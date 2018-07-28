Паразитизм как смысл интеллигентности

Интеллигенцию ненавидят, пожалуй, все, кроме неё самой, а её тупость, подлость, самовлюблённость не критиковал только ленивый. Всё это понятно, но откуда взялись на нашу голова эта самая интеллигенция, что способствовало её образованию, на какой почве она проросла - это вопрос? Какие идеи должны властвовать в стране, чтобы появились интеллигенты?

Я буду обосновывать, что для появления интеллигенции, в государстве должна получить прописку идея, что быть паразитом не стыдно, что быть паразитом - достойно! То есть, начну с того, что если бы сначала цари, а потом и большевики не терпели паразитов (не «эксплуататоров», а паразитов), то у нас не было бы и интеллигенции.

Поэтому начнём про паразитизм в России, и начнём издалека.

«Откуда ноги растут?»

Сначала паразитизм базировался на праве владеть землёй и крепостными. Паразитизм и тогда был очень соблазнительным для лиц, не способных достойно содержать себя собственным трудом, но в те времена его можно было ещё так сяк объяснять и оправдывать «священным правом собственности». Эта частная собственность была и на Западе, но на Западе было майоратное право, при котором эта частная собственность после смерти владельца доставалась только старшему сыну, а остальные дети обязаны были искать себе пропитание службой. В России такого не было - здесь насколько бы мизерным ни было наследство, но оно всё равно делилось поровну.

Лет 30 назад знакомый серб как-то рассказал мне анекдот, предупредив заранее, что я его смысла не пойму. Содержание анекдота: поляк и русский нашли кошелёк, русский предлагает - давай поделим по-братски. А поляк - нет, давай поделим поровну! Действительно, я этот анекдот не понял, и серб мне тогда объяснил, что на Западе властвует помянутое право, при котором всё достаётся старшему брату (а русские в странах Варшавского договора считались старшими братьями).

Поэтому в России с течением временем эта паразитическая орда имевших землю и крепостных, но не служивших дворян, росла, и росла численно, всё меньше и меньше желая хоть чем-то послужить Родине. Но при этом дворяне продолжали оставаться примером для всего народа, в том числе и для нарастающей толпы желающих стать паразитами!

Поэтому сначала о дворянских паразитах.

Обладая порою огромными состояниями, русское дворянство предпочитали прожечь его с проститутками в Париже, но ни копейки не направить на общее благо России. В Англии, к примеру, никогда не было ни одного государственного университета, в России не было ни одного частного - русскому дворянству образование не требовалось. Знание естественных наук требуется для работы, для творчества, а русскому ленивому дворянству оно было ни к чему. В результате все высшие учебные заведения были учреждены царями и содержались за счет казны.

Но загнать русское свободное дворянство даже в такие университеты, даже на стипендии из казны, было проблемой. Особенно удивительно прямо какое-то неприкрытое отвращение русского дворянства к точным и естественным наукам.

Вот из статьи «Просвещение», тома «Россия» «Энциклопедического словаря» издательства «Брокгауза и Ефрона»:

«В год переселения навигацкой школы в Петербург, Петр разослал в губернии по два ученика этой школы, выучивших геометрию и географию, «для науки молодых ребяток изъ всяких чинов людей». В 1716 г. было открыто в разных городах России 12 школ; к ним в 1720—22 гг. присоединилось еще тридцать. Новая школа обучала арифметике и геометрии, почему и получила название «цифирной школы». По сведениям, собранным в 1727 г., набрано было в эти школы учеников, охотой и силой, нисколько более 2000 чел., по сословному составу распределявшихся на следующие группы:

Из духовного звания. ... 931 или 45%

Солдатских детей 402 или 20%

Приказных 374 или 18%

Посадских 93 или 4,5%

Дворян и детей боярских 53 или 2,5%».

Обратите внимание, что в эти школы учеников загоняли силой, а дворян сумели загнать едва 2,5%. Но Пётр упорно повышал уровень образования:

«Задумав основание академии наук («для славы среди иностранцев»), Петр Великий, по совету европейских ученых, решил присоединить к академии университет и гимназию. С первых же шагов оказалось, что слушать лекции было некому; для исполнения устава, требовавшего чтения лекций, профессора, выписанные из Германии, оттуда же выписали себе восемь студентов (на 17 профессоров). Впоследствии лекции вовсе пре­кратились. Нисколько удачнее началась деятельность гимназии. В первый год (1726) поступило в нее 120 учеников, во второй — 58, в третий — 56, в четвертый — 74 ученика. Чтобы остановить быстрое падение числа учеников, пришлось и здесь принять искусственные меры. В 1729 г. в гимназии вербовали детей солдат, мастеровых, даже крепостных…

Ученики гимназии обыкновенно ограничивались прохождением низших классов, и университет все-таки оставался почти без слушателей. Не помогло и учреждение стипендии для гимназистов и общежития для казенно-коштных студентов, набранных, притом, не из гимназии, а из семинарии. Въ 1753 г. лекции в академическом университете прекратились (вторично)».

