Трудно поверить, но вчера умер Владимир Панков. Владимир Александрович, хотя обычно просто Володя. Драматург. Писатель-сатирик и писатель просто. Автор множества пьес, повестей, рассказов и даже мюзиклов. Бессменный ответственный секретарь «Фитиля» и, конечно, автор и редактор сотен и сотен смешных сюжетов про жуликов и алкоголиков. И множества серьезных документальных историй про наши загаженные леса и реки, на которые власти просто вынуждены были очень серьезно реагировать. Потому что журналист, и потому что "Фитиль", выходивший тиражом 800 копий, попробуй не заметить!

А еще добрый веселый человек с открытой улыбкой, таких вообще мало, а чтобы еще и при большом таланте, так и вовсе единицы. Последний из старой гвардии литературных универсалов времен того еще КВНа и театра при МГУ.

Когда-то мы закончили один не очень творческий вуз (МВТУ), правда, с некоторой разницей во времени, и были знакомы почти сорок лет. Последний раз мы виделись прошлой зимой в Доме Кино - на 55-летии «Фитиля», даже обсуждали какие-то проекты и вдруг неожиданно… Хотя это всегда неожиданно и несправедливо.

Творческое наследие Панкова огромно, но это впереди, здесь же только крохотная его часть – некоторые его фитилевские сюжеты, которые сохранились в моем архиве. На самом деле их, повторю, несколько сотен. Но если вспомнить, что все сценарии обсуждались, правились и принимались у нас коллективно, кто бы ни был их автором и редактором, выходит, что в каждом выпуске «Фитиля», а это 430 киножурналов и около полутора тысяч сюжетов (!), обязательно есть частичка Володиной души и таланта.

Вечная память!