Там, где кончается асфальт

Наша страна давно разделилась на два государства - бедных и богатых. Если говорить о территории, то почти все километры отданы бедным, это, как бы земли, временно заселенные коренным населением, а все богатства, недра, и право управления территорией отдано немногочисленной элите. Вот, например, суд дал три года колонии экологу Витишко. Он с другим активистом, написал на заборе дачи губернатора Ткачева: "Это наша земля". Губернатор, самовольно захватив кусок берега, закрыл его забором, отрезал жителей от моря. На заседании суда были представлены 7,5 тыс. подписей в поддержку эколога. Однако суд отказался приобщить подписи к делу. В результате, Витошко в колонию, а Ткачева назначили после этого министром.

После комбинации с собственностью нынешние властители, забаррикадировалась от остального народа в домах похожих на крепости. Лечатся в отдельных поликлиниках, учат детей в элитных школах, пешком по нашим улицам не ходят. Лицом к лицу встретиться с этими князьями невозможно, только можно увидеть их на телевизионном экране, который тоже взят ими в собственность. Ещё великий М.Е. Салтыков-Щедрин заметил, что есть легионы тех, у кого «на языке «государство», а в мыслях — пирог с казённой начинкой».

Почему-то власть в стране, при строительстве новой России, брали не честные, а потерявшие совесть люди, запах наживы, стали главным стимулом их души. Брали нахрапом, отталкивая совестливых, законопослушных. В своей деятельности они теперь составляют для обмана населения мошеннические схемы, врут без зазрения совести. Объявление о повышении пенсионного возраста во время домашнего чемпионата мира по футболу, который должен был отвлечь эмоции, гнев населения, разве это не мошенничество на государственном уровне?

На обложках модных журналов Россию рекламируют, как страну с единым национальным духом, одетые по последней моде люди из богатых семей, белозубые улыбки, модные прически, они могут себе позволить покрасоваться перед экраном, в журналах, все средства массовой информации в их распоряжении. Страна бедных только изредка промелькнет в новостях толпой с плакатами протеста или группой голодающих, расположившихся на топчанах. Таким способом они борются за кусок хлеба и в целом за жизнь, для них она сплошные серые будни. Имиджмейкеры рассуждают очень просто, разве могут эти люди стать лицом для великой России, и, естественно, выставляют в очередной раз на первый план обеспеченных и довольных собой граждан.

Для поездки в страну бедных оформлять виз не нужно, все границы открыты, но что-то никто не спешат исследовать это пространство, туры сюда не заказывают. Экзотики здесь мало, простоватый язык, преждевременно увядшие лица, старомодная одежда, да и живут эти люди в большинстве своем там, где заканчивается асфальт, на «Мерседесе» не проедешь. Представители власти эти медвежьи углы стараются объезжать стороной, если в провинциальном городе появляется фигура из центра, так ее от аэропорта, в сопровождении эскорта машин, везут на дополнительной тяге прямиком к зданию местной администрации. Местных жителей боятся не меньше чем боевиков, не убьют, но расскажут об огромном количестве нарушений законности в их краях и попросят обязательно разобраться.

Элита огораживает себя от простолюдинов, прежде всего, в правовых границах, эти люди взяли власть в стране и стараются, чтобы в структуры управления не попали люди из народных общин. Много в авральном порядке принято законов, указов. Главы местных администраций назначаются сверху, это вертикаль власти, которая укоренилась при Путине. Посланцы сверху продвигают в муниципальные собрания своих кандидатов, людей зависимых от власти, главврачей, руководителей образовательных учреждений, директоров частных предприятий. Этому способствует и фальсификация выборов, и оглушающая реклама за государственный счет для этих кандидатов. Вот недавно депутаты Законодательного собрания Ростовской области проголосовали за повышение пенсионного возраста. Присутствовало 44 депутата, за повышение проголосовало 38, все из "Единой России". В этой, как бы народной воле, большинство генеральных директоров, и несколько их заместителей, целых 22 директорских голоса. И вы хотите, чтобы эта директорская свора, называемая "Единой Россией" поддержала работника, простого человека? Они стараются нажиться, прежде всего, на труде работников, платят им, копейки, превращают людей в рабов, нищих.

Такие кадры, никогда не будут решать проблемы и нужды жителей. Они будут подавлять, запрещать, брать взятки, откаты, составлять липовые договора. Контроля над ними никакого. Жаловаться некому, мировые и федеральные судьи, прокуроры, без согласия населения, тоже оформляются по знакомству в этом же властном отделе кадров. Трудно пробить эту оборону против простого народа. Униженный и оскорбленный люди, не найдя защиты в своих глухих углах, пишут президенту, обращаются, к нему, как к богу. Миллионы жалоб в эту приемную, а их отправляют назад, тем, на кого жалуются. В 90 годы я руководил общественной приемной Московской Хельсинкской группы. У меня есть приятель, правозащитник, Борис Кудашкин, к нашему счастью он работал тогда в приемной президента. Один звонок от него какому-нибудь мэру, пэру, и вопрос решался сразу, улаживался трудовой конфликт, разоблачался милицейский наезд, выделялась срочно человеку квартира, комната. Эта чиновничья братия боится голоса сверху, но его никто не подает, поэтому чиновники и своевольничают.

