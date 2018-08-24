Еще раз о Троцком

Напомню лишь то, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому

В. Ленин

Преданная революция Троцкого – эта очень поучительная книга, в которой автор, сам того не понимая, развенчал свою теорию социалистической революции.

Во-первых, его лозунг: «Без царя, а правительство рабочее». Тут Троцкий игнорирует неизжившее себя крестьянское или вообще мелкобуржуазное движение. Отсюда его прогноз – неизбежная гражданская война между рабочим классом и крестьянством после Великого Октября.

Во-вторых, Троцкий считал, что революция в России хотя и может победить, но без дополнения революцией на Западе она обречена на гибель.

Теория социалистической революции Троцкого была первый раз опрокинута тем, что его прогноз о гражданской войне между рабочим классом и крестьянство не подтвердился. Троцкий утверждал, что если полностью не раздавить мелкую буржуазию в лице преобладающего на то время крестьянства, то уже к середине 20-х годов начнётся гражданская война между рабочим классом и мелкой буржуазией. Хорошо известно, что этого не произошло. Наоборот, Сталину удалось создать прочный союз между рабочим классом и крестьянством, благодаря чему и удалось осуществить не только индустриализацию, но и коллективизацию. Триумфом политики Сталина стала Конституция СССР 1936 года, Сталинская Конституция.

Наконец, теория революции Троцкого была опрокинута победой СССР в Великой Отечественной войне. Троцкий утверждал, что СССР состоялся как первый шаг к коммунизму, но он рухнет в войне с фашисткой Германией, если на Западе не случится революция.

"Можно ли, однако, ожидать, что из предстоящей великой войны Советский Союз выйдет без поражения? На прямо поставленный вопрос ответим столь же прямо: если б война осталась только войною, поражение Советского Союза было бы неизбежно. В техническом, экономическом и военном смысле империализм несравненно могущественнее. Если революция на Западе не парализует его, он сметёт, режим, вышедший из Октябрьской революции".

Л. Троцкий, Преданная революция, с. 188, 1936 г.

Как известно на Западе не было революции, а СССР не только вышел победителем из этой войны, но и создал мировую социалистическую систему. И всё это было сделано благодаря великолепно проводимой Сталиным и его соратниками политике как внутри, так и вне СССР, что ещё раз доказывает превосходство Сталина над Троцким и в теории (точнее, в понимании диалектики) и в практике.

Троцкий вступил в большевистскую партию только в июле 1917 года, но большевиком так и не стал. Однако: «Напомню лишь то, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому» (Ленин).

СЛАВА ВЕЛИКИМ БОЛЬШЕВИКАМ: ЛЕНИНУ и СТАЛИНУ, СВЕРДЛОВУ и ТРОЦКОМУ, КАМЕНЕВУ и ЗИНОВЬЕВУ, ДЖЕРЖИНСКОМУ и БУХАРИНУ, ФРУНЗЕ и ВОРОШИЛОВУ!!!