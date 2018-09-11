Моя революция

Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел я, но исполнить.

Матфей, 5:17

…Единодержавие мало-помалу обращалось в олигархию, увы! не достойных, а только более бесстыдных.

Н.Е.Врангель

Нужно понимание ситуации — беспощадное понимание. И вот когда будет в людях это нарастать, когда возникнет стремление жертвовать собою, только тогда и будет настоящее сопротивление.

А.А.Зиновьев

Тот факт, что ситуация в стране, в которую мы попали с нашими пастырями во главе, имеет только один выход, имя которому: революция, не видит только слепой. Более, чем сами простые граждане, это видят и понимают власти, всеми силами готовясь к грядущим социальным взрывам. Усиление полицейско-репрессивного аппарата, численный состав которого уже перевалил за количество военнослужащих российской армии; существенное льготное положение пенсионеров-силовиков по сравнению с обычными гражданами; относительно высокое денежное вознаграждение силовиков; первоочередное обеспечение специальными силами и средствами этих подразделений; постоянное ужесточение действующего законодательства в отношении демократических процедур и волеизъявления народа и т.д. говорят о том, что власть пытается адекватно оценивать отношение к ней большинства населения и работает на опережение.

Все эти «превентивные» меры стоят огромных средств и можно бы их направить на более нужные социальные цели и сбить, таким образом, накал протестных настроений? Но тогда придется наводить реальный порядок в стране, развивать экономику, создавать рабочие места, решать вопрос с олигархами, то бишь, с самими собой, и своими доходами, делать цивилизованными суд и выборы – получается сумма еще большая. Да к тому же не способны они к такой работе, как сказал один киноперсонаж: не такое у них воспитание. Так что дилемма между инвестициями в развитие страны и тратами на усиление репрессивного режима переходит в плоскость счетного порядка, где расходы на подавление выигрывают с огромным перевесом. Наглядный пример тому – последние инициативы власти по изменению законодательства о пенсиях, больше напоминающие их отмену, и увеличение НДС на 11% (да, именно более чем на 11%, а вовсе не на 2, как пишут в прессе, потому, что 2 – это процентные пункты, а не доля от 18. А долей, как раз, и будет 11 %). С другой стороны – увеличение расходов на так называемую национальную оборону, в том числе закупка новой техники и спецсредств для усмирения непокорных граждан. То есть грабеж народа для оплаты силовиков с целью подавления этого же народа.

Что за общество мы строим, где расходы на экономику всей страны сопоставимы с расходами на охрану кучки жуликов из-за страха за свои преступления перед собственным народом? Но если власть не в состоянии поменять народ, то народ в состоянии и обязан поменять власть.

Эта ситуация глубокого кризиса отношений власти и народа, когда вместо решения назревших проблем в результате действия самой же власти, последняя еще больше пытается усугубить положение народа и за его счет оттянуть дату развязки, которая неминуемо наступит по закону диалектики. Так вот, по этому самому закону, когда количество противоречий в обществе накапливается до определенного предела, при этом действующая власть не в состоянии их решать, а народ более не в состоянии с ними мириться, наступает, так называемый, перерыв постепенности или качественный скачок в политической и социально-экономической жизни страны, называемый революцией. То есть, революция происходит не от того, что этого захотели «злые большевики» или устроили не менее «злые американцы», а от того, что собственная власть окончательно потеряв чувство меры в воровстве в результате своей природной жадности и безнаказанности (а, по-другому олигарх не может – это тоже социальный закон), создали эти самые революционные предпосылки. То есть наши с вами олигархи и высшие госчиновники и есть главные отцы революции. Они готовят основу для революции, они ее взращивают, они ее закаляют в борьбе с самим режимом, они сплачивают ряды революционеров и делают революцию массовой. Они же потом и страдают от того, что сотворили… Конечно и Запад не стоит в стороне от того, что происходит в нашей стране и было бы наивно думать, что они не оказывают влияния на процессы, протекающие у нас. Но, тут как говорится: на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Поэтому Запад всегда будет стремиться к своей выгоде, если увидит ее в революционном процессе в России. А как иначе? Но, с другой стороны, так же наивно искать причину революции только лишь на Западе.

