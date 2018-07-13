Кто такие люмпены?

В последнее время возникла некоторая путница с определением термина «люмпен» или «люмпен-пролетариат». Многие наши товарищи не понимают кто это такие. Если совсем коротко – это деклассированный пролетариат. То есть такой пролетариат, который деградирует настолько, что полностью утрачивает связь с рабочим классом и его классовыми интересами.

Вульгарное понимание термина «люмпен» сводит его к синониму бездомного. Такая трактовка лишь часть верного понимания. Бездомные бывают разные. Есть работающие и неработающие. К люмпенам будут относиться только те бездомные, которые морально сломались и разложились в капитализме. То есть это спившиеся безработные полностью опустившиеся на «дно» люди. Их интерес – выпить и что-нибудь стащить. Работать они не хотят, даже если есть такая возможность. Такие люди самостоятельно не могут вести обычный образ жизни, для возврата к нему – требуются усилия всего общества, создание специальных учреждений, где данных граждан будут возвращать к общественной жизни. В капитализме такое невозможно, и эти люди навсегда остаются «за бортом». Другой пример, работающий бездомный. У него могли забрать жилье за долги (экономическая эксплуатация) или в следствии бандитизма (вечного спутника капитализма). Но если этот бездомный не сломался морально, не спился и хочет вести привычный образ жизни, не отказывается от работы – он не люмпен, а пролетарий, доведенный капитализмом до крайней нужды, но тем не менее активный и полноправный член общества. Относить его к люмпенам – грубая ошибка, связанная с непониманием принципа классификации.

Рассмотрев «низы», перейдем к верхам. Здесь люмпены — это «рабочая аристократия» и прочие подкупаемые буржуазией пролетарии. С «рабочей аристократией» все ясно и понятно, они хорошо оплачиваются и ведут буржуазный образ жизни. Например, в Англии конца XIX – начала XX века это были в том числе докеры в парламенте, которые хоть и представляли пролетариат, но отстаивали политику буржуазии. Сегодня это, например, строители, строящие дома для крупной (это важно!) буржуазии или мясники, которые так же обслуживают крупную буржуазию и т.п., а в следствии этого соотносят себя именно с буржуазией и часто враждебны пролетариату. Более интересны прочие элементы. Кто они? Это, например, черносотенцы аналогичного периода в царской России. Пролетариат, ведущий привычный образ жизни, но абсолютно разложенный морально и беспринципный. За «копейку» по щелчку буржуев готовый бить своих братьев, другой национальности или веры. Они могут вести весьма скромное существование, но идейно все равно отождествляют себя с буржуазией. Сегодня, например, это тоже всякие члены воинствующих религиозных и «общественных» охранительских организаций, полицейские стукачи и т.п. Таковы вкратце люмпенские верхи.

Как мы смогли убедиться, главное здесь – полное моральное разложение и вытекающая из него беспринципность, а не строго механическая принадлежность к той или иной группе по материальному положению. Материальное положение, по-прежнему, влияет на человека достаточно сильно, но не является единственным определяющим фактором.

Стоит еще отметить, что многие путают несознательный и малосознательный пролетариат с люмпенами. Это неверно. Если пролетарий не соотносит себя с буржуазией, но говорит что-то вроде «всякая власть действует в своих интересах» или «президент у нас не самый худший» – он именно несознательный. Такому наемному работнику не хватает знаний об обществе (он механистически переносит буржуазное государство на все периоды, не понимая, что государство есть классовый инструмент господства и изменяется вместе со сменой господствующего класса), но он ни в коем случае не враг рабочего класса, так как он понимает классовую структуру общества и ощущает себя частью рабочего класса. С такими пролетариями необходимо работать. Да, тяжело, но и большевикам было не легче. Как говорил товарищ Ленин, мы не можем изменить качество рабочего класса и необходимо работать именно с теми представителями класса, которые уже есть, не ожидая, что потом с неба свалится сплошь сознательный и революционный пролетариат. Поэтому крайне бестолково звучат фразы некоторых «товарищей», что современный капитализм превратил почти весть пролетариат в люмпен-пролетариат. Деклассированные элементы в буржуазном обществе будут всегда до тех пор, пока коммунисты с ним не покончат, но никогда они не будут составлять большинство общества (то есть большинство рабочего класса).

***

После победы социалистической революции, деклассированный элемент достанется социалистическому обществу в наследство от капитализма. С началом строительства коммунизма и в ходе дальнейшего к нему приближения, этот буржуазный пережиток будет сокращаться, а потом отомрет полностью, так как будет отсутствовать источник разложения пролетариата в виде самого буржуазного общества. Диктатура пролетариата, в том числе, диктует волю сознательного рабочего класса люмпенам. Люмпены в социализме подвергаются различным формам общественного перевоспитания, если необходимо, направляются в соответствующие общественные учреждения, где в процессе принудительного и контролируемого труда восстанавливается их личность, они вновь становятся полноправными гражданами и строителями коммунизма.