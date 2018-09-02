О предательстве

Полгода из всех СМИ только и слышно: Скрипаль, Скрипаль... Кто такой Скрипаль?

Скрипаль — предатель? Почему же никто его не проклинает, не стыдится? Все оправдываются, не они его отравили, переживают, сочувствуют родственникам и никто из родственников его не проклял, не отказался от ИЗМЕННИКА РОДИНЫ. Наоборот, он сегодня почти герой, невинно пострадавший. Не надо ли как-то разделить преступления Скрипаля и служб, незаконно его убивших или обвиняемых в этом? Несколько месяцев длится эта история и ни одного осуждения предателя в ежедневных передачах не прозвучало. Не понимаю.

Не понимаю? Что непонятного? Оглянись, кто вокруг? Руководство страны - все бывшие коммунисты, клявшиеся быть верными идеалам Марксизма-Ленинизма, армия и все службы, все давали присягу защищать государство до последней капли крови. Великого государства нет и следа, созданное и накопленное им доедаем и продаем, что еще не украли и не разрушили. Рынок. Все продается. Скрипаль за измену родине, за нанесенный «существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства», который по мнению ФСБ можно сравнить по масштабу с делом Пеньковского, получил всего 12 лет строгого режима и через пять лет был помилован и по обмену в 2010 году передан Великобритании, где получил отличное жилье, машину, хорошую пенсию и работу, где он без сомнения продолжает раскрывать еще не раскрытые секреты бывшей родины, обучает новых шпионов. Естественно (!) он переехал в Солсбери с семьей, которой в голову не пришло отказываться от изменника родины, продававшего ее секреты потенциальному противнику, с женой, сыном и дочерью, а мама изменника не прокляла его, а напротив, собирается к нему в Англию. Пишу и не верю, неужели это возможно? Действительно, другая страна, незнакомая страна. В этой стране сегодня предательство не позор, а выгодный бизнес. Не за что каяться, нечего стыдиться.

И все мы той же породы. Вершина развития Российской империи Союз Советских Социалистических Республик устоял в жесточайшей войне и не пережил предательства своих. Это ли не говорит о чистоте и величии заложенного в основу того великого государства, прообраз будущего человечества.

И что получили вместо великих целей и смысла существования и развития государства? Свободу? Демократию? Процветание? Не смешите!

Предали великое процветающее государство, лидера половины человечества, разрушили великое социалистическое содружество наций, предали миллионы и миллиарды людей во всем мире, надеждой которых был Советский Союз. Разрушили государство, раздробили страну, собиравшуюся поколениями русских людей, и теперь продолжаем свое предательство, клевеща на великое прошлое своей Родины.

Все мы предатели и расплачиваемся за это. Сегодня — очередь пенсионеров.