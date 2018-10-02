1908-й. Столыпинская реакция торжествует. Ленин в эмиграции. И, казалось бы, лидеру большевиков надо отдать все силы на восстановление связей; на поиск финансов; на собирание партии в один кулак и так далее и тому подобное. А Ленин вместо этого… садится за «Материализм и эмпириокритицизм». Луначарский, если память не изменяет, был этому крайне удивлен. Мол, Владимир Ильич с катушек съехал. Ан нет! Вождь понимал прекрасно, что успешная тактика без научной стратегии НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Что и произошло! Не было бы «Материализма...», не было бы ни пражской конференции, ни февраля семнадцатого, ни апрельских тезисов, ни самого октября.

А вот современное левое движение России заблудилось в трех соснах бестолковщины. Урок не пошел впрок. Уже и народное сопротивление пенсионной афере путинского правительства поднимается не столько благодаря левому движению, сколько вопреки. То есть, КПРФ, как всегда, поддержала «инициативы президента» поголовно в думе – а народ не имеет другую и настоящую коммунистическую партию уже четверть века. В чем дело?.. А именно в нынешней философии. Рожденные из нее политическая стратегия и тактика - ГЛУБОКО ОШИБОЧНЫ.

***

Автор этих строк, разумеется, не претендует на ленинский размах. Но несколько коренных положений все же вызрели день за днем. И автор попытается подвести читателя к ним гносеологически, экономически и политически для пущей доказательности. Конечно, все равно получится галопам по европам, но для актуализации вопроса вполне достаточно.

И еще раз стоит заметить, что нижесказанное отчасти будет знакомо некоторым читателям. Но специфика этой статьи уже в том, что теория будет связана с практикой. Читатель поймет, к примеру, почему вчерашний «военный коммунизм» и нынешние события в Приморье или Хакассии связаны гораздо крепче, чем кажется. Это именно тот случай, когда нет ничего практичнее хорошей теории. Подробнее об этом в заключении, но все же о предпосылках.

***

Само понятие «революция» можно употреблять обиходно и научно. К примеру, в первом смысле говорят о буржуазно-демократической революции вышеупомянутого 1905 года. С эмоциональной и именно обиходной точки зрения это можно понять, потому что демократический процесс тронулся с места. Но это не революция с научной точки зрения, так как буржуазия победила только в феврале семнадцатого. Следовательно, в пятом произошла лишь попытка, закончившаяся провалом.

Но, допустим, попытка и с социалистическим прицелом провалилась. Да, оная растянулась на семьдесят лет - но что меняется в принципе?!.. Ничего! Такая же попытка и такой же провал.

Но ведь и частная собственность исчезла на семьдесят лет существования Советского Союза, и уже понятно, о чем речь. Это тоже факт, иначе не пришлось бы ломать Советы через колено вплоть до вооруженных переворотов. Тогда поставим вопрос последовательно: что может быть, с одной стороны, уничтожителем частной собственности – но с другой стороны, профанацией социализма с соответствующим провалом?!.. Только первично-уравнительная «военно-коммунистическая» революция! Тогда все сходится. Оная и уничтожает частную собственность – но и саботирует социалистические преобразования.

Да, ни Маркс с Энгельсом, ни Ленин не предполагали такой длинный переход. Хотя все же Ленин заметил пророчески, что революцию в России легче начать, чем продолжить. Значит, о чем-то подобном догадывался. Но автор понимает все равно, что для некоторых левых таковые рассуждения как гром среди ясного неба. Их воспитывали с детства, что они жили при социализме. Но и открытие, к примеру, что земля крутится вокруг солнца, а не наоборот, сначала было шоком, а потом банальной истиной. Так что и наш гром может оказаться нечто подобным.

Но продолжая. Во-вторых, социализм – это распределение по труду. Поэтому, если существует социализм как таковой по качеству, пусть и разный по количеству – хоть незрелый, хоть перезрелый, хоть с человеческим лицом, хоть вообще без лица – существует и распределение по труду. Сущностный признак явления никуда улетучиться не может. Нет сущностного признака – нет самого явления.

Как материя хоть из одних камней не существует без атрибута в виде движения; так и любой социализм не существует без атрибута в виде распределения по труду. Но если была социалистическая революция, и она рухнула с концом Советского Союза - получается гигантский РЕВИЗИОНИЗМ И ОППОРТУНИЗМ. Уж извините за умные слова, но именно так. Выходит, стимул распределения по труду проиграл стимулу стоимости рабочей силы, что хоронит марксистский «Капитал» под самой тяжелой могильной плитой. Тогда, утверждая, что социализм уступил капиталу – можно смело получать самую большую буржуинскую банку варенья и самую большую пачку печения. И если оные «призеры» называют себя и «левыми», то единственное, что их извиняет – каша в голове.

