Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Силовигархия, стагнация, социальный регресс

Опубликовано 20.07.2018 автором в разделе комментариев 0

революция силовигархия классоваяненависть пенсии
Силовигархия, стагнация, социальный регресс

В Киеве добрый русский народ выбросил из окна

знаменитого мануфактуриста Бродского.

Его гувернантку подвергли той же участи. Но (...)

остановились в недоумении перед клеткой с канарейкой, висевшей у окна.

Подумайте над этим случаем. Маленькая птичка возбудила жалость в сердцах

в то время, как живых людей выбрасывали из окна. Повидимому, даже закоренелые сердца

склонны к состраданию. Но это сострадание не относится к людям, потому что эти люди его не заслуживают.

М.Горький, 1920, Письмо к русским монархистам, Берлин


Вот уже и видные теоретики с высоты внепартийного полёта подали свои голоса: пенсионная реформа, конечно, плохо, но попытка «левачья» вписаться в экономический по сути протест – ещё хуже. Потому что де ни социальных сил, ни теоретической подготовки должной у нас нет, а данный эпизод классовой борьбы вовсе не прогрессивен. Потому перескочить из экономического хвоста в политическое лидерство – не удастся, а значит… в общем, пророчат нам уныние и стагнацию, при этом, правда, давая заглянуть туда, где коммунизм. И на этом спасибо. И вот тут-то мне, ветерану молодёжного движения и аксакалу «левачья», всё же придётся заступиться за себя и за товарищей, которые «глупо маячат» у Госдуры...

Очень правильно встал вопрос о прогрессе – в классовой борьбе и вне её. Причём, расширяя этот вопрос, мы вообще определяем (в исходном значении слова) и где мы находимся в истории человечества, России и социализма, и какие силы противостоят нам, творя свой неизбежный произвол, сообразно своим неизменным классовым векторам, так сказать.

Я знаю, многие (в движении и попутчиках) скептически воспринимают введённый мною давно уже термин «силовигархия» - в ряду таких словоблудств как, например, термин «информалиат» Александра Шубина, в «болотный» период члена Исполкома Левого Фронта. Вроде бы, и там и тут – словесная модификация класса, но смысла за ним не так много, очередная заумь. Между тем, если у Шубина просто имеется наслоение на «пролетариат» новейших реалий культуры и техники (в сумме), то у меня-то Силовигархия – это сужение, лишь сектор олигархии, который, однако, исторически конкретен и именно он ближе всего стоит к разъяснению динамики распространения интересов правящего класса в обществе. От силовигархии сейчас, когда, казалось бы, совсем другая, «либеральная башня» выдвинула пенсионную реформу – никуда не скрыться, хотя и я не вижу пока именно её действий. Пока…  

Итак, попробуем объяснить, почему мы именно сейчас так крепко и громко схватились за пенсионный возраст советского (сталинского) образца, и почему считаем данный эпизод классовой борьбы прогрессивным. Как совершенно верно пишет товарищ Быстров, пенсии как таковые в СССР, и сам пенсионный возраст – были результатом не просто борьбы пролетариата под командованием большевиков за свои права, но результатом (это уже я добавляю) взятия власти и длительного пребывания у неё рабочего класса. Пенсии – итог индустриализации, коллективизации, побед плановой экономики, своеобразный итог «первоначального накопления» но не капитала, а именно свободного, социалистического труда (который оставаясь наёмным, всё же нёс в себе именно коммунистические тенденции, оставаясь диалектически в рамках ещё госкапиталистических отношений, но лестницей в будущее). Без найма и, более того, без даже участия гулаговских «каэров»-инженеров – в конкретной исторической перспективе ударная индустриализация не была бы возможна, как и коллективизация без помощи ОГПУ, комбедов, МТС. Без раскулачивания, уточняю, никакой коллективизации не было бы – говоря тут разово языком либералов, социалистическое государство устраняло сельского мелкого конкурента, и действовало совершенно верно даже с позиций сугубо буржуйской логики. Всё это и выражало ту бурную классовую динамику, что контролировалась и направлялась большевиками в единое созидательное русло – конкретно в русло создания материальной базы социализма гигантской страны СССР, которая – в виду неизбежности новой империалистической войны, - создавалась тем ударнее и скорее.

