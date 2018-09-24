Естественный отбор и рай с адом

Гипотеза и религия

Пару месяцев назад дал большую статью о Том свете, об аде, и обсуждавшие статью комментаторы, само собой, натолкнули на новые размышления, которые недосуг было разместить.

Начать, однако, хочу с вывода, который практически каждому приходит в голову, как только он услышит «Тот свет», «душа» или «ад»: «Мухин пытается создать новую религию и ищет глупых адептов».

Я даже не буду сходу отметать этот вывод и вот почему. Религия это вера во что-то, скажем, в Аллаха и в истинность того, что написано в Коране. Или вера в то, что туповатые и неспособные к практическим делам лица, навесившие на себя кличку «учёные», вещают этим верующим не глупости, а что-то истинное. Да, вера «в науку» это тоже вера, тоже религия, ведь принципиально нет никакой разницы, во что верят люди, не обученные думать самостоятельно, - в Новый Завет или Теорию Относительности. И то и другое основано не на понимании того, что реально происходит в мире, а на постулатах - на утверждениях, которые верующий обязан принять без доказательств.

Насколько много людей на базе своих опыта и знаний действительно смогут понять, о чём я пишу? Думаю, что очень мало, по крайней мере, на сегодняшней стадии исследования гипотезы. А вот комментаторов, утверждающих, что они «поняли, но не верят», - полно. Обратите внимание на этот нюанс - такие люди утверждают, что они поняли, но по существу возразить не могут, посему они - «не верят».

А «вера», повторю, с «пониманием» не совместимы, или скажем так - верить можно, чтобы не сильно загружать себя второстепенными размышлениями, но верить можно только до первых сомнений. Дальше нужно разбираться до понимания того, что происходит.

Тем не менее, достаточно много людей на основе собственного опыта могут понять (или даже не понять, а принять) в моей гипотезе только часть из того, что моя гипотеза утверждает. И приняв эту часть гипотезы, эти люди поверят и будут верить в истинность всего остального в гипотезе, даже (подчеркну) не понимая этого остального. Собственно, так же выглядит и вера в бога - человек посмотрит на окружающий мир и принимает, что сам по себе мир не мог быть создан без своего творца, соответственно, от принятия этой невозможности следует и вера в то высшее существо, которое мир создало, - в бога.

Таким образом, у моей гипотезы будут не только понимающие её люди, но и принимающие её. Принимающие в силу того, что эти люди поверили в истинность моей гипотезы. Получается, что и у моей гипотезы будут верующие.

Что роднит мою гипотезу (давайте назовём её «гипотезой бессмертия») с религией - с верой?

Во-первых, гипотеза бессмертия, как и любая религия, это определённая теория основ человеческой жизни (описание взаимосвязи различных фактов жизни человека). То, что в теорию религии нужно поверить, а гипотезу бессмертия жизни нужно ещё доказать, в дальнейшем уточнять и, в конце концов, понимать, - это такая подробность, которую массовый человек просто не поймёт. Для него и религия, и гипотеза - это одно и то же.

Во-вторых, и любая религия обещает бессмертие после смерти тела, а гипотеза бессмертия видит это бессмертие и доказывает его факт. И это религии и гипотезу безусловно роднит.

В-третьих, и любая религия, и гипотеза бессмертия основаны на кнуте и прянике, по меньшей мере, на угрозе наказания за неисполнение своих положений. И в гипотезе бессмертия такая угроза тоже присутствует - деться некуда.

Вот, пожалуй, и всё, что религию и гипотезу бессмертия объединяет, однако соглашусь, что для человека не очень умного, этой похожести вполне достаточно, чтобы поставить знак равенства между ними - между религией и гипотезой бессмертия.

Однако дальше начинаются различия, правда, по-прежнему мало заметные для обывателя. К примеру.

У большинства религий хорошую жизнь после смерти тела можно вымолить, скажем, у того же бога. А по гипотезе бессмертия бога нет, просить себе хорошей доли или прощения не у кого. Молитвы любого рода бессмысленны.

Далее, у всех религий для хорошей жизни после смерти тела, нужно при жизни в теле исполнять определённые правила, причём, эти правила и можно, и нужно исполнять тупо, поскольку уже само по себе исполнение правил обеспечивает обещанную религией хорошую жизнь. Соответственно, носителями знаний об этих правилах являются всякого рода священники - попы, монахи и прочие гуру. Это характерный признак любых религий.

Опираясь на свой жизненный опыт, уверен, что многие считают, что и согласно гипотезе бессмертия, чтобы иметь достойное бессмертие, нужно исполнять определённые правила, а поскольку во мне люди видят гуру - учителя или главного священнослужителя гипотезы бессмертия, - то и считают, что я обязан эти правила знать. Однако, сколько смогу, буду уверять всех, что с правилами всё не так!

Поставить себе целью исполнять правила - это бюрократизм.

Понимаю, что бюрократизм вас не пугает, поэтому скажу проще - в результате тупого следования правилам вы можете сильно ошибиться. Молитесь непрерывно, свечки ставите, милостыню подаёте, а толку не будет ни на грош! Почему?

Какие бы точные и замечательные правила ни установили самые лучшие умы, какие бы точные и замечательные правила вы ни запомнили, но, во-первых, жизнь со временем меняется и ранее замечательные правила быстро становятся негодными. Во-вторых, даже в один и тот же момент времени жизнь создаёт столько ситуаций, что на эти ситуации не напасёшься правил.

Гипотеза бессмертия требует не правила исполнять, а самого себя воспитывать, самого себя строить, самого себя создавать таким, каким это требуется не попам, ни монахам, ни гуру, ни учителям - ни мне.