А, может, получив знания, русские становились нищими? «Словарь» сообщает: «Гимназист, становясь студентом, - получал шпагу и с ней дворянское достоинство; кончая университет, студент выходил из него с обер-офицерским чином».

Ненадолго прервусь писать об образовании, которое цари заставляли получать силой, и повторю то, о чём писал не так давно.

У России были сотни тысяч помещиков, ведущих праздную жизнь. Им что мешало заняться исследованием природы? Хотя бы из любопытства. У России всегда были десятки тысяч монахов и попов. А долгогривым что мешало заниматься исследованием природы?

Вот читаю о том времени, когда Пётр, а за ним и другие цари безуспешно пытались загнать дворян в университеты:

«Джозеф Пристли (1733–1804) – известный английский ученый-химик. Он открыл кислород, получил хлористый водород, аммиак, фтористый кремний, сернистый газ, оксид углерода. Привезенный французом Шарлем Кондамином из Южной Америки каучук Пристли в 1770 году предложил использовать для стирания написанного, назвав его гуммиэластиком. Как химика Пристли заинтересовал вопрос: почему воздух полей и лесов чище городского? Ученый предположил, что растения очищают его от веществ, выделяемых людьми при дыхании, а также дымящимися трубами заводов и фабрик. С целью проверки своего предположения он посадил под стеклянный колпак мышь. Довольно быстро животное погибло. Тогда экспериментатор поместил под такой же колпак другую мышь, но уже вместе с веткой мяты. «Это было сделано в начале августа 1771 года. Через восемь-девять дней я нашел, что мышь прекрасно могла жить в той части воздуха, в которой росла ветка мяты. Побег мяты вырос почти на три дюйма».

Опыт заинтересовал ученых, многие повторили его в своих лабораториях, однако результаты получались неодинаковые: в одних случаях растения действительно очищали воздух и делали его пригодным для дыхания мыши, в других – этого не наблюдалось. Надо сказать, что сам Пристли при повторении опытов получил противоречивые результаты. Установить истину ученый уже не смог, так как консервативно настроенные англичане разгромили его прекрасно оборудованную лабораторию и богатую библиотеку за сочувствие их владельца идеям французской революции. Пристли оставил научную работу и эмигрировал в США».

Не знаю почему, но в этой справке не сказано, что Пристли был английским попом, и вытолкала этого выдающегося естествоиспытателя в Америку англиканская церковь за ересь в проповедях. Не помогло этому попу и открытие кислорода. Кто бы мне указал на таких попов или монахов в православии?

Чтобы вы поняли, о чём я негодую при воспоминаниях о российских помещиках и монахах, приведу в пример голландского врача Ван-Гельмонта, жившем в 1579–1644 годах. Это были древние годы, в которые Иван Грозный пытался заставить дворян служить России копьём, и годы великой смуты, устроенной этими дворянами. Так вот¸ этот голландский лекарь решил узнать, благодаря чему растет растение? С животными и человеком вроде бы все было ясно: поедая корм или пищу, они получают вещества, благодаря которым увеличиваются в размерах. Но за счет чего крошечное семя, лишенное рта, превращается в огромное дерево?

Чтобы ответить на этот вопрос, Ван-Гельмонт проделал следующее. Взял большой глиняный горшок, насыпал в него 91 килограмм высушенной в печи почвы, смочил ее дождевой водой и посадил ивовый побег массой 2,25 килограмма. Каждый день в течение пяти лет он поливал растение чистой дождевой водой. По прошествии этого времени, Ван-Гельмонт извлек деревце, тщательно очистил корни от прилипших частиц почвы и взвесил содержимое кадки и растение. Оказалось, что масса почвы уменьшилась всего на 57 граммов, а вот масса ивы возросла почти на 75 килограммов. Результат эксперимента исследователь объяснил исключительно поглощением воды. Да, это была ошибка Ван-Гельмонта, тем не менее, насколько изящный опыт! Что – у русских помещиков не было возможностей этот опыт провести? Местный гончар им горшок на 100 кг грунта не обжёг бы?

