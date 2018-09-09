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Московский листок

Еще раз о "третьем" пути

Опубликовано 09.09.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

капитализм рабство
Еще раз о "третьем" пути

Перво-наперво нужно послать лесом либероидных провокаторов. Расплодились чубайсовские «умники», называющие Путина и поныне чекистом. И таким образом оскверняющие коммунистическое государство в лице его правоохранительных органов пошлыми намеками на сегодняшние безобразия. Но это дешевый трюк, граждане соврамши!

Коль Путин нарушил присягу советского офицера и сотрудника КГБ – он предатель, лжедмитрий и тушинский вор. И никакого отношения к славной плеяде чекистов не имеет. А потуги в этом смысле рассчитаны на идиотов совсем уж бандеровского розлива. Наоборот, если бы настоящие чекисты сохранились, то олигархи бы... ну, дальше поголовный «экстремизм».

А вот вопрос о «третьем пути», затронутый в материале М. Калашникова «О социализме и его «религии», требует пояснений еще раз. Кстати, автор этих строк не совсем согласен и с комментарием редактора сайта. Но что доказывает, «левые» не догматики, а ищут истину в открытых спорах.

***

Наш футуролог считает ниже своего достоинства знакомиться с мнением самих социалистических партий по этому вопросу. К примеру, что значит, залетают какие-то «левые» на его блог?!.. Да если бы автор этих строк считался с залетами неадекватных «правых», то и не было бы времени на нормальную работу. Взять хотя бы тех же борцунов с «чекистской гебней» как кандидатов в психушку. Но поэтому и понятно, что нужно иметь дело с серьезными «правыми» типа Болдырева, Боглаева, Потапенко и так далее. А что, непонятно, что надо иметь дело и с серьезными «левыми»?!.. Те же Кагарлицкий, Бузгалин, Дзарасов сотоварищи не идеал в последней инстанции - но не отстают от М. Калашникова в понимании многих экономических реалий. Так что надо интересоваться хотя бы оказией, что думают настоящие «левые» насчет «третьего пути», и тогда многих проблем удалось бы избежать.

А в целом разговор пошел не с той печки с самого начала. Наш когнитарий выдумал вместо реального социализма черт знает, что – а потом на основании этой же чертовщины делает критические выводы. Это несерьезно. К примеру, просто-напросто не факт, что в Советском Союзе был социализм. А существует концепция, и надо заметить ради справедливости, не разделяемая частью «левых», отсюда и разногласия, но тем не менее - что Советский Союз не дорос до основ социализма, а остановился на первичной фазе «военного коммунизма». К примеру, доктор экономических наук Колганов, возможно, и воспротивится такой интерпретации его работ; но по их прочтении лично автор этих строк видит именно такую конструкцию, и нечего дурочку валять. А уж о знаменитых работах Дмитрия Валового и говорить нечего. Мужик буквально орет о «военном коммунизме» на каждой странице – но только не хватает мужества черное назвать черным, а белое белым. Проще говоря, если человек ведет себя как идиот, говорит, как идиот и выглядит как идиот – значит, он идиот. Так и здесь. Если экономика Советского Союза в книгах Д. Валового ведет себя как «военный коммунизм», говорит, как «военный коммунизм» и выглядит как «военный коммунизм» - значит, это «военный коммунизм».

А если это так – хотя бы предположим для гипотезы, что так – тогда всю критику обсуждаемой «религии» можно выкинуть в мусорную корзину. То есть, кто ж спорит, что не надо равняться на прошлый Советский Союз. Но совсем по другой причине – потому что надо строить уже реальный социализм. И даже спасибо нынешнему капиталу в какой-то мере, что приучает к этому хотя бы в смысле конкуренции, и о чем ниже.

А пока, и в частности, почему автор этих строк носится с идеей фабзавкомов и советских республик как курица с яйцом?!.. А потому что это обеспечивает самое главное – РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! Ни больше, ни меньше. Кстати, хочет М. Калашников иметь оные условия для его любимого мелкого бизнеса в пику олигархическому монополизму?.. Если хочет – то и рекомендуется читать далее.

