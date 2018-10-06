Как шведские академики украли деньги Нобеля

Из недавних новостей: Нобелевская премия по физике присуждена старейшему в истории этих наград учёному — Артуру Эшкину (родился 2 сентября 1922 года). Об этом достославном событии торжественно оповещает мировая пресса. Почтенному физику осталось всего ничего до празднования своего столетия...

А ведь Нобелевка изначально задумывалась как поощрение для молодых учёных, которое позволит им успешно проводить дальнейшие научные исследования. И ещё в середине XX века было так: вспомним известную фотографию первооткрывателей ДНК, Уотсона и Крика, которые кокетливо позируют рядом с открытой ими "двойной спиралью". Уотсон получил Нобелевку в 1962 году, когда ему было всего 34 года, и он жив до сего дня.

Однако с течением лет возраст награждаемых в области естественных наук неуклонно рос, от 50 и до 70 годов... И вот взята новая планка — новоиспечённому лауреату аж 96 лет! Успешных новых исследований молодому лауреату! В общем, премию скоро будет уместно и целесообразно выдавать пышными надгробными памятниками.

О чём это свидетельствует? Если называть вещи своими именами, то, увы, о деградации и самой Нобелевской премии, и мирового научного сообщества, которое этой наградой традиционно увенчивается. Причём, почтенные шведские академики, чтобы застраховаться от мнимых "ошибок", вступили в прямое противоречие не только с духом, но и буквой завещания Альфреда Нобеля. Ведь он завещал награждать "тех, кто за предшествующий (!) год внёс наибольший вклад в прогресс человечества". "ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОД". Вместо этого премиями награждают достижения предыдущих десятилетий, столетий (а нынче даже — и прошлого тысячелетия).

Если называть вещи своими именами, то те, кому было доверено исполнение завещания Нобеля, его душеприказчики, попросту прикарманили завещанные деньги и распоряжаются ими по собственному усмотрению, в прямом и грубом противоречии с волей завещателя.

Хотя кто бы возражал против награждения хоть бы и г-на Эшкина, если бы только его открытия и впрямь были сделаны в "предшествующем году"! Но ведь это очевидно не так. Из биографической справки: "В 1992 году, после 40-летней карьеры, в течение которой он внёс вклад во многие области экспериментальной физики, Эшкин уволился из Bell Labs и вышел на пенсию." То есть лауреат уже четверть века отдыхает на пенсии, и тут-то его и догнала Нобелевка.

Могут сказать, что присуждение премий за самые недавние открытия повлечёт большой риск ошибочных награждений? Да, повлечёт. Но во-первых, такие явно ошибочные награждения в истории Нобелевок всё равно были. А во-вторых, именно таков был замысел Нобеля: всемерно ускорять прогресс человечества, двигать науку вперёд, что, разумеется, невозможно без высокого риска научных ошибок. "И гений, сын ошибок трудных", как справедливо заметил главный русский поэт. Нобелю и в голову не приходило отдавать свои деньги на то, чтобы увенчивать последними предсмертными лаврами хладеющие чела маститых старцев, которые вслед за этим вот-вот возлягут во гроб. Увы, всё вышло не так, как распорядился Нобель. А шведского промышленника попросту ограбили...