Эти исследования того, чем кормятся растения, развил впоследствии выдающийся химик мира, вызывающий у меня искреннее восхищение – Гемфри Дэви. Вот, к примеру, Дэви провел серию ставших позже классическими экспериментов с таянием льда. Он брал два кусочка льда и тёр один о другой, от трения лед таял. Этот опыт Дэви производил и при температуре ниже точки замерзания воды, и в пространстве, откуда был выкачан воздух. И Дэви сделал вывод, который в те годы царствования флогистона был прямо противоположен утверждениям тогдашних авторитетов физики, поскольку они были уверены, что тепло это особое вещество - флогистон, а Дэви вот так просто взял и доказал, что тепло это вид движения. И сегодня мы считаем именно так. Так что - в России льда не хватало? Или российская интеллигенция была так занята чем-то полезным, что у неё не было времени потереть два кусочка льда и задуматься над тем, что происходит?

Надо сказать, что Дэви меня восхищает - на мой взгляд, Дэви сделал глобальных открытий больше, чем вся наша отечественная химия за всю свою историю.

Интересно, что Дэви стал чуть ли не святым у шахтёров всего мира за изобретение, которое мог сделать только практик, - за изобретение шахтёрской лампы, пламя которой не проникало в насыщенную взрывоопасным метаном атмосферу шахты. Но ведь и по сей день теоретически непонятно, почему медная сетка не пропускает пламя, а додуматься ограничить пламя лампы медной сеткой мог только тот, кто увидел это на практике. Увидел и оценил.

Так вот, Дэви, помимо огромного числа открытий в неорганической химии (только открыл: хлор, калий, кальций, натрий, барий, литий, стронций и магний), провёл и массу интереснейших опытов по вопросу питания растений. В своей книге «Основания земледельческой химии», (стараниями императора Николая I переведенной на русский язык уже в 1832 году), Дэви писал: «...что во время произрастания при солнечном свете углетвор (углерод) из углекислоты воздуха присоединяется к растениям, а кислотвор (кислород) приобщается к атмосфере». Иными словами, Дэви открыл, что в процессе фотосинтеза растения извлекают из атмосферы углерод и выделяют в нее кислород. Дэви уже тогда уточнял: «Поглощение углекислого газа и освобождение кислотвора (кислорода) совершается листьями, которые не перестают производить сии отправления и по снятии с дерева, если будут заключены в воздухе, содержащем угольную кислоту: они поглощают ее, а освобождают из себя кислотвор, даже и в воде, содержащей в себе растворенную угольную кислоту в несколько жидком состоянии».

А в России, среди сотен тысяч паразитирующих на крестьянах бездельников, не было никого, кто бы хотя бы повторил подвиг Дэви. У нас в те годы русский дворянин подражал герою Пушкина:

«Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе…»

А в Великобритании (в данном конкретном случае – в Ирландии) высший класс не только гулял. Дэви сообщает матери: «Лаборатория в Дублине, которая была расширена так, чтобы вместить 550 человек, все же не вместила и половины желающих присутствовать на моих лекциях. 550 билетов, выпущенных Дублинским обществом на цикл лекций стоимостью в две гинеи каждый, были распроданы в течение первой недели. И мне говорили, что сейчас за билет предлагают от 10 до 20 гиней. Это я говорю только Вам, ибо знаю, что Вам будет приятно узнать, что Ваш сын довольно популярен и не вполне бесполезен».

Давайте подсчитаем. Гинея – это 21 шиллинг, а шиллинг в те годы содержал 5,23 грамма серебра, следовательно, гинея содержала его 109 грамм. В тогдашнем рубле содержалось 18 грамм серебра, таким образом билет на лекции Дэви в русских рублях стоил первоначально 12 рублей, а потом его стоимость подскочила до 120 рублей. Последняя сумма это в то время жалование поручика русской армии за 4 месяца, а в самой Англии - это зарплата квалифицированного промышленного или сельскохозяйственного рабочего почти за год - за 40 недель.

Лет через 60 после этого, Энгельгардт описал сельскохозяйственную выставку в Смоленской губернии, переполненной имениями российских помещиков: «Каждый день приходил я на выставку - все надеялся встретиться с хозяевами, которые приедут на выставку, но так никого и не видал, потому что другого такого простака, как я, чтобы на губернскую выставку ехать, не выискалось. Придешь, бродишь по пустым залам: около полудня зайдут несколько посетителей музыку послушать или позавтракать в ресторане; если бы не было ресторана и музыки, то так все время выставка и простояла бы пустою. Пусто, уныло, видно, что вся эта выставка никому, кроме распорядителей, не нужна».

Почувствуйте разницу между британским представителем высшего класса и российским. Один стремится узнать о природе всё новое за любые деньги, а другому и бесплатно - за счёт царя - не интересно даже то, за счёт чего он сам живёт.

Об образовании российской «элиты» это не всё, но продолжу в окончании статьи

(окончание следует)