Ни один нормальный социалист не отрицает необходимости экономического соревнования и распределения по труду. То бишь, когда автор указал небезызвестному Метику на абсурдность его уравнительных положений, тот мигом побежал прикрываться общественными фондами потребления. Но тогда, блин, сколько раз можно тыкать в одно и то же!?.. Общественные фонды не падают с неба, а берутся из высокой производительности, которая и создается эффективным стимулом по труду. Нет стимула – нет фондов. А если эффективность труда уже настолько велика, что человеку начхать на личное вознаграждение по обилию этих фондов – тогда причем тут социализм?!.. Это уже чистой воды коммунизм, и хватит софистикой заниматься. Но, разумеется, до такой производительности еще расти и расти. Надо хотя бы основы социализма построить.

Отсюда излишне приводить формулы, как высчитывается плата за трудовые, природные и производственные ресурсы при социализме. Все это высчитано лауреатом Ленинской премии Новожиловым сотоварищи, за что, собственно, и премия. Но главный принцип элементарен – не выполнил плановую норму рентабельности исходя из наличных фондов, и чем они больше, тем больше норма – возникает неплатежеспособность со всеми вытекающими последствиями. Тогда как капиталистическая корпорация платит налоги не с плановой, а с фактической нормы прибыли. Поэтому не попадает под банкротство в подавляющем большинстве случаев, и огромные ресурсы пропадают втуне. Лично автору нравится выражение М. Делягина, что капиталистические монополии «гниют». Неплохо подмечено. А вот социалистическая плановая норма рентабельности заставляет бороться с этим гноем ежедневно и еженощно. Конечно, есть специфика кредита и налогов, чтобы махинациями по этой части не уходить от неплатежеспособности; но это именно частности. Суть понятна.

А раз так, и чтобы не приводить конкретные процедуры советского государственного строительства, можно сказать кратко, что именно мощь фабзавкомов и советских республик позволяет контролировать федеральный центр для проведения твердых и решительных процедур неплатежеспособности. Но, тогда и очевидно, что это постоянное шило в задницу заставляет крутиться по-настоящему всех, начиная от кооператива и кончая крупным объединением, и тем самым внедрять научно-техническую революцию. Поэтому жесткое экономическое соревнование при социализме не отменяется – а, наоборот, интенсифицируется! НАСТОЯЩЕЕ социалистическое соревнование заставляет работать всех; поэтому и гниение фондов, как сейчас происходит почти в любой капиталистической монополии, исчезает.

А отсюда, во-вторых, происходит разумная кластеризация (формирование территориально-промышленных комплексов (ТПК)). И вообще, разумная кластеризация является основой основ всякой нормальной экономики и это настолько обширная тема, что как-нибудь в следующий раз. Но уже общий смысл понятен, что реальная неплатежеспособность убивает неэффективные инвестиции, но тогда и оптимизируются ТПК.

А отсюда, в-третьих, спрос становится требовательным и к научно-технической продукции. Кстати, насчет спроса. Казалось бы, уж спрос и связанный с ним маркетинг – альфа и омега капитала. Отнюдь! Извините, граждане, но вы еще не имели дело с настоящим социализмом. Само слово «социализм» от слова «социальность»; а социальность немыслима без всеобщего, требовательного, каждодневного и научного спроса. Именно всеобщим потреблением именно качественного продукта и создается эта самая развитая социальность. Поэтому «потребление» и «социализм» неразрывны, как сиамские близнецы.

