ведь дебильность отечественной журналистики угнетает и угнетает - 95% работников СМИ не способны понять то, о чём пишут, а пытаешься им объяснить даже свой текст или выступление, так 90% из них уверены, что понимают тебя лучше, чем ты себя. Посему они вопросов не задают, и никакие объяснения и слушать не хотят.

С другой стороны, а почему должно быть иначе?

Ведь в журналистику идут после школы, по сути, ещё сопливые дети, которые ничего о жизни не знают, а из школы вынесли не умение пользоваться хоть какими-то знаниями, а только отличные оценки и умение болтать слова, смысла которых они не понимают.

А дальше у них свой круг братьев и сестер по разуму, и запись на диктофон каких-то слов у тех, кто даёт информацию.

Да, про еду и секс эти «журналисты» запросто напишут - они про это понимают. Про бытовые подробности - поехали, купили, развелись, убили и т.д. - тоже. Но за кругом этих бытовых вопросов - ноль. В результате ты просто бессилен объяснить этим «журналистам», казалось бы, простые вещи.

Вот вспомню суд над ИГПР ЗОВ с этой стороны - с информационной. Нас обвиняли в экстремизме, а сам этот термин антиконституционно введён в судебный оборот с целью задушить свободу слова - то, чем, казалось бы, живут журналисты. И я в перерывах суда даже вполне доброжелательным журналистам буквально на пальцах пытался разъяснить, что происходит в суде, глазки у этих журналистов были умные, головкой они кивали, а потом я читал их работы - ну, полный бред! Причём, не со злобы к ИГПР ЗОВ или по заказу - они были неспособны понять, что в суде происходит. Хотя, если их спросить, то они тебе ответят, что свобода слова это хлеб журналистики.

И, соответственно, ты не можешь понять, что они тебе сообщают?

В этой первой статье я покажу вам две заметки из СМИ, которые, в силу темы статьи, я дам полностью. Первая заметка из новостного портала rusnext с заголовком «Единственный украинский завод по производству тротила не работает без серной кислоты из России»:

«Растущий импорт серной кислоты со стороны российского Среднеуральского медеплавильного завода и белорусских Гомельского химзавода и «Нафтана» приведет к остановке единственного на Украине производителя тротила на НПП «Заря». От таких последствий предостерегает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов. Как подчеркивает химик, серная кислота является незаменимым компонентом не только в металлургической и химической промышленностях и сельском хозяйстве, но и в добыче и обогащении урановой руды и изготовлении взрывчатки и боеприпасов. «Попытки уничтожить внутреннего производителя кислоты и поставить эти отрасли в зависимость от импорта в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на востоке Украины является вопросом не только бизнес-интересов, но и обороноспособности государства», — говорит Голубов. Украинский производитель тротила НПП «Заря» вместе с уникальным производителем уранового концентрата ГП «Востгок», эксклюзивным производителем сложных минеральных удобрений ГП «Сумыхимпром» и ООО «Первое химическое объединение» в настоящее время находятся на грани остановки из-за значительно заниженных цен и существенного роста российского и белорусского импорта серной кислоты. По данным отечественных предприятий, в период с 2014 по 2017 год он вырос более чем втрое — до 79 тыс. т. А цены на продукт российского и белорусского производства более чем вдвое меньше себестоимости серной кислоты украинских производителей. Это не позволяет им конкурировать с россиянами и белорусами и содержать производство в надлежащем состоянии, что может привести к полной остановке и экономическим потерям на уровне 110 млн грн в год. Этим обеспокоены НПП «Заря», ГП «Востгок», ГП «Сумыхимпром» и ООО «Первое химическое объединение». В августе прошлого года предприятия обратились в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой защитить внутреннего производителя «от нечестной конкуренции». Как легко догадаться, это обращение результатов не принесло». Источник: http://rusnext.ru/news/1529503209

Как видим, вопрос, казалось бы, до крайности простой - торговля. Можно не понимать, ни что такое эта самая серная кислота, ни даже что такое завод, но ведь журналист-то, написавший эту заметку, и выпускающий редактор, поместивший её на новостном портале, колбасу, хлеб и водку (виноват - виски) в магазине покупают? Как торгуют товарами - знают? Что было сложного описать то, что им рассказал о торговле серной кислотой специалист?

Итак, эта «информация» о серной кислоте выпущена и перепечатывается остальными информационными изданиями. А вы поняли из этого набора слов, о чём в этой заметке написано? Поняли, из-за чего на Украине останавливается завод по производству тротила?

