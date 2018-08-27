Как выглядит ад

Ну, кто не знает, что какие витамины ни пей, а все равно умрешь? Все знают. Но о рождении говорят охотно, а вот о смерти люди боятся говорить. Особенно боятся те, кто считают себя «научным атеистом», кто тешит себя мыслью, что смерть это всего лишь сладкий сон без сновидений. И даже эти уверовавшие, что со смертью тела всё прекратится, и которым, казалось бы бояться нечего, боятся потерять то счастье, которое они испытывают в теле - счастье кушать, какать, развлекаться.

Однако боишься или не боишься, а о смерти говорить надо, поскольку никуда от неё не убежишь. Итак, продолжим разговор об аде.

Ад после смерти тела

Но должен предварить дальнейшее рассуждение отвлечением на вот какой вопрос - а не являлся ли ад плодом чистых фантазий, никак не связанных ни с Тем светом, ни с жизнью человека после смерти тела? Фантазией попов? Ведь у попов была реальная потребность держать паству в узде их религии, а без страха наказания держать всех в узде невозможно.

Но тут вот что не даёт сделать такой вывод.

Во-первых, в своём начал религии были не потребностью попов, а потребностью населения - население хотело знать, что к чему в вопросе собственной жизни. В противном случае, скажем, одинокий пророк Мухаммед не основал бы собственную религию в окружении конкурирующих религий.

Во-вторых, если бы речь шла только о потребности попов, и если бы ад был чисто поповской выдумкой, то логика требовала бы от основателей религий и попов выдумать одинаковый для всех религий ад. Так было бы убедительнее для верующих. А в реальности ад есть у всех религий, но он ведь у всех разный. Одинаковое в нём только то, что в аду очень плохо.

В итоге приходишь к выводу, что описание ада, всё же, скорее всего поступало к каждому пророку отдельно, вернее, это описание, возможно, и было одинаковым, но души с Того света, не имея возможности прямого диалога, не могли плохую жизнь на Том свете адекватно описать, а пророки не были способны адекватно это описание принять в понятиях того, что они в жизни видели. Вот и получалось у создателей религий то, что получилось.

К примеру, у древних египтян грешников в аду заставляли ходить вверх ногами, их непрерывно жалили змеи и рвали на части демоны, а уже у древних римлян муки для каждого грешника в их аду - в Тартаре - были индивидуальны. Скажем, Тантал, убивший и съевший своего сына, в Тартаре был обречен на вечные муки от голода и жажды, для чего его поставили в воду, которую он не мог пить, и под фруктами, которые не мог есть. В аду некоторых ветвей религий Востока грешников миллиарды лет варят в кипящем масле, в зороастрийской религии ад - это место отвратительной мерзости, где грешников кормят испорченными продуктами и постоянно подвергают мукам. У древних китайцев грешников в аду режут и пилят, у германцев и скандинавов грешники в их аду испытывают постоянную физическую боль, у дохристианских финнов боль является следствием вечной муки выживания.

У христиан, понятное дело, ад связан в основном с болью ожогов - кого-то в аду варят в смоле, и если он вынырнет, то черти втыкают в него багор, закованных в свинцовые мантии грешников ставят на раскаленную жаровню, грешников потрошат, их терзают змеи, проказа и лишай. Хотя есть и разнообразие - некоторых вмораживают лицом в лёд в ледяном озере Коцит. У мусульман тоже в ходу наказание грешников физической болью с большой фантазией, скажем, легчайшим наказанием считается «когда ноги грешника положат на угли, и от их жара у него начнёт кипеть мозг».

Но применительно к этому вопросу, мне больше всего удивляют еврейские пророки и раввины - они, похоже, лучше остальных прислушивались к голосу с Того света и глубже всех докопались до вопроса, что из себя представляют адские муки (выделено мною - Ю.М.).

«В аду человек ощущает всю никчемность своего существования: все, к чему он стремился, исчезло, и он остался в полном одиночестве. В нем осталось лишь ощущение собственного «я». Он остался один на один с отчаянием от пустоты прожитой жизни, и это причиняет ему немыслимые муки. Как известно, муки души несравненно страшнее, чем мучения тела».

Как бы то ни было, но в те далёкие времена, когда не было учёных, чьи глупости можно было повторять и чувствовать себя умным, когда люди жили внутри природы, а не каменных стен квартир, и прекрасно видели, что представляет практика жизни и смерти, они:

- были уверены, что со смертью своего тела не умрут;

- после смерти своего тела праведники будут жить хорошо, а грешники будут мучиться.

Вот как-то так.

Я понимаю, что умных читателей на это не купишь, - умные в науку верят. Ту самую, которая им «шаблоны рвёт».

Поэтому я хочу продолжить идею ада еврейских раввинов размышлениями моего товарища, который тоже пытается установить то, что будет с нами после смерти тела.

Так вот, есть такое явление, как «сенсорный голод», «сенсорная изоляция» или «сенсорная депривация». «Сенсорная», «депривация» - это всё по-умному, по-научному, а по-русски это лишение человека восприятия мира. Мы воспринимаем мир зрением, слухом, осязанием и прочим. Вот смысл сенсорной депривации и заключен в том, чтобы заглушить информацию, поступающую в мозг от восприятия телом окружающей жизни.

По моим сегодняшним представлениям (сложившимся от анализа имеющихся на сегодня данных) после смерти тела тот человек, который подготовил себя к жизни после смерти тела, будет и на Том свете воспринимать мир или непосредственно, или через органы чувств тех людей и организмов, которые ещё живут в теле.

Подчеркну, ПОДГОТОВЛЕННАЯ душа будет воспринимать мир.

