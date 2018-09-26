Позаботьтесь о себе!

Первую часть этой работы я закончил выводом о необходимости воспитать себя, чтобы сделать свою душу сильной. И воспитать себя путём тренировки души своей жизнью для общей пользы.

Но, вообще-то, когда тренируешь тело, то успехи видны по объёму мускулатуры или спортивным достижениям. Однако в деле воспитания души, напомню, не может быть не только молитв и свечек, но и правил того, как себя тренировать, но тогда как же понимать, что ты живёшь правильно, что ты правильно воспитываешь душу? Какой результат твоих тренировок должен подсказать тебе, что ты в деле воспитания души движешься в правильном направлении?

Таким результатом является удовольствие.

Да, я вижу это так, и понимаю, что многим это совершенно непонятно.

Вы должны получать удовольствие от того, что вам удалось сделать что-то для общей пользы или от того, что вам удалось преодолеть страх при исполнении долга во исполнение общей пользы. Не удовольствие от того, что за этот поступок вы попадёте в рай, а удовольствие от того, что вам выпало счастье оказать услугу общим интересам. По идее, нужно служить природе, но создание общества людей, нужного природе, это тоже «служить природе».

Считаете, что критерий воспитания души может быть иным? Буду рад узнать ваше мнение.

Обратите внимание, что я избегаю писать про пользу общества, поскольку общество может быть таким говном, и иметь такие животные представления о своей пользе, что служить ему бывает очень глупо.

У англичан есть мудрая мысль о том, что очень трудно понять, в чём заключается твой долг, а выполнить его гораздо легче. Общество может быть говном и требовать для себя говна (как говна требуют для России противники Навального), но вам-то нужно заботиться о себе.

Поэтому не так важно реальное получение от вас пользы обществу, как ваше удовольствие от того, что вы живёте ради этого, что вы исполняете свой человеческий долг, что вы способны преодолеть животный страх при исполнении долга. Вы ведь идеальное общество строите во вторю очередь, а в первую - воспитываете собственную душу. Общая польза - совершенствовать общество, делать его из общества говна обществом людей, но при всём при этом собственная душа должна быть на первом месте.

И пророк, впоследствии названный Иисусом Христом, правильно понял отправленное с Того света сообщение: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Евангелие от Иоанна (15.13.). Понимаете, казалось бы, Иисус речь ведёт о «другах» - о их спасении, о спасении их тел. Но ведь на самом деле Христос обещает спасение собственной души того, кто идёт на жертвы ради общества - ради «други».

Я знаю, что вы, мои оппоненты, свой могучий ум никуда не денете, а ваш могучий ум вам непрерывно подсказывает, что у нас нет вождя, которому бы вы поверили, и под его началом начали бы служить общей пользе. А без вождя, понятное дело, вы только бла-бла-бла можете делать, да и то - анонимно.

Вот вы видите, что массы народа идут служить общей польза под знамёна Навального. Но вам с ними не по пути. Почему? Потому, что под знамёна Навального становятся малолетние дураки, но вы-то от природы умные! Вы-то знаете, что Навальный это агент Госдепа!

И так у вас вся жизнь проходит - вы бы запросто послужили общим интересам, но куда вам свой умище деть? Ну и свою трусость.

Можно так жить?

Да, можно. Но только надо постоянно убеждать себя, что ваша смерть будет, как ваш сон после бутылки водки, - просто заснёте, и ничего с вами больше не будет. Даже плохих снов.

Естественный отбор как инструмент усложнения

А теперь отвлекитесь, напрягите фантазию или что там у вас от неё осталось, и поставьте себя на место природы. И с этого места посмотрите на себя, и задайте себе вопрос - вот такой, как вы, нужен природе? Это, разумеется, шутка, поскольку природа не может посмотреть на вас с такой целью, она вообще не может ни на кого посмотреть ни с какими целями.

Но у природы и сегодня (даже у слепой и глухой) уже есть инструмент для таких случаев - для тех, кто ей не нужен. Это естественный отбор. Давайте о нём.

Я, понятное дело, по национальности не Эйнштейн, посему «учёные» никак не используют предлагаемый мною главный принцип природы - законы природы в данном объёме и для данных условий имеют целью создать как можно более сложный объект, который только можно создать в условиях имеющегося обеспечения энергией.

Назову это ВСЕМИРНЫМ ПРИНЦИПОМ УСЛОЖНЕНИЯ.

Вот летела в космосе Земля, она остывала, и совокупность сложившихся на ней условий позволили создать сначала органические молекулы, затем белковые, затем микроорганизмы, простейшие существа, растения, затем были созданы рыбы, птицы, животные - всё более и более сложные объекты.

Для дальнейших размышлений мысленно возьмём участок земли, скажем, в один квадратный километр, и представим его себе во всём его многообразии жизни. И мы увидим, что на этом участке растут только те растения, которые наиболее приспособлены к условиям этого участка, и к уровню обеспечения этого участка энергией. Да, мы говорим, что произошёл естественный отбор, но говорим это потому, что смотрим только на отдельные растущие растения. А надо смотреть на весь участок как на один объект. И увидеть, что при таком отборе растений этот объект будет максимально ими заполнен, следовательно, будет наиболее сложным в сумме. При действии естественного отбора весь земной шар заполняется растениями максимально, и по этому критерию является наиболее сложным объектом.

Теперь добавим на этот квадратный километр травоядных животных - и этот квадратный километр со всем на нём находящемся станет ещё более сложным объектом, поскольку животные гораздо сложнее растений. И из животных тоже отберутся те, кто при данном составе растений и климата смогут обеспечить своё максимальное поголовье, что обеспечит данному объекту в сумме ещё большую сложность.

