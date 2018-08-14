Социалистический Союз - вершина прогресса

Агония международного капитала видна без лишних слов. Следовательно, социализм будет следующим шагом мирового прогресса. Но если говорить конкретнее, и в чем вся соль - речь может идти о Российском Социалистическом Союзе в первую очередь.

***

Ситуацию можно описать как снизу-вверх, так и сверху-вниз. Хотелось бы снизу-вверх для полноты картины, показывая, как районы в виде развитых агропромышленных кластеров создают именно социалистическую федерацию подобно ручьям, наполняющим реку. Это было бы замечательно, но вылилось бы в реферат как минимум. Но коль автор ограничен рамками интернет-публикации, приходится перейти сразу к главному, а затем дополнять по мере возможности. То есть, по принципу сверху-вниз.

Уже очевидно, что «конец истории» по Фукуяме провалился. Капитализм не вечен, и кризис идет за кризисом. Но тогда и процесс мирового революционного движения лишь перестраивает свои ряды. Поэтому знаменитая пятерка любого учебника научного коммунизма в виде социалистической системы, международного коммунистического движения, антиколониального движения, рабочего движения и борьбы за мир – ни только остается верной, но приобретает смысл ближайшего дня. Вопрос уже в другом: каким должно быть социалистическое ядро, чтобы на новой основе, с большей эффективностью, но возглавить остальные силы революционного потока.

Отсюда, допустим сначала, что появился Социалистический Союз как модернизация Советского Союза (о конкретных чертах первого именно ниже). И тогда надо решать диалектически взаимосвязанные проблемы на северо-западном и юго-восточном направлении, если смотреть в мировом масштабе. И решать гораздо эффективнее по сравнению с путинским режимом.

Северо-западное направление имеет явный силовой оттенок в виде противостояния с НАТО; а юго-восточное имеет экономический в виду экспансии Китая. Никто не спорит, что жизнь многообразна. Разумеется, роль торговли важна и в отношениях с Евросоюзом; а силовое прикрытие необходимо для борьбы с исламистским экстремизмом и на восточных рубежах. Но если брать мировой аспект, то взаимодополняющая специфика этих направлений безусловна. Если треснет паритет с НАТО, то западные торговые контрагенты осмелеют мгновенно (они уже давят санкциями на базе США как ударной силы НАТО, а что уж говорить о борьбе капитала с социалистическим обществом); а с другой стороны, если китайцы захватят экономический контроль над просторами Сибири и Дальнего Востока, то не будет надежной инфраструктуры и мобилизационных ресурсов и для военного сдерживания. Так что, если вычленить главное, такая диалектика безусловна. Базовая задача – чтобы Россию не разодрало между западом и востоком.

И читатель, знающий позицию автора, уже уловил, к чему дело клонится; но необходимо повторить и для новых читателей. Речь идет о сторонах одной и той же медали под названием… агропромышленный комплекс. Потому что смысл в самом главном – в диалектике индустриализации и кооперации. Не будет доходов от кооперации – не будет инвестиций в индустриализацию, и наоборот. И тогда и запад, и восток осмелеют невообразимо. Они добрые – пока мы сильные. Стоит надеяться, иллюзий у читателя на этот счет не возникает.

А вот отсюда и все проблемы. Китайцы (а также корейцы, турки, мигранты и все с этим связанное) имеют возможность вклиниваться в юго-восточном направлении потому, что не развита агропромышленная инфраструктура с соответствующими рабочими местами и доходами (лесопромышленность, промыслы, рыбоводство, животноводство, соответствующее строительство и транспорт и так далее и тому подобное, и о чем говорено-переговорено). Конечно, очаги имеются там-сям, но недостаточные в стратегическом смысле слова. Поэтому деньги из восточных регионов высасываются олигархами как в виде трансфертных цен, так и налогов, а то и банального утаивания от учета; отсюда нет ресурсов для широких местных инвестиций; нет соответствующей управленческой культуры и рабочих мест; и китаец с пачкой долларов может купить все от чиновника до рабочей силы для покупки земли или вывоза кругляка, и так далее и тому подобное.

Но мало того, что деньги уходят из юго-восточных регионов – так они и в индустрию российского северо-запада не вкладываются толком из-за офшоров! Поэтому зарубежные дельцы принимаются везде, как падишахи. Абсурд полнейший. Свои деньги уходят на роскошь и в офшоры; а чужие инвестиции становятся манной небесной с соответствующим усилением западноевропейских и штатовских компаний. Но ресурсы и доходы таких компаний находятся под контролем НАТО так или иначе! Следовательно, нынешняя Россия кормит своего же врага по большому счету. Весь агропромышленный комплекс как сердцевина экономики работает на врага и на западе, и на востоке. И чтобы там ни говорил нынешний президент - вся национальная безопасность находится под гигантской угрозой в таком случае. Компрадорство чистой воды и ничто иное.

