Какие силы пришли к власти после хрущевского переворота?

С пятьдесят третьего года в советском обществе началась ползучая буржуазная контрреволюция. В результате хрущевского переворота после смерти Сталина власть захватили силы, враждебные социализму.

На тот момент в советском обществе были сотни миллионов рабочих и крестьян, которые были кровно заинтересованы в том, чтобы социализм развивался и чтобы Советский Союз двигался к построению коммунизма. Но наряду с ними в советском обществе были другие силы, которые были заинтересованы в обратном – в том, чтобы социализм не развивался, чтобы в нем сохранялись остатки капиталистического строя, чтобы эти элементы по возможности усиливались. То есть - чтобы социализм разрушался.

Кто были эти силы?

Это были буржуазные элементы в советском строе, остатки уничтоженного класса буржуазии, которые не исчезли автоматически с уничтожением капиталистических отношений. Они скрывались в недрах советского строя и вели свою классовую борьбу против рабочего класса – сопротивлялись развитию социализма, всячески препятствовали ему.

Это была, во-первых, бюрократия. Люди, классово чуждые рабочему классу, люди с мелкобуржуазным сознанием, карьеристы и шкурники, разными путями оказавшиеся у власти, пролезшие на партийные и государственные должности и благодаря им имеющие свои привилегии – обеспеченность, престиж, и пр. Они не были заинтересованы в развитии социализма. Их интересовало только одно – сохранение своего обеспеченного, привилегированного положения. Диктатура пролетариата им была прямо враждебна. Из-за нее они не могли распоясаться и пуститься во все тяжкие, как им бы хотелось – потому что эта самая диктатура в любой момент могла их разоблачить и вытащить за ушко да на солнышко. А то, что рабочий класс с паразитами и рвачами шутить не любит, они знали очень хорошо. Так зачем им была власть рабочего класса? Зачем им было идти к коммунизму, то есть, готовить такое общество, в котором вообще исчезнут условия для бюрократии и они лишатся своего завидного положения?

Во-вторых, это были всякого рода мещане, которым тоже было наплевать на строительство социализма и которых волновало только собственное благополучие. Крестьяне, не изжившие кулацкую психологию, городские обыватели, ухватившие какую-никакую должностишку и на этом основании свысока глядящие на трудящихся, хапуги, лодыри, снобы, всякого рода «уставшие» и «разочаровавшиеся» в социализме. Такие элементы были и до войны – но до войны они не вылезали вперед, не поднимали голос, потому что рабочий класс был силен и сознателен. Но в войну погибли лучшие представители рабочего класса, самые убежденные, искренние и чистые коммунисты. А это усилило обывательские слои, придало им прыти и наглости.

В-третьих, это был криминал. Во время войны криминогенная обстановка в Советском Союзе ухудшилась. Советский народ переживал страшные лишения, а для некоторых это стало возможностью нагреть руки на народной беде, использовать страдания советских людей, чтобы пуститься в подлые аферы, нажиться и обогатиться. И поскольку советское государство бросило все силы на разгром врага, гитлеровского фашизма – не было достаточно сил бороться с преступностью. После войны советское государство начало борьбу с ней. Но тем не менее немалая часть жулья и ворья, расплодившегося в Великую Отечественную, уцелела к пятьдесят третьему году. А криминал по своей сути всецело паразитический слой, он инстинктивно стремится к буржуазному образу жизни, то есть, враждебен социализму.

И наконец, это была та часть советской интеллигенции, которая стала выразителем настроений всех выше перечисленных категорий.

Из постановления Жданова о журнале «Звезда» и «Ленинград» от 1946 года мы можем увидеть, что уже тогда какая-то часть интеллигенции стала рупором идей, враждебных советскому строю. Она воспевала мещанские настроения, пессимизм, скептицизм, безыдейность. Она пресмыкалась перед Западом, западным образом жизни, и фрондировала против советского строя, держала фигу в кармане против власти рабочего класса. Эта было именно та самая худшая, самая гнилая часть интеллигенции, которая по словам Сталина норовит мнить себя «солью земли».

Западный, буржуазный образ жизни ей был милее потому, что при капитализме ей в этом никто не мешает. Она оказывает важные услуги господствующему классу - внедряет в сознание общества его идеологию, развращает массы буржуазными воззрениями и тем самым подчиняет их капиталу. В награду за это капитал позволяет интеллигенции тешить себя фантазиями и воображать себя «солью земли». Он не мешает ей заниматься развращением масс, создавать пустые, ненужные трудящимся, ядовитые и извращенные образцы прозы, поэзии, живописи и музыки, реакционные философские учения, лженаучные теории во всех областях науки. Наоборот – капитал это поощряет. Чем больше будет отравлено, спутано и замусорено сознание масс – тем лучше для капитала, тем крепче его господство.

По-другому обстоят дела при власти рабочего класса. Рабочий класс не лжет и не льстит интеллигенции, он не поддерживает ее иллюзии, что она - соль земли и главное действующее лицо истории. При диктатуре пролетариата интеллигенция знает, что соль земли и хозяин страны – это рабочий класс. А ее, интеллигенции, дело – служить рабочему классу. И насколько она добросовестно исполняет это дело, насколько честно служит рабочему классу – настолько и заслуживает уважения в советском обществе.

Власть рабочего класса была ей не по нраву. Она завидовала тому, как живут привилегированные представители интеллигенции на Западе и не прочь была оказаться на их месте – обслуживать интересы капитала и за это получать из его рук жирный кусок. Поэтому социализму она была враждебна. Она и стала рупором мелкобуржуазных, антисоветских элементов внутри страны и помощником западной буржуазии, мечтающей разрушить советское государство. По сути – мостиком между ними. Связи с Западом у нее были. Некоторые ее представители поддерживали связь с белоэмигрантскими кругами, и через них – даже с западными спецслужбами. А после войны ее надежды на «демократизацию» советского общества, (то есть, на ослабление власти рабочего класса) – усилились. Она надеялась, что раз советское руководство для разгрома фашизма было вынуждено заключить союз с западными державами – то теперь оно пойдет по пути уступок, начнет под давлением Запада проводить «демократизацию», то есть, сведет на нет диктатуру пролетариата.

Таковы были те силы в советском обществе, которые были враждебны социализму.

Эти силы не являлись большинством. Наоборот - большинством являлись честные советские труженики, рабочие и крестьяне, трудовая советская интеллигенция – учителя, врачи, инженеры, агрономы, которые добросовестно служили рабочему классу. Их были десятки миллионов.

Представителей противоположных сил было гораздо меньше. Но так случилось, что в роковом пятьдесят третьем году власть в государстве и в партии захватили именно представители этих сил – хрущевская клика, оппортунисты и ревизионисты, предатели рабочего класса, извратители марксистко-ленинского учения. Этот переворот стал точкой отсчета буржуазной контрреволюции, которая в итоге уничтожила советский социализм и привела к реставрации капитализма.