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Московский листок

О предательстве

Опубликовано 02.09.2018 автором Валерий Короневский в разделе комментариев 4

ссср пенсионеры предатели
О предательстве

Полгода из всех СМИ только и слышно: Скрипаль, Скрипаль... Кто такой Скрипаль?

Скрипаль — предатель? Почему же никто его не проклинает, не стыдится? Все оправдываются, не они его отравили, переживают, сочувствуют родственникам и никто из родственников его не проклял, не отказался от ИЗМЕННИКА РОДИНЫ. Наоборот, он сегодня почти герой, невинно пострадавший. Не надо ли как-то разделить преступления Скрипаля и служб, незаконно его убивших или обвиняемых в этом? Несколько месяцев длится эта история и ни одного осуждения предателя в ежедневных передачах не прозвучало. Не понимаю.

Не понимаю? Что непонятного? Оглянись, кто вокруг? Руководство страны - все бывшие коммунисты, клявшиеся быть верными идеалам Марксизма-Ленинизма, армия и все службы, все давали присягу защищать государство до последней капли крови. Великого государства нет и следа, созданное и накопленное им доедаем и продаем, что еще не украли и не разрушили. Рынок. Все продается. Скрипаль за измену родине, за нанесенный «существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства», который по мнению ФСБ можно сравнить по масштабу с делом Пеньковского, получил всего 12 лет строгого режима и через пять лет был помилован и по обмену в 2010 году передан Великобритании, где получил отличное жилье, машину, хорошую пенсию и работу, где он без сомнения продолжает раскрывать еще не раскрытые секреты бывшей родины, обучает новых шпионов. Естественно (!) он переехал в Солсбери с семьей, которой в голову не пришло отказываться от изменника родины, продававшего ее секреты потенциальному противнику, с женой, сыном и дочерью, а мама изменника не прокляла его, а напротив, собирается к нему в Англию. Пишу и не верю, неужели это возможно? Действительно, другая страна, незнакомая страна. В этой стране сегодня предательство не позор, а выгодный бизнес. Не за что каяться, нечего стыдиться.

И все мы той же породы. Вершина развития Российской империи Союз Советских Социалистических Республик устоял в жесточайшей войне и не пережил предательства своих. Это ли не говорит о чистоте и величии заложенного в основу того великого государства, прообраз будущего человечества.

И что получили вместо великих целей и смысла существования и развития государства? Свободу? Демократию? Процветание? Не смешите!

Предали великое процветающее государство, лидера половины человечества, разрушили великое социалистическое содружество наций, предали миллионы и миллиарды людей во всем мире, надеждой которых был Советский Союз. Разрушили государство, раздробили страну, собиравшуюся поколениями русских людей, и теперь продолжаем свое предательство, клевеща на великое прошлое своей Родины.

Все мы предатели и расплачиваемся за это. Сегодня — очередь пенсионеров.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re:
Ястреб написал 02.09.2018 09:51
Может, "обмануть и легко", но автор безусловно прав!..
И не втом дело, чтобы искать "виноватых", но в том, чтобы искать, "Что делать"... Да, как устоять перед лицом страшной правды в ничтожестве своем и, тем не менее, как-таки, удержаться пред этим лицом и взвалить на плечи надлежащее...
Очень часто "надлежащее" бывает и подлежащим, и просто до ужаса, его не хотят видеть, отворачиваются от него, прячут глаза и уши...
А в чем же оно, это надлежаще-подлежащее?
Вообще-то, я неоднократно егоказывал. Нужно в корне изменить тот способ существования,который сделал нас такими, как мы есть (вплоть до предательства). Нужен иной способ существования. И я в своей книге описываю этот способ существования:
https://cloud.mail.ru/public/4bX9/tQpSn9a1Y
Возможно, мое описание довольно общо, не совсем конкретно, но оно - само то!
А описать, конкретизировать, - разве это сложно: были б головы, руки, люди...
Хоть бы где ее разместить. К кому ни обращаюсь - не берут: велика дюже...
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Re:
Sergo написал 02.09.2018 09:20
на наших глазах сверхдержавный ракетно-ядерный ссср как навозная муха был прихлопнут подшивкой перестроечного "огонька" за 1989 год
-------
Сам прихлопнул? Или этот "Огонек" кто-то в руках держал? Советскую интеллигенцию развела как последних лохов политбюровская мразь. Образованных дураков обмануть легко...
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(без названия)
. . . . . написал 02.09.2018 09:10
"на наших глазах сверхдержавный ракетно-ядерный ссср как навозная муха был прихлопнут подшивкой перестроечного "огонька" за 1989 год."
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Никого не жалко, никого...
Sergo написал 02.09.2018 09:01
Расплата за предательство еще только грядет. Пока дожираются остатки сыра в мышеловке...
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