В конституции 1936-го года с поспешностью, столь свойственной Эпохе, было заявлено, что бесклассовое общество построено. Троцкий троллил этот пункт какими-то мелкими цитатами из переговоров «красных директоров» с подчинёнными в рамках плановой экономики – фразу подчинённых «Как изволите?» он доращивал чуть ли не до доказательства сохранения лакейства и всякого такого прочего, времён царизма… Да, и в новых квартирах военно-культурного дома (введённого в эксплуатацию всё в том же 1936-м) на улице Горького были комнаты для прислуги – но они носили тот же характер, что НЭП – контролируемого отмирания! Не понимать этого недостойно для большевика. Этот сугубо журналистский приём, однако, больше обличает Троцкого в данном споре: не видеть в централизованной, плановой экономике при формально старых фразах совершенно нового, социалистического уровня управления (то есть е понимать динамики) – стыдно даже меньшевику, бундовцу, межрайонцу. Так, цепляясь к отрывкам полёта стрелы, пользуясь этим старым приёмом софистов, – и в перестройку убеждали массы в регрессивности партийных привилегий, в чуть ли не царском их размахе, в том, что не важно, как называется строй, всегда царь один – зовётся он генсеком или как-то иначе, президентом (это мы уже в наши времена перекидываем мостик). В итоге рублёвский, вместе с полномочиями изымавшийся, не наследуемый участок товарища Суслова достался нынче вельможе Шувалову. Вот тут-то и важно замечать на шкале социального прогресса/регресса динамику, перемещения общества вперёд или назад – ибо если на секунду отвлечься, можно оказаться в прошлом аж на сто лет назад отброшенными. Не индивидуально, а уже общественно.

Вот именно это перемещение сейчас правящий класс и завершает сдвигом «всего лишь» пенсионного возраста, это «путешествие» - при изумлении и местами глумлении над сопротивлением этому произволу как буржуа, возомнивших себя пролетарскими гуру, так и при оторопи самого управляемого буржуазией класса, его робких классовых организаций.

Конечно, диктатура силовигархии не начиналась, как война – резко и мощно, у неё не было ни сил, ни экономических возможностей, однако постепенно, за период стабилизации овладевая уже не только пакетами акций но и целыми отраслями экономики, она создала себе ту необходимую материальную и информационно-пропагандистскую базу (сравнимую с вышеупомянутой, которая была итогом обобществления средств производства), которая сейчас позволяет совершать столь масштабные наступления, сдвиги, как пенсионная реформа.

Истоки стагнации в облике классов

Ельцину и его команде, набранной едва ли не с улицы – достались вовсе не пустые сейфы, о которых потом рассказывали Чубайс, Гайдар. Им достался слажено во всех ещё не отторгнутых республиках работающий социально-экономический механизм, способный суммарно производить коммунизм, но в виду низкой квалификации управляющих работавший на холостом ходу последнее время (1980-е), а потом и вовсе перестройкой пущенный вспять. Если вас пугает излишняя образность, упрощу: как и в 1920-30 и позже, в 1950-60, и в экономике, и в обществе сохранялись в разных долях буржуазное и коммунистическое, одно отступало, другое наступало. Эти качели, которые и по плану Ленина и по представлениям Маркса должны были в конце концов полностью перевесить в сторону коммунизма, создающего материальную, экономическую и даже культурную собственную базу, отказывающегося даже от социалистических полумер – увы, качнуло совсем в другую сторону.

Но кое-что из советского механизма, работавшего прежде на социальный прогресс оставалось, не могло не оставаться даже при самом агрессивном напоре у нас на глазах, директивно рождавшейся буржуазии. Тот же (член КПРФ и советский патриот) Герман Садулаев описывал в «Шалинском рейде» поразительный декаляж (разбалансированность процессов – вообще развития, но в данном случае – регресса) – капризы социального регресса который в регионах, изначально более отсталых, в досоветский период, где капитализм наступал позже, чем в РФ, например, - потому что в 1995-м Ельцин указом отменил колхозы, а госхозы, даже в воюющей при Дудаеве Чечне (!) продолжали работать и централизованно обеспечивать ГСМ все хозяйства. Так нужно было республике, которую завоёвывали уже российские олигархи (Лукойл, в основном, тогда) на танках под красными ещё знамёнами армии. Полный, казалось бы, абсурд – но таковым и был длительный распад СССР.