Поэтому и нужен Социалистический Союз, и позарез, чтобы решать поставленные задачи. Во-первых, уже ясно с офшорами. Банковская система будет советской со всеми вытекающими отсюда преимуществами, и далее по списку. Госбанк подчиняется министерству финансов; то – правительству; правительство - Верховному Совету безо всякого дебильного разделения властей; и что для грамотного левого очевидно и не требует пояснений. Но, во-вторых, и вся нынешняя чересполосица регионов (к примеру, между Москвой, Питером, Татарстаном, с одной стороны – и Забайкальем, Курганской или Костромской областью, с другой) уничтожается введением поголовных советских республик. Это даст гигантский экономический и социальный эффект. И даже если что-то мелкобуржуазное екает при этих словах у иного москвича или питерца в духе «хватать и не пущать» - то даже и в таком примитивном смысле НЕВЕРНО. Это все равно что выигрывать копейку – проигрывать рубль.

Если юго-восточные регионы, в частности, воспользовавшись мощнейшим статусом советской республики, сбалансируют перекачку средств по федеральным каналам на некоторое время - то этим и поднимутся местные инвестиции! Мало того, что исчезнет питательная почва для китайского и подобного рейдерства – это уже само собой разумеется – так и федеральные налоги начнут РАСТИ после непродолжительного инвестиционного цикла по богатству нашей земли. Да, надо подождать, пока регионы окрепнут; и средства от прекращения офшорных операций помогут этому вполне; но затем нормальная региональная «корова» и будет давать больше молока! А от тощей коровы и меньше молока с каждым разом, как сейчас – и кончится все крахом очень скоро. Поэтому статус поголовных советских республик запускает воспроизводственный цикл на невиданную ранее высоту. Юго-восточные регионы будут расти как на дрожжах – но отсюда и спрос промышленной продукции северо-запада вырастит, и будет хорошо всем и каждому. Пойдут инвестиции и в индустрию северо-запада; и штатовские и евросоюзовские фирмачи будут ползать на брюхе, умоляя, чтобы им дали хотя бы толику растущего и огромного рынка.

Но тогда и угроза НАТО пойдет на спад. Бесперспективность «доведения дела до греха» станет настолько очевидной; что, скорее всего, прибалты, а за ними остальные подобные, попросятся назад, то бишь в Социалистический Союз. И придется принять, братцы. Да, пожурить крепко, отодрать за уши – но что ж поделать. Литовские девки зачастую такие симпатичные, что жалко отдавать добро. И так далее в шутку, и всерьез – потому что коренное решение вопроса очевидно.

То есть, Социалистический Союз со статусом советских республик делает все наоборот по сравнению и с прежним Советским Союзом, и нынешним компрадорским режимом. Тратит копейку – зарабатывает рубль. А уж об искоренении местничества и ведомственности и в «центре», и в союзных республиках на базе фабзавкомов, и без которых Социалистический Союз также немыслим, автором столько писано-переписано, что нет желания повторяться даже для новых читателей. В крайнем случае зайдите в мой «контакт» https://vk.com/id276032204 и вышлю материалы вплоть до методических пособий, сохранившихся с советских времен, но с поправками на сегодняшний момент; и поэтому годных именно для революционного момента в свете строительства нового Союза.

И если сказать уже в целом, то каждый трудовой коллектив на добровольной основе фабзавкомов будет планировать верно и точно свой фонд науки и техники, социального развития и оплаты труда; такое демократическое планирование даст родник такого же полностью самостоятельного планирования на уровне района, который превращается в гармоничный агропромышленный кластер в таком случае; все это превращается в ручей самодостаточной советской республики на базе производственного и территориального хозрасчета; и все это, в свою очередь, выливается в полноводную реку федерального демократического планирования без прежних ведомственных и местнических перекосов. Все это и называется Российским Социалистическим Союзом, где демократический централизм уничтожает плесень бюрократических извращений; и где индустриализация и кооперация развиваются параллельно на интенсивной основе, а не взаимно уничтожая друг друга волюнтаристскими перекосами. И уж извините за несколько научный язык в этом абзаце – но так и будет теоретически и практически, потому что все подобное назрело и перезрело.

