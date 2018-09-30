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Московский листок

Нет, делать Жанну д`Арк из Поклонской мы не будем

Опубликовано 30.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

царь поклонская пенсии
Нет, делать Жанну д`Арк из Поклонской мы не будем

«Висяки» Бастрыкина

Сегодня, как всегда по выходным, - развлекательное чтение. Облегченное и не шибко утомляющее глаз и ухо высокого начальства стяжанием добра.

В общем, иногда хочется зело опростоволоситься. Оконфузиться и прослыть легковесным.

А все как-то не получается. Выдашь политпрогноз, а он почти всегда сбывается на 100%. Или на 90%

Но это все равно лучше, чем у Роскосмоса, РКН, РПЦ. Или у г-на Шойги, который уже счет потерял сбитым самолетам.

С другой стороны, что взять с оленевода, коими сегодня унавожена «вертикаль сласти»? Недавно одного такого же снова на Москву посадили.

Помните, как негарант лично и патетично пообещал расследовать пожарище в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта и предать виновных суду?

Принародно под ТВ-камеры заявил родным и близким заживо сгоревших в тулеевском крематории: «Здесь следственная группа работает, 100 человек. Пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания и выдачи разрешения из фабрики сделать развлекательный центр, кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении… Можете не сомневаться».

Но такой уж у меня характер - подвергать все сомнению, как и учил классик. И этим своим скептицизмом я поделился с широким читателем ФОРУМа.мск. 30 марта в краеугольной заметке «100 следователей Бастрыкина", г-н президент? Ну-ну...» (https://forum-msk.org/material/news/14497333.html).

Вспомнить теперь надобно, что студент юрфака ЛГУ Саша Бастрыкин был старостой учебной группы, в которой набирался ума и разума будущий резидент КГБ в ГДР.

Так что Следком, которым бывший староста рулит, сколотили как раз под него. И вот после почти десятка лет общений с ними меня начали терзать смутные сомнения.

Будто главная задача СК - не раскрытие, а как раз сокрытие каких-то особо важных преступлений.

Нет, это не утверждение, конечно. Это предощущение. Шестое, а, может, и седьмое чувство.

В общем, прошло ровно 6 месяцев, как глава государства принародно пообещал убитым горем кемеровчанам «не сомневаться и пройти по всей цепочке». И что же?

Мы не знаем ни арестованных по делу, ни деталей и подробностей. И главное - нет суда над виновниками гибели 64 человек, из которых 41 ребенок.

Охотно поверю, что 100 бастрыкинских сыскарей с утра до вечера что-то там раскручивают и закручивают. Только проку не видно.

То же и со взрывом в питерском метро 3 апреля 2017-го, имевшего место быть в день приезда на родину единственного кормильца всех пенсионеров Отечества.

Там тоже наверняка идет какое-то кручение и верчение. Только пользы от него общество не видит. Суда нет. За фантастическое ротозейство и гибель 14 пассажиров тоже никто не ответил.

И подобным «висяков» за г-ном Бастрыкиным немало. А каких? Читайте вышеозначенную «эпохалку».

Тут тебе авиакатастрофа личного Ту-154 оленевода Шойги 25 декабря 2016 г. над Черным морем под Сочи. И ужасно похожая авиакатастрофа аэробуса над Синаем 31 октября 2015-го.

Про эти страшные трагедии прокремлевские СМИ вообще помалкивают. И сам староста группы ни разу не рассказал, как идет следствие. Так что не приходится пока ждать суда и над поджигателям кемеровского ТРЦ.

А то, что это был именно умышленный и скоординированный поджог, убедительно доказал здесь в своем мартовском аналитическом эссе писатель Мих.Калашников.

И если Александр Иванович обратится к нему за помощью, думаю, наш маститый публицист в аргументах ему не откажет.

 

Мученица Няша

А причем тут, спросите, пани Поклонская? А притом, что ее уже начали считать совестью Госдумы, нации и всей отечественной юриспруденции. Главной заступницей народа.

Вот взяла и пошла против своей фракции «ПЖиВ». С отвагой Жанны д`Арк проголосовала против закона о «пенсионной подлянке», изобретенной ее прямым шефом - премьером Медведевым. И по незаконному совместительству - еще и партайгеноссе «ЕдРа».

Знала же, что дорогой ее сердцу Владимир Владимирович преступную затею изначально санкционировал.

За вольтерьянство у Няши отобрали портфель начальницы комиссии по доходам депутатов. Не исключены, мол, и другие репрессалии в отношении непокобелимой крымчанки.

Вот в этом я как раз зело сомневаюсь. Та комиссия - вроде рюшечек на вечернем платье. Пользы от нее никакой.

Но при этом ее же не лишили поста зампреда комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией. Значит, и хлебную карточку не отобрали.

И мандат не отняли, как у бедняги Гудкова-старшего. Думаю, и дальше не отберут. Писал же я здесь на портале года 4 назад, что получил на одну «нетленку» дружеский совет: «Поосторожнее с Поклонской. Она проект ФСБ и Володина» (когда этот масложировой король еще в Кремле сидел).

Ее кумир незаконно усадил ее в кресло крымской прокурорши, на какое она по закону не имела никакого права. Сделал депутаткой Госдумы, дал приличную должность и оклад. Квартиру дал в депутатском доме.

Так что для меня она не Жанна д`Арк. А, скорее, миледи из «Трех мушкетеров», которая послушно выполняет приказы своего кардинала.

Он уже зачем-то превратил ее в страдалицу за идею. Может, хочет взять в свою кремлёвскую контору или дать увесистый портфель в Кабмине.

Для каких-то же надобностей сыграли ей фиктивную свадьбу с женатым чиновником УпПЧ Соловьевым.

А если ошибусь в прогнозе - так только порадуюсь. 



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Всего комментариев к статье: 1
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Непокобелимая Няша
Охушки написал 30.09.2018 00:24
Говорят, уже покобелимая...
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