Реформы в нашей стране, это создание, прежде всего, счастливой, зажиточной жизни для нашей элиты. Вот успехи России за три последних года. 2016 год - число миллиардеров 77 человек, общее их состояние 284 миллиарда долларов. 2017 год - число миллиардеров 96 человек, они наскребли на 386 миллиардов долларов. 2018 год – число миллиардеров 102 человека, они намылили в свои карманы уже 411 миллиардов долларов. Да и не только олигархи живут у нас прекрасно, есть еще менеджеры в госкомпаниях. Годовой заработок Германа Грефа 519 миллионов рублей в год. Игоря Сечина - 361 миллион рублей, а Алексея Миллера целых 699 миллионов рублей. За первые шесть месяцев текущего года из РФ было выведено нашими промышленными королями за рубеж 21 миллиарда долларов. Прячут награбленные деньги из России в иностранных банках.

В цивилизованных странах введен прогрессивный налог, богатые со своих доходов платят гораздо больше, чем остальные граждане, до 50 процентов. Я был в Финляндии, у здания парламента увидел необычный митинг. Богатенькие требовали снижение налогов, стояли с плакатами: «Долой правительство Робин Гудов».

У нас же, наоборот, на весенней сессии Госдумы четыре раза выдвигались проекты введения прогрессивного налога, все они были отвергнуты партией богачей, «Единой Россией». По-прежнему у нас властвует плоская шкала, когда уборщица с 10 тысяч рублей, и олигарх со своих миллиардов платят налог по 13 процентов.

Примелькались уже олигархи со своими денежными мешками, но как все выглядит на обыкновенном заводе. Как говорилось на профсоюзном съезде ФНПР: «На одном и том же предприятии разрыв в зарплатах между топ-менеджерами и работниками может достигать ста и более раз. Конкретные цифры прячутся руководством под предлогом коммерческой тайны».

Президент Путин, устроивших своих друзей на хлебные места, многие из них стали миллиардерами, раз за разом теперь заводит разговор о социальных проблемах для остального населения. Скорее всего, это показная заинтересованность, он как студент-заочник, не соприкасаясь с аудиторией, старается разглядеть проблемы на расстоянии. Обещает прорыв в экономике, а, тем временем, заводы закрываются, сокращается количество рабочих мест.

Вот, как живут наши бедняки, которые, к тому же работают. О своей жизни рассуждает, Светлана из Краснодарского края, ей сорок четыре года, работает старшим библиотекарем. Пришла в библиотеку сразу после пединститута. 20 лет стажа, огромный опыт и зарплата 8300 рублей.

«Муж у меня преподает в вузе, получает чуть больше 14 тысяч. У нас двое сыновей-школьников. У меня очень болеет папа, у мужа и отец, и мать тоже очень больны. У них пенсии мизерные. Бесконечно мучает меня головоломка: что купить — лекарства старикам, обувь детям, погасить часть долга по квартплате, купить мужу мало-мальски приличные брюки? О себе давно не думаю. Вот честно, ношу блузки-юбки лет по десять, когда косметику покупала — и не вспомню.

Муж долго верил, что у нас все-таки получится выкарабкаться из нищеты. А теперь потух, на работу через силу ходит, дети вечно недовольные, родители из болезней не вылезают. Выручает дача, если бы не она давно бы погибли от голода.

Перспектив у меня никаких нет. До зав. библиотекой не дослужусь, потому что наша заведующая — моя ровесница. Сама работа не из легких, очень много писанины, плюс мы ставки уборщицы и дворников разделили, пол моем, лед откалываем. Домой приползаю чуть живая. Откровенно говоря, не вижу, как может измениться моя жизнь. Да и привыкла. О чем я переживаю, так это о будущем сыновей. С ужасом думаю, что им вот-вот поступать куда-то, а вдруг платно? Мы точно не потянем.

Вот ещё семья бедняков: «Сижу с маленьким ребенком в однокомнатной квартире с мамой. Она работает на двух работах, чтобы платить за квартиру. Но все равно денег не хватает на оплату за отопление и воду, поэтому хозяйка квартиры, которую мы снимаем, угрожает нас выгнать на улицу. И это несмотря на то, что мы нашли самое дешевое жилье в станице.