***

А если сказать уже чуть более конкретно, то даже нынешний и каждый муниципалитет имеет стратегию развития. Зайдите на подобный сайт, и оная будет висеть в первых заглавиях, тем более и по закону обязательная. Почитайте ее хотя бы бегло, и наткнетесь на вытекающие из стратегии программы с подпрограммами. А на многих административных сайтах подобные программы висят даже впереди стратегии. И можно голову отдать на отсечение, что обязательно найдете агропромышленный проект в этих программах, зависший так или иначе (или откладывается по смехотворным причинам, или строится очень медленно, или планируется на следующий этап ни к селу, ни к городу, и так далее). Ну, к бабке не ходи, наткнетесь на что-то подобное. К примеру, в моем муниципалитете зависли убойный цех в п. Зверево и овощное хозяйство насчет «Тепличного». А цены огурчиков с помидорчиками зимой у нас кусаются. И это первейший взгляд всего за минуту, а если прошерстить как надо, да по закупкам пройтись – то коррупционное г…о будет ведрами, но о таких методиках по следующей оказии, если будет возможность.

А зависают подобные проекты очень часто по причине коренных пороков всего нынешнего режима, несмотря на внешнюю простоту. Даже, как это ни удивительно для некоторых, школу или дом культуры построить легче, потому что есть что «пилить». Итого, во-первых, мешает коррупция в виде недобросовестной конкуренции. Поставщики продуктов (бандюганствующие федеральные ритейлеры во многом) наладили сбыт, «договорились» с местным начальством, и все это ломать... не комильфо. У нас внук «главного свиновода» является министром сельского хозяйства с соответствующей «крышей» и субсидиями. Поэтому и уходят деньги за подобную продукцию как ритейлерам, которые черт знает, как формируют цены и платят налоги; так и в соседний муниципалитет, где находится соответствующее хозяйство – когда деньги можно было бы крутить именно в местном обороте с соответствующей выгодой на базе наших производств в Мегете или том же Зверево. А так... да плевать на рядовое быдло, которому покупать дорого зимой или ежедневно те же овощи, хотя они крайне полезны для организма.

Поэтому борьба с подобным бардаком является борьбой именно со всей нынешней системой; и это будет и борьбой за советский муниципалитет на базе соответствующей собственности с фабзавкомами как конкуренция сему монополизму. Такую борьбу поддержит большинство народа – и вот вам и прямая дорога ни к чему-нибудь, а ко всему Российскому Социалистическому Союзу. Следовательно, конкретное и личное сливается с общим и политическим.

Во-вторых, именно агропромышленные объекты требуют утряски с землей, подвода света, воды, тепла; а также рабочих мест. То есть, это уже не полностью заказ-подряд-аукцион-закупка, а создание рабочих мест - и только «пилить» трудновато, так сказать. А советский муниципалитет не ворует, и ему подобные проблемы в радость. Поэтому и здесь советский муниципалитет необходим, как вода в пустыне. А это опять-таки борьба за Социалистический Союз в конечном итоге. И, кстати, никто не говорит, что не нужны кампании наподобие борьбы с пенсионной аферой. Но если кампания покоится на базе целого политического курса, на базе силы советских муниципалитетов – знаменитый синергетический эффект не заставит себя долго ждать.

Поэтому и сам автор собирается вплотную заняться подобной работой, и другим советует. А только без умолку верещать о плохом путинском режиме и ничего не предлагать взамен – не самый лучший удел, и то, мягко говоря.

***

Итого. К примеру, автор увидел тов. Соловейчика оказией на «трубе». Очень вменяемый человек, судя по первому впечатлению. Но все же два утверждения вызвали определенный ступор.

Во-первых, товарищ не надеется на современный рабочий класс. Мол, пока тот ни в себе, ни для себя, ни о себе, и тэдэ. Докружковый период и что-то подобное. Или уже путаю с Двуреченским в конкретных выражениях – но смысл у обоих абсолютно один и тот же, так что большой разницы нет. Но в том-то и дело, что все ровно наоборот, как это ни удивительно для оных! Если не смотреть на часы, так сказать, то закат можно перепутать с рассветом. Так и здесь.

Достаточная часть рабочего класса настолько грамотна, что кружки не нужны. Анахронизм. Не нужно переться после работы в какой-то подвал и изучать Манифест Маркса-Энгельса. Потому что хоть в школе, хоть в техникуме, хоть в ВУЗе, хоть в кино, хоть в интернете, хоть от друзей – любой рабочий или знает, или может моментально узнать, о чем речь. Конечно, начетнические штучки ему противны, и дословные выражения он не знает – но базовая суть, уж будьте спокойны, будет известна абсолютно. И так далее в этом смысле.