Но начинать придется чуть-чуть издалека. Акционерная форма предприятия – а таковы почти все капиталистические монстры – отнюдь не гарантирует от бардака в сфере спроса. А во многих случаях и служит его причиной. Если акции находятся в руках институциональных инвесторов, - особенно это развито в Штатах в виде пенсионных фондов и инвестиционных трестов типа голдмансаксов с бандой, – то их интересует прибыль (дивиденды) здесь и сейчас. К примеру, им нужно платить ежемесячные пенсии, закрывать регулярные государственные долги-займы и тому подобное. Поэтому фонду начхать, что стратегические инвестиции – а они, как правило, самые эффективные – не дадут копейку сейчас, но дадут рубль потом. По барабану абсолютно, потому что нужны выплаты здесь и сейчас. Поэтому менеджмент акционерных обществ просто вынужден вести дела по принципу «копейка сейчас» и начхать на «рубль завтра». У них просто нет выхода. Но «копейка сейчас» и вынуждает к снижению научно-технического задела; и вынуждает ко всякой трехомундии типа заменить наклейку и орать о «новом продукте»; добавить пять грамм к килограмму и орать о «ребрендинге»; и так далее и тому подобное. Всякая опытная хозяйка расскажет вам столь огромную кучу историй о подобном очковтирательстве, что устанете слушать. Или мужики знают прекрасно, что перемена этикетки на бутылке водки зачастую не меняет ее вкус и крепость никоим образом.

Тогда как социалистическое предприятие является хозрасчетным государственным органом безо всякого местечкового акционерного диктата. Трудовой коллектив решил, к примеру, вложить столько-то средств для захвата рынка всерьез и надолго с соответствующим качеством продукта – и гнет эту линию безо всякой трехомундии выше. А отсюда и соответствующий научно-технический прогресс; и нормальный и здоровый спрос. Единственно, что может воздействовать на планы развития, так это гиперинфляция (девальвация) со стороны федерального центра и ставка рефинансирования со стороны госбанка. И здесь мы плавно переходим к следующему козырю подлинного социалистического соревнования.

Ах да, и еще стоит заметить, что рабочий где живет, там не гадит, и что абсолютно очевидно. Он просто вынужден делать хорошую продукцию по месту страны и жительства, потому что и сам будет потребителем, и его дети-родственники. Иначе те же соседи морду набьют в случае таракана в пачке творога. И более того, жена соседа работает в местном потребнадзоре, и поднимет хай до председателя исполкома, а тот накажет штрафом, и тому подобное. А акционер живет на Багамах и учит детей в Лондоне. Какое ему дело до подобного «ребрендинга» в каком-нибудь Урюпинске, когда он ходит в местный французский ресторан. Конечно, когда дело доходит до кипения по месту производства, надо принимать меры. Но пока дойдет, пока отойдет – прибыль тикает.

А теперь, и в-четвертых, чуть ли ни о самом главном – финансах. Ну, уж здесь буржуи якобы собаку съели. Мол, супер круто, когда смотришь на фасады многоэтажных банков. Ан нет. Солидные воры, может быть, и сидят за этими стеклами - а вот насчет солидных людей большой вопрос.

Но опять же чуть по порядку. Именно капиталистические монополии делают много бардака в общественных финансах. Про историю «Дженерал Моторс» в 2008-м, стоит надеяться, все слышали. То есть, когда подобная монополия оказывается под угрозой банкротства, то всемогущие лоббисты вынуждают государство спасать эмиссией, изменением налогов, удобной ставкой кредитования, девальвацией и так далее и тому подобное. Как говорят в Штатах, слишком большой, чтобы умереть. Но этот финансовый гнет ложится на плечи трудящихся и мелкого бизнеса в подавляющем большинстве случаев. То есть, остальные монополии поднимут цены и останутся при своих, свернув часть производства в крайнем случае до лучших времен – а доходы трудящихся и мелкого бизнеса, не обладающего такими возможностями, падают. Они вынуждены залазить в кредиты в ухудшенных условиях, и работать на износ, спасая обожравшихся монополистов. И тогда все эти роскошные банки – лишь логовища вампиров, сосущих народную кровь.

А при социализме это фактически немыслимо. Лоббисты крупных организаций будут повязаны, коль оные даже появятся, самой советской системой на базе, опять-таки, фабзавкомов и советских республик. Большинство советских депутатов продолжает работать по месту основной профессии, и может быть уволено фабзавкомом хоть за один день. Поэтому это большинство просто вынуждено бежать на очередную сессию или даже на внеочередной съезд и убирать меньшинство на штате в случае чего опять-таки достаточно быстро и согласованно. А тому это надо, тем более и как правило, с «нехорошим вниманием» прокуратуры и суда, которые подчиняются только Верховному Совету безо всякого идиотизма «разделения властей»?!.. Риторические вопросы.

