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Московский листок

Омбудсмены пустоты

Опубликовано 21.08.2018 автором Петр Милосердов в разделе комментариев 0

суд милосердов потяева
Омбудсмены пустоты

Мои адвокаты, в числе прочего, по моей просьбе обратились к уполномоченному по правам человека в г. Москве госпоже Потяевой. Отмечу, что её контакты, наряду с адресами прокуратур и прочих надзорных органов, висят в каждой камере Бутырки. Типа, хотите жаловаться? Вот, пожалуйста.

Ответ публикуется рядом, можете оценить сами.

Ещё в отрочестве, помнится, я получил совет: если человека послать на х…, он обидится, поэтому надо вежливо объяснить, что мол рад бы помочь, да дяденька (начальство, государство, плохая погода) не велит.

В аппарате Т. А. Потяевой с этим подходом, очевидно, знакомы.

Из пяти абзацев письма три являются цитатами из УК и УПК, один отсылает к федеральному уполномоченному Москальковой, ещё один гласит, что уполномоченный по правам человека в Москве не может вмешиваться в осуществление правосудия (мой адвокат об этом и не просил, но неважно). То есть в сухом остатке имеем пустоту. Причём законодательно оформленную и упорядоченную: ещё ни от кого из сидельцев не слышал, чтобы обращения к омбудсмену (пишут, как правило, арестанты-бизнесмены Титову) закончились хоть чем-то. Результат один: ответ-объяснение, почему не можем вмешаться.

В России есть федеральный омбудсмен (Москалькова), есть омбудсмен по правам ребёнка (Кузнецова), есть омбудсмен по правам предпринимателей (Титов). Все три должности воспроизведены и на уровне регионов, получается две с половиной сотни одних омбудсменов!

Я предлагаю не останавливаться на достигнутом. И в рамках дальнейшего совершенствования наблюдения (про защиту речь не идёт) за правами различных социальных, половозрастных и иных групп, создать: омбудсменов по правам пенсионеров; омбудсменов по правам инвалидов; омбудсменов по защите прав в интернете (вы заметили, что в интернете постоянно нарушают чьи-то права, грубят, например, пишут чёрт знает что?).

Ещё можно назначить омбудсмена по экологии, по правам автолюбителей… Всех этих омбудсменов предлагаю воспроизвести не только на региональном, как сейчас, но и на местном уровне, дойти до каждого муниципального образования. Появится, например, омбудсмен по правам пенсионеров Серебряно-Прудского района Московской области. Или – омбудсмен по правам автолюбителей Чечни (ох и непростая это будет работа). Или – омбудсмен по правам пользователей Интернета в московском районе Царицино.

В итоге число омбудсменов в России достигнет 10 тысяч. Каждый из них сможет в любой момент квалифицировано объяснить представителю соответствующей группы россиян, почему именно ему он не может прийти на помощь. Это будет происходить в строгом соответствии с советским анекдотом 80-х годов: «Мяса нет в магазине «Мясо», а рыбы нет в магазине «Рыба» напротив». И никак не наоборот!

Логика событий неизбежно подталкивает к тому, чтобы у 10-тысячной армии омбудсменов пустоты появился ещё и защитник их прав. Нужна должность омбудсмена по правам омбудсменов! В подборе кадров на этот пост критически важен, считаю, экстерьер кандидата. Это должен быть человек с грустными глазами и тихим голосом, во всём его облике должны печально звучать безнадёжность. Я бы даже для его должности какой-то официальный девиз придумал. «От беспомощности — к безнадежности», например. Но — обязательно чтоб на латыни, во-первых, красиво будет, а во-вторых, беспалевно, как говорят нынешние подростки. Полагаю, что с появлением этой должности система региональных омбудсменов в России получит стилистическую завершённость.



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