Я и так прикидывал вариант происходящего, и так. И получается, что кто-то уничтожает на Украине какие-то непоименованные предприятия по производству серной кислоты. Но уничтожает путем того, что российский и белорусские заводы резко увеличили закупки (!) серной кислоты (импорт), и теперь цена на серную кислоту в Белоруссии и России стала вдвое ниже, чем на Украине, из-за чего украинский завод по производству тротила закупить кислоту в России и Белоруссии не способен.

Смотрю на это текст, смотрю… Полный писец! Почему не способен, если цена стала вдвое ниже?? И о каком импорте серной кислоты в Россию и Белоруссию идёт речь, если Среднеуральский медеплавильный завод и белорусские Гомельский химзавод и концерн «Нафтана» являются крупнейшими ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ серной кислоты - они её не импортируют, а экспортируют.

Вот что вы из этой заметки узнали? А ведь (ещё раз повторю) вопрос-то элементарный - торговля. Причём, вопрос был разъяснён специалистом, у которого можно было выяснить неясные детали. Но дебилы равно ничего не поняли, посему и уточнять им было нечего. Записали набор слов и выдали читателям в уверенности, что читателям эта галиматья нужна, а они, журналисты, вправе за это бред получить деньги.

Ну, ладно, это малозаметный портал. А вот ТАСС - то самое ТАСС, которое «уполномочено заявить»,- сообщает новость «Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море». Эта новость целый день провисела в топе новостей:

«Специалисты из института морских исследований зафиксировали резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. В опубликованном в журнале Nature Climate Change исследовании отмечается, что в северной части акватории моря наблюдается нарушение климатического цикла.

Основываясь на результатах анализа собранных с 1970 по 2016 год данных, ученые констатировали снижение объема таяния льдов и как следствие снижение объема поступающей в акваторию моря холодной пресной воды. Это влечет за собой нарушение стратификации (разделение водных слоев по плотности) пресных и соленых вод моря и их смешивание. 

Регион постепенно теряет признаки арктического климата и скоро может стать частью атлантической климатической системы, отмечается в материале. Исследователи считают этот процесс необратимым и заявляют, что появление «горячего пятна» в регионе губительно скажется на местной экосистеме, в которой обитают зависящие от ледового покрова животные». http://tass.ru/nauka/5330719.

Итак, исходя из смысла заголовка, вы перепугались катастрофы в Баренцевом море, - это понятно. А вот от чего произойдёт эта катастрофа? Что в Арктике происходит? Льды перестали таять, или начали таять? Как совмещаются в одном мозгу «снижение объема таяния льдов» и «появление «горячего пятна»?

Как видите, и в ТАСС - и переводчик, и журналист, и выпускающий редактор - дали набор наукообразных «вумных» слов, так и не поняв того, для чего норвежцы эту новость сообщили. Дебилы журналистики так и не поняли, тают льды или остановились в своём таянии, но эту бессмысленную галиматью без колебаний выпустили в свет.

Современные СМИ уже элементарной информации понять просто не способны, они замусоривают непонятными им словами информационное пространство, но они вам не хухры-мухры, а журналисты! Они за этот мусор получают самые настоящие деньги!

Ну так как слушать «мэтров» этих СМИ о мало-мальски сложных вопросах, скажем, о пенсионной реформе, - вопросе имеющем как экономические, так и юридические аспекты?

Ну, смотрите, в Рашке огромное количество людей вообще не работает - путиноидами разорена экономика. Зачем увеличивать увеличением пенсионного возраста длительность работы тех, кто работает, при таком количестве тех, кто вообще не работает? И, соответственно, ничего не платит в пенсионный фонд? Восстановите экономику, и тогда пенсионных отчислений хватит и для выхода на пенсию в 50 лет.

Но какие СМИ в связи с пенсионной реформой эту очевидность обсуждают? И когда им её обсуждать?

Ведь у СМИ сегодня только и разговоров о будущей романтической встрече путина с Трампом. Путин уже подмылся, а Трамп разные ласковые слова говорит - вот это нашим СМИ понятно, об этом разговор непрерывно! О том, что целый час они проведут наедине - и об этом сообщили. А вот есть ли какая-то деловая цель у встречи путина с Трампом - об этом молчок! Это уже за гранью понимания наших журналистов.



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Всего комментариев к статье: 1
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С Владимиром Соловьевым
Воскресный вечер написал 09.07.2018 00:03
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