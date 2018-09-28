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Московский листок

Разрушители государства и защитники государственной безопасности

Опубликовано 28.09.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

суд навальный арест удальцов
Разрушители государства и защитники государственной безопасности

Алексей Навальный выпущен из тюрьмы по отбытию беззаконного срока ареста, и снова арестован! Уму непостижимо, как эта фашистская сволочь Рашки его боится! И, пожалуй, так фашистская сволочь боится ещё и Удальцова. Но я хотел бы написать не о них и не о власти, а об её апологетах, - отчаянно защищающих государство «Рашка» от критики Навального.

Ведь при сообщении об очередном аресте Навального раздался радостный животный визг фашистских подпевал, и радостный потому, что по их словам Навальный хочет майданом разрушить наше государство! Нашу Рашку! А эти визжащие запутинские патриоты арестами Навального и Удальцова хотят спасти наше славное государство Рашка!

У меня уже несколько лет лежит набросок заметки о сравнении разрушителей государства и его защитников - запутинских патриотов. Вот и я решил напомнить читателям, что реально сделали для России враги-разрушители государства, типа Навального с Удальцовым, и что для России реально сделали нынешние «официальные патриоты» - официальные защитники СССР и государства «Наша Раша».

Вот сравните. Был такой государственный деятель - Лазарь Каганович. Еврей. О нём известно, что ему точно удалось окончить аж два класса сельской школы, и с 14 лет он уже работал сапожником. Активно организовывал «майдан» в Российской империи, сплачивая для этого сапожников Украины, и сплачивал их, не смотря на то, что царь Кагановича (как в наше время Навального) сажал в тюрьму. В конце концов, в 1917 году Каганович проявил себя среди организаторов «майдана» в Гомеле. Российская империя и даже капитализм рухнули.

Ну, а дальше, в ходе Гражданской войны, он  начал отстаивать разрушение царской России, а и когда большевики победили, то Каганович мотался на разных работах. А в 1935 году его назначают министром (Народным комиссаром), железнодорожного транспорта всего СССР, и не найдя никого лучше или похожего, в 1937 году дополнительно назначают Кагановича и министром тяжёлой промышленности, министром топливной промышленности, ну и, заодно, министром нефтяной промышленности.

И Каганович работал и работал. Он за 6 лет железные дороги СССР подготовил к начавшейся в 1941 году войне так, и сделал такие запасы ремонтных материалов, что немцам так и не удалось осуществить важнейшую цель операции «Барбаросса» - не удалось дезорганизовать и остановить железнодорожное движение в СССР.

Тут надо вспомнить, а тем, кто не в курсе дела, рассказать, что немцы обманули советских маршалов и генералов, которые считали, что Гитлер после нападения на СССР сразу же бросится хватать жирные куски - бросится на юг СССР с его промышленностью, углём и нефтью. На самом деле немцы планировали решить вопрос с СССР кардинально, и победить Советский Союз за пару месяцев. А для этой быстрой победы целью операции «Барбаросса» был захват Москвы, посему, обманув советских стратегов, именно на московском направлении немцы сосредоточили главные силы и две свои танковые группы из четырёх.

Почему Гитлеру понадобилась Москва, которую Кутузов в 1812 году с перепугу так легко отдал Наполеону? Почему Москва была так важна для Гитлера?

Потому, что со времён Наполеона в России появились железные дороги. И если вы взглянете на карту железных дорог, то увидите, что Москва является как бы центром железнодорожной паутины, Москва - это главный железнодорожный узел страны. И если бы немцы смогли его захватить, то прервалась бы связь областей СССР между собой - стало бы чрезвычайно трудно перебрасывать войска и снабжать их оружием. И немцы легко бы добили разрозненные остатки Красной Армии по частям.

Но Гитлеру не обломилось - Москву взять не удалось, мало этого, не смотря на беспощадные бомбардировки немецкой авиацией железнодорожных узлов СССР, немцам не удалось вывести из строя железные дороги СССР и с помощью Люфтваффе Геринга. Разрушения железным дорогам СССР авиация наносила огромные, но движение по дорогам упорно и быстро восстанавливалось.

А ведь за всю войну промышленность СССР не имела возможности дать своим железным дорогам ни метра рельсы, ни костыля! А железные дороги работали! Вот такой был Каганович разрушитель государства. Мало этого, во время войны Кагановича посылали для организации обороны Кавказа, Кавказ немцы не взяли, а Каганович был на Кавказе ранен.

Но главное, чем славен Каганович, это, конечно, Московским метро, - он лично руководил его строительством, ежедневно спускался в строящиеся тоннели и московский метрополитен с 1935 по 1955 год заслужено носил его имя.