Утратив всякий контроль над верховной властью, рабочий класс начал свой путь в Аид. Что делал Ельцин, что делал Чубайс, и что составляло его бахвальство в знаменитом личном самолёте? Они вырывали из централизованного, из своего, государственного (вам ещё тут видится абсурд?) управления заводы – бросали их в частные руки и вскоре заводы превращались в металлолом и ехали в Китай на переплавку. Тысячи, десятки тысяч заводов! Это «великое действо» приватизации просто не могло пространственно преобразуясь уместиться во времени только при президенте Ельцине – при Путине, только с 2005-го по 2012-й, были убиты 35 тысяч крупнейших и средних заводов – это когда говорили о стабилизации, о «демократической державе», о вставании с колен… Говорили, а сами – рубили и рубили индустрию, и прибавлялось, точно по Марксу, того самого пролетариата, который не рабочий класс, ибо средств производства даже для него нет – не его, не социалистических, а хотя бы хозяйских, капиталистических.

Ну, а без материальной базы – какие ж пенсии? Динамика классов показывала строго, что рабочий, что трудящийся, что наёмный работник вообще – лишний в экономической системе «новой России». Без него она тоже не работает пока, но по части его прав – сплошное отступление. Где ВЦСПС, где бесплатный отдых и лечение? Всё, что осталось хотя бы на уровне рудиментов, и чем я год назад ещё пользовался как сотрудник «Литературной России» - это неоплачиваемый отпуск. Месяц…

Не имеющий ни средств производства, ни профсоюзов, ни прав, ни, как следствие (ведь материальное, инфраструктурное тут первично!), классового самосознания, рабочий класс деградировал – и вот вам карта «новой России». Трубопроводы, несущие миллиарды сверхприбылей через вымирающие сёла, несущие газ мимо десятилетиями мечтающие о газификации населённые пункты – в том же Дагестане Газпрому дороговато проводить газ в горные селения… И так ещё очень много, где. Правящий класс – силовигархия, заполучившая «контрольный пакет» (Роснефть добывает добрую половину) нефти и весь газ, - формирует как внешнюю, так и внутреннюю политику. Да, для большевика немыслимо это разделение – но для давно живущего по буржуазным правилам обывателя это реальность.    

Пенсии и песни их

Сам по себе сложнейший механизм, инфраструктура, доставшаяся от большевиков даром силовигархии через Ельцина и его либерал-реформаторов – тяготит правящий класс. Она не нужна, о чём писал ещё в серёдке «нулевых» Сергей Доренко – «идите и вешайтесь, если вы не у Трубы». Грубо, но верно: в интересы тех на фоне «наследственного» населения РФ завладел источниками развития всей целостности страны (не РСФСР, а именно СССР!), всей сложной, культурно даже разнонаправленной, но всё же дружно шедшей к коммунизму советской социалистической семьи народов – не входило прежнее, пролетарское. Они стали не просто вентилями, эти Путины и Сечины, мультимиллиардеры, Медведевы и Дерипаски, управленцы и управляющие целыми отраслями - они стали распорядителями судеб. Так повелел Ельцин, так велела приватизация – сама перестановка классовых сил так указала.

Пенсии, гарантировавшие всем работавшим на будущий коммунизм гражданам социалистической страны достойную старость, что министру, что дворнику – были из области «коммунистических бредней», уравниловки, потому что независимо от того, сколько человек проработал, и сколько потом, после «старта» пенсионного возраста прожил, он имел все возможности не только для «дожития», но и даже для саморазвития! Многие пенсионеры осваивали не только профессии новые, но и искусства – рождались таланты, именно годков так в 80-90! Художницы, рукодельницы, деятели иных искусств - вот это и была сила притяжения коммунизма, того будущего, которое интересно – чтобы его застать! Которое прекрасно, даже когда начинает прорастать из старка –потому что оно «молодость мира»…

Я знаю, что сейчас многие гневные взгляды обращены к силовигарху номер один, к Путину. Припоминают его дважды публичные данные обещания не повышать пенсионный возраст. Но вот я припомню недавнее и не на эту, вроде бы, тему – это он когда приехал в Сталинград к юбилею битвы и клялся там ветеранам, отстоявшим социалистическую Родину, «быть во всём достойными вас, идти всегда вперёд»…  Это его «вперёд» в социальном измерении – назад. Кто этого не понял, теперь получил весьма очевидные доказательства.

