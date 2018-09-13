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Московский листок

Метакультурология: на меня опять упало яблоко

Опубликовано 13.09.2018 автором в разделе комментариев 1

культура ихлов яковенко
Метакультурология: на меня опять упало яблоко

(но голый по Сиракузам не бегал)

Как я неоднократно писал, в основе моей аналитической методологии следующая иерархия уровней когнитивности: культурологические вопросы разбирать с точки зрения психологии; социальные процессы оценивать с точки зрения культурологии, а политику анализировать как проекцию социальных изменений.

Что же касается трансформации массовой психологии, то она следствие того, что проф. Игорь Яковенко (Igor Yakovenko) называет «динамико-структурными изменениями» на цивилизационном или субцивилизационном уровнях, а я – «фазовыми переходами», которые я воспринимаю как аналоги физических, химических и кибернетических процессов.

Например, обязательная зеркальная симметрия вихревых потоков при топологических фазовых переходах и топологических фаза материи» (Нобелевская премия по физике за 2016 год Майклу Костерлицу, Дэйвиду Таулессу и Данкану Холдейну) стала для меня объяснением обязательной политической биполярности (расколов) при любой социо-исторической динамике.

А совсем недавно выясненная причина симметричных узоров на лунном грунте (следствие воспроизведения исчезнувшего миллиард лет назад магнитного поля Луны из-за разрушения пород, освободившее давным-давно намагниченные металлические микровключения) идеально объясняет внезапное проявление в культуре при её глубоких кризисах архаических социальных паттернов – то, что я называю «голограммой прошлого» или «цивилизационными архетипами».

Что же касается кибернетического подхода, то я его применяю, градуируя культуру («цивилизационную матрицу», например – советский или петербургские периоды российской истории) от её «фундаменталистского» ядра до максимально открытой поверхности, отвечающей за конвенцию культурных потоков.

Применительно к советскому периоду - это идеологический диапазон от сталинистов до либералов-западников.

При этом, «исторический авангард социума» - это завязь будущего фундаментализма. Поэтому «авангардисты» («щупальца будущего» в моей терминологии, взятой у Стругацкий, где их олицетворяли «гадкие лебеди» - воспитанники мокрецов) всегда более резкие и политически некомфортные по сравнению с «арьергардистами» уходящей культуры.

Более того, в «прекрасной России будущего» нынешние её «завязи» будут самыми худшими в морально-политическом плане – фундаменталисты, они такие – регидные фанатики и «манихеи».

(А ведь 27 лет назад нынешняя притча во языцах Золотов был настоящий герой – даже без символического бронежилета стоять рядом с выступающим Ельциным на танке – открой огонь снайперы КГБ [а это произошло при любом латиноамериканском варианте путча], то Золотов упал бы первым, а уже потом Русский Альенде – Ельцин… Так и лидер профсоюза кубинских военных сержант Батиста поднял мятеж против насквозь коррумпированной диктатуры, крича около казарм: «¡Por los derechos humanos!» - «За права человека!»).

Но главная моя новая мысль том, что знаменитые 7 периодов цикла исторической инверсии Российской истории А.С.Ахиезера (всего по Александру Самойловичу их три – досоветский, советский и послесоветский, я же делю досоветский период на допетровский и петербургский) - это фрактал общей периодизации истории Большого Запада, начиная с древнего Египта, Вавилона, Персии и Эллады…

Вот ГЛОБАЛЬНЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕРСИОННЫЙ ЦИКЛ А.С. АХИЕЗЕРА

I. Соборно-вечевой идеал.

II. Господство раннего умеренного авторитаризма

III. Новая государственность и господство идеала всеобщего согласия

IV. Крайний авторитаризм и зрелость раскола

V. Поздний идеал всеобщего согласия и либерализм

VI. Поздний умеренный авторитаризм
VII. Соборно-либеральный идеал (и новая катастрофа)

Теперь представим его так.

1. Период военной демократии, вождичество.

2. Дворцовые культуры («универсальные монархии» Тойнби).

3. Аристократическо-монархические или жреческо-монархические системы (вариант – римская и греческие и карфагенские полисные аристократические республики).

4. Цезаризм. Иродизм. Эллинистские царебоги, включая византийских василевсов.

5. Сословно-представительские европейские королевства и феодальные городские республики, Средневековье Руси.

6. Абсолютизмы Раннего модерна.

7. Либеральный конституционализм и тоталитарная реакция (её ослабленной разновидностью можно считать «империалистическую» олигархию корпораций).

Таким образом мы видим всемирно-историческую последовательность из чередования 4 периодов «горизонтализации» социумов и 3 периодов «вертикализации», которая фрактально повторяется в истории субэкумен (локальных цивилизаций) и субцивилизаций (полюсов субэкумен или системно связанных групп родственных культур).



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
//// написал 13.09.2018 10:34

В смысле три в вертикали и четыре в горизонтали?
Ну давайте попробуем понять Ваши фрактали.
..................1..........................
..................2.....................,....
..................3..........................................1234.........................
Что получается?
11,12,13,14.
21,22,23,24.
31,32,33,34.
Приводим к простым числам.
2,3,4,5
3,4,5,6
4,5,6,7
Имеем трехчлен 555.
Двучлены 33,44,66.
остаются 2 и 7.
Вы читали в том же Зогаре как трое приходят к четырем?
Очень интересно))))
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