Причина революции всегда носит национальный характер, внешние силы же могут оказывать лишь известное влияние, но никак не решающее.

Почему же противоречия, назревшие в обществе, не могут быть сняты иным, кроме революционного, способом? Отношение народа к действиям своей власти носит реактивный характер, то есть, третий закон Ньютона о том, что действию всегда есть равное противодействие, применительно к социальной системе можно добавить еще и тем, что действие и противодействие разнесены между собой по времени. Второе всегда отстает от первого, поскольку у народа, особенно нашего, даже негативные новости вызывают запоздалую реакцию и состояние ожидания, надежду на то, что может быть все как-то само собой решится и обойдется. Поэтому власть, видя нейтральную или слабую реакцию народа, ошибочно считает возможным еще больше ухудшить и без того плачевное состояние миллионов граждан, поднимать ценны, вводить новые налоги и сборы, в то время как уже имеющийся гнет и запоздалая реакция населения на новые грабительские «реформы», объединившись вместе, рано или поздно выливаются в массовые революционные выступления. Таким образом, неспособность власти к верному анализу состояния общества, помноженная на неуемную жажду наживы, блокирующую инстинкт самосохранения, а также на свою полную безнаказанность по отношению к уже совершенным преступлениям, рождает ту самую революционную ситуацию, в которой оказывается простой народ, еще до конца не понимая своего положения и своей решающей роли. Поэтому наша задача на современном этапе, это приведение сознания наших граждан в соответствие с той общественно-политической обстановкой, в которой мы оказались по воле исторического процесса.

Теперь, понимая детерминированность такого социального явления как революция, нужно сформировать ее видение и особенности, вывести движущие силы и классовую расстановку.

Довольно часто слышу рассуждения о революции, строящиеся исключительно на исторических аналогиях, да еще сильно деформированных и извращенных современными буржуазными СМИ. Но, как известно, плохой командир всегда воюет прошедшую войну, это относится и к революции. Поэтому, могу успокоить - такой революции как была, уже никогда не будет, а будет такая, какой еще не было. И то какова она будет, зависти только от нас с вами. Поэтому, если и были ошибки прошлых революций, то в наших силах их не совершать в будущем. «Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор», - писал Генри Форд о традиции, действующей на его заводах. Точно так же нужно подходить и к социально-политическим процессам в обществе.

Чтобы понять, какую же революцию нам ожидать, нужно проанализировать классовый состав общества, выделить наиболее радикально настроенные классы или группы и кто им противостоит. Получается, что у нас сложилась довольно своеобразная классовая расстановка сил, совсем не похожая на ту, что была сто лет назад. Так, пролетариат (точнее промышленные рабочие, а еще точнее фабрично-заводская наиболее сознательная его часть) участвовал в Октябрьской революции в качестве основной движущей силы – авангарда, на него делался весь упор революции, его диктатура была призвана положить конец наемному рабству, он должен был взять в руки государственную власть.

