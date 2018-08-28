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Московский листок

Не надо кормить тролля, даже если это Путин

Опубликовано 28.08.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 4

путин выборы кремль
Не надо кормить тролля, даже если это Путин

Не забудьте выбросить телевизор

 

Под вечер позвонила Тамара Павловна Рохлина:

- Михалыч, ты смотрел у Соловьева?

- Не смотрел.

- А хоть слышал?

- Не слышал и не собираюсь.

- Ну, сколько же можно про Украину? Ведь пятый год уже. Что у нас - своих забот нет?

- Если, Тамара Павловна, вы будете смотреть Соловьева - позвоню в ОМОН и попрошу отключить у вас телевизор (шутка).

Вот такая «убивица» мужа - все за страну и народ переживает. Объясняю ей: темы, которые вбрасывают на ток-шоу на госканалах с Первого по НТВ, на языке блогеров называются троллингом.

Ложные цели, увод от «болевых точек», поиск врагов и причин провалов за рубежом. Установка эрнстов-добродеевых проста как валенок: приглашенные в студию гости обязательно должны кричать. А уже потасовка между ними - просто расчудесно.

Сегодня в жанре классического троллинга работает, например, нацлидер. Когда у страны нет целей, неизвестно куда она идет и какое общество строит, троллинг - единственная палочка-выручалочка.

Надо же денно и нощно с помощью ТВ оскотинивать и обыдлячивать людей, чтобы они меньше думали о причинах своего концлагерного положения.

Где еще в Европе глава государства постоянно уподобляется шоумену? Поет на концертах любовные песенки, ныряет за амфорами, опускается в батискафе на дно, учит летать стерхов, охотится с гарпуном на щук, играет по ночам в хоккей, целуется с мощами и батюшками, ездит к монахам, стоит под телекамеры в церквах со свечками? Нигде. Только у нас.

Надо постоянно вбрасывать игривые информационные поводы, чтобы народ восхищался «силой и ловкостью» дорогого Владимира Владимировича и не задавал каверзных вопросов. Типа: «Отчего жизнь с каждый годом становится все паскуднее и дороже»?

Как же он за 18 лет умудрился затащить нефтегазодобывающую и богатейшую ресурсами страну в такую задницу? Зарплаты бюджетников и пенсии - гораздо меньше, чем в США и Европе (кроме Албании).

Мультизатратное представление неслужившего генерала Шойги в апреле прошлого года со «взятием Берлина» и штурмом макета рейхстага из фанеры - тоже троллинг. Вот, мол, мы какие сильные. Если надо - повторим. Ну и попилили, конечно, «бабла» изрядно. Приватизация чужих подвигов - это вообще их конек и хобби.

Горжусь, понимаете, что еще в 2000-м написал у нас в «Патриоте» заметку: «Посыплем дустом НТВ». С тех пор - только сводка новостей по «зомбиящику» и радио. Как пища для размышлений.

Остальное там, простите, вранье, тенденциозность, пиар и самореклама. Из сетевых порталов, на мой взгляд, кремлевскому Агитпропу ударно подпевают причесанные Лента.ру, РБК, «Телезвезда», «Ведомости», URA.ru. Как только гарант публично напомнил Леше Венедиктову, что «Эхо Москвы» кормится из рук «Газпрома»… Ну, вы понимаете.

В Кабмине есть Димон, хотя, говорят, его уже неделю нет. Появится - пусть дальше несет свою околесицу. Но комментировать ежедневный троллинг Кадырова, Силуанова, Кудрина, Володина и Ко - это вы извините. Себя не уважать.

Конечно, иной раз надо раздолбать троллинг и самого загребного галеры. Точнее, опровергнуть, когда его заносит совсем уж не в ту степь.

Например, он утверждает, что средняя продолжительность жизни в стране выросла до 73 лет, и потому надо повышать пенсионный возраст. Во-первых, не выросла. Нет доказательств. 59,5 лет, максимум. Если не верит - приглашаю на наше кладбище. Там такие девочки 30 лет лежат.

 Во-вторых, регулирование пенсионных отношений (как церкви и общества) не входит в полномочия президента. А в-третьих, эта затея - чистая уголовщина, поскольку противоречит закону и Конституции (https://forum-msk.org/material/news/14737632.html).

 

Свадьба с обманом

Как же, спросите, я тогда добываю фактуру для своих нетленок и эпохалок, если никому не верю? Это отдельная увлекательная тема. Могу лишь напомнить, что свой диплом на журфаке писал как раз про сбор и проверку фактов для фельетона.