И наоборот: если честно и мужественно признается семидесятилетний период «военного коммунизма» - кстати, что даже наглядно подтверждается гигантским раздутием армии и ВПК в Советском Союзе при скромном потребительском рынке – то марксизм воскресает, как от живой воды. То есть, марксизм и утверждал уже в Коммунистическом Манифесте, что могут быть отчасти реакционные формы рабочего движения, и уравниловка отнюдь не на последнем месте в этом смысле (речь идет о настолько общеизвестном абзаце последней главы Манифеста, что даже не охота оскорблять разум грамотных левых подобным тыканьем в азы). А вот если социализм построить на самом деле – тогда и капитализму каюк. Следовательно, тогда марксовый «Капитал» остается непоколебимым, и никакого ревизионизма. Как говорится, почувствуй разницу.

Теперь посмотрим на экономическую сторону дела. «Вал», торжествующий в Союзе, и уравниловка – абсолютно одно и то же как форма и содержание. Близнецы-братья. И эпохальные истории с совхозом Худенко и щекинским экспериментом наглядное тому подтверждение. А номенклатурная бюрократия, кстати, существовала за счет обеспечения именно равенства для большинства. Это стороны одной медали. Как вожди в первобытной общине кушали чуть-чуть получше, но для выживания всех остальных соответствующим управлением – так и советские бюрократические привилегии существовали в этой парадигме и не более того. То есть, это единое целое.

Не надо рассказывать детали и так известной истории с Худенко. Стоит погуглить, и информации полным-полно. Но уже понятно, что все началось с жалоб на безработицу по причине интенсификации и вытекающего отсюда кратного сокращения работников. А это, - смотри чуть выше, - автоматически подрубает и мир номенклатурной бюрократии. А это уже совсем другая история, поэтому с Худенко и обошлись достаточно жестко. Но хоть так, хоть этак, все это не имеет к социализму никакого отношения; который без интенсификации существовать не может. Другое дело, что производительные силы должны развиться до механизмов трудовой ротации, заменяющей капиталистическую безработицу; но, по крайней мере, вещи надо называть своими именами. А в нашем случае после расправы с совхозом Худенко опять все вернулось к экстенсивной уравниловке хоть по месту события, хоть по всей стране.

Теперь почему власть удушила щекинский эксперимент. А «валовый» принцип экономики был определяющим от совхоза до крупного объединения. Фонд зарплаты начислялся по средней зарплате по отрасли и по фактическому среднесписочному числу работников. Проще говоря, по головам. Нет голов – нет денег. Поэтому работать хорошо было бессмысленно. Абсурд, но так и было. Если работать хорошо, то бишь за двоих-троих, то деньги уйдут, а не придут. Щекинцы выторговали отдельные условия на некоторое время, но фонды «от базы» взяли свое год за годом. Эксперимент накрылся медным тазом, а что уж говорить о всей стране. И даже автор напоролся на этот рожон. Помнится, работая на электромеханическом, он по молодой энергии сбацал на десять электрошкафов больше в ночную смену. Так бригада его чуть не убила по утру. Она втолковала ««диверсанту», что тогда придется или расценки сокращать, или кого-то из бригады увольнять. А кому это надо?!.. Так что отныне ни-ни. Энтузиаст на всю голову, понимаешь.

Да что там говорить. Даже художественный сериал «И это все о нем» с Костолевским в главной роли не столько о несчастной любви, что полная чушь, лишь бы обмануть цензоров – сколько о бардаке на лесосеке по причине «валовой экономики». И подобный же фильм «Премия» с Глузским, Леоновым, Самойловым и Янковским смотрели почти все читатели постарше. Только одна поправка – это было не исключение, а правило. Так было на подавляющем числе строек. Это было повседневной рутиной; и никаких Потаповых, увы, в огромном большинстве не существовало. Вот и все. Тогда о каком реальном социализме может идти речь?!..

Все гораздо проще. Кто кормит щенка сразу после рождения, тот и останется хозяином навсегда. Таковы инстинкты. А плохой человек или хороший, вкусно кормит или нет – для щенка абсолютно не знаемо. Ему не с чем сравнивать. Так и многие россияне. Они родились и выросли при строе, который называли социализмом день и ночь. А являлся ли оный социализмом на самом деле, им даже не приходило в голову. Не с чем сравнивать – тем более для этого, весьма похоже, был затруднен выезд за границу широким массам.

