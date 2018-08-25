Ад после смерти тела

О пророках и «учёных»

Давно ничего не писал о природе и устройстве человека.

Сейчас у человека из толпы уже отсутствуют многие свойства и умения, но одного у него не отнимешь - его глубокой уверенности, что он умный - гораздо умнее тех людей, которые жили, скажем, тысячу или две тысячи лет назад. И он считает себя умнее древних потому, что те древние люди об устройстве природы знали в тысячи раз меньше, чем об этом сегодня известно. Это так, но только дело в том, что это и сегодня известно не массовому человеку - не тому, кто считает себя умнее древних людей. Это известно «вообще».

Давайте сравним, что реально в массе своей знали те люди? Они знали практические свойства всех растений и животных, и могли эти растения и животных вырастить, добыть и использовать, - знали практическую сторону Жизни как таковой. При этом, толпа уверена, что ей эти знания и не нужны. Вывези этих людей в поле или лес и оставь там одних, они просто сдохнут - это так. И всё дело в глубокой уверенности современных людей, что никто и никогда не вывезет их в лес или поле, а помрут они от глубокой старости на своём любимом диване, окончив играть в свою любимую компьютерную игру. А знать что-то о Жизни, чтобы размышлять о ней, толпе не требуется, поскольку толпа вообще не приучена размышлять даже о том деле, которым она зарабатывает на жизнь, тем более, толпа не размышляет и о Жизни.

Мало этого, сегодня человек из толпы имеет красивую бумажку об окончании школы и университета, умеет находить развлекательные сайты в интернете и пользоваться современным телефоном. Ну и играть в разные компьютерные игры. А древние люди этого не умели, посему, в понимании толпы, люди прошлых веков были глупы. Сегодня толпа уверена, что древние люди верили в разных богов и в жизнь после смерти не благодаря своему знанию Жизни и жизненному опыту, а исключительно ввиду своей глупости - ну что умного можно ожидать от людей, у которых даже сотового телефона не было?

А вот современные люди, благодаря справкам об окончании школы, стали умными! И современные люди свято верят в то, что ничего из того, во что верили древние люди, нет - ни богов, ни жизни после смерти! Почему современные люди верят в это? Потому, что об этом им сказали некие деятели, которые в связи с низким уровнем собственного умственного развития были не способны к практическим делам и, в связи с этим устроились получать деньги как «учёные». А современные умные люди потому и умные, что свято верят в «науку» - в бла-бла-бла этих «учёных».

Не могу удержаться, чтобы снова не сказать пару слов об этой богине современных умных людей - о науке.

Вот заметка «11 потрясающих фактов, переворачивающих наше представление о мире». Разумеется, такие факты могут перевернуть и переворачивают представление о мире только у дебильного журналиста и его братьев по разуму, однако из заметки видно и количество людей, которых кормит наука, и результаты этой «науки».

«Общее число ученых в мире подошло к отметке в 8 млн. человек. Даже если представить, что каждый из них трудится над одним исследованием 10 лет, это будет означать, что ежедневно совершаются сотни открытий. Медицина, поведение животных, технологии — знакомые нам теории получают опровержение или предстают в новом свете. В этой подборке факты, которые иначе чем разрыв шаблона и не назовешь».

Ну и дальше то, что «рвёт шаблоны» современному человеку, обитающему в Интернете.

«1. Самый криминальный город в мире — Ватикан. 2. Ленивцы могут задержать дыхание на 40 минут, плавая под водой. 3. У человеческого языка нет специализированных вкусовых зон. 4. Зрение собак не черно-белое, они различают синие и желтые цвета. 5. В мире существуют как минимум три Санта-Клауса. 6. Овцы устраивают поединки после стрижки, потому что перестают узнавать друг друга. 7. Знаменитое яблоко Ньютона упало не на голову ученому. 8. Смена обоев на рабочем столе снижает уровень стресса. 9. Гориллы умеют мурчать не хуже кошек. 10. В полной темноте глаз человека способен заметить горящую свечу на расстоянии 48 км. 11. Тонна мобильных телефонов содержит больше золота, чем тонна золотой руды».

Да, древним людям на эти умные научные достижения было наплевать, их занимали мысли не о способностях горилл мурчать, а о боге и жизни после смерти.

