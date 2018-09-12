Юридические идиоты и Меняйлов с раввином

Конечно, меня можно обвинять в том, что я чуть ли не каждую вторую статью пишу об идиотах. А что делать? Молчать об этом? Чтобы и мои читатели привыкали к идиотизму и сами становились дебилами?

Ну, к примеру, если СМИ заполнят информационное пространство своим идиотизмом о том, что дважды два равно пяти, а ты будешь проходить мимо этого идиотизма без реакции, то ведь со временем и твои читатели мало того, что забудут таблицу умножения, они вместо этой таблицы будут знать, чёрт знает, что. И при этом будут уверены, что они знают то, что обязан знать умный человек.

В области юриспруденции - в области понимания законов - наибольшими идиотами, безусловно, являются «государственные деятели» - депутаты, сенаторы, министры и прочие «замещающие должности». Эти лица вообще не понимают то, за что голосуют и что подписывают, причём, открыто всем объясняют, что им и не требуется понимать, поскольку они голосуют и подписывают, «как начальство скажет». Почему, избранные народом, и обязавшиеся служить народу лица, после избрания служат начальнику, - они объяснят тем, что «а как иначе»?? В каких-то относящихся к юриспруденции конкретных делах (скажем, в вопросах, поступающих в письмах избирателей), которые эти «деятели» обязаны решать, они тоже ничего не соображают, поскольку при собственной тупости полностью доверяют своим помощникам-юристам.

В это трудно поверить, но ещё меньше депутата юриспруденцию (суть законов) знают полиция, следователи, прокуроры и судьи - те, кто эту юриспруденцию как бы учили на юридических факультетах. Вам любой адвокат скажет, что эти преступные дебилы не выносят упоминаний о Конституции, правда, объяснят это тем, что полиция, следователи, прокуроры и судьи, якобы, хотят её нарушать. Да они не хотят ничего - эти дебилы вообще не знают, что это такое - Конституция. Они в своей работе запомнили несколько статей процессуальных кодексов (да и то, без понимания, что эти статьи требуют), научились писать упоминания о них в своих постановлениях, решениях и приговорах, - и им этого достаточно.

Сегодня этот пример уже нельзя считать удачным, поскольку массы никогда не видели баранов, но эти «юристы», как бараны - их научили входить в определённые ворота - вот они в эти ворота и входят. В другие ворота, даже ведущие в этот же двор, они не пойдут. Так и эти судьи, прокуроры и следователи - на ту же Конституцию они пялятся, как бараны на новые ворота.

Вот смотрите. В 2010 году Прокурор Москвы Сёмин, вернее, две его помощницы-подполковницы, требуя запретить АВН, в своём представлении в суд написал:: «…главная цель межрегионального общественного движения «АВН» по организации референдума для принятия поправки к Конституции РФ и закона «О суде народа России над Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации» противоречит Конституции РФ, подрывает основы конституционного строя и направлена на его насильственное изменение, нарушает целостность Российской Федерации, воспрепятствует законной деятельности государственных органов, что в соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» признается экстремистской деятельностью».

То есть, этот юридический идиот, вместе со своими идиотками был уверен, что организация референдума - это насильственное изменение основ конституционного строя. В суде выяснилось, что обе прокурорские помощницы-подполковницы не знают, что такое «основы конституционного строя» - не знают, что это первая глава Конституции РФ. Судья Мосгорсуда Казаков, слушавший дело, совершил преступление против правосудия и самостоятельно заменил идиотское требование прокурора собственным требованием - обвинил АВН в распространении экстремистских материалов и за это запретил, хотя, повторю, в распространении экстремистских материалов прокурор Сёмин АВН не обвинял.

Проходит пять лет, преступная мразь, которую Бастрыкин устроил к себе для воровства, - полковник Крамаренко и генерал Дрыманов - дает указание майорше следователю Талаевой сфабриковать дело против ИГПР ЗОВ. Та берёт судебный (юридический) документ - судебное решение Казакова и, не понимая, что в нём написано, тупо воспроизводит в постановлении о возбуждении уголовного дела против ИГПР ЗОВ старый идиотизм прокурора Москвы Сёмина. Она возбуждает дело за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом».

Заметьте, что я ведь в пример не привожу какие-то юридические тонкости, я пишу по-крупному - о неспособности полиции, следователей, прокуроров и судей понимать законы и юридические документы.

И хотя тварей Крамаренко и Дрыманова арестовали, но майорша Талаева стала подполковницей. А чему удивляться? В среде юридических идиотов, честному и умному юристу нет места, а подлый идиот там среди своих. Подлый идиот в «правоохранительных органах» Рашки обречён на успех.

Сейчас сплошным потоком идут сообщения об арестах и осуждениях «экстремистов». В 2015 году по «экстремистским» статьям было осуждено 483 невиновных, в 2016 - 540, в 2017 - 604. Тварям в этих «правоохранительных органах» Рашки нужно отчитаться перед начальством о своей работе, вот и они гребут всех подряд - и пенсионеров, и пионеров, и психически неадекватных.

Но повторю, что эти аресты и осуждения производят дебилы в СК, прокуратурах и судах, посему, чтобы самому не быть дебилом, нужно понимать, что именно они вам сообщают о своих подвигах.

