Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трудно поверить...

Опубликовано 27.07.2018 в разделе комментариев 0

экология кино сатира фитиль юмор публицистика : #фитиль панков

Трудно поверить, но вчера умер Владимир Панков. Владимир Александрович, хотя обычно просто Володя. Драматург. Писатель-сатирик и писатель просто. Автор множества пьес, повестей, рассказов и даже мюзиклов.  Бессменный ответственный секретарь «Фитиля» и, конечно, автор и редактор сотен и сотен смешных сюжетов про жуликов и алкоголиков. И множества серьезных документальных историй про наши загаженные леса и реки, на которые власти  просто вынуждены были очень серьезно реагировать. Потому что журналист,  и потому что "Фитиль", выходивший тиражом 800 копий, попробуй не заметить!

А еще добрый веселый человек с открытой улыбкой, таких вообще мало, а чтобы еще и при большом таланте, так и вовсе единицы. Последний из старой гвардии литературных универсалов времен того еще КВНа и театра при МГУ.

Когда-то мы  закончили один не очень творческий вуз (МВТУ), правда, с некоторой разницей во времени, и были знакомы почти сорок лет. Последний раз мы виделись прошлой зимой в Доме Кино - на 55-летии «Фитиля», даже обсуждали какие-то проекты и вдруг неожиданно… Хотя это всегда неожиданно и несправедливо.

Творческое наследие Панкова огромно, но это впереди, здесь же только крохотная его часть – некоторые его фитилевские сюжеты, которые сохранились в моем архиве. На самом деле их, повторю, несколько сотен. Но если вспомнить, что все сценарии обсуждались, правились и принимались у нас коллективно, кто бы ни был их автором и редактором, выходит, что в каждом выпуске «Фитиля», а это 430 киножурналов и около полутора тысяч сюжетов (!), обязательно есть частичка Володиной души и таланта.

Вечная память!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пенсионная реформа - начало политической смерти Путина
Пенсионная реформа - начало политической смерти Пу...
27.07.2018
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
27.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пенсионная реформа - начало политической смерти Путина (2)
Дума проголосовала против гражданского брака (1)
Чеховские дольщики выдвинули ультиматум губернатору Воробьеву (0)
Сергей Матвиенко, сын Валентины Великой, разбогател ещё на миллиард на питерской недвижимости (2)
Отступница Поклонская уже не набирает кворума (5)
ЦИК перенесла рассмотрение вопроса по пенсионному референдуму на неопределённое время (7)
Руководителей "Аум Синрикё" перевешали всех (10)
Сердюков не пускает в свою степенную "прайваси" щелкопёров и папарацци (2)
Миллиардеры и "синекуры" не утруждают себя законотворчеством в Совфеде (1)
Касте судей думаки даруют не только отдых за счёт государства, но и особые курорты (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: О митинге НПСР за отставку правительства 29 июля
Дарья Митина Дарья Митина: Дoкoле??...
Дарья Митина Дарья Митина: Лавров и Герасимов провели переговоры с Нетаньяху и Меркель
Максим Калашников Максим Калашников: А.Бережной, В.Жуковский: хотите инвестиций? Защитите национальный рынок!
Дарья Митина Дарья Митина: Лавров и Герасимов привезли мир в Сирию?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss