Что такое великодержавный "социализм"?

В эпоху господства государственно-монополистического капитализма крупнейшие олигархические монополии полностью подчиняют себе буржуазное государство. Государство, таким образом, превращается в коллективного диктатора воли олигархии. То, что все происходит именно так, доказывают последние события во всем мире. Так, например, глава российского буржуазного государства, Путин, освободил от налогов попавших под санкции олигархов (http://www.gazeta.ru/business/2017/04/04/10610147.shtml). А глава американского буржуазного государства, Трамп, ограничивает импорт в США из Китая (http://www.svoboda.org/a/usa-china/29346278.html) в интересах, не выдерживающих конкуренции, американских олигархов.

Подобных новостей можно приводить очень и очень много. Все они наглядно доказывают, что современные «цари» отнюдь не являются самодержцами (к слову, и раньше никогда не являлись, действовав в интересах феодальной аристократии), а служат лишь говорящими куклами крупной буржуазии. Каждый шаг такого «царя» – есть практическая реализация интересов «национальной» олигархии по выколачиванию максимально возможных сверх прибылей из труда «своих» и «чужих» наемных работников. Играя в так называемую «геополитику», наиболее сильные в военном плане буржуазные государства подчиняют своей воле более слабые государства или отдельные их области. Мы можем вспомнить присоединение Крыма к РФ – результат закономерен: обнищание трудящихся масс и обогащение горстки буржуев, нас ограбили, под громкие фразы о том, что за величие «империи» мы должны заплатить.

КПРФ в 14-16 годах на московских митингах и в своей печати задавалась вопросом: «почему страна в нищете, а сотня олигархов за кризисный год удвоила свое состояние»? Но отвечала на него ложью, будто бы это воры, коррупционеры, либералы и «непатриотичные» чиновники виноваты. В руководстве КПРФ просто не могут не знать работ Владимира Ленина (таких как «Государство и Революция»), где блестяще доказывается классовая сущность всякого государства. Но этот марксистский, и единственно верный, подход к вопросу неудобен для КПРФ. Так как из него прямо следует, что для коренного улучшения положения трудящихся масс потребуется не «улучшать» капитализм бесполезными реформами, а поднимать рабочие массы на новую Социалистическую революцию, брать всю полноту власти и собственности в руки рабочего класса. Для сознательных оппортунистов, которые открыто говорят и пишут, что их цель – «хороший» госкапитализм (умалчивая при этом то, на какой класс он будет работать) – это равносильно самоубийству. Поэтому они продолжают обманывать трудящихся, рассказывая им сказки про «патриотичных» и «компрадорских» буржуев.

Оппортунистическую политику КПРФ разоблачали не раз и очень многие. Но давайте подумаем, к чему она может привести рабочий класс, если ее реально воплотить в жизнь?

Итак, КПРФ призывает трудящихся довериться «патриотическим» силам, которые будут управлять прежним (буржуазным) государством не в пролетарских, а «национальных» интересах во благо усиления абстрактной «державы» (приплетая к этой мерзости мифологический образ «Сталина», который не имеет ничего общего с политикой настоящего товарища Сталина). Это значит лишь то, что сегодняшняя государственная машина будет полностью очищена от мелкобуржуазных и пролетарских (их уже вычистили в 90-е) элементов. То есть и без того сильная власть монополий в РФ станет абсолютной. Крупная буржуазия сможет наконец отбросить все остатки буржуазной демократии и перейти к неприкрытой силовой диктатуре.

Эта диктатура вначале проявится широкомасштабными политическими репрессиями против врагов «национального» монополистического капитала – то есть той самой «державы». Из сферы официальной политики будут исключены все мелкобуржуазные и пролетарские общественные деятели, которых обвинят в предательстве «национальных» (то есть крупнобуржуазных) интересов. Плохо образованный и доведенный до нищеты пролетариат сначала радостно встретит расправы над «предателями» типа Навального. А когда с «либералами» (точно такими же как правящие, но более мелкими буржуями, которые сами хотят занять место нынешних крупных) будет покончено, придет очередь рабочих лидеров. Оболваненные «патриотической» пропагандой обыватели также будут рады арестам «майданутых», ведь пропаганда всеми силами будет вещать, что пролетарские лидеры – иностранные шпионы, которых «нам» подбросили, чтобы «устроить майдан» и «развалить наше тысячелетнее государство». Террор против политиков враждебных крупной буржуазии, таким образом, будет подан как борьба за «державу», ее возрождение и укрепление в интересах «всего народа». В рамках этого террора, возможно, будут сводиться счеты между различными крупнобуржуазными группами и их ставленниками среди чиновников. Эта борьба буржуазных группировок друг с другом за более лакомые кормушки будет преподноситься как борьба с «коррупцией» и вызовет восторг у необразованного обывателя. Подготовка к этому идет уже сейчас, когда НОДовцы и прочие пропагандисты носятся с казнями коррупционеров в Китае, открыто говоря, что неважно какой общественный строй, главное, что «держава» крепкая и строгая к врагам.

Покончив с оппозиционными политиками и партиями, крупный «национальный» капитал начнет доводить извлечение своих сверх прибылей до максимума – то есть сверх эксплуатировать наемных работников, активно наступая на их права, что только усугубит положение рабочей массы и создаст угрозу выпустить власть из рук для «патриотической» крупной буржуазии. Тогда пропаганда популярно «объяснит» обывателям, что во всех их бедах виноваты другие государства. В качестве иллюстрации будут браться объективные тенденции глобализма современной мировой экономики, только действие объективных законов капитализма будет подменено действием чей-либо «злой» воли. И если массы на это поведутся, то дальнейшее развитие событий будет представлять из себя подготовку к новой империалистической войне. Российская буржуазия будет остро нуждаться в очень дешевом, почти бесплатном, труде, потому что только так можно будет сохранить ее роскошь и в то же время снизить уровень эксплуатации «своих» наемных работников. Этим же путем шла нацистская Германия. Эти желания «нашей» буржуазии мы также можем видеть сегодня, когда властью активно раскручивается фашизм (буржуазный «патриотизм»), всячески стимулируется ненависть российских трудящихся к украинским, американским, польским и прочим трудящимся.