Что мы видим сейчас. После тотального уничтожения национальной индустрии, когда, начиная с ельцинского периода, было закрыто около 80 тысяч промышленных предприятий, фабрично-заводской пролетариат растворился среди пролетариев других сфер деятельности и мелкой буржуазии, утратив, таким образом, только ему характерную особенность радикализироваться и организованно отстаивать свои права. Почему именно фабрично-заводской рабочий являлся авангардом и самым сознательным элементом в русской революции? Он идеально подходит в качестве материала для воздействия агитации и пропаганды даже при том, что иные социальные группы могли находиться под бОльшим давлением самодержавного гнета. Он ограничен стенами своего завода, локализован своей бригадой и имеет постоянные тесные отношения с другими рабочими. Он сплочен трудовыми отношениями, в его среде развита взаимопомощь, поддержка и классовая солидарность. Таким образом, агитация в таком коллективе идет более эффективно, координация действий более быстра и надежна. Согласитесь, если в семье один заболел гриппом, то вскоре заболевают все. Так происходит и при агитации - достаточно увлечь революционными идеями одного или несколько человек и через короткий промежуток времени об этих идеях узнает весь завод. Кто из читателей участвовал в избирательных процессах и агитировал за кандидатов в депутаты, знает, как тяжело и малоэффективно вести агитацию на улице, но когда вы находите в качестве сторонника, готового вам помогать, например, старшего по дому, то можно смело рассчитывать на то, что он принесет вашему кандидату дополнительно 50-70 голосов. А если это не пятиэтажка, а фабрика на несколько тысяч рабочих! Именно поэтому фабрично-заводской пролетариат наиболее подходил на роль лидера революции.

Сейчас у нас тоже остались еще и фабрики, и заводы, на них трудится около 15 млн человек. Но, если посмотреть, что это за предприятия, то выяснится, что львиная доля их относится к нефте-и газодобывающим, перерабатывающим, транспортирующим и обслуживающим сферам, а также к иным ресурсодобывающим отраслям. Предприятия же иных отраслей с высокой долей добавленной стоимости и последних степеней передела практически уничтожены полностью, точнее сказать – уничтожены сами отрасли. Случайно ли это? После развала СССР - одного из двух сверхержав, руководство нашей Раши решило вступить в дружную семью капиталистических стран, где довольно жестко определены границы мирового разделения труда, т.е. у каждой страны есть своя ниша в мировом производстве и нарушать эти правила не дано никому, ну или почти никому. Так вот, наше место нам определили в качестве «мировой бензоколонки» и поставщика иного сырья - это называется сырьевой колонией. Ну, хорошо, вступили в мировой рынок, ВТО, начали действовать, но что-то все же идет не так. Что именно? Себестоимость нашего сырья слишком высока. Точнее, ее можно снизить, не ухудшив качество товара и, тем самым, увеличить прибыли отечественных и мировых капиталистов.

Из чего складывается себестоимость товара на внутреннем рынке? Из затрат на сырье, материалы, энергию, заработную плату и т.д. В масштабе предприятия – да. А в масштабе страны? Смотрите. У нас только пенсионеров более 30 млн человек. А есть еще учителя, врачи, армия и полиция и т.д., т.е. бюджетники в количестве еще более 35 млн человек. Их тоже надо содержать. Куда же их деть, если вся индустрия разрушена, предприятия закрыты, вот и сели они на шею госбюджету. Теперь смотрим, что же такое, госбюджет? Для начала определим, что такое - государство. Государство, это кучка чиновников разного ранга, руководящих и исполняющих функции по обеспечению жизнедеятельности общества: министерства, ведомства, армия, полиция, здравоохранение, образование, социальная сфера и т.д. И у всего этого хозяйства есть свой бюджет (свод доходов и расходов), который и является государственным, т.е. по факту принадлежащим этой кучке чиновников, которые им распоряжаются по своему усмотрению. Основная и, пожалуй, единственная задача любого государства – обеспечение интересов того класса, который стоит у власти. Интересы эти обеспечиваются всем арсеналом государственных средств, в том числе и силой. Точно так же расходуются и средства бюджета – в интересах властвующего класса. У этого класса есть только один интерес, вытекающий из основного закона капитализма – получение прибыли всеми возможными способами, в том числе и путем «распила» бюджета. Основной источник прибыли у нас – это экспорт сырья. Но часть этой прибыли в виде налога, должна идти в бюджет, для того, чтобы содержать бюджетников и выполнять социальные обязательства, о чем я писал выше. Получается, что мы все, за исключением 15 млн работников нефтегазовой отрасли, являемся балластом экономики и одним своим существованием снижаем им прибыль, требуя пенсий, пособий и заработной платы в бюджетной сфере.

