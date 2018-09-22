Если бы вас не было

Этой темой потребовали заняться несколько задевших меня моментов, проскочивших в интернете.

Сначала попалось на глаза вот это фото, на котором разрушавшие СССР московские дебилы несут плакат с обращением к тому, кто разрушать СССР не хотел: «Помни о детях! Внуках! Что ты скажешь им завтра?»

https://www.viennale.at/sites/default/files/styles/top_image_slider/public/pressimages/V15sobytie03.jpg?itok=hTdZ0Lz0

И вот СССР нет уже 30 лет, уже 30 лет вы, дебилы, у власти. И что вы говорите своим детям и внукам?

Нет, я знаю, что вы не молчите, стыдливо опустив поросячьи глазки, вы нескончаемо воете о том, как плохо было в СССР, поскольку в СССР не было тех товаров, от которых ломятся полки магазинов сегодня. Вы стонете детям, какими голодными вы в СССР были, как страдали вы от отсутствия длинной колбасы.

И хотя это уже говорено-переговорено, но на этих дебилов факты никак не действуют. В том числе и потому не действуют, что им тогда придётся что-то говорить детям и внукам помимо рассказов о том, как они, бедные, в СССР голодали, и сколько трудов им стоило купить настоящие американские джинсы или бутылку настоящего американского виски.

Дети же глупы, они не спросят:

«А что, папа, ты в СССР делал такого, что в конечном итоге можно было продавать в магазинах? Ничего? Диссертацию написал? А что же ты не жрал свою диссертацию? Чего ты её не натягивал на свои ляжки? Что же ты воешь, что тебе, тупому и ленивому козлу, кто-то чего-то в СССР не делал?

Кто и что обязан был тебе делать?».

Ну ладно. Есть несколько моментов, плохо понимаемых и теми, для кого СССР был Родиной.

Для меня удивительно, насколько много мы делали в то время, насколько превосходили Запад в вопросах экономики (народного хозяйства) даже тогда, когда Госплан и аппарат правительства поглотили ленивые дебилы с московской пропиской и демократической национальностью.

Вот пара запомнившихся моментов.

Я ещё помню, как мама стирала бельё на стиральной доске, как гладила постельное бельё скалкой и рубелем (кто-то помнит, что это?), как гладила рубашки и платья сплошным чугунным утюгом, который нагревала на топящейся углём плите. Это было в городе Днепропетровске, и это были 50-е годы. Так вот, был такой британский комик Бенни Хилл, он начал хохмить в 1955 году, и я вот наткнулся в интернете на его скетч, в котором жена героя его скетча гладит бельё на столе, на котором стоит телефон. Звучит звонок телефона и Бенни хватает вместо телефонной трубки горячий утюг именно такого типа, как я описал, и прикладывает его к уху. Это Британия 50-х, и, как видите, в этой Британии в те годы никого не удивляло, что бельё гладится такой архаикой. И до сих пор там нет воющей мрази, стонущей о том, как им в Лондоне при Черчилле плохо жилось.

В интернете сейчас уйма фотографий быта тех лет США и европейских стран, присмотритесь к ним. За исключением большого количества легковых автомобилей достаток быта практически такой же, как уже был и у нас. Да, у нас похожий достаток был ещё не везде, но аналогичный Западу достаток уже был и стремительно распространялся по всем городам и весям СССР! А порою достаток был и больше, чем на Западе, и не только в области отдыха или медицины, но и в области товаров! СССР в те годы был авторитетом для всего мира, и поверьте, для всего мира марксизм не имел никакого значения, значение имело именно это - растущий материальный достаток граждан СССР.

К примеру, телевидение начало активно распространяться в СССР где-то с 1949 года, по крайней мере реклама телевизоров уже присутствует в советских журналах конца 40-х. А драматург Корнейчук в 1952 году водил по Киеву итальянскую делегацию, приехавшую на XIX съезд тогда ещё ВКП(б), и когда итальянцы увидели телевышку и узнали, что на Киев регулярно вещает телевидение, они опешили – в это время в Италии о телевидении еще и не помышляли. Да что Италия, в Великобритании первая телевизионная передача, собравшая англичан у редких тогда владельцев телевизора - это коронация нынешней королевы Елизаветы II 2 июня 1953 года.

