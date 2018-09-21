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Московский листок

Сделайте нам дизлайк

Опубликовано 21.09.2018 автором в разделе комментариев 0

суд закон
Сделайте нам дизлайк

Напуганный валом фабрикуемых дел по лайкам и респостам и уже созданной машиной фабрикации доносов (организация МВД молодёжных дружин для траление соцсетей), Пленум Верховного суда принял постановление о внесение изменений в Постановление Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

Попытаюсь, разъяснить, насколько понял, смысл юридических инноваций. Прошу извинение за капслок.

В первый пункт этого постановления будет добавлен абзац, который обращает внимание судов на то, что «гарантированные Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми актами свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом могут быть ограничены только в исключительных случаях». 
Исключениями могут быть лишь защита конституционного строя, нравственности, обеспечение обороны и безопасности государства, а также ряда прав человека.

ЭТО ЗНАЧИТ: ИСКЛЮЧЕНИЕ - ЭТО ВСЁ ЧТО УГОДНО СЛЕДСТВИЮ, ПОТОМУ ЧТО "РЯД ПРАВ" НЕ КОНКРЕТИЗИРОВАН.

Суд должен проверять наличие «не только повода, но и основания для возбуждения уголовного дела». 
Обвинение, таким образом, должно в суде доказать не только сам факт публикации какого-либо файла, содержащего признаки возбуждения вражды и ненависти, но и оценить контекст публикации. 
Квалифицировать публикацию каких-либо материалов как преступление по ст. 282 УК РФ рекомендовано лишь в том случае, если она была сознательной.

«Судам необходимо учитывать, в частности, размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количество просмотров информации, влияние размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию»

Вина отныне только в том случае, когда «лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе».

ЭТО ЗНАЧИТ: ВЕЛЕНО НА ДУР, ПОСТЯЩИХ У СЕБЯ КАРИКАТУРЫ И ЛАЙКАЮЩИЕ АНЕКДОТЫ, ОТНЫНЕ НЕ ТРОГАТЬ, ВСЁ ВНИМАНИЕ - НА ШИБКО УМНЫХ ОППОЗИЦИОНЕРОВ, У КОТОРЫХ НАЛИЧИЕ СОЗНАНИЯ УЖЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ УМЫСЕЛ - ОГОНЬ ПО ШТАБАМ...

ЭТО КАК В АПРЕЛЕ 1953 ГОДА, КОГДА ОРГАНЫ РЕШИЛИ, ЧТО ЗА АНЕКДОТЫ И ЗА НАЙДЕННУЮ В ГЛУБИНЕ ШКАФА БРОШЮРУ "РАЗОБЛАЧЁННОГО ВРАГА НАРОДА" БОЛЬШЕ НЕ САЖАЕМ.

Согласно новому постановлению решение экспертов, оценивающих то, насколько публикация соответствует критериям экстремизма, не должно обладать преимуществом перед остальными доказательствами. Изучать его суду следует в совокупности с другими доказательствами. Окончательное решение должно принадлежать именно судьям, а не экспертам, подчеркнули в Верховном суде.

ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НА СМЕНУ ПОРОЧНОЙ ПРАКТИКЕ, КОГДА ОБВИНЕНИЕ ЗИЖДИЛОСЬ НА ЗАКАЗНОЙ СЛЕДСТВИЕМ "РУЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ" ФОРМАЛЬНО ЧАСТНОЙ "ПОДМЕНТОВАННОЙ" "СОЦИОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ", НО КОГДА МОЖНО БЫЛО ПРЕДЛОЖИТЬ СУДУ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИХОДИТ ПРАКТИКА ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ "МНЕНИЯ СУДЬИ", КОТОРЫЙ В СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ, ПОЛИТОЛОГИИ "НЕ УХОМ - НЕ РЫЛОМ", НО "ВРАЖИНУ ЧУЕТ НУТРОМ".

Резюмирую: красна-девицам и добро-молодцам, "серфингующим" в сети, можно снять гигиенические подгузники, зато сознательным оппонентам режима, ведущую с системой идеологическую борьбу, настоятельно советуют приготовить "допровскую корзинку" с лишней парой утеплённых кальсон...

"Дураком быть выгодно, да очень не хочется, 
умным - очень хочется, да кончится битьем... 
У природы на устах коварные пророчества 
Но, может быть, когда-нибудь к среднему придем."



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