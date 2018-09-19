Это будет революция нового типа

Моя революция (начало)

Еще одна особенность текущего момента заключается в том, что индустриальный пролетариат, ранее выступавший в качестве революционного передового отряда, сегодня является скорее реакционной силой. Это является следствием того, что этот самый индустриальный пролетариат работает на государственных или полугосударственных предприятиях топливно-энергетического комплекса либо на предприятиях оборонной промышленности и других госмонополий, где у государства есть возможность платить зарплату, пусть и невысокую. Но, учитывая огромный уровень безработицы, от 10 до 15 миллионов человек (эти мои оценочные данные), даже невысокая, но стабильная зарплата служит тем инструментом коррумпирования рабочего класса, который позволяет купить их лояльность на выборах и неучастие в протестных акциях. Понятно, что когда иссякнут иные возможности ограбления населения, государство возьмется и за бюджетников, и за тех, кто работает на госпредприятиях, но это будет в недалекой, но все же перспективе.

А что делать тем, чьи предприятия закрылись или подверглись рейдерской атаке, кто потерял работу, утратил пенсию и не имеет никаких жизненных перспектив?

Таким образом, первая самая революционная группа на сегодня состоит из тех, кто потерял свой бизнес и работу; молодежь, не имеющая возможности карьерного роста ввиду тотального кумовства и отсутствия социальных лифтов; представители малого и среднего бизнеса, ощущающие на себе все прелести повышения налогов, тарифов и цен на сырье и материалы, постоянно находящиеся под риском потери бизнеса в результате рейдерства или банкротства. Примерное число этой группы – 35 миллионов человек.

Вторая группа, схожая по количеству, которую можно условно назвать «нейтральной», состоит из части рабочих госпредприятий и бюджетников.

Третья группа, лояльная действующей власти, состоит из представителей силовых структур и пенсионеров, общей численностью примерно 40 миллионов человек, где силовиков порядка 4 млн человек.

Все эти группы можно объединить в класс эксплуатируемых со стороны государства.

Последняя группа, которая составляет отдельный эксплуататорский класс, состоит из представителей высшего чиновничества, олигархата и членов их семей, владеющих более 80% национального богатства страны. Этот класс, по сути, и составляет высшую иерархию нашего государства. Их общая численность, примерно, 140 тысяч человек.

Какой же образ революции можно себе представить, исходя из этой классовой расстановки? Социологи говорят, что та общественная идея, которая может набрать хотя бы 10% сторонников, имеет все шансы на успех, т.е. критическая революционная масса в 14 миллионов человек вполне сможет начать и успешно завершить новую русскую революцию, придя к власти. Но, можно ли считать успешной революцию, только лишь потому, что восставший народ взял власть в свои руки? Вон на Украине народ восстал, прогнал жуликов, а на их место пришли новые - такие же жулики, да еще к тому же фашисты. Это даже не шило на мыло, тут гораздо хуже вышло. То есть группа ловких ребят, тесно связанных с властью, поддерживаемая из-за рубежа, воспользовавшись народным возмущением, скинула действующую законную власть и сама заняла ее место. Это революцией не считается, это обычный дворцовый переворот. Подробно об этом я писал в статье «Майдан: не волнуйтесь и не надейтесь».

Что же может быть залогом того, чтобы в результате нашей революции, к власти опять не пролезли всякие ельцины со своей шоблой, как в 91-м? А для этого наша революция не должна стать чьим-то очередным «проектом». Это должен быть только наш собственный проект. А значит, нам нужно создавать новую теорию развития общества, основанную на строгом научном подходе и соответствующую реалиям сегодняшнего дня; организовывать революционную партию; формировать сторонников, создавая Народные советы на местах; вести разъяснительную и пропагандистскую работу; организовывать уличные акции, забастовки, участвовать в выборах всех уровней и т.д., т.е. вести систематическую классовую борьбу на всех фронтах: в идеологии, в экономике и в политике. В процессе реальной классовой борьбы, и только в борьбе, родятся новые лидеры сопротивления, идейные, умные и смелые. И, чем сильнее будет борьба, тем надежнее и смелее будут лидеры. Вот смотрите: сейчас нет борьбы – нет и лидеров. И самый главный залог успеха нашей революции - это массовость. Только миллионы и миллионы восставших масс смогут обеспечить не только победу в революции, но и выдвинуть из своих недр реальных вождей революции, проверенных временем и испытанных в классовой борьбе. Только восставшие миллионы смогут предостеречь новое революционное правительство от случайных ошибок, а, в случае необходимости, – сменить вождей на новых.

Массовость нашей революции обеспечит максимально возможный мирный переход власти и, чем больше революционная масса, чем лучше она организована и более сознательна, тем менее драматично будет происходить смена режима.

И может быть самое главное. Та революция, о которой я говорю, будет иметь еще одно очень важное отличие от всех предыдущих. Если иные революции шли вразрез с действующим законом, то наша революция будет идти в строгом его соответствии, пусть даже это «их» закон. Больше того, одним из революционных лозунгов будет: «Единственный источник власти – это народ!» Собственно, мы будем следовать статье 3 Конституции, по которой народ – единственный носитель власти в стране и только он может проявить свою волю непосредственно, например, на выборах, на референдуме или просто на уличной акции прямого народного волеизъявления. Поэтому, ни о каком восстании не может быть и речи. Как народ – источник власти может восстать против себя самого? При этом, народ может и должен выразить свою волю непосредственно, если видит что руководители страны не справляются со своими обязанностями. Но, чтобы, воля народа была действительно таковой – проявление ее должно носить массовый характер – это залог нашей легитимности - миллионы граждан должны выйти на улицу в поддержку своего решения в отношении смены власти в стране.

Только массовость позволит склонить на сторону революции колеблющиеся общественные группы и тогда те силы, которые были призваны защищать воровскую власть от народного гнева – встанут на защиту революции и предотвратят гражданскую войну.

Только массовость даст гарантию того, что дело революции не будет извращено, что во власть не смогут пройти случайный люди, преследующие свои собственные, а не народные интересы.

Только массовость позволит обеспечить сменяемость власти, как в отведенное время, так и досрочно.

Только массовость позволит сформировать народные институты власти, суда и милиции.

И только массовость - народное долевое владение собственностью ключевых и стратегических отраслей, землей и недрами, установленное законом и юридически оформленное, защитит от появления очередных охотников до новой приватизации.

Это будет революция нового типа, действительно народная революция, которая устранит основы олигархии и эксплуатации; вернет незаконно приватизированную государственную собственность в общенародное пользование и владение; обеспечит высокие темпы развития экономики, опираясь на внутренний рынок и собственные ресурсы; даст зеленый свет малому и среднему бизнесу; определит главной целью деятельности и критерием эффективности работы государства не рост количества миллиардеров-олигархов, а реальный рост благосостояния каждого гражданина; установит новые моральные ориентиры, когда самым уважаемым человеком будет не жулик и вор, а человек труда.

Новая русская революция будет непобедима, если подавляющее большинство граждан скажет: Это моя революция!