А я где-то году в 58-59 (помню, что учительница ещё была младших классов, то есть мне было лет 9-10) вместе с классом плавал на экскурсию в Киев по Днепру на теплоходе. Несколько дней это было, мы жили на этом теплоходе (запомнилось название - «Юрий Яновский»). А потом меня отобрали для телевизионной передачи Днепропетровского телевидения, на которой мы должны были рассказать об этом путешествии. В студии было страшно жарко от софитов, я страшно боялся, что забуду слова (эфир был прямой), учительница, Вера Ивановна Смирнова, и ведущая телевидения подбадривали, но смотревшие передачу мои родители всё равно подытожили, что я выглядел перепуганным. Но я же и не королева, и ставал телезвездой всего лет через 5 после неё. И заметьте, даже не в столице, а в простом областном городе СССР.

Да, мы во многих вещах отставали от Запада, но это отставание было на шаг-два, да и то, я работал в чёрной металлургии и уверяю, что в СССР в области чёрной металлургии мы во многих вещах были впереди всех. Таких эффективных доменных печей, как мы, никто не мог построить. Ведь неспроста мы строили металлургические заводы по всему миру. Или, к примеру, в конце 70-х поставки нашего ферросилиция остановили аналогичный нашему завод в Детройте. А наш ферросилиций, привезенный в США за пару десятков тысяч километров, между прочим, изготавливался из худших материалов, чем в Детройте американцы выплавляли свой. Но продавался наш ферросилиций в США выше нашей внутренней цены в СССР даже в пересчёте доллар за 62 копейки. Да что говорить о металлургии, если в 70-х каждый второй летательный аппарат в мире был советским.

А что касается недостатка легковых автомобилей, так ведь всего десяток лет назад была война, и не простая война, а исключительная по своей кровавости и разрушениям.

Для многих слова «разрушено войной» - это пустой звук, и «восстановление хозяйства» - тоже ни о чём не говорит. А у меня это было на глазах. Моя 43-я средняя школа лежала в развалинах - немцы, когда бомбили в 1941 завод им. Артёма, угодили не только в многоэтажный дом, в котором жили мои родители (отец к тому времени уже ушёл на фронт, а беременная страшим братом мама ночевала у подруги), но и в школу. И до третьего или четвёртого класса мы в этих развалинах своей школы играли в войну и в прятки, а учились в три смены, потеснив 35-ю школу, и 7-е отделение милиции в их здании. Потом здание моей школы отстроили на том же месте заново, и я доучивался уже в новой, просторной школе.

В эти годы (конец 50-х начло 60-х) я каждое лето гостил в каком-нибудь селе у тёть, бабушек и дедушек. Сейчас вспоминаю, ещё в садике уже гостил в Могилёве (есть такое село в Днепропетровской области), потом в Златоустовке, Николаевке и Гупаловке. И ни в одном селе в то время не было электричества, да оно и в Днепропетровске было не регулярно, по крайней мере, керосиновая лампа постоянно висела у нас на стене в кухне, а за керосином и мне приходилось бегать со специальным бидончиком (керосин привозили на лошади в большой оцинкованной бочке).

А лет пять назад мы насилу добрались до ближних подходов к деревне во Владимирской области, далее, оставив внедорожник, километров 5-6 шли пешком, поскольку дорогу к деревне начисто разбили лесовозы воров, вырубивших в округе строевой лес, - разбили так, что даже на внедорожнике невозможно было проехать. И в той, ныне богом забытой, деревне остались так сяк целыми четыре дома, и только в одном доме жили летом люди, к которым мы добирались. Сотовая связь до этого места уже не доставала. Но в деревне было электричество! Стояла линия, построенная в СССР, и она была под напряжением!

Мы в 50-х были не чета нынешним детям по своей самостоятельности: не то, что в школу, я и в садик в старшей группе ходил один, и примерно с этих лет меня посылали в ближайшие продовольственные магазины и ларьки за покупками. Так вот сливочное масло я покупал грамм по 200 и обязательно в стеклянную баночку. А прибежав домой, заливал его холодной водой, поскольку холодильников ещё не было ни у людей, ни в магазинах.

Поэтому, какие, нахрен, легковые автомобили??

Нужно было строить электростанции, а для этого строить заводы по производству электрических машин, алюминия, меди, цемента и различных строительных материалов. А для этого строить шахты и рудники, заводы чёрной металлургии, катать прокат для всех видов строительства, строить волочильные стали для проволоки, строить высоковольтные и низковольтные линии передач. Нужно было строить дома, а для этого строить заводы по производству кирпича, железобетонных изделий, фаянса, линолеума и пр. пр. пр. Сейчас дебилы морщат рожи - «хрущёвки»! А мой товарищ, долго проживавший в Германии, сообщил, что немцы охотно обновляют наши хрущёвки, оставшиеся от Советской Армии и очень ценят их не только за удобства и комфорт, но и за прекрасный внешний вид.