Однако спросите нынешних запутинских патриотов, был ли Каганович патриотом, и они Кагановичу в этом откажут - во-первых, Каганович какой-то железнодорожник, а не подполковник КГБ, во-вторых, еврей. А разве может быть патриотом России еврей?

А вот если бы Каганович был русским, как Путин, и служил бы в Комитете государственной безопасности СССР, как Путин, и защищал бы государственную безопасность СССР, как Путин, - вот тогда он был бы патриотом!

Ладно, теперь для сравнения с Кагановичем поговорим и о нынешних патриотах-защитниках государственной безопасности СССР и Рашки. Но о Путине не будем - может, его уже и в живых нет, а о мёртвых или хорошо…

Хотя что хорошего можно сказать о бездельнике с глазами мороженного окуня? То, что он дзюдоистом был?

Кроме этого, этих защитников государственной безопасности СССР из КГБ и без Путина хватает, и все они сегодня «в шоколаде», и все патриоты-запутинцы.

Вот, к примеру, В. Якунин, главный патриот нынешней России, не побоявшийся поместить свою фамилию на книжку с заголовком «Западня. Новые технологии борьбы с российской государственностью». Якунин коренной русский от деда-прадеда, но, в отличие от разрушителя государства Кагановича, В. Якунин окончил Ленинградский механический институт по специальности «Производство летательных аппаратов» - по диплому он инженер-механик, - а затем Якунин окончил и институт КГБ СССР. После чего 22 года в СССР получал деньги в КГБ. Патриот - пробы негде ставить. И то, что при таких профессиональных защитниках Советского государства, как Путин с Якуниным, этого государства не стало, вопрос понятный.

Но в данном случае рассмотрим Якунина, как патриота Рашки, пролезшего на должность, которую занимал Каганович. Ведь в 2002 году Якунина назначают замом министра железных дорог, а с 2005 по 2015 годы он президент ОАО «Российские железные дороги». То есть защитники государства дали Якунину железные дороги «в кормление».

Кормиться-то Якунин кормился прекрасно, но чем Якунин в этой должности славен, какое метро построил? Википедия такой подвиг нашла: «7 августа 2013 года доложил президенту РФ Путину о негативных тенденциях в железнодорожных перевозках, нарастающих с ноября 2012 года.

В 2013 году на железной дороге возникли системные финансовые проблемы. ОАО «РЖД» в целях экономии средств (по официальным данным на декабрь 2013 года) перевело часть работников на неполную рабочую неделю…». Профи!

Правда, это не все его подвиги в должности. На своём личном самолёте (чего у Кагановича и близко не было), который оплачивали пассажиры железных дорог России, Якунин, как истинный патриот России, всегда возил попов в Иерусалим за благодатным огнём.

Это, конечно, не метро с нуля построить, но как патриотично! Благодатный огонь!

На этом все подвиги русского патриота Якунина закончились.

Да и не только его, но и его фамилии. Поскольку старший сын Якунина стал патриотом Великобритании, получил английское гражданство, купил в Лондоне особняк за 4,5 миллиона фунтов, а внук Якунина от старшего сына учится в престижной лондонской школе. Младший сын имеет квартиру в Швейцарии и постоянно там живёт, а внучка Якунина от младшего сына получает швейцарское образование. С другой стороны, ну, а что же мы хотим от человека, нажившегося на государственной безопасности СССР и ставшего запутинским патриотом?

Это же не Навальный, на которого плюют и плюют дерьмом такие же патриоты России и защитники государства, как и патриот Якунин. И плюют даже в случаях, когда им явно хватает денег на гражданство Англии.

Что в итоге?

***

Разумеется, что далеко не каждый враг государства полезен народу. Такие государств как царская Россия, или нынешняя Рашка не заслуживают доброго слова, а те, кто уничтожил СССР во имя собственной алчности, заслуживают от народа только проклятий и жестокой расправы.

И не все защитники государства были такие, как Путин с Якуниным и их хозяином Крючковым.

Не о них, собственно, речь, а о способности оценить, кто патриот, а кто враг.

Ведь понятно всем, что если ты - дебил, если ты не способен видеть суть дела, то сиди и помалкивай! Но это понятно всем, кроме дебила: дебил не сидит, дебил не молчит, дебил заявляет, что он сразу «против Навального и Путина»! Вот такой он патриот! Умный!

Аналогия. Вот дерутся двое: огромный урод, дерущийся за своё право воровать, и шкет, пытающийся лишить его этого права, а вокруг них бегает дебил, норовит сунуть ножик под ребро шкету, но с криком: «Я за Россию, я против всех!».

Вот кто он, этот дебил? Просто дебил или подлец? Или подлый дебил?



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