Я же пока не могу устроиться на работу, так как у ребенка слабый иммунитет и в детский сад врачи не рекомендуют его отдавать. Бывает иногда, даже есть нечего. Тогда я прошу взаймы у знакомых, чтобы хотя бы ребенку купить продукты. Одежду уже два года я для себя точно не покупаю, а ребенку вещи отдают знакомые. В целом в долгах я нахожусь порядка двух-трех лет. Бывает, люди дают 100-500 рублей, для меня это уже серьезная помощь. Ну и еще отец моего сына платит алименты.

В России насчитывается около 21 миллиона человек, доходы у которых ниже прожиточного минимума. Это 13,8 процента от всего населения. Они тоже могут рассказать о своей жизни такие же печальные истории. 10% опрошенных говорят о том, что им не хватает денег даже на еду, еще 29% не могут собрать денег на покупку одежды. Фактически это и есть уровень нищеты, даже не бедности.

Армия бедняков все прибавляется. В Кинешме Ивановской области обанкротилась последняя ткацко-прядильная фабрика. Кое - кого пристроили на производство в соседний город, но большинство ткачих останется на улице. Пенсия у большинства сейчас 9–10 тысяч рублей, а коммуналка за двушку в хрущевке 6–7 тысяч, так и живем.

Много в западных странах такого, что нашим простолюдинам только во сне снится. Зарплаты, пенсии в разы больше наших, чтобы защитить свои трудовые права, разрешены забастовки, нельзя уволить активиста без разрешения профсоюза. Вот последние новости из тех краев. В Эстонии стал бесплатным общественный транспорт. В Берлине с 1 августа отменили плату за детсады. У нас же в это время подорожал бензин, повысили НДС, хотят повысить пенсионный возраст.

В 90 годы я побывал с делегацией свободных профсоюзов в США. На встречу с нами собрали активных рабочих. Встала негритянка и стала рассказывать о себе. Разведенка, трое детей, работает на конвейере. Я и спросил её, с кем оставляет детей, когда она уходит на конвейер? Она посмотрела на меня, словно я с луны свалился: «Как с кем, государство мне нянечку выделяет».

По сравнению с нашими вождями удивляет скромность многих правителей других стран. Прилетела чартерным рейсом, к нам на чемпионат мира по футболу президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Когда она стала президентом, то продала президентский самолет и 35 мерседесов представительского класса, которые обслуживали чиновников. Все деньги вернулись в казну. Себе и министрам она урезала зарплату вдвое. Минимальная зарплата увеличена с 400 до 540 долларов. Расходы на образование социальный сектор и медицину стали расти на 3 процентов в год.

Вот, известная нам, Ангела Меркель. Живет в обыкновенном многоквартирном доме, её квартира находится на четвертом этаже. На входе в дом обычные деревянные двери. От служебной квартиры Меркель отказалась, считая это излишеством.

Никакой супер-охраны, снайперов и спецназа возле дома нет, дежурит лишь один наряд полиции, которые следят за порядком вокруг. Прямо под окнами у канцлера ходят трамваи. За покупками Меркель ходит сама, в близлежащий супермаркет, в сопровождении двух охранников. Ни яхт, ни роскошных дворцов для отдыха в личном владении Ангелы Меркель нет. Не предоставляются они ей и по должности.

По сравнению с квартиркой Меркель, в распоряжении нашего Владимира Путина 20 дворцов, вилл, резиденций. 9 дворцов появились во время его правления. Для сравнения, у президента США всего 2 резиденции. Дворцы Путина потрясают воображение роскошью интерьеров, окружающими угодьями, количеством челяди.

Нашего президента обслуживает 8 самолетов и 2 вертолета. В его распоряжении имеется мини-флотилия общей стоимостью около 3 млрд. руб. Содержание четырех роскошных судов обходится в сотни миллионов рублей ежегодно.

Вот яхта представительского класса, куплена в начале 2011 года. Рассчитана на прием 11 гостей и 12 членов экипажа. Длина яхты — 53,7 метра, оформление интерьера разработал известный дизайнер. На яхте винный погреб, кают-компания с панорамным видом на море, SPA-бассейн с водопадом.

И это все на фоне нищеты, миллионов наших граждан, и в явном противоречии с содержанием нашей Конституции, в которой говорится: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Когда писали эту Конституцию, было сильное рабочее движение, люди открыто требовали свободы и равноправия. После была проведена грабительская приватизация, принят новый трудовой кодекс, который фактически запретил забастовки. Провести протестный митинг можно теперь только с разрешения человека, против кого протестуешь. Естественно он выступать против себя не разрешает. Пора уже изменить Конституцию подогнать её под нынешние реалии, записать в ней: «Российская Федерация – государство для богатых, политика которого направлена на создание условий для умножения числа олигархов».

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»