Следовательно, многие нынешние «левые», при личном к ним уважении, белое принимают за черное и наоборот. Школа, университет, затем работа за чиновничьим столом и отсюда узкий взгляд – что ж поделать, жизнь такая, денежки надо зарабатывать, чтобы семью кормить. Но автор этих строк провел в рабочих курилках не так уж мало времени; и знает, что рабочий класс абсолютно готов хоть «для себя», хоть «за себя», а хоть кувалдой по темечку. ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕННО В ДРУГОМ! Проблема все в том же ленинском «главном звене», ухватив за которое, можно потащить всю цепь. А коль партийная интеллигенция не может этого – то и нечего на рабочий класс сваливать свой же непрофессионализм.

К примеру, грамотный рабочий не совсем понимает интеллигентскую бузу «о предательстве». В Киеве дядька – в огороде бузина. Автор скажет сейчас даже не своими словами, а хорошо запомнившимися выражениями одного электрика с солидным стажем. С одной стороны, многие «левые» утверждают чуть ли ни хором, что Сталин гений и тому подобное. Но с другой стороны – бац! – и сразу предатель Хрущев после него. Но тогда одно из двух. Или сам Сталин был далеко не гением, коль расплодил предателей; или Хрущев не был никаким предателем. А чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться - так не бывает. У нормальных людей причина всегда связана со следствием.

Или весьма странная история с «контрреволюцией». Тут такое откровение на всю страну, понимаешь – а народу до лампочки. И вообще-то, поделом. Значит, после одного года «социализм» не упал. После десяти лет – не упал. После пятидесяти – не упал. А после семидесяти бац-бац! – и мимо. Ах, да, забылся - контрреволюция. Значит, к примеру, когда ребенок после года выжил, это нормально. После трех лет выжил – хорошо. После пяти лет – великолепно. А когда после семи помер ни с того, ни с сего – ничего странного?!.. Нет, это ненормально! Это противоестественно законам развития. Но тогда одно из двух. Или социализм оказался случайным явлением типа неандертальцев, и Маркс с Энгельсом все наврали, отсюда и кранты – или никакого социализма не было вообще. А был все тот же уравнительный «военный коммунизм» с генами от Гражданской, и выдохшийся только к восьмидесятым прошлого века из-за огромных масштабов страны. Но вот тогда все логично. Тогда государственно-монополистический капитализм и оказался сильнее примитивного строя по всем канонам марксизма. Тогда никаких неандертальцев. Поэтому и надо соблюдать причинно-следственную связь, а не заниматься отсебятиной. А то, понимаешь, захотел - включил социализм. Захотел – выключил. Детский сад какой-то.

И во-вторых, тов. Соловейчик разразился филиппикой в адрес некоторых территориальных проблем. То есть, допустим, если Советская власть победит сначала не в Москве, а в Карелии или Магаданской области – это тоже сепаратизм?!.. А ведь в 1905-м так и было. Были Красноярская, Читинская красные республики – а Петербург и Москва отбили революционные атаки. И что, не надо было браться за оружие по совету Плеханова и подобных?!.. Весьма сомнительно. Так что надо сначала разобраться, о чем идет речь.

А вот именно и если советский муниципалитет появится хоть в муходранске урюпинского уезда на базе борьбы за местный агропромышленный проект, выгодность которого очевидна даже тамошним котам; да к нему присоединятся соседние муниципалитеты на подрядах да ради нормальной продукции; да замаячит на горизонте тмутараканская советская республика с боевым характером; а по раскручиванию мирового кризиса этим заинтересуются уже и на Брянщине, Тамбовщине или Забайкалье; а там и Прибайкалье с Алтаем да Новосибирск подтянутся; да наукограды вокруг Москвы и питерские промышленные центры зашевелятся – это и будет ничем иным как дорогой к Российскому Социалистическому Союзу.

Так что подождите с умным видом про докружковый период и так далее. У вас самих-то как насчет марксистского образования?!.. Говорить сложно не значит мыслить правильно. Вполне может оказаться, что у рабочего все в порядке с трудовой логикой в отличие от некоторых. И если критически крепкая по отношению к себе, а поэтому подлинно левая интеллигенция соединится с современным рабочим классом на базе «главного звена» и отделения зерен от плевел (наконец-то) – тогда и Социалистический Союз как вершина мирового прогресса будет не за горами.