Во-первых, повторю то, о чём уже писал и писал, - если люди арестованы не за агитацию и пропаганду, то это фашистский произвол, поскольку Конституция устанавливает полную свободу слова и запрещает только пропаганду и агитацию определённых видов деятельности.

Во-вторых, эти твари в «правоохранительных органах» Рашки не знают и своих собственных, фашистских законов. Это твари в «правоохранительных органах» Рашки даже фашисты во вторую очередь, а в первую - это юридические идиоты. И это надо помнить.

То есть, если вы в СМИ читаете, что «следователи нашли признаки экстремисткой деятельности» в деятельности кого-то, то это значит, что СМИ вас обманули. Эти идиоты в «правоохранительных органах» Рашки сами не способны ничего найти. Находят «признаки экстремисткой деятельности» подлые учителя русского языка, которых под видом «лингвистов» эти следователи и судьи нанимают для этого «поиска». Нанимают за, примерно, 100 тысяч рублей за каждую «экспертизу» - за каждого посаженного в тюрьму.

Правда, поскольку речь идёт о «правоохранительных» идиотах, не способных прочесть, что написано в элементарных текстах на русском языке, то они не способны прочесть и то, о чём написано в заключениях этих нанятых ими неудавшихся учителей русского языка. Им важно, что «эксперт» был, а что этот эксперт написал, они не бум-бум!

Вот смотрите.

«Судья Московского городского суда Фисенко Е.В., изучив кассационную жалобу адвоката Чернышова А.С., поданную в защиту осужденных Мухина Ю.И. и Соколова А.А., о пересмотре приговора Тверского районного суда г. Москвы от 10 августа 2017 года и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 декабря 2017 года, установила:», - и далее: «В кассационной жалобе адвокат Чернышев А.С. выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями… так как деяния, совершенные Мухиным Ю.И. и Соколовым А.А. заведомо не являются противоправными, так как не подпадают под действия ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Судья описала доводы адвоката, а в чём их смысл? Дело в том, что ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» не считает организацию референдума экстремистской деятельностью, мало этого, этот закон считает экстремисткой деятельностью воспрепятствование организации референдума. Простите за длинную цитату, но ведь сами вы этот закон искать не будете, а часть 1 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» установила:

«1) экстремистская деятельность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг».

Всё! Это список исчерпывающий, другой экстремистской деятельности нет! И как вы увидели из этого списка, воспрепятствование праву на участие в референдуме является экстремизмом. Если это понятно, то движемся далее.

А далее, судья Московского городского суда Фисенко Е.В. «устанавливает»:

«Вывод суда о виновности Мухина Ю.И. и Соколова А.А. в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, достоверность которых сомнений не вызывает, а именно:», - и далее переписано обвинительное заключение Талаевой, в том числе и такое «доказательство»: «заключениями лингвистических судебных экспертиз и комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы».

Соответственно: «Судом сделан обоснованный вывод о том, что деяния, совершенные Мухиным Ю.И. и Соколовым А.А., являются противоправными и подпадают под действие ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», о чем, помимо прочего, свидетельствуют заключения проведенных по делу лингвистических экспертиз».

А вот, что именно нашли эти экспертизы. Заключения эксперта №643 э/2:

«Исходя из содержания текстов «Наша цель», «Цель Армии воли народа...» и «Что такое АВН, или Цель Армии Воли Народа», ИГПР «ЗОВ» и «АВН» преследуют цель внести решением референдума изменения российское законодательство, а именно принять поправку/поправки к Конституции России и Федеральный закон, которые бы наделяли россиян правом определять дальнейшую судьбу президента и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания после истечения срока их полномочий (см. выделения цветом фона в Таблице 3). Эти изменения, согласно текстам, позволят гражданам России обеспечить соблюдение своих прав и поддержание достойного уровня жизни».

Во-первых, это заключение эксперта доказывает, что все фабрикаторы дела против АВН и ИГПР ЗОВ, включая судью Московского городского суда Фисенко Е.В., это преступники-экстремисты, поскольку они воспрепятствовали праву и АВН, и ИГПР ЗОВ на участие в референдуме. Во-вторых, эти преступники не способны понять, что написано в заключениях эксперта, иначе они бы на его заключение не ссылались.

Правда, понимать, что написано в заключениях эксперта, судьям и не надо. При полной безнаказанности фашистов в Рашке, судьям вообще ничего понимать не надо. Если в качестве судьи назначите дуру, то она не будет понимать, что в суде происходит, соответственно, обвинению не придётся с ней конфликтовать и делиться взятками. В этом и причина идиотизма всех правоохранителей - суды покрывают любую их тупость и престьупления.

Представьте, что завтра бы этих «правоохранителей» начали бы наказывать за такие, заведомо неправосудные деяния, какие они сегодня безнаказанно творят. Так их бы уже сегодня к вечеру вымело бы из всех правоохранительных органов. Тупые-то они тупые, но ведь не до такой же степени!

Остановлюсь на «этой оптимистической ноте», чтобы дать комментаторам обсудить представленные мысли, а о Меняйлове и раввине будет в окончании.

(окончание следует)