Но есть одно «но». Сегодня власти очень мешают оппозиционные политики и вынужденные гарантии конституционных буржуазных свобод. Поэтому перед развязыванием новой империалистической войны, нужно обезопасить свои «тылы». Это сейчас происходит во всех империалистических странах. «Национальная» буржуазия, во всем мире, старается захватить абсолютную власть, каждая в «своей» стране.

Мелкобуржуазные «либеральные» вожди видят происходящее и всеми силами ведут контрпропаганду. Конечно, они не говорят наемным работникам всей правды, они точно также как «левые», говорят о плохом российском капитализме и обещают массам «хорошего». Борясь за свое господство, мелкобуржуазные вожди активно показывают нарастание империалистических противоречий в мире, только разрешить их они предлагают по-своему: сбросив «царя» и установив «демократию», отказавшись от имперских притязаний сегодняшней российской буржуазии; в обмен на эту услугу по подавлению конкурента, мелкобуржуазные вожди надеются получить поддержку «национальных» конкурентов крупной российской буржуазии на мировой арене, что для пролетарских масс выльется все в то же усиленное обдирание, но лишь другой частью буржуазии (смотрим на украинский «Майдан» и его результаты, дорвавшаяся до власти «оппозиционная» буржуазия начала точно также активно обдирать и грабить рабочие массы). Тем не менее, их деятельность приоткрывает глаза российским трудящимся.

Не стоит забывать и об активно возрождающимся в РФ марксизме. Растет число кружков, групп, сайтов и пролетарских агитаторов. В зависимости от подготовки, они могут давать крайне верные оценки происходящему в стране. А это, в свою очередь, грозит правящей российской буржуазии появлением революционной партии рабочего класса. И вопрос дележа собственности внутри класса буржуазии может разрешится полным ее изъятием революционным пролетариатом. Контрреволюционеры, которые проникли ранее в КПСС и советское руководство, вроде Путина, оказались сегодня в затруднительном положении. Они не могут открыто запретить научный коммунизм, ведь если он «преступен» – то преступники и они сами, а это повод для организации буржуазного переворота «либералами», особенно теми, которые молоды и могут спекулировать на своей полной непричастности к «преступной» идеологии. Но и просто смотреть на набирающий обороты рост коммунистического движения и бездействовать, правящая крупная буржуазия не может.

Вот и получается так, что правящей олигархии остро необходимы свои «левые». Такие «левые», которые частично пользуясь коммунистической риторикой, уведут массы от революционного научного коммунизма и натравят их на «либеральную» мелкую буржуазию. Этим как раз и занимается КПРФ, а также целый вагон других российских национал-леваков (к примеру, популярный у молодых обывателей кремлевский «левый» пропагандист К. Семин, который с пеной у рта разоблачает западных буржуев, но в упор не замечает классовой борьбы в России).

Короче говоря, национал-«левые», которые на словах выступают за «социализм», но отрицают социалистическую революцию, обещая рабочим массам путь к нему через усиление существующего буржуазного государства и приведение к власти «патриотической» буржуазии, на самом деле обыкновенные слуги капитала. Они оказывают правящей крупной буржуазии услугу по стабилизации внутриполитической сферы и зачистке ее от пролетарских и мелкобуржуазных политиков. Эта услуга сейчас крайне необходима крупной буржуазии, так как нарастающая эксплуатация пролетариата и массовые разорения мелких лавочников (в следствии подавления их олигархическими монополиями) создают для монополистического капитала угрозу захвата власти мелкобуржуазными лидерами и одновременно с каждым днем нарастает угроза появления революционной марксистской партии пролетариата. Поэтому, если национал-«левым» удастся обмануть массы и реализовать свои оппортунистические программы – никакого «социализма» в России естественно не будет, а вот жесточайшая фашистская реакция крупной буржуазии непременно настанет. Более того, окончательно сосредоточив всю полноту власти и отказавшись от остатков буржуазной демократии, крупная буржуазия непременно устранит и самих национал-леваков. Их работа к тому моменту будет завершена и дальнейшее присутствие в политике станет бессмысленным и опасным для олигархии (что кстати произошло и в фашистской Германии во время «ночи длинных ножей», которую ряд пропагандистов умудряются восхвалять уже сегодня, говоря, что им несимпатичен фашизм, но метод борьбы с «пятой колонной» очень эффективный и его сегодня так не хватает Путину, который вынужден соблюдать «конституционные» процедуры).

Поэтому товарищ Красный еще раз обращается ко всем наемным работникам: сейчас нам как никогда важно изучать научный коммунизм и вести работу по организации пролетарской партии. Без такой партии нас ждет, в лучшем случае, мелкобуржуазный переворот типа «Майдана», а в худшем – новый фюрер и большой террор (который приписывают Сталину, только этот будет уже настоящий). И в том и в другом случае наше положение резко ухудшится, мы своим трудом будем еще больше сверх обогащать буржуазию, которая будет только пухнуть от богатств на нашей нищете. Поэтому или мы сами сегодня сосредоточим все свои усилия и недопустим фашизма, или расслабимся, доверившись оппортунистам, но тогда уже завтра окажемся в полноценном фашизме, а потом и в качестве пушечного мяса на полях новой империалистической бойне.

Социализм с неба никогда не падает, он всегда завоевывается в классовой борьбе!