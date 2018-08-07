Как надоело ваше "крымобесие"!

Матвиенко и группа «сенаторов» предлагает сделать день вхождения Крыма в состав Российской империи (19 апреля 1783 года) общероссийским праздником? Ох, лизнули шершавым языком августейшее седалище!

Путин приказал праздновать присоединение Крыма к Российской империи

Задрали вы своим «крымобесием», вашими попытками примазаться к славе великих русских предков. Мы же отлично понимаем, что новым «праздником» вы пытаетесь замазать неприглядную реальность: сырьевую экономику, отставание по линии науки и техники от Запада и Китая, обнищание народа, повышение налогов и пенсионного возраста, дорожание топлива.

Но даже попытка «бессмертных клопов» под ельцинским триколором примазаться к славе Российской империи выставляет их сущим посмешищем.

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Максим Калашников – убежденный русский национал-патриот и национал-футурист, а потому и смотрит на происходящее именно с этой точки зрения.

А почему мы должны праздновать присоединение к Российской империи (Большой России) только Крыма? В том же 1783-м в наш состав вошла и Грузия. А чего же ее присоединение не отмечается, ведь на Пресне до сих пор стоит «початок» - монумент трехсотлетию вхождения Грузии в состав России. Работы Церетели 1983 года. Ах, ну да, Грузию же присоединили «неправильно», она – не Россия.

Хорошо, в 1783 году прекратило существование Крымское татарское ханство, осколок Золотой Орды и вассал Османской империи. Почему же тогда наши «илитарии» не объявляют праздниками дни присоединения к России Казанского, Астраханского и Сибирского ханств? Вы понимаете, какими шутами гороховыми вы себя выставляете?

Добре, панове, вы таким образом намекаете на собирание русских земель? Тогда почему бы в январе вам не учредить торжественную дату Переяславской Рады 1654 года, воссоединения Великороссии и Малороссии-Украины, возвращения к нам части земель Киевской Руси? Почему вы тогда не хотите отмечать вхождение в состав Империи-России Белой Руси – Беларуси, отнятой у польско-литовских панов?

Понятно, почему не отмечаете. Это просто невыносимо колет глаза тем, что расейская «илитка» - это трупоеды на костях Империи-СССР, что она потеряла и Малороссию, и Белоруссию.

А разве Крым – единственная земля, вошедшая в Россию? Давайте праздновать присоединение Сибири и Дальнего Востока. Кубани. Смоленщины и Брянщины. И так далее.

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Знаете, почему меня тошнит от вашего «крымопоклонства», клопы? Потому что вы делаете вид, будто Крым – Россия, а вот Одесса, Херсон, Николаев, Измаил, Бендеры, Тирасполь – «не Россия». Как, оказывается, «не Россия» - и Луганск, и Донецк, и Харьков, и Запорожье.

Видите ли, убогие, Крым – часть Новороссии, земли от Кубани до Днестра, великого Азово-Черноморского пространства. Эти земли наши великие предки отбили у Османской империи в ходе тяжелых войн XVIII столетия. Именно мы заселили, освоили сии территории и сделали их благодатным, процветающим краем. Заводов, гаваней, передовых научных институтов, высочайшей культуры. Без Одессы, Херсона, Николаева, без Мариуполя и Приднестровья, без нижнего Подунавья присоединению Крыма – грош цена. Без них Крым – депрессивная, угасающая территория, мучимая жаждой, с засаливающимися почвами. Крым есть часть Новороссии, клопы, о чем вы старательно пытаетесь забыть.

Если вы, россиянские казенные «патриоты», празднуете присоединение Крыма к Российской империи в 1783-м, то тогда уж делайте торжественными датами и основание Одессы (1793 год), и Тирасполя (1792-й). Тогда празднуйте переход Азова в руки России – это случилось окончательно в 1729 году. Именно с четырех тяжелых войн за Азов началось создание Новороссии, продвижение русских в Приазовье и Северное Причерноморье. А разве при этом можно забыть о такой торжественной дате, как взятие Суворовым турецкой твердыни – Измаила 11 декабря 1790 года? Измаил, город в Одесской области, позволил России контролировать дельту Дуная.

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Ах, да, по-вашему, все это – Украина! То-то бы удивились бы Суворов, Румянцев, Потемкин и сама Екатерина Великая, явись им нынешняя Матвиенко с «сенаторами» и «едроссами». Которые бы стали объяснять великим русским прошлого то, что Одесса, Херсон, Николаев, Бендеры и Тирасполь – это неправильно присоединенные земли. Что это, дескать, не Россия, а Украина. Присоединять надо было только Крым, а все остальное – так, бросовый мусор.

Ох, как горел бы зад Матвиенко после розог на конюшне!

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Видите ли, клопы, вы ведь подспудно внушаете нам, что России – не тысяча с лихом лет, а всего меньше тридцати. Что до 1991 года был какой-то густой туман. Ну, максимум, Россия у вас возникла где-то в 1918 году. Ваше убогое мировоззрение очевидно. Особенно по такому аргументику: мол, Россия лишилась Крыма в 1954 году, когда его Хрущев Украине отдал.

Пусть отсохнут ваши поганые языки! Кем бы ни был Хрущев, он Крым из состава России не выводил. Ибо Россией был Советский Союз. Частями коего выступали РСФСР и Украинская ССР, не имевшие своих отдельных армий, центробанков, внешней политики. Россия лишилась Крыма не в 1954-м, а в 1991-м, причем крымчане на сентябрьском,1991 г., референдуме, голосовали за независимость «новой Украины».

Ваше уродское убеждение в том, что Россия возникла то ли в 1991-м, то ли в начале ХХ века, видно по тому, что вы даже не заикаетесь о том, что Донбасс и Северное Причерноморье с Приднестровьем – это тоже Россия. И никогда никакой Украиной они не были! И от того, что Ленин волевым решением в 1919 году влил Донбасс и Северное Причерноморье в состав Украинской ССР, они Украиной не стали. Посмотрите на население Одесской области! Тут вам и великороссы, и малороссы-украинцы, и болгары, и молдаване-бессарабы, и греки, и евреи, и гагаузы (православные тюрки, потомки турок-огузов). Здесь жили сербы-арнауты и до недавнего времени – немцы-колонисты, привлеченные Екатериной II. Здесь живут и великороссы-старообрядцы (Вилково).

Это – именно Новороссия, клопы. Новороссия колет вам глаза, свидетельствуя о вашем малодушии, о трусости и подлости вашей. Ваше «крымобесие» никого не обманет. Считать лишь Крым частью России, но не всю остальную Новороссию? Это – мерзость величайшая. Вы называете Чечню частью России? Ну, тогда Новороссия – ее часть в квадратичной степени. И то, что вы признали независимость Абхазии с Южной Осетией, но сапогом отпихнули русских Донбасса – мерзкое предательство. Преступление без срока давности.

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Отмечать присоединение Крыма в 1783-м, отметая все прочие вхождения земель в Россию-Империю – все равно, что отменить празднование генеральной Победы в Великой войне 9 мая 1945 года. И отмечать только битву под Москвой. Или под Сталинградом.

Вы понимаете, какими ослами, подлецами и холуями себя выставляете?

Ну ничего, историю не обманешь. Расплата к вам уже идет, неуважаемые. Системный кризис в РФ выбивает почву из-под ваших ног, и Трамп своими торговыми войнами роет вам могилу.

Ну, а что будет после вас? Мы Новороссию забывать не намерены. Как и о воссоединении русских земель. Новой индустриализации – как средству национального возрождения – нужна Большая Россия. От Камчатки и Сахалина – до Днестра и Дуная. Нам нужен большой внутренний рынок под 180 миллионов душ. Нам не нужны натовские корабли-носители крылатых ракет в Очакове (вошел в Российскую империю в1788 г.) и на рейде Одессы. К черту вашу ВМБ в сирийском Тартусе! Он ни черта не защищает от кинжальных ракетных ударов Запада по Крыму и даже Москве из западной части Черного моря!

Так что умойтесь, клопы. Нашей России – более тысячи лет. И нам мало Крыма! Молодцы лимоновцы, хороший лозунг придумали…