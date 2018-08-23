100 лет назад. "Законы гражданской войны не писаны"

Ровно 100 лет назад, 23 августа 1918 года, в газете "Известия" появилась одна знаменитая статья, которую позднее очень любили цитировать антикоммунисты. Например, известный разоблачитель "красного террора" с говорящей фамилией МеЛЬГУНов. Такой СоЛЖЕниЦын 20-х годов... Автором статьи был чекист Мартын Лацис, а называлась она "Законы гражданской войны не писаны". Статья и сейчас весьма злободневна, в наши дни, когда на просторах бывшего СССР то там, то здесь вспыхивает огонь Второй гражданской войны. Хотя бы потому, что побуждает задуматься, что никогда не вредно. А ещё она помогает понять "обоснованность" всех тех обвинений, ворохом которых Мельгуновы и Солженицыны осыпают красных...

Но при всём желании полный текст этой скандальной статьи не найти в интернете, только отрывочные цитаты (и ещё верные ли?). Я решил восполнить этот пробел и набрал её целиком из пожелтевшей газеты 100-летней давности... И вот что писал в ней Лацис (ниже приводится полный текст статьи):

"Законы гражданской войны не писаны.

Во все почти времена у всех почти народов установившиеся обычаи выливались в форме законов писаных. Капиталистическая война имеет свои писаные законы, установленные в разных конвенциях. По этим законам пленников не расстреливают, санитарных отрядов красного креста не трогают, мирные делегации пользуются правом неприкосновенности; производится обмен военными и гражданскими пленными и т.д. Даже средневековые разбойничьи шайки, и те знали эти законы и часто побеждённому достойному врагу возвращали оружие, оказывая этим особую честь.

Но подойдите вы к нашей гражданской войне, вы ничего подобного не увидите. Вы станете смешными, применяя или требуя применения этих обычаев и законов, считавшихся когда-то священными.

Вот вам несколько примеров из нашей гражданской войны из-под Казани.

На поле сражения масса раненых, санитарных средств никаких. Но вблизи находится уездный городок Свияжск, где имеется земская больница. Там можно оборудовать коек 50 для раненых. Вас запрашивает комендант города, устраивать ли там лазарет. Вы, конечно, возмутились бы даже за такой вопрос. Но что бы вы сказали, услышав ответ штаба: "Ни в коем случае. При отступлении, которое в ходе военных действий никогда не исключено, всех раненых порежут. Да и раненые-то и сами не останутся".

Вот закон гражданской войны — вырезать всех раненых в боях против тебя.

И это так. Так оно и практикуется. Необходимо не только уничтожать живую силу противника, нужно показать, что каждый, поднявший меч против существующего строя, от меча и погибает. В этом — смысл гражданской войны, который хорошо учтён буржуазией, но нами очень туго или совсем не усваивается. В этом — наша слабость; в этом — причина многих поражений.

Возьмём другой пример.

Попались в плен наши передовые бойцы, о них уже целую неделю нет вестей. Вы получаете из центра телеграмму: "Обменяйте тов. Д. и Р. на видных чехов, пригрозив расстрелом в случае отказа!".

Вы бы возмутились этой телеграммой. Как можно напоминать такие элементарные истины.

Но у работников в полосе сражения пробегает горькая улыбка: ведь это воспоминания былого, воспоминания законов капиталистической войны. А эти законы в гражданской войне не применимы.

Если эти товарищи попались в руки противника, то они уже давно убиты, растерзаны и об обмене речи быть не должно. Да и к кому вы обратитесь с этим предложением? Нейтральных консульств здесь нет. Да и каким путём вы это сообщите? Вашего парламентёра они убьют, и только. Будет одна лишняя жертва.

И вот, вы откладываете телеграмму в сторону.

Или вот ещё третий пример.

Вы окружены превосходящим в силе неприятелем. Вы решили сдаться, чтобы бесполезно не терять своей жизни. Ведь пройдёт война, вас отпустят, и вы снова будете работать на пользу своего класса.

Вы решили сдаться. Бросайте оружие, выкидывайте белый флаг и подымайте руки, а противник встречает вас пулей, и вас не станет.

Да, это так. Это именно так. Никто уже не верит белому флагу: может быть, это ловушка. Это во-первых, а во-вторых, тебя спросят, кто ты. Комиссар? Родня комиссара? — Расстрелять! Рабочий, поэт, журналист? — Расстрелять! Красноармеец? Его брат? Отец? — Расстрелять!

Это — если спросят. А то обыкновенно не спрашивают, а просто убивают.

Вот вам законы гражданской войны. Они ещё не писаны, они только намечаются в бешеной борьбе. А знать их нужно. Без этого мы пропали, без этого противник наши ряды уничтожит.

Мы этим законам не научились. Нас расстреливают сотнями, тысячами, мы единицами и то после долгих умствований в комиссиях и трибуналах.

В гражданской войне для противника нет судов.

Борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Ты не будешь бить, так побьют тебя. Поэтому бей, чтобы не быть побитому.

Лацис".

Как видим, Лацис без возмущения или негодования, а скорее, с грустью и сожалением пишет о том, что большевики совсем не знают законов вовсю идущей в России гражданской войны. Поэтому и проигрывают её (так было в тот момент). Они живут и мыслят понятиями ещё старой, мировой войны. Законы гражданской войны знают и понимают своим классовым чутьём белые, и руководствуются ими, а большевики эти законы совсем не знают. Надо изучать эти законы... Таков общий смысл статьи.

Что же извлекли отсюда всевозможные Мельгуновы, имя же им легион?

Вот, например, видный американский историк Ричард Пайпс (1923—2018): "Соратники Ленина теперь соревновались друг с другом, пытаясь отыскать наиболее жёсткие слова, которые могли бы подвигнуть население на убийства и представить убийство, совершённое во имя революции, делом благородным и возвышенным... Чекист Лацис заявил: «Закон гражданской войны — вырезать всех раненых в боях против тебя», ибо «борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Ты не будешь бить, так побьют тебя. Поэтому бей, чтобы не быть побитому». Такие призывы к массовому убийству были невозможны ни для деятелей французской революции, ни для участников Белого движения. Большевики сознательно призывали граждан к жестокости...".

Прочитавший выше текст статьи Лациса может сам судить, насколько "точно" и "полно" изложение Пайпса. Хотя стоит ли ожидать честности и непредвзятости от классовых врагов? Как сказано в статье Лациса, "пробегает горькая улыбка"...