Мне скажут, что ведь этот убогий список «потряс» только дебильного журналиста. Нет, не только! Этот журналист вышел из массы современных умников, у него есть справки об окончании школы и университета, и он пишет свои статьи для этой массы современных умников, и пишет им о том, что ему самому сообщили такие же умники, которые называют себя «учёными». Ну, и он пишет о том, о чём хоть немного понимает.

Правда, появляются и иные результаты исследований, но эти результаты и толпе «шаблоны не рвут», да и сами «учёные» не способны понять, что они открыли.

Вот пример.

«Американские биологи имплантировали клетки человеческого мозга подопытным мышам и изучили после операции поведение животных, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Biotechnology.

Пересаженные в головы мышей органоиды человеческого мозга размером с чечевичное зерно, выращенные в пробирке, частично заменили грызунам их собственный мозг, отмечается в статье.

В результате эксперимента нервные клетки не только прижились, но и начали развиваться: спустя 233 дня их структура и зрелость были сравнимы с мозгом новорожденного.

Однако, как отмечают специалисты, мыши с «человеческим» мозгом вели себя точно так же, как и их сородичи со своим собственным, их поведение ничем не отличалось.

Правда, сначала некоторые подопытные мыши стали лучше проходить тест на память, но позже вернулись к стандартным для них показателям.

Ученые убеждены, что результаты этого исследования могут произвести революцию в регенеративной медицине. По их мнению, выращенные клетки можно будет использовать для имплантации людям».

А то, что мышь с человеческим мозгом осталась мышью, революцию даже у учёных не произвело? Даже им шаблоны не порвало? Нет!

Но, простите, а как же эти эксперименты согласуются со святой верой «науки» в то, что человек думает клетками мозга?

Ведь получается, что и мышь, и человек это на самом деле не их тела, а нечто другое, только связанное с телом при жизни тела. И этому «другому» безразлично, из каких клеток построен мозг - клеток мыши или человека. Это «нечто» всё равно перестроит тело для своих нужд - «под себя».

Я называю это «нечто» так, как и те старые люди, - душой. И призываю всех начать изучение нашей души, поскольку есть все основания полагать, что со смертью тела животного, в том числе и человека, его душа не умрёт, соответственно, для человека нет ничего более важного, чем понимание того, что с ним (его душой) будет?

Почему это важно?

Сначала давайте представим себе путь интеллектуального развития человечества.

Да, разумеется, первобытное человеческое общество заботили только вопросы собственного выживания - места и способы охоты, сбора съедобных растений, способы укрытия от хищников и холода. Однако со временем в сообществах людей появлялись и появлялись люди, которые задумывались о своей роли - о роли людей в Жизни. Причём, всё вокруг показывало (сама Жизнь показывала) этим пытливым людям то, во что сегодня свято верят верующие в науку, - что люди умирают, так сказать, без остатка. Ведь эти древние задумывающиеся люди видели, что всё вокруг смертно - и растения, и животные. И тела людей ведь тоже разлагаются.

Но, тем не менее, их эта конечность существования всего живого не убеждала древних людей в том, что при смерти тела они просто заснут навсегда. Человеческие сообщества на всех континентах вопреки тому, что показывала им окружавшая их Жизнь, начинали верить в собственное бессмертие. Почему?

Я даю этому такую версию. Души, сохранившие активность на Том свете, не могут прямо войти в умы (души) живущих на Этом свете - ещё в теле. Не могут прямо сообщить нам то, что они хотят. Но, по моему мнению, эти активные души с Того света могут как бы стукнуть по мозгам (по душам) людей в нужном месте их мысли, и тогда человека осеняет - так вон оно как!

Ведь процесс творческого мышления это перебор вариантов, причём, фантастических - таких, которых мыслитель ранее не встречал. И вот в момент этого перебора вариантом тем древним человеком, которого называют пророком, Душа с Того света стучала пророку по мозгам, когда у пророка, в процессе раздумий, появлялась мысль, близкая к истинной.

То есть, если человек не думает о чём-то важном для природы, то он душам с Того света не интересен, поскольку ему и подсказать ничего невозможно.

