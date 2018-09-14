Образование как услуга и ее последствия

«Мать школьника, увидев отпечаток ноги на его груди, написала заявление в полицию ... Согласно материалам дела, ребенок подвергался насилию по меньшей мере 12 раз. Чхау Кхинь-ин избивала, пинала и щипала ученика, также распыляла ему на лицо моющее средство. Кроме того, она заставляла его вставать на колени и била головой о парту». 12/09/18 «Лента.Ру».

Ученик избит, учительница признана виновной и теперь ей грозит до трех лет тюрьмы. Но не буржуазный суд, не тем более буржуазная газета не говорят нам о главном: об истинной причине случившегося.

Новость подана так, будто бы учительница была слишком рьяная, оттого и проделала все описанное с нерадивым парнем: «Ответственный учитель избивал школьника за не сделанную домашнюю работу» – таков заголовок и смысл буржуазного подхода к случившемуся. Но это не так. В статье мельком говорится, что учительница не абы какая, а «частная преподавательница» (= частная предпринимательница). Да и парень не из бедной семьи, раз деньги на репетиторов есть. Итак, сын мелкобуржуазных родителей видит, что достаток в семье добывается без особого труда «предков»; в то же время, он наверняка видит, как горбатятся родители бедных учеников, которые обычно старательно учатся (образование для них – единственный видимый путь вырваться из нищеты). Ребенок теряет интерес к учебе и развитию, желая заниматься «любимыми» (пропагандируемыми буржуазным обществом) вещами: это может быть аниме, видеоигры и прочие средства ухода от реальности. Мелкобуржуазные родители оскорблены, как же так, «статус» семьи летит под откос. И решают купить сыну образование. Торговцем данной услугой выступает «частная учительница» (репетитор, как принято говорить в России). Из статьи мы узнаем, что она имеет статус «ответственного учителя». Что это значит при капитализме? Это значит, что услуга быть оказанной «качественно» (т.е. дороже) и плевать, что процесс образования – двухсторонний. Но объективная ситуация не меняется от того, что услуга «качественная». Занятия не приносят пользы, мелкобуржуазный сынок продолжает плохо учиться, так как в его окружении торжествуют совсем другие ценности (зачем учить? ведь можно все купить, как «предки» купили эту учительницу, например). Родители, на правах заказчика услуги, требуют от частного предпринимателя обеспечить качество оплаченной услуги. Учитель, поставленная буржуазным обществом в положение необходимости торговать своим трудом, не находит иного способа принуждения парня, кроме физического насилия. Буржуазия всегда прибегает к насилию, когда другие средства не оказывают желаемого действия. А в капитализме именно буржуазия, пользуясь своим господством, диктует свое поведение в качестве формального (юридического, закрепляя свое право насилия пролетариата законом) и неформального (морального) эталонов. Поэтому учительница именно так, а не иначе, обошлась со своим «непутевым» учеником.

Факт в том, что если бы материальное обеспечение учительницы не зависело от товарно-денежных отношений, то в таком обществе господствовали бы совершенно иные ценности (модели отношения людей), и, следовательно, учительница бы никогда не прибегла к подобным мерам воздействия на ученика. Пример тому СССР и другие социалистические страны. С другой стороны, при капитализме образование всегда сопряжено с насилием (вспомним хотя бы методы воспитания юношества в России, «которую потеряли буржуи», и регулярные сообщения о жестокости в сфере образования сегодня из всех стран буржуазного мира, один из примеров которой мы только что рассмотрели).

Итак, причина поведения ученика и учительницы одна – это капитализм. Ребенок копировал то, что видел вокруг себя (естественно, не понимая происходящее в причинно-следственных связях). Учительница гналась за наживой, вполне возможно, не имея других источников обеспечивать себя; да и как ей было не гнаться, когда нажива сегодня возведена в культ всем буржуазным миром, а насилие в таком обществе всегда было, есть и будет наиболее эффективным средством достижения заветной мечты. Ей пригрозили отказом от услуг, это обернулось бы потерей статуса «ответственной учительницы», что, в свою очередь, отразилось бы на доходах учительницы.

Поэтому, товарищи, пока буржуазия вещает нам о рынке, эффективности и мотивации – подобные случаи будут происходить во всех сферах жизни нашего общества. При необузданном товарном производстве – в товары превращается абсолютно все, что окружает человека, а не только результаты материального производства. Образование, медицина, правосудие, семья, любовь, мораль, сам человек в конце концов, – все превращено буржуазией в товар!

И только мы, наемные работники, возмущенные тем, что плоды нашего материального и умственного труда служат не нам, а отнимаются у нас буржуазией и используются ей в качестве товаров против нас – способны положить конец этому не кончающемуся кошмару! Опрокинув диктатуру капитала и установив на ее месте нашу пролетарскую власть, мы способны уничтожить буржуазное общество со всеми его мерзкими проявлениями. И тогда любой труд человека будет полезен всему обществу, и как следствие, полезен каждому члену социалистического общества.