"Ярославский синдром" с тамбовским акцентом

У всех здравомыслящих людей в нашей стране все больше и больше складывается впечатление, что Россия быстрыми темпами превращается в квази-государство, в котором живут не по Закону, а по «понятиям». Но, если в 90-е годы прошлого века данные «понятия» пытались нам внедрять всякого рода преступные элементы, то сегодня сами правоохранители катастрофически прогрессивными темпами превращаются в различного рода «оборотней в погонах», мошенников, вымогателей, насильников и просто – в предателей Родины!

Ярким примером тому может служить случай, произошедший в одной из Исправительно-трудовых колоний Ярославской области 29 июня 2017 года и ставший недавно известным всей стране. Это – когда целая бригада сотрудников колонии на протяжении длительного времени избивала заключенного! Причем, не выбирая ни средств, ни методов!

А, когда эти события стали достоянием широкой общественности, руководство ФСИН России поспешило выгородить своих надзирателей-изуверов, представив их «белыми и пушистыми»!

Подобное мы, кстати, уже однажды наблюдали! В нацистских концлагерях!

Но, мне почему-то кажется, что «ярославский случай» - далеко не единственный в практике «общения» надзирателей наших тюрем и колоний. И не одни надзиратели принимают участие в этих постоянных издевательствах и унижениях человеческого достоинства заключенных!

Не малую роль во всех этих грязных делах играют и те, кто по долгу своей службы должны контролировать «соблюдение законности»! То есть, - прокурорские работники! Потому что именно они поставлены Государством на страже самого святого – Закона! И именно они должны делать все для того, чтобы ни одна сторона (ни провинившаяся и отбывающая наказание, ни та, которая следит за порядком отбывания данного наказания) ни при каких условиях не переступала черту Закона!

Но, реальная жизнь показывает, что на практике происходит все с точностью до наоборот! И там, где «недорабатывают» в своих физических издевательствах лагерные надсмотрщики, «вступают в работу» наши, так называемые, «слуги Закона». Только действуют они уже другими методами. И пытаются уничтожить попавшего в трудную жизненную ситуацию человека уже не физически, а морально! Прикрываясь при этом красивыми рассуждениями о «благе государства», о «Законе», о «правопорядке».

В каких-то случаях они это делают из чистых амбиций. Дабы показать свою особую значимость в нашем столь непредсказуемом и зыбком мире. А в каких-то случаях, вполне возможно, - и за определенную мзду! Только, вот, не понятно, кто во всем этом будет разбираться! Потому что даже руководители такого масштаба как начальник Следственного Комитета города Москвы (не много, ни мало – в чине генерала) недавно сам оказался за решеткой в связи с получением взятки! Так, что уж там говорить про каких-то чиновников в ранге районного прокурора (или, тем паче, - его зама).

А говорить, между тем, все равно придется!

Потому что опять по воле очередного изувера в форменной одежде несет страшные нравственные, моральные и физические страдания конкретный человек! Над которым и так уже не первый год измываются всякого рода «правоохранители» безо всякой на то веской причины!

Речь идет о некогда достаточно известном предпринимателе и банкире Матвее Урине. Вся вина которого состоит лишь в том, что однажды он просто оказался на своей машине на пути у одной VIP-персоны в неурочное время и в недолжном месте…

Да, мой дорогой читатель! Бывает и такое в нашей уникальной стране!

Но, в результате этой «случайности» Матвей был арестован и просидел сначала в КПЗ, а затем – в СИЗО более 56 месяцев! А потом ему «влепили» срок – более 8 лет лишения свободы! Из которых он уже более 7 лет уже отбыл!

При этом, еще раз повторяю, он не совершил НИКАКОГО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

И специально для подобного рода случаев Государственной Думой России 3 июля 2018 года был принят Федеральный Закон за № 186-ФЗ. Данный Закон предписывает всем, кто провел время в КПЗ и в СИЗО, засчитать эти дни как 1 к 1,5!

Причем, данный Закон, как в таких случаях говорят и пишут юристы, «имеет обратную силу». Это означает, что он распространяется на всех осужденных, не зависимо от того, когда состоялось данное осуждение. Если они еще находятся в местах лишения свободы.

В этой ситуации, думаю, что даже самый нерадивый школьник в состоянии посчитать, сколько следует зачесть Матвею Урину в качестве отбытия наказания за те 56 месяцев, которые он «просидел» в СИЗО. Посчитал это и Рассказовский районный Суд Тамбовской области. И вынес совершенно верное решение о том, что Матвей Урин давно и с лихвой отбыл свое наказание!

Но! Не тут-то было!

Некий чин с погонами «советника юстиции» (думаю, что – пока «с погонами») и в должности заместителя Рассказовского межрайонного прокурора по фамилии А.М.Улитин вдруг «засомневался» в правильности подсчета дней (?!) И направил в Рассказовский районный Суд «Представление» об отмене решения об освобождении Матвея Урина, о пересчете срока отбытия наказания и о рассмотрении дела в новом составе Суда (!)

Ну, что можно сказать этому «инквизитору» в погонах?

Формально, он, как прокурорский работник, имеет право подавать любые протесты и представления. И может сколь угодно долго затягивать процесс освобождения человека, и без того проведшего в местах лишения свободы много месяцев своей молодой жизни. Только вот слишком уж этот, так называемый, «советник юстиции», именующий себя «прокурором», мне чем-то напоминает тех самых изуверов из ярославской колонии, которые дубасили заключенного палками и получали от этого глубочайшее моральное и физическое удовлетворение!

Видимо, и господин А.М.Улитин тоже хочет получить какое-то удовлетворение!

Остается теперь только понять, какое именно и от кого конкретно…

Но, думаю, этим вопросом должно теперь заняться его конкретное руководство в Генеральной Прокуратуре России, куда обязательно пойдет официальное депутатское обращение из Государственной Думы России. Потому что этот «советник юстиции» издевается своими действиями не только над заключенным Матвеем Уриным, но и над всем составом Главного Законодательного Собрания России, принявшего Федеральный Закон от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ!

А, по большому счету, пора бы решить вопрос, чтобы подобного рода «советники юстиции» перестали наконец засорять нашу отечественную Российскую Юстицию! Иначе «Ярославский синдром» будет продолжаться вечно! Только каждый раз он будет приобретать очередной региональный акцент!...