"На волне" лесбиянства и русофобии

С романом «На волне» некоего Владислава Блонье я познакомилась по курьёзному случаю. Моя старшая дочь увлеклась сап-сёрфингом, а на обложке этой книги я увидела девушку, которая несётся по морю на такой же доске, с веслом в руках. Если бы не обложка — я бы прошла мимо. Дизайнеру и маркетологу (или лучше сказать — МРАКетологу?) респект и уважуха: сумели подцепить читателя, правда, из совсем нецелевой аудитории.

Потому что когда начала читать, то поначалу боролась с желанием закрыть книгу и больше никогда не открывать.

Но всё же набралась решимости, дочитала до конца.

Чтобы знать, откуда ЭТО берётся… и как с ЭТИМ бороться.

Главная героиня — молоденькая девушка, наша современница, которая «строит свою любовь». Перевод с собчачье-либерального на русский: ищет, кому бы с выгодой продать юное тело. Конечно, не «лоху», а статусному, крутому альфа-самцу, истинному арийцу (NB: автор опуса — умеренно шифрующийся нацист). Правда, статусные альфа-арийцы, попадающие в её поле зрения, все по большей части заняты. Не беда: девушка заключает противоестественный «тройственный союз» с симпатичным бандитом, который любит романтические баллады под гитару и обезьяньи сношения в клубном туалете, и его супругой-амазонкой, «девушкой из девяностых». Которая (вслед за автором) боготворит позорнейшее ельцинское десятилетие:

«Не слушай всяких придурков, кто ноет про “страшные девяностые”. Честное было время. Каждому по способностям. Кто-то привык стоять в стойле, мычать и ждать, чтобы хозяин насыпал в кормушку отрубей — да на здоровье! Только не обижайся, к быдлу отношение соответствующее. А для таких, как мы, это было время возможностей».

Возможностей — каких? Жрать и пить не заработанное? Возможности издеваться над людьми ради забавы? Устраивать криминальные аферы? Предаваться сексуальным извращениям?

«Устроившись на заднем сиденье, девушки скоро дали волю рукам. У Лизы перехватывало дыхание от поцелуев, пахнущих вином, от жаркого неразборчивого шёпота, от того, как Маринины пальчики щекотали её животик возле пупка или нежно-нежно ворошили волосы на затылке. Набравшись храбрости, она сунула ладошку между ножек Марины и сквозь джинсовую ткань почувствовала жар, идущий от лона…»

Это ещё наиболее пристойный кусочек. Грязненькие извращённые «утехи» автор описывает с наслаждением сластолюбивого старикашки или озабоченного олигофрена…

Учиться, работать? Пфе, это для лузеров. А наша героиня — ЭЛИТА. Ещё в ранней юности, познакомившись с ребятами из «непривилегированной» школы, она чётко провела грань между социальными кастами. Она и ей подобные — белая кость и голубая кровь, а вот эти все — «будущие работяги без квалификации, будущие «менеджеры по продажам», будущие мелкотравчатые уголовники, будущие домохозяйки и будущие матери-одиночки, будущие потребители, телезрители, электорат — словом… быдлятник». Так называемые «простые люди», «быдло» — ну все как на подбор корявые, неуклюжие, глуповатые и, главное, негламурные. Работают, понимаешь, продавцами в супермаркетах или в охране (а где ещё? заводы стоят, спасибо гламурным, которые поураганили в девяностые…), вместо того, чтобы прийти на телестудию, мило поулыбаться кому надо, получить роль (без актёрского образования — зачем?) и получить пятнадцать тысяч в конвертике. Или прыгнуть в постель к бандиту-рейдеру, чтобы жить на ренту с «отжатого» предприятия.

Я не шучу. Положительные герои книжки — бандиты и гламурные бездельницы. А простой народ, на шее которого сидят все эти паразиты — никчёмное быдло. Неудачники. Лузеры. Лучшее, на что они годятся — лечь костьми во имя торжества гламурного небыдла.

Но настоящую змеиную злобу у автора вызывают ребята из молодёжной лево-патриотической организации. Её название господин Блонье не приводит. Наверное, опасается, что в этом случае его найдут и… предложат извиниться. Судя по внешним признакам, это карикатура на нацболов или на «Левый фронт». Молодые революционеры, которые борются против олигархов в России и нацизма на Украине, отправляют добровольцев на воюющий Донбасс, выведены в романе скопищем бездельников-дегенератов, которые зарабатывают на жизнь наркоторговлей, либо выступают на побегушках у рейдеров.

Должно быть, господин Блонье списывал «революционеров» их со своих дружков-нацистов. Не секрет, что американское «Арийское братство» (мафиозная группировка, исповедующая «белое превосходство») живёт с доходов от наркотраффика. А на Украине «праворадикалы» обслуживают интересы олигархов в рейдерских войнах.

Возможно, я, как человек старого закала, делаю из мухи слона. А может статься, эта книжка — не просто порнушный детектив. Слишком многим в мире русский народ поперёк горла, слишком многих раздражают даже кривые и непоследовательные (а главное, неискренние) попытки нынешней власти по избавлению от колониальной зависимости. Слишком многие хотели бы вернуть «блаженные девяностые» с бесконтрольным дерибаном народной собственности и полноценным внешним управлением (как на современной Украине). Распропагандировать старшее поколение не получится. А вот молодых, которые родились на рубеже веков — запросто. Свою часть работы делает Лёша Навальный, свою — нацисты и гейпарадчики, свою — «творцы», наподобие тех, что работают под брендом «Владислав Блонье».

Ведь не случайно кто-то распихивает это дурнопахнущее «произведение» по магазинам, кто-то делает рекламу и накручивает рейтинги...