А дебилы - автомобили! Кстати, к концу СССР наша промышленность ведь даже автомобилями уже начала насыщать рынок. Мой друг в конце 90-х купил «Москвич» не то, что без очереди, но и вообще - в рассрочку. Дебилы тешат себя ржанием, что это были не автомобили, а «вёдра с гайками». А разве это вы, дебилы, их делали? Ведь вы бы, умничающие на этот счёт дебилы, и гайки в ведро не сумели насыпать, поскольку не знаете, что такое гайки, а автомобили из СССР ни в чём не уступали массовым автомобилям Запада - автомобилям для нормальных людей. В те времена весь мир автомобили ремонтировал, и американские автомобили, кстати, славились не безотказностью, а своей ремонтопригодностью.

Повторюсь, не грех.

В 1981-1982 годах из СССР поставлялось в год около 250 тысяч легковых автомобилей в 35 стран мира, из них наиболее крупные поставки в капиталистические страны были такими (тыс. машин в год): в Великобританию - 17,8, Канада - 16,4, Голландия - 7,2, Финляндия - 11,3, ФРГ - 7,6 и Францию - 26,6. Кто сам не подсчитает, тому сообщу, что только в эти 6 стран в год поставлялось почти 87 тысяч легковых автомобилей из СССР.

А в 2013 году, с вашей, дебилов властью, по всей Европе было продано аж 5,5 тысяч российских легковых автомобилей! Причём, и через 21 год после гибели СССР в Европе покупают в основном всё ту же чисто советскую «Ниву».

США ещё во времена СССР угробили свою ткацкую промышленность начисто, а СССР поставлял на экспорт только хлопчатобумажных и вискозных тканей 122-132 миллиона метров.

В 1982 году Великобритания и Франция купили практически одинаковое количество бытовых советских холодильников - по 20,7 тысяч штук. А Финляндия купила 39,9 тысяч велосипедов. И вот снова у Великобритании и Франции числа покупок практически совпали - в 1982 году они купили по 3,1 миллиона штук советских часов. Причём, если в предшествовавшем 1981 году Великобритания купила всего 1,8 миллиона штук, то Франция и в 1981 купила их 3,2 миллиона. Замечу, что в это время население Великобритании было 56,6 миллиона человек, а Франции - 54,0 миллиона. Представляете, сколько народа в этих странах ходило не с «Роллексом», а с советскими часами? Между прочим, по всему миру в те годы продавались по 22-23 миллиона штук советских часов в год. Это я ещё, кстати, лично увидел в конце 80-х: в «дьюти фри шопе» аэропорта Белграда за «Командирские» просили 100 долларов. А вот, скажем, в 1981 году англичане купили 143 тысячи советских фотоаппаратов из тех 1,3 миллиона, проданных в том году в мире. Радиоприёмники и телевизоры в Великобритании и Франции шли заметно хуже - из суммы проданных в мире 1,8 миллиона советских аппаратов, англичане купили всего 18,0 тысяч, а французы - 32,1

О числах производимого продовольствии говорить не буду, просто вспомню, что в каком-то интервью Марины Влади она рассказывала, что когда она в 70-х впервые привезла В. Высоцкого в США, то тот со злорадством отметил, что толстые женские жопы это бренд не только СССР. И вы, тупые бездельники, выли, что вам жрать нечего, а морды были, как у Егорки Гайдара - «ушей не видно»!

После развала СССР прошло примерно 30 лет, а вы, дебилы, способны представить, что такое сегодня 30 лет? Ведь техника и технологии развиваются просто в геометрической прогрессии. Ну, к примеру.

В середине 60-х я работал слесарем-инструментальщиком, и если исключить сверлильные станки и дрели, то для изготовления, лекал, кондукторов штампов и пресс-форм мы применяли те же инструменты, что и наши коллеги 300-400 лет назад. А сейчас, когда я вижу, какие станки применяются для изготовления тех изделий, которые делали мы, какого качества получаются изготовленные на них изделия, какой инструмент моей специальности сегодня продаётся, я просто шарашусь - это какой-то фантастический скачок в том моём старом деле!

А каков скачок в строительстве! Ведь ещё 30 лет назад строили (разве что несколько механизировано) по тем же технологиям, что и 2000 лет назад, - всё те же деревянные полы, рамы, всё тот же кирпич и раствор.

В 60-х, за почти вековую историю телефона, к нему добавился только автоматический набор, а ещё через 30 лет - этот набор стал кнопочным. Всё остальное - принципы передачи речи, провода - оставалось как при Эдисоне. А сейчас? Это средство общения уже и принципиально и по виду никак не напоминает телефон 80-х.