Пример, видимо, наиболее простой. Те древние люди в своей массе, как и сегодня, думали только о том, как пожрать, посношаться и спастись от напастей. А будущий пророк, живущий вместе с ними, помимо всех этих бытовых проблем, задумывался и над вопросом - всё и все вокруг умирают и исчезают. И мы исчезнем? Или тут могут быть какие-то иные события? И в ходе перебора вариантом ответа на этот вопрос, у него возникает мысль - а вдруг мы, люди, не умрём? А Душа с Того свет - трах его по мозгам! И мыслителя осеняет - а ведь не умрём!

Как иначе объяснить, что при достижении определённого уровня культуры, эта мысль о бессмертии вообще пришла в голову людей, да ещё и не одного племени, а всех племён? Ведь далеко не всем этим племенам пришла мысль использовать колесо, далеко не все умели строить каменные сооружения или выращивать злаки, далеко не все одомашнили лошадь или придумали стремена. А вот мысль о бессмертии в голову пришла всем! И к этой мысли, повторю, вопреки видимой смертности всего живого, одно за одним, приходят все мало-мальски культурные человеческие сообщества на всей Земле.

Вот, что должно удивлять.

Интересно, что все эти люди понимали, что само тело смертно (те же египтяне специально его сохраняли бальзамированием), но подойдя к определённому уровню культуры, люди переставали считать себя своим телом. И, кстати, если судить по тому спокойствию, с которым те же, скажем, ацтеки или славяне отдавали себя в жертву при ритуальных жертвоприношениях, то вывод только один - они не верили в реальность собственной смерти, хотя ложились под жертвенный нож, понимая, что тело их умрёт.

Конечно, да, те древние люди были глупые, а мы сегодня поголовно все умные. Ну, прям как доктора философских наук, от которых, надо сказать, ещё никто и никогда не видел ни малейшей пользы, - кто бы спорил! Вот, умные, и ответьте себе на вопрос - кто более прав в вопросе бессмертия человека:

- древний человек, знавший о природе и жизни в тысячи раз больше, нежели вы, и задумывавшийся о жизни;

- или вы, знающий о природе только слова без понимания их смысла, не имеющие с природой и жизнью общения на практике, и тупо верящие тупым бездельникам только потому, что они называют себя «учёными»?

Нет, я не хочу убеждать вас, что в этом вопросе вы глупее, - убедить вас в этом невозможно. Но задуматься о том, что и древние люди что-то понимали в вопросе нашей жизни, - это вы можете?

Ладно!

Но дело в том, что и бессмертие это всего лишь половина вопроса.

Вторая половина в том, что у всех народов, вернее, у вех видов религий пророки приходили к выводу, что после смерти тела люди живут не одинаково: одни живут хорошо, а другие как-то очень плохо.

Причём, душам на Том свете объяснить живущим в теле пророкам, как это - «хорошо» и «плохо», - было невозможно. Хотя бы потому, что и сегодня 90% людей уверены, если сытым лежать на диване и ничего не делать, то это мечта всей жизни, это замечательно! Что уж говорить про древних людей с их изнурительным, каждодневным физическим трудом. И у тех древних людей, как и у современных, не хватало ума понять, что лежать на диване - это хорошо один день, максимум - два. Но вечность находится в таком состоянии - это хуже, нежели вариться в смоле.

Поэтому практически все пророки были не в силах понять, как это - ад? И пророки, получая тревожный сигнал с Того свете, вынуждены были сами выдумывать эту плохую жизнь после смерти - сами описывать ад в силу собственных фантазий, основанных на том, что они видели в жизни.

Однако, перед тем, как заняться версиями того, каким на само деле будет ад, я хочу, чтобы читатели попробовали обмозговать мысль о том, что и древние люди, лучше нас понимавшие и чувствовавшие природу, кое-что понимали и в жизни человека. И очень не исключено, что понимали не меньше тех бездельников, которые устраиваются в расплодившиеся институты, чтобы не работать ни руками, ни головой, и рассказывать нам, что бараны не узнают друг друга после стрижки. Рассказывать в уверенности, что эти знания «порвут нам шаблоны».

Этого пока хватит, продолжение темы будет в окончании статьи.

(окончание следует)