И еще раз и с другой стороны: «валовая» экономика «по головам» и социализм – антиподы. Или одно – или другое. А чтобы и волки сыты, и овцы целы – так не бывает. Кстати, поэтому и рабочих среди современных «левых» с гулькин нос. Это номенклатурному интеллигенту, перебравшемуся в левые организации, жилось нормально и при прежнем строе; отсюда и соответствующая ностальгия, и «социализм», и «контрреволюция», и прочее бла-бла-бла. А рабочий не хочет жить «по головам» ни в какую! Для него даже нынешний капитализм лучше в определенном смысле, когда нет выматывающего дефицита и очередей. Отсюда и весьма настороженное отношение ко многим левым организациям.

Но продолжая и в политическом аспекте. Как появляется капитализм из «военного коммунизма», ясно настолько, что все разжевано уже в любом учебнике истории. А вот как появляется капитализм ни то что из развитого социализма, а даже из построения социализма в целом – авантюрный роман. Голливудский блокбастер про всемогущих злодеев и героев, но где народ в заднице. Но все по порядку.

Абсолютно ясно, что «военный коммунизм» Гражданской войны, исчерпав свою тактическую потребность, надоел значительной части народа, и нэп ничто иное как попытка приближения к социализму путем опять же экспериментов с распределением по труду. Совсем другое дело, что производительные силы были крайне низки, и все сорвалось опять в «военный коммунизм» после «великого перелома». Но сорвалось уже в более масштабном аспекте с соответствующей оттяжкой последствий, скажем так. Поэтому никакого реального хозрасчета не было и при Сталине; потому что «валовый» принцип появился и расцвел именно при нем. Возможно, и почему ошибаются некоторые, какие-либо артельные частности и «стахановцы» и зарабатывали нормально – но по всей стране уравнительная вакханалия стала нормой. «Вал» проник во все поры жизни.

И что тем более смешно, сам Сталин по простоте душевной не скрывал этого. Опять-таки автор цитировал известный абзац из «Экономических проблем социализма» столько раз, что банально надоело и не хочется занимать много места. Но там Сталин говорит, что неплатежеспособность отдельных отраслей и предприятий возможна «для высшей эффективности всего народного хозяйства в разрезе тридцати лет». Но это и называется признанием фактической уравниловки. Если порвано хоть одно звено в цепи – вся длина цепи насмарку. Если пробито дно кастрюли хоть в одном месте – вся вода вытечет. Поэтому убыточность хоть одного предприятия будет засасывать в свою черную дыру бесконечно; все показатели станут показушными; и кончится повсеместной уравниловкой. Что и произошло.

Проще говоря, по принципу домино всех смежников будет лихорадить, и экономика будет жить по принципу «хвост вытащил, голова увязла; голову вытащил, хвост увяз». Говоря уж совсем образно, но верно, не может человек жить припеваючи, когда хоть один орган болит. Пусть все остальное отлично, но печень болит – весь человек страдает. Лишь желудок ни к черту – весь человек дохнет. Экономика страны является абсолютно таким же органичным и комплексным явлением. Если печень разваливается и токсины не удаляются; они убивают и сердце, и мозг, и селезенку; и никакой «высшей эффективности» через двадцать-тридцать лет не будет. Наоборот, будет смерть и крах. Но что и произошло к концу двадцатого века с Советским Союзом. Поэтому был именно взлет, расцвет, зенит и закат мирового «военного коммунизма»; и все закончилось абсолютно закономерно победой более прогрессивного государственно-монополистического капитала на тот момент.

Но посмотрим и, с другой стороны. Попробуем выяснить, с какого такого испугу возможен переход от социализма в целом к капитализму, как утверждают оппоненты. (Не говоря о развитом социализме, ха-ха.)

Подобным оппонентам надо уж разобраться с крестиком и штанами. Если социализм, разумеется, создает высокий уровень всего народа, а уж о политических лидерах и говорить нечего – тогда хоть Хрущев, хоть Брежнев, хоть Горбачев, хоть пятый-десятый были бы в состоянии увидеть опасности в перспективе. Но если этого не произошло – то и общего уровня не было. Весь народ не созрел до социализма, поэтому и не смог родить из своей среды лидеров, могущих проскочить сразу к основам социализма. Нет уж, пришлось все делать постепенно. Сначала от «военного коммунизма» к нынешнему ГМК – а уже от него к основам социализма. Здесь все ясно и понятно.