Но что важно отметить - растения для этих животных будут источником энергии для их жизни, и естественный отбор подберёт таких животных, которые бы в максимальном поголовье обеспечивались энергией этих растений. Энергия, создаваемая (имеющаяся) на этом участке достаётся тем, кто ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМЛЬНУЮ СЛОЖНОСТЬ всего участка.

Это так. Но Дарвин, и мы вслед за ним видим только тела растений и животных, и видим только тела потому, что «наука» до сих пор не желает видеть то, что создало и обеспечивает телу жизнь. Не желает «наука» видеть те компьютеры, которые управляют созданием и жизнью всех организмов. Компьютер, который я называю духом организма. И не видят тот компьютер, который является сознанием высших существ, и который я называю душой. А ведь именно эти компьютеры и является самым сложными объектами, создаваемыми природой.

Поэтому взятый нами для примера квадратный километр нужно рассматривать не только в сумме видимых нами объектов, но и в сумме того, что мы не видим, - духов и душ всех организмов, живущих на этом участке.

И когда на этом квадратном километре появляются хищники, которые прореживают травоядных животных, то создаётся видимость того, что суммарная сложность объекта уменьшается. Но на самом деле это не так, поскольку душа (интеллект) хищника гораздо сложнее (наиболее развита), нежели душа травоядного животного, - ведь хищнику, чтобы съесть это травоядное, нужно это животное победить не только физически, но и интеллектуально.

И опять - хищников будет столько, сколько для них хватит энергии в виде тел травоядных.

Можно сказать, что природа (результат действия её законов) заботится, чтобы имеющаяся энергия досталась самым сложным существам, чтобы сам объект был самым сложным.

Ну, и когда на этом квадратном километре появляется человек, душа которого, в отличие от души животного, настолько усложнена, что человек способен жить во имя общества (не выживать со стадом, а жить во имя общества), то суммарная сложность этого объекта (квадратного километра со всем живым на нём) возрастает неимоверно. К этому природа и стремится.

Сегодня природа этого не понимает - не понимает, к чему она стремится. Не понимает потому, что мы, люди, этого не понимаем, а когда мы это поймём, то вместе с нами это поймёт и природа, поскольку мы, люди, её часть и обязаны быть умом природы - её сознанием.

И тот, кто хочет это увидеть сегодня, тот увидит, что закон естественного отбора является всего лишь следствием главного принципа природы - она в данных благоприятных условиях Земли усложняет и усложняет объекты на ней, а вместе с Жизнью на Земле усложняет и саму Землю.

Соответственно, если рассматривать всю Землю как объект максимальной сложности, создаваемый природой, то Тот свет является частью этого объекта, и заполняясь душами живых существ, он усложняет Землю.

Однако, для жизни на Том свете, Тот свет обязан быть обеспечен энергией.

Отвлекусь. Что касается обеспечения энергией, то тут многое в руках человека, и тот же квадратный километр, на котором работает человек, будет отдавать Жизни больше энергии, чем безмозглая природа способна это сделать без ума человека. Таким образом, без вмешательства человека Тот свет обеспечен каким-то естественным объёмом энергии. Причём, не бесконечным объёмом, а ограниченным. Почему ограниченным? Потому, что сейчас не видно, откуда ей взяться, как не из нашего света. Пока, что известные нам источники энергии состоят из атомов, причём, мы сами и всё живое являемся источником энергии. Передаваться энергия может и полями, но образуется-то она здесь, на Этом свете. А утверждать, что известные нам источники энергии безграничны, нельзя! Следовательно и Тот свет не может быть обеспечен безграничным объёмом энергии.

Поэтому закон естественного отбора, который мы видим в молекулярном мире, действуя и на Том свете, обязан на Том свете дать пользоваться энергией только наиболее сложным душам. Иначе будет нарушен всемирный принцип усложнения.

Давайте ещё раз сравним души животного (человека с жизненными целями животного) и человека.

Чем занята душа животного? Обеспечением только себя лично.

Чем занята душа человека (должна быть занята)? Обеспечением целей природы и, во вторую очередь, себя лично.

Чья душа сложнее?

Если дать и душам животных пользоваться энергией на Том свете, то на данном этапе, когда человек не принимает мер по увеличению обеспечения энергией Того света, сложность системы будет разжижаться - энергии не будет хватать для дальнейшего усложнения душ людей. Посему невозможно предположить, что и животные будут пользоваться энергией Того света. И остаётся вывод, что на Том свете энергия для активной жизни доступна только наиболее сложным душам - только душам людей. И не всех людей, а только тех, кто соответствует целям природы.

Вот и получается, что закон естественного отбора, который мы видим вокруг, действует и на Том свете, и именно этот закон привёл к тому, что во всех религиях появился ад, некая «очень плохая жизнь» грешников - по сути, людей-животных, живущих только для себя. Людей - любителей «простого человеческого счастья». И, скорее всего, этот «ад» - это существование в условиях отсутствия энергии для активной жизни, это существование в условиях аналогичных сенсорной депривации.

***

Что следует из вышесказанного?

Замеченный ещё два века назад закон естественного отбора не введён природой от нечего делать и на пустом месте, естественный отбор является следствием иного глобального принципа природы - принципа всемирного усложнения.

Люди, которые в своём развитии остались на уровне животных - те, которые получают удовольствие только от удовлетворения животных потребностей - от безопасного существования, неограниченного потребления и бесконечных развлечений - упрощают природу и обязаны природой выбраковываться. То есть в ходе дальнейшей своей жизни после смерти тела они лишатся возможности активного существования - возможности тратить на себя энергию. Логика приводит к выводу, что такие люди, повторю, после смерти тела попадают в условия сенсорной депривации.

И от последствий посмертных мук душ этих людей на Том свете, в общество живущих в теле людей с Того света и проникли идеи об аде и рае после смерти тела.