Так что можно не сомневаться, что руководство на штате пошлет всех лоббистов к черту; и поэтому, наоборот, тот же средний и мелкий бизнес разорвет лоханувшегося монстра с большим удовольствием, но и с соответствующим исправлением ситуации и повышением производительности труда по случаю использования всех фондов. Поэтому рубль не падает в целом и общем, цены не скачут, ставки кредитования и налогообложения сохраняются, и все нормальные производители продолжают научно-технические программы. Конечно, есть еще внешний момент, но при грамотности руководства и с крепкой внутренней базой можно амортизировать и подобные крайности резервами, пошлинами, правильно выстроенным торговым и платежным балансом и пятое-десятое. Это уже, так сказать, оперативные вопросы.

А теперь главное. Если «Партия дела» хочет быть истинным защитником мелкого и среднего бизнеса, и даже крупного промышленного против компрадорских реалий нынешней России – то из всего вышесказанного уже видно, что точки соприкосновения между социалистами и сей партией явно можно найти.

***

Если уж автор этих строк осознает расклад выше, то подобных «левых» пруд пруди. Многие из них даже профессиональнее на порядок. Но если певец патриотической буржуазии не хочет иметь дело с таковыми намеренно, а хочет обращать внимание лишь на определенные... ну, скажем так, типы людей – это только его проблемы. А если все-таки имеется желание для настоящего разговора, то не стоит летать верхами. Такая невнимательность уже не очень красива. Потому что настоящие «левые» - и даже автор этих строк, и даже на этом сайте – заявляли много раз, что они не против «третьего пути» как такового. Вопрос в другом – на каких условиях.

Как уже замечено автором в комментариях к «религиозной» статье М. Калашникова, коль и «левые», и умные «правые» одинаковы в защите интересов хотя бы мелкого бизнеса, так что мешает-то?!.. К примеру, губернатор Левченко не трогает промышленный бизнес никоим образом, но борется с сырьевым. Между ним и Дерипаской весьма напряженные отношения. И даже между ним и Зюгановым имеются определенные трения из-за пассивности последнего. Так помогайте! Абсолютно никто не мешает. Пусть агент партии едет в Иркутск и наводит мосты через отдел программирования и тому подобное. Кстати, надо сказать без ложной скромности, что автор знаком лично, пусть и коротко, с Левченко; и внес свою скромную лепту в победу оного в известные времена. Поэтому знает прекрасно, каков тот «коммунист» на самом деле; но хотя бы таким макаром стоит начинать. А уж «Партии дела» с ее ресурсами тем более ничто не мешает.

Но если даже не нравится Левченко; выдвигайте своих кандидатов хоть в губернаторы, хоть в депутаты. Но тогда где ваши кандидатуры?!.. Не регистрируют?!.. Организуйте протестные митинги. Нужны люди с поддержкой «слева»?!.. Так куда идти, что делать, какие лозунги?!.. Звоните, работайте, предлагайте, а не сидите сиднем. Вы ведь сами ничего не делаете в смысле контакта, но ругаете «левых». Но это нелепо.

Какая там, к черту, «религия»?!.. Вот когда свергнем компрадорский режим, и возникнут противоречия. Но до этого еще работать и работать; а тот же мелкий бизнес, самозанятых, индивидуальное предпринимательство и так далее надо поддержать уже сегодня. Поэтому, вам, собственно, что надо конкретно-то?.. Денег у «левых» нет, что общеизвестно и не обессудьте. А если нужны голоса, манифестанты, наблюдатели, репостеры, экспертная поддержка – да пожалуйста. Только для чего?!.. Под какие конкретные кампании?!.. Переходите сразу к делу и не занимайтесь именно схоластической и религиозной мутью.



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