А целям природы!

Ещё о целях природы

Не понятно?

Понятно, что не понятно. Поскольку, чтобы это понять и принять, нужно для начала понять для какой цели нас, людей, создала природа. И воспитать себя таким, каким мы, люди, нужны природе, - для её цели.

Понимаю, что всё равно не понятно.

Я ведь уже столько раз об этом писал, а комментаторы всё возвращаются и возвращаются к вопросу о том, что у природы не может быть никаких целей. Давайте ещё раз.

Если есть движение, то есть и его цель, вернее, цели - ближайшая, дальнейшая и т.д. И не важно, понимает ли свою цель движущийся - раз он движется, то всё равно движется к какой-то цели своего движения.

Пьяный, без сознания с какой целью движется? Понятно, что он, отключив водкой мозги, как и изначально безмозглая природа, цель своего движения не осознаёт, но раз пьяный движется, то к какой-то цели он придёт - или заснёт под забором, или «найдёт на жопу приключений». Не так ли?

А природа стоит или движется? Она движется, следовательно, имеет и цель своего движения.

Да, в нашем районе Вселенной природа свою цель не осознаёт, поскольку ей нечем эту цель осознавать - мы, Жизнь, пока не готовы стать умом природы, не готовы выбирать ей цель и достигать эту цель, как это в своей частной жизни делаем мы, люди.

Но, повторю и подчеркну, то, что природа цель своего движения не осознает, не значит, что она не имеет цели.

Какая у природы цель?

Цель природы всегда выглядит результатом действия её законов в каждый момент времени. И в какой-то период времени целью природы было создание Жизни, затем создание нас, людей. Но природа продолжает движение. И раз она не стоит, а движется, то к какой-то дальнейшей цели природа обязательно придёт - это безусловно. Само собой, что сегодня эту цель в нашем районе Вселенной пока никто не может определить, и если эта цель негодная, то никто не может так использовать законы природы, чтобы эту цель изменить на годную. И сделать это изменением направления движения природы.

Природа сегодня это поезд без машиниста, и наша, людей, цель естественна - нам необходимо добраться до кабины и начать поездом управлять. И безмозглая природа (результат действия её законов, повторю) именно с этой целью создала на Земле Жизнь, и затем создала нас, людей.

Чтобы управлять природой, необходимо сначала узнать все или большинство законов, по которым она движется. Один ум, даже очень большой, в подробностях такую цель не охватит, ясно, что задачу поиска законов природы придётся решать так, как мы и решаем её при жизни в теле, как мы и решаем её современной наукой, - разбив на отдельные проблемы. То же относится и к изобретению способов управления движения природой.

И те, кто сумеет оставить себя для активной жизни после смерти, будут оставлены природой для этого - для осуществления цели природы. Не той или тех целей, которые требуют сидящие в человеке животные инстинкты, а общей для всех цели, которая удовлетворению инстинктов ничего не даёт.

Я уже писал (и не один раз) о том, как технически природа это обеспечивает в каждом человеке, поэтому сейчас не буду об этих деталях. Но как это должно выглядеть для каждого из нас? К чему мы сами обязаны стремиться, чтобы удовлетворять ту цель, с которой природа нас создала?

Мы должны жить ради общей пользы (общей цели). Не ради удовлетворения своих животных инстинктов - не ради своего брюха, дорогой еды, модного барахла, вычурных развлечений, не ради того, чтобы пустить пыль в глаза соседям и кичится своими возможностями. А ради общей пользы.

Да, это коммунизм, а что поделать?? Что ещё можно придумать, исходя из целей природы?

Хотите посвятить свою жизнь в теле не воспитанию себя - не созданию своей души, - а тому, чтобы алчно грести под себя всё, что можно, а по праздникам ставить свечки в храме? Да нет проблем! Но только на всякий случай обоснуйте мысль, что вы созданы (природой, богом, кармой - кем угодно) именно для этого - чтобы кушать, а затем какать общественным интересам на голову. Ну и развлекаться. Обосновали? Ну, так вперёд и с песнями!

А вот другие люди уже так не считают, они уже заподозрили, что с нашим существованием на Земле не всё так просто, как, скажем, с существованием остального животного мира, - что у рождения человека должна быть цель, которая не вами определяется, а природой.

И что делать?

Ставить свечки или спешно бросаться читать заумные книги и становиться учёным? Это нелишне, но это чепуха! Я даже официально четверть века занимался тем, что называется «наука», - официально был исследователем. И поверьте мне: если у вас нет сегодня возможности заниматься исследованиями - быть тем, кого действительно можно назвать учёным, - то в этом нет ничего страшного - после смерти наверстаете. Если, разумеется, останетесь в активном состоянии. И сейчас для каждого главное - остаться после смерти в этом активном состоянии.

А для этого требуется дело, повторю, на вид очень простое, - жить ради общей пользы.

Эта общая польза состоит из миллионов работ, деяний и поступков. Конечно, я упрощаю, но и рождение детей - это общая польза. И пока вы в теле, жить надо ради свершения того, что является общей пользой.

Ещё раз вопрос: зачем так жить?

Ещё раз ответ: а затем, чтобы воспитать себя, - чтобы сделать свою душу сильной путём этой тренировки её своей жизнью для общей пользы. Чтобы остаться активным и после смерти, а природа оставит вас активным только в случае, если вы будете жить ради общей пользы.

А как самому понять, что ты живёшь правильно? Вопрос не простой, и о нём, как водится, в окончании.

(окончание следует)