Что делает капиталист с излишним персоналом? Увольняет. А что ему делать с населением в количестве более 100 млн человек? Уволить их нельзя, а вот сократить численность можно, постепенно, используя нехитрые приемчики. Теперь вы понимаете, почему у нас за последние 10 лет сократилось на 28 тысяч количество поликлиник и больниц. Вот поэтому вполне логично и естественно у нас гробится сфера здравоохранения, если смотреть на ситуацию глазами правящего класса. То же касается и пенсионной реформы. Чем меньше они заплатят пенсий, тем больше денег останется в бюджете для распила (ведь уже сейчас пенсионный фонд дефицитен и ровно половина его доходов формируется за счет бюджетных трансфертов на сумму около 4 трлн рублей). То есть власть вынуждена практически из своего кармана доплачивать пенсионерам ежегодно целую кучу денег. Кроме того, на социальные программы в бюджет заложено более 5 трлн рублей и это не считая расходов на образование и здравоохранение – еще почти один триллион.

Мне иногда возражают, что бюджет формируется из наших с вами налогов и, значит, это наши деньги. Знаете, как говорят в определенных кругах: деньги ваши – стали наши. Все что попало в бюджет, а мы выяснили выше, что это, по сути, собственный карман правящего класса, то эти деньги уже не ваши, и вам их платят в виде пенсий и зарплат постольку, поскольку разом прекратить выплаты опасно – бунта они не хотят. А вот постепенно уменьшать выплаты, одновременно повышая налоги, цены и снижая заработную плату – это они делают постоянно, приучая граждан к тому, что сегодня они получат меньше, чем вчера, а завтра меньше чем сегодня. Пока это у них получается довольно хорошо, даже отмена пенсий проходит относительно спокойно.

То, что я описал выше, фактически является системой массовой эксплуатации граждан всей страны совокупным капиталистом под названием Государство. Что такое эксплуатация? Это когда у вас забирают больше, чем дают взамен. Если на предприятии рабочий произвел новую стоимость в 100 единиц, а ему заплатили в виде зарплаты только 10, где остальное присвоил капиталист – это и есть эксплуатация¸ т.е. неравнозначность обмена. Тоже самое мы наблюдаем и при выплате пенсий, когда всю свою трудовую жизнь работник платил в пенсионный фонд, а потом, при выходе на пенсию не получит и десятой доли своих пенсионных накоплений, если вообще доживет до пенсии – это и есть эксплуатация населения со стороны своего государства.

Таким образом, в нашем обществе сформировалась довольно своеобразная ситуация, характеризуемая следующим.

1. Свой народ стал обузой для государства и задача последнего - уменьшить его численность, что сильно смахивает на целенаправленный геноцид своего народа со стороны власть имущих. Но, здесь надо четко понимать, что господствующий класс осуществляет геноцид народа вовсе не потому, что испытывает к нему ненависть, просто это один из способов уменьшить затраты бюджета, вот и все. Так, барабанщик лупит по барабану не потому, что ненавидит свой музыкальный инструмент, просто он таким способом извлекает звуки, а капиталист – извлекает прибыль. Как говорится: ничего личного. Поэтому борьба с конкретным капиталистом бессмысленна, если за ней не стоит борьба со всей людоедской системой.

2. Государство превратилось в совокупного капиталиста, эксплуатирующего все население страны, т.е. является «эксплуататором первого уровня», за которым следуют эксплуататоры в виде корпораций.

3. Из первых двух пунктов вытекает и классовая расстановка сил: с одной стороны это класс имущих, владеющий практически полностью всей производственной и ресурсной базой в стране, являющийся конечным бенефициаром в масштабе всего народного хозяйства и владеющий, к тому же, всей полнотой государственной власти. Его доля в населении страны примерно 0,1 процента или 140 тысяч граждан.

С другой стороны – это все остальные граждане, ощущающие на себе эксплуататорский гнет и подвергающиеся государственному геноциду, но в силу определенных обстоятельств (о которых мы расскажем далее) имеющих разную степень лояльности действующей власти.