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Московский листок

Почему "пенсионная реформа" - это жульничество?

Опубликовано 29.08.2018 автором в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Почему "пенсионная реформа" - это жульничество?

Как известно, сторонники т.н. "пенсионной реформы", то есть ограбления более 13 миллионов россиян предпенсионного возраста, которых собираются лишить их законных пенсий, в обоснование грабежа говорят: в России что-то стало слишком много пенсионеров на каждого работающего! Поэтому число пенсионеров надо сократить!

Не будем сейчас разбирать, правда это или нет. Дело в том, что само это рассуждение — проповедь циничного грабежа. Почему? Да потому, что каждый из будущих пенсионеров в течение жизни заработал себе на пенсию самостоятельно. Любое предприятие, любой "работодатель" сверх каждого выплачиваемого трудящемуся рубля платил 30 копеек в разные фонды, в том числе 22% — в Пенсионный фонд. И вот, когда пришла пора расплачиваться по счетам, людям, всю трудовую жизнь честно отдававшим эти деньги, говорят: э, погодите! Денежки, которые вы платили, уже тю-тю, а новых-то денежек мало, так что вам с вашими пенсиями придётся обождать!

Вот простейшая аналогия. Как известно, сданные вкладчиками в Сбербанк деньги вовсе не лежат там в сейфах грудами бумажек и монет, а пускаются банком в оборот. И если вкладчик пожелает забрать свои деньги обратно, то ему выдадут не его собственные деньги, а деньги, принесённые другими вкладчиками. И, конечно, если свои деньги назад вдруг потребует сразу огромное множество вкладчиков, то банк окажется банкротом. И виноват тут только сам банк и его руководство — что-то они не рассчитали в своих проектах, если оказались в таком минусе! Но представим себе оборотистого банкира, который, видя это, скажет: что-то у нас слишком много людей стало требовать свои деньги назад! Поэтому давайте выплачивать им не сразу, как мы им обещали, а с отсрочкой лет на 5-10. А если за это время они помрут, ну так что ж, были денежки ваши, а станут, хе-хе, наши. Что, вы думаете, скажут вкладчики про такого ловкача? И что скажет закон?..

А тут ровно таких аферистов, которые решили сэкономить на наших с вами денежках, не возвращая их в заранее условленный срок законным владельцам, мы видим в качестве идеологов "пенсионной реформы"...

Причём, заметим, что вкладывать деньги в тот или иной банк, который может и лопнуть, — это всё-таки собственный выбор и риск людей. В конце концов, они могли хранить их у себя дома в кубышке. А вот в Пенсионный фонд кровно заработанные деньги людей заставляло вкладывать именно государство, обязывал закон, и нарушать этот закон они просто не имели возможности, даже если бы и захотели. Поскольку деньги из их зарплат в банк отдавал ещё "работодатель"... И вот теперь, оказавшись банкротом (если верить тому, что заявляется официально), Пенсионный фонд и навязавшее его нам государство, ничтоже сумняшеся, собираются экспроприировать денежки своих недобровольных клиентов?



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Всего комментариев к статье: 1
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еще дело такое
тут 2 написал 29.08.2018 01:54
чтоб не сказал Путин-все приведет к социальному взрыву(ну кроме как отменяю это все)
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