Свежий пример. О женитьбе Няши на начальнике аппарата омбудсмена И.Соловьеве раструбило десятка три СМИ, газет, агентств, порталов.

Я всего лишь усомнился, поскольку свадьба немолодых уже молодых была преподнесена слишком неправдоподобно. Как операция спецслужб. Да еще с позорно «отфотошопленным» снимком «сладкой парочки» (https://forum-msk.org/material/news/14926799.html)

А дальше? Неделю назад написал счастливому молодожену письмецо по подсказанному пресс-службой омбудсмена эл.адресу. И есть там такой вопросец:

«Хотели бы Вас поздравить, но «Стрингер» отметил, что у Вас жена и трое несовершеннолетних детей. А это уже как бы ст.235 УК. И вот мы с коллегами в глубоком раздумье: настоящая у Вас свадьба или это просто летний отпускной прикол? Вы не могли бы развеять общественные сомнения?»

Прошла неделя - новобрачный молчит. В порядке перепроверки факта отправил вчера обращение к генпроку Ю.Чайке. Ключевой пассаж такой:

«…Таким образом, если регистрация брака в Крыму между гражданами России Н.В.Поклонской и И.Н.Соловьевым имела место, то, на наш взгляд, с его стороны налицо нарушение ст. 14 Семейного кодекса РФ. Если г-н Соловьев женат, то не имеет права повторно регистрировать свой брак с другой женщиной и тогда он считается недействительным. А Вы как считаете?».

Вот когда в ведомстве Чайки наше журналистское послание «урнируют» (выбросят в урну) или забросят на Луну, тогда будем думать, что делать дальше.

Если не хотите, чтобы вас оскотинивали и обыдлячивали, напоминаю совет Маркса: «Подвергай все сомнению».

И не забудьте выбросить телевизор.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
пара слов написал 28.08.2018 00:43
Когда заметки (после заявления Литвиненко) о гомосексуальной педофилии Путлера стали множиться в сети как грибы после дождя, из конторы Суркова (тоже, кстати, не чуждого пагубной страсти) была выпущена утка про Кабаеву, с которой у Вовы якобы шашни. Ну, и пошло-поехало - инфа о гомосексуальности Путлера сошла на нет. Собственно, это была обычная спецопереция по переключению внимания с Вовы-педофила на Вову-мачо, и не более того. Вот за это с Кабаевой и расплатились разнообразными преференциями. А мамка Виннер даже какой-то орденок от Путлера получила - в благодарность за небрезгливую восптанницу, которая согласилась, чтоб ее имя полоскали в таком контексте.
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(без названия)
. . . . . написал 28.08.2018 00:40
какого то лысого хрена с труппой ручных хохлов вполне можно смотреть, если звук выключить - цветовая гамма на экране довольно приятна. а вот "соловьева" с его карманной преисподней пожалуй нет.
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Краткий толковый словарь путинизма.
"Старик Кабаев" написал 28.08.2018 00:30
"В 2000 г. вас бы не поняли.
Кабаевой было 17 лет, в 22 она стала членом Общественной палаты (2005), в 24 - депутатом Госдумы (2007), в 31 год - председатель совета директоров "Национальной медиа группы" (телеканалы и СМИ, отжатые и скупленные Путиным за годы у власти).
Помои, которые 24/7 льются из путинского телевизора - там где-то наверху над всем этим председательствует Кабаева."
.
"Путинизм - как он есть."
Поставьте в поиск Гугла.
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(без названия)
пара слов написал 28.08.2018 00:28
Дело не в том, что Путлер - тролль. Это очевидно. Задача Путлера - отвлекать внимание населения от реализации проекта УТИЛИЗАЦИЯ РОССИИ. И Путлер с этой задачей неплохо справляется..
.
Дело в том, что населению (так называемому "народу") этот путлеровский троллинг нравится - и быдло под влиянием троллинга разнообразных шапир и киселей дружно ненавидит Украину, Америку и Европу, гордится аннексией Крыма, выстраивается в очередь для целования заморских мослов и проч,, и проч,, и проч. Вот где проблема! Путлер - банальный гопник. А так называемый "народ"?
.
Хотя... в стране-фейке, видимо, по-другому быть и не может.
.
ЗЫ: в начале лета попалась заметка про умственно неполноценную Поклонскую. В том смысле, что девица с лесбийскими наклонностями. Сейчас погуглил - ничего не нашел. А ссылку не сохранил. Может, тоже фейк, не знаю.
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