Чем оправдывают они повышение пенсионного возраста? «как на Западе»? «Мы вам устроим курсы переподготовки»?..

Слушайте, да ведь они точно издеваются: коммунистический труд, о коем так же красиво, как о нас, некрасивых, гневно написал Быстров, и предполагает работу каждого члена общества не до определённого срока (как и сокращаемый постоянно за счёт роботизации рабочий день), но до тех пор, пока может и хочет. А сознательность такого, коммунистического индивида – безгранична, потому он и работает до пределов физических возможностей. Гады-эксплуататоры из правительства Димона Тосканского всё же кое-что ухватили из «совка», запомнили про высокую внематериальную мотивацию таких стариков-ударников, и более того – они бурно трудятся сейчас среди нас, из чего либерал-реформаторы и силовигархи-бенефициары сделали вывод: пора этим маньякам поднять планку пенсионного возраста!

Нет, господа. Так работают не на дядю, не на буржуя, а только на будущий коммунизм. Сперва отдавайте всю нашу социалистическую собственность, освобождайте Кремль, пожалуйте в Гулаг, восстановите там социалистическую индустрию – а в процессе и поймёте, что такое наслаждение от труда.  

Нам уже нужен не только «возраст», не подачки из ваших ненасытных кошельков, которыми вы заменили целые отрасли и министерства – нам нужен весь СССР, включающий и Казахстан, где с нового года скачок пенсионного возраста для женщин (Елбасы ударил по самым незащищённым) уже был сделан с 58 до 63 лет без согласования с населением (неофеодализм – вот ещё следующая ступенька куда Путин в Сталинграде под неуместным триколором собирался «идти всегда вперёд»), и Украину, где пенсионный возраст – не столь головная боль как продажа сельхозземель, к которым подбирается МВФ…

Вы пойте нам, господа, про новое качество жизни – а мы споём вам о том, как ничтожный тоже, незаметный закон о евроинтеграции стал началом конца режима столь родного, классово близкого вам Януковича. 19 августа споём, в день начала вашей «новой России», следите за анонсами – «Антикапитализм», есть такая ежегодная акция левых сил…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Американская и рoссийская стратегии в Афганистане прoвалились
Американская и рoссийская стратегии в Афганистане ...
19.07.2018
Пенсионный возраст: телевизор проиграл холодильнику
Пенсионный возраст: телевизор проиграл холодильник...
19.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Что двигает депутатами "Единой России", выступающими за пенсионное ограбление народа? (0)
За чей счет "царебесие" на родине коммуниста Ельцина? (0)
"Homo sapiens": продолжения не будет (0)
Последователь воровки Васильевой в Минобороны подозревается в получении взятки в 11 млн рублей (3)
Пучдемон верховному суду уже не нужен, но в Испании ему лучше не показываться (0)
На пенсионную реформу перекрестившись, казаки в пояс поклонились царю: "Любо!" (14)
В местах откуда пришёл Емельян Пугачёв, смывает паводок дамбы и гибнет народ (1)
Думаки в первом чтении проодобрямсили "пенсионный манёвр" (21)
Пётр Верзилов поведал из-за решётки, как готовилась последняя акция Pussy Riot (1)
Бизнес попросил разрешения выкидывать работников без причины (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Не снижать напора протеста! Готовиться к осени! Держать общий фронт!
Максим Калашников Максим Калашников: Есть пенсионный заговор против Путина? Или нет?
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о "пенсреформе", от Скрипача из ДНР и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Свободен ли Трамп в своих решениях?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Митинг состоится
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss