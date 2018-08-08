Конец над заголовком

- А, давайте, прежде чем отпилить ему голову, немного поприкалываемся, - предложил Фрухт.

- Не будем рисковать, - Командур потёр висками ладони (он всегда так делал, дабы придать значимость словам), - сдаётся мне, этот овосчь сам над нами прикалывается.

Совет привычно изобразил пантомиму единения восторженности и единения. Время для бурных, продолжительных аплодисментов близилось, но интуитивно пока не наступило.

И вдруг, случилось вероятное, Фрухта понесло: "Тем не менее, я настаиваю на придерживаемости своей теоремы!"

"Кокс", сообразили собравшиеся и принялись внимательно рассматривать свои ногти, втайне сожалея и одновременно завидуя товарищу.

- Му-му... - Командур вместе с усилием воли собрал в кулак остатки многозначительности, - давайте, выслушаем господина Фрухта.

- Мыженичегонетеряем, - фрухтовская скороговорка предательски выдала фрухтовское волнение, - мы отпилили овосчу одну ногу и сказали, что теперь он алемпийский чемпион.

- Ну?

- Мы отчекрыжили "чемпиону" вторую ногу и поздравили его с крышнашем. Так?

- Не нужно здесь злоупотреблять риторическими вопросами, - Командур потихоньку запускал свои руки под ситуацию.

- Пардон, запамятовал, первая овосчевская рука отлетела, когда мы шандарахнули по террористам ужасным?

Карандаш с неповторимой грацией дикой кошки поднялся над столом и, ускоряясь, сделал та-та-та в сторону зарвавшегося докладчика: "предупреждённое последствие!"

- Вот! Вопрос с подследственной рукой уже решён. Теоретическое обоснование с зомбоящиком согласовано. Давайте продлим агонию во благо подопечного.

- Ударим гуманизмом по бездорожью и разгильдяйству? - Глаза собравшихся оторвались от фигуры Командура и уткнулись в незнакомца в сером. - Гуд, якши, мэцуйАн! Значит, так и порешили, объявляем овосчу, что в ходе реформ можем нечаянно сломать ему ноготь на мизинце. Объясняем ему его право простестовать. Здоровые ногти залог демократии! Прижмём правительство к ногтю!

- Ноготь от пальца недалеко падает...

- Что ЭТО?!!!

Вопрос повис в воздухе. Начальник второй научной межгалактической археологической экспедиции Орион пошевелил пересохшими губами.

- Это всё, что мы смогли расшифровать. Сложности с переводом и...

- Какие, к гончим псам, сложности?! - Центавр, волнуясь, непроизвольно уменьшил длину звуковых волн. - У меня Альфа-диссертация горит! Была на ОШЧС цивилизация или нет? Ты нашёл ответ? Сколько ещё световых лет тебе для этого нужно?

- Нисколько. Ни на какой язык никаких разумных существ собранный нами материал не переводится. Вот рапорт.

А ведь как хорошо всё начиналось. Аккуратно сметая кусочки времени, археологи прямо посреди пустыни раскопали настоящее чудо - живых существ. Верхняя их часть была утыкана различными датчиками, дальше шли манипуляторы, всё как у людей. Экспресс-трепанация показала наличие вещества, сходного по составу с головным мозгом! Центавр отправил на Гою вторую научную экспедицию и уселся за диссертацию.

"Госдума", "пенсионный возраст", "признание Америки"... - альфа-доцент никак не мог ухватить нить гойской мысли. А ведь она была, не могло её не быть!

"Телеграфирую результаты лабораторных исследований, - отражались от кометы Хейла-Боппа скупые строчки отчёта. - Управление индивидуумами происходит посредством телевизора. Датчики в рабочем состоянии, мозг не задействован."

- Пытайся, пытайся его расшевелить, твою Большую медведицу! Запускай в этот телеящик наших фантомов. Выбери пострашнее, чтоб сапиенсы засомневались в их достоверности, иначе мозг не разбудить.

***

Центавр поднял со стола орионовский рапорт.

- Ну, и какие выводы?

- Наши фантомы раз за разом придумывали самые неправдоподобные вещи. Говорили, что это нужно самим гойцам для их благополучия. Открыто смеялись, что нужно больше работать и отдавать всё тем, кто уничтожает результаты труда у всех на глазах.

Вы ошиблись, кэп, их разум не спит. Там нечего будить. Ни одна цивилизация в мире не может быть построена на таких принципах. В какой-то момент я начал сомневаться, что это живые существа…

***

- Ну что, улетели эти, археолухи? - Командур откинулся в кресле и закурил.

- Да, след простудился. Тьфу, никак не могу отойти от тарабарского. Можно ведь разговаривать нормально.

- Да, Фрухт… пардон, Са, можно, мы здесь одни.

- Если честно, Ас, я боялся провала, когда ты выложил им все наши планы, как на блюдечке с голубой каёмочкой. Орион-то зафиксировал всё слово в слово.

- Хочешь скрыть правду, говори чистую правду, давно известно. Никто не поверит. И не поймёт. Будут ржать как пегасы и думать, что умнее всех.

- Про пространственно-временной континуум ты им лихо завернул.

- Ага, эти телесные твари только и могут, что ковыряться своими совочками, снимать время слой за слоем. А понятия, что это такое нету. Ну да нам только лучше, свернул его в кольцо, и никаких проблем.

А вообще, всё от лени. Копали бы чуть поглубже, лет на тридцать хотя бы, нашли бы и разум, и прочие признаки цивилизации. А так... поковырялись, где отложения нашего "культурного слоя". Понятно, не нашли ничего похожего.

- Козероги! Чистоплюи хреновы! Выберите, говорит, фантомов пострашнее. На себя посмотрите: товарищи учёные, доценты с кандидатами…

- Ладно, остынь, зато теперь это наша планета. Я знал, эти балбесы сами нам путь пропишут. И прошивку биоса сделают. А соображаловки нет, что теперь мы этой матрицей вертим, как хотим. Им большой рахмат и байырлыг. Так себе планетка, конечно. Дел непочатый край. Ненавижу деревья!

- И реки, Ас! Реки перемочили весь песок!

- Ладно, подобьём всё со временем под свой формат. Органы управления у нас в руках. Готовь сообщение телевизору. Объявляется большая уборка во благо народа.

КОНЕЦ

Центавр пинком распахнул дверь в кабинет Ориона. На прямоугольном предмете в его руках было карикатурное изображение одного из брошенных ими на Гое фантомов.

- Летим обратно. Есть признак цивилизации. Волопасы мы с тобой. Зациклились на электронных носителях информации. А там сам чёрт ногу сломит. Вот, держи, бумажный носитель. Гойцы явно передают нам сигнал, просят о помощи. Включай свой дешифратор.

- Яс-лав-ешу-бзар-сам-от-наф...

- Переверни, всё, летим. Вот он - первый признак разума - сигнал об опасности!

Фантомас разбушевался