А вот объяснения в предательстве Хрущева, в частности, просто умиляют. Оказывается, не массы творцы истории – а личности. К черту классовое бытие; к черту уровень производительных сил и производственных отношений; к черту партийное, советское и профсоюзное строительство; к черту гвардию кадров, только что прошедших величайшую войну – а вот захотелось Хрущеву с бухты-барахты заменить якобы нормальное социалистическое общество на капитализм, и все у него получилось. Ну, хочецца, и нечего заморачиваться с объективностью истории. И «выдающиеся марксисты современности» типа Зюганова долдонят об этом как попугаи, а многие левые поддакивают.

А почему Хрущева поддержал пленум ЦК в борьбе с маленковско-молотовской группой – как же, продались мировому капиталу. А почему пленум поддержан съездом партии – удачная операция ЦРУ (или Моссада, это уже по пристрастиям беллетристики). А почему большинство депутатов, как и всей партии, состояло из рабочих и колхозников – да что пристал, мужик. Ты случайно не агент британской разведки, а то задаешь много неудобных вопросов?!.. И таковую чушь даже диагностировать неохота. Бредятина на уровне сайентистов, гербалайщиков, голливудских фильмов типа «марвел» или поисков пришельцев. Субъективистский идеализм вместо исторического материализма.

Разумеется, сайентисты ни причем. Происходил закономерный процесс демократизации «военного коммунизма» ради продолжения роста, но и одновременного самоотрицания. Хрущев, Брежнев, Косыгин и были выразителями этой самой демократизации, но поэтому и постепенными отрицателями прежних основ. Это обыкновенная диалектика, и ничто более. Посмотрите на периодический ряд в таблице Менделеева, как щелочной металл отрицается неметаллами, и вспомните об азах настоящего марксизма. И ни о каком предательстве и мысли не было. Пора закончить с этим детским лепетом.

Поэтому, хоть так, хоть этак, социализм здесь и рядом не стоял. Это абсолютно другая история. Никакого перехода к капитализму ни от развитого социализма, ни от социализма в целом не было, нет и быть не может. Это нонсенс.

***

Поэтому не народ не соответствует передовой левой идеологии ныне – а бездарная «идеология» не соответствует передовому народу. В частности, протест трудящихся прет подобно хорошей квашне из кадки хотя бы в Сибири и на Дальнем Востоке, не говоря о ненависти к пенсионной афере по всей стране. А так называемые левые лидеры ничего предложить не могут по причине глубоко ошибочной философии и вытекающей отсюда политической стратегии, и тактики.

То есть, с нынешним философским и идеологическим багажом они не могут сделать самое главное в современной политике - предложить альтернативу в виде социализма. Парадоксально, но факт. Потому что вроде бы такой строй уже существовал по утверждениям самих же «левых»; но проиграл капиталу с треском. Но тогда зачем наступать на грабли?!.. Риторический вопрос. А если не социализм, тогда что остается?!.. Махинации с тем же капиталом. Картина Репина приплыли.

И народу наплевать абсолютно на бормотания типа раньше был неразвитый социализм. Да кто ж мешал развиваться-то, когда фактически полмира было под властью Советского Союза после разгрома фашизма?!.. Развивайся, сколько влезет. А если не получилось, ответ один – социализм оказался принципиально немощным. Он достиг своего максимума к семидесятым прошлого века и сдох. На большее он не способен – поэтому и не нужен. Вот что получается из факта признания социализма в Советском Союзе. То есть, таким образом, перспектива социализма выведена из современной политической жизни КАК ЯКОБЫ ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ.

Поэтому или одно, или другое. Или нынешний философско-политический багаж с признанием социализма в Советском Союзе надо срочно выкинуть; и заменить на концепцию «военного коммунизма» с прямой и столбовой дорогой к социализму, который не проигрывал никому, и который еще надо построить – или придется оставаться полными идиотами, способными лишь на капиталистические махинации, что уже вырисовывается и предательством КПРФ в думе; а главное, давней недееспособностью других «левых» создать подлинно коммунистическую партию с таким ущербным багажом. Третьего не дано.

Вот что такое хорошая теория, и почему она крайне необходима для практики. И все вышесказанное, конечно, далеко не «Материализм и эмпириокритицизм»; но коренная проблема исторического момента абсолютно такая же. Пора вернуть левую идеологию с головы на ноги.