А вычислительная техника? Я в 1973 начал работать на заводе, у нас было (только у бухгалтеров) несколько арифмометров, весь остальной завод считал на счётах, изобретённых в XIV веке.

В 80-х принципы фотографии и бытовой киносъёмочной техники оставались такими же, как и 150 лет назад во времена изобретения фотографирования. В конце 80-х я летел из-за границы рядом с возвращавшимся советским инженером, работавшим за рубежом. Он вёз редкую тогда, ещё плёночную японскую видеокамеру, мечтая обменять её в СССР на «Жигули». Это было всего 30 лет назад, а сейчас? Сейчас уже не найдёшь, на чём просмотреть те видеоплёнки. Да что плёнки, скоро и диски не на чем будет просматривать.

Ещё 30 лет назад единственным хранителем информации была бумага. А сейчас? Трёхсерийный фильм умещается на видеокарте размером в пол ногтя! А в простом ноутбуке сегодня хранится тысячи раз больше информации, чем 30 лет назад в огромном архиве.

Когда я приехал в Казахстан, то ещё половина города жила в «саманухах» - практически в полуземлянках, обычном жилье для этих районов. Мы только начинали застраивать город «хрущёвками», и моя первая квартира была именно в «хрущёвке». А двухкомнатную и трёхкомнатную я уже получал в девятиэтажках, а через 20 лет мы уже стоили трёхэтажки сверхулучшеной планировки, и начали строить коттеджный посёлок. И распределяли и это жильё между работниками завода бесплатно.

Когда я приехал в Казахстан, то первой заботой было купить резиновые сапоги, поскольку дождь хотя и был редок, но если уж он прошёл, то через казахстанские глины и чернозём пробраться было не просто. А через 20 лет в городе не только было всё заасфальтировано, но была построена и вся самая передовая инфраструктура, включая плавательный бассейн и санатории.

Когда я приехал в Казахстан, то куры в продаже в магазине были редкостью, и называли их «синяя птица», а лет через 15 у нас была своя птицефабрика, забившая магазины жирными бройлерами и яйцами.

Мы работали! Мы не воняли по кухням, что нас никто не кормит и не одевает.

И сравнивать то, что есть сегодня, с тем, что было 30 лет назад, может только идиот. Это несравнимо! Сравнивать нужно с тем, что мы в СССР имели бы, если бы Советский Союз и социализм остались даже в том, загнившем виде образца 1989 года. Прогресс движется в бешеном темпе, но мы в СССР от прогресса если и отставали в некоторых отраслях, то не более, чем на пару лет.

А загнивающим СССР был из-за вас, тупых уродов, родившихся не для того, чтобы осуществить в своём труде своё человеческое предназначение, а для того, чтобы «устроится», то есть, ничего не давать обществу, но от общества всё получить. И когда вы, алчные, тупые и ленивые твари, добрались до правительства, тут СССР и закончился.

Вот проскочила новость:

«Москва заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира. Он рассчитывается международной консалтинговой компанией Reputation Institute на основе анализа 12 тысяч других исследований и опросов, проведенных в странах Большой восьмерки. В основе рейтинга лежат три базовых критерия, — отмечает РБК это эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия. Первые три строчки занимают Токио, Сидней и Копенгаген».

А в конце 80-х ЮНЕСКО выбирала самый комфортабельный город мира. Учитывались в этом городе количество товаров в магазинах, скорость передвижения по городу, запылённость и загазованность, площадь квартир, обеспечение их горячим, холодным водоснабжением и канализацией, и многое другое. Первые два места заняли два японских города (не помню название, но это точно были не Токио или Нагасаки). А вот третье место занял Киев, а в десятке лучших на планете для жизни городов, отодвинув парижи с лондонами, были Ленинград и Москва.

Да, разумеется, это только дурак купится на лужсковские небоскрёбы и собянинские плитку и бордюры, тем не менее, уверен (как и А. Баранов), что Москву задвинули на последнее место несправедливо. Последнее место в каком-то рейтинге, это не показатель качества жизни в Москве, а показатель уважения к Рашке. СССР уважали, и не посмело бы ЮНЕСКО приуменьшить качество жизни в СССР, а Рашка…

Да кому её и уважать, кроме тупых местных дебилов из числа борцов с Навальным и искренних запутинских патриотов? И за что?? За что уважать вас, тупых идиотов, только и способных требовать, что бы вас кто-то кормил и обеспечивал?

Вы представляете, что было бы сейчас у нас в СССР, если бы вы, дебилы, не взяли власть в Советском Союзе и не разрушили его?

Если бы вас в 70-х выкинули вместе с вашими диссертациями и умением балаболить на ваш вожделенный Запад, оставив в СССР только тружеников?