А те, кто не подготовят себя к жизни на Том свете в уверенности, что со смертью тела они просто как бы уснут без снов, на само деле окажутся в состоянии человека, навечно заживо похороненного, то есть буду начисто лишены какого-либо восприятия мира. «По-научному» говоря - будут находиться в состоянии сенсорной депривации.

Моделировать состояние сенсорной депривации можно по-разному.

Американский психолог Джон Лилли, к примеру, изготовил свето- звуконепроницаемую камеру, где испытуемый погружался в солевой раствор с температурой, близкой к температуре тела, то есть испытуемый ничего не видел, ничего не слышал и был практически лишен даже ощущений, связанных с весом собственного тела. И лишавшись всех видов связи с внешним миром, он оставался один на один с собой, со своим интеллектом, со своими мыслями.

Так вот, мой помянутый товарищ собрал сведения о результатах воздействия на человека такого лишения восприятия мира.

Короткое воздействие сенсорной депривации (к примеру, короткое нахождение в такой упомянутой ванне) расслабляюще действует на человека, вызывает у него состояние «сна наяву» с различными видениями - люди как бы попадали в другие миры, встречались с умершими родственниками, видели будущее. Эти непонятные благостные результаты послужили толчком к созданию движения, которое привлекло к себе сначала психологов, а затем и мистиков. Одни предлагают использовать сенсорную депривацию в качестве терапевтического средства для лечения душевных болезней, а другие видят в ней возможность связи с чем-то божественным.

Но в любом случае речь идёт о КОРОТКОМ лишении человека восприятия мира.

Если же опыт удлиняется, то это приводит человека в состояние ужаса, к «утере связи с реальностью, галлюцинациям и депрессии» и в конечном итоге к посттравматическому стрессу (Посттравматическое стрессовое расстройство («вьетнамский синдром», «афганский синдром» и т. п.) — тяжёлое психическое состояние - человек начинает сходить с ума.) «Эта особенность воздействия сенсорной депривации на личность человека через его органы чувств нашла широкое применение при ведении процедур форсированного дознания (см. например, «пять методов» или «расширенные методы допроса»). Короче, длительное состояние сенсорной депривации для человека является пыткой, которую человек не в силах вынести.

И, скорее всего, именно поэтому у большинства религий ад - это аналогия земных пыток человека.

Что касается времени, в течении которого можно терпеть эту пытку сенсорной депривацией, то интересен вот какой опыт.

«В Университете Мак-Гилла сотрудниками Д. Хебба в 1957 г. был организован и проведен следующий эксперимент. Группе студентов колледжа платили $20 в день за то, чтобы они ничего не делали. Им нужно было только лежать на удобной кровати с полупрозрачной повязкой на глазах, позволявшей видеть рассеянный свет, но не дававшей возможности четко различать объекты. Через наушники участники эксперимента постоянно слышали легкий шум. В комнате монотонно жужжал вентилятор. На руки испытуемых надевали хлопчатобумажные перчатки и картонные муфты, выступавшие за кончики пальцев и сводившие к минимуму тактильную стимуляцию».

Прерву. Посмотрите на нынешние откровения в Интернете. Массы людей ненавидят работу, им уже трудно утром проснуться. И для них мечтой является то, что в США в университете Мак-Гилла предлагали делать испытуемым студентам - кушать и лежать в мягкой, удобной кровати. Одним словом - кайфовать!

Оцените заработок: при 26 рабочих днях (в США в это время была 48-часовая рабочая неделя) это 520 долларов в месяц, а в 1953 году средний заработок по США был 303 доллара 47 центов. Кайфовать за такие деньги!!

Однако.

«Уже через несколько часов пребывания в подобной изоляции затруднялось целенаправленное мышление, не удавалось ни на чем сосредоточить внимание, становилась повышенной внушаемость. Настроение колебалось от крайней раздраженности до легкого веселья. Испытуемые ощущали невероятную скуку, мечтая о любом стимуле, а получив его, чувствовали себя неспособными отреагировать, выполнить задание или не желали предпринимать для этого никаких усилий. Способность решать простые умственные задачи заметно снижалась, причем данное снижение имело место ещё 12–24 часа после окончания изоляции. Хотя каждый час изоляции оплачивался, большинство студентов не смогли выдержать такие условия более 72 часов. У тех, кто оставался дольше, появлялись, как правило, яркие галлюцинации и бредовые идеи».

Как видите, три дня - это максимум, больше люди не выдерживают. И мечта нынешней толпы о безделье - это дикая глупость. Это хуже любой работы. Как видите, на такую работу даже деловые американцы больше трёх дней не соглашаются и даже за большие деньги.

А на Том свете это будет длиться вечность.

Ну и получается, что души с Того света могли пытаться объяснить пророкам, что грешникам после смерти очень плохо, но как именно плохо, души могли и сами не понимать, и пророки их не понимали.

Что интересно, в начале сенсорной депривации - это кайф, это сладкий сон! Поэтому, для всех животных жизнь после смерти тела это прекрасное забытьё, и только. Но, как видим, человек устроен иначе, нежели животные. Для него продолжение этого кайфа - это гораздо хуже реальных пыток.

Тут задают вопрос - а вот если ребёнок умрёт, то его за что подвергать таким мучениям? Читатели не понимают, что происходит, - природе бесполезно задавать вопрос - за что? Она не бог, и пока мы не стали её умом и чувствами, у природы нет ни ума, ни чувств. В блокадном Ленинграде девочки от голода умирали в меньшей мере, нежели мальчики. За что природа ополчилась на мальчиков? Да ни за что! Она так устроена - при изменениях окружающей среды, не соответствующие этим изменениям мальчики не имеют права оставлять потомство, и они умерли. Это у нас есть жалость, а у природы (без нас) такого органа нет!

Кстати, помянутые американские опыты очень уж старые, их